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Один воїн ОС загинув, один зазнав поранення унаслідок російського обстрілу, - ОТУ "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Один воїн ОС загинув, один зазнав поранення унаслідок російського обстрілу, - ОТУ

Збройні формування Російської Федерації 30 серпня обстріляли позиції українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку ОТУ.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранення. Пораненого терміново евакуювали і доставили до лікувального закладу. Стан його здоров'я середнього ступеня тяжкості", - уточнюється в повідомленні.

Зазначається, що українські військові відповіли вогнем, а про дії збройних формувань РФ повідомили представникам ОБСЄ.

Командування Об'єднаних сил висловило співчуття рідним і близьким загиблого захисника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков на фронті: Ми не мовчатимемо, коли на нас здійснюють атаки

Один воїн ОС загинув, один зазнав поранення унаслідок російського обстрілу, - ОТУ Північ 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪

Смерть рашофашистам на нашій землі 😡
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30.08.2021 23:06
+24
Один воин ОС погиб, один получил ранения в результате российского обстрела, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2756
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30.08.2021 23:04
+18
Смерть рашистким оккупантам!!
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30.08.2021 23:07
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Один воин ОС погиб, один получил ранения в результате российского обстрела, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2756
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30.08.2021 23:04 Відповісти
Разумков поіхав для галочки і туди , де не стріляють !
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30.08.2021 23:07 Відповісти
Вместо объявленной тишины на фронте - могильная тишина в офисе президента.
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30.08.2021 23:12 Відповісти
Шось в мене хата нездригалась від ,,отвєткі" як це було в 2015-2019 роках
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31.08.2021 06:28 Відповісти
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪

Смерть рашофашистам на нашій землі 😡
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30.08.2021 23:06 Відповісти
Смерть рашистким оккупантам!!
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30.08.2021 23:07 Відповісти
Вічна пам"ять герою!! ------Сцуки зелені ,хто відповість за гідних синів України ???
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30.08.2021 23:08 Відповісти
А хто проти ??? Питання до Бенядиктовой-Як там справи ???)))
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30.08.2021 23:50 Відповісти
Чекати ніхто не забороняє !!))))
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30.08.2021 23:56 Відповісти
Реальна жаль ,що нема розстрілу ,то Віслючка б ще в 2014 р. розстріляли ,за наругу над Україною !!!))))
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30.08.2021 23:59 Відповісти
Хто??? Негайно ізолювати від суспільства!!!)))
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31.08.2021 00:07 Відповісти
"А в ответ тишина...." ! Зелене перемир"я триває !!!))))
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30.08.2021 23:10 Відповісти
так спаліть вже нарешті сотню другу кацапів ! хай запросять тиши !
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30.08.2021 23:11 Відповісти
Один воїн ОС загинув, один зазнав поранення унаслідок російського обстрілу, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 5033
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30.08.2021 23:22 Відповісти
Израиль уже б давно Гаазу отработал так что б лапти заворачивались
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30.08.2021 23:27 Відповісти
Я не розумію, що це за відкривання вогню таке, що гинуть наші хлопці !!!
Чому ви не стріляєте на випередження ? Скільки можна ?

Обстрілюють вас - це пряма загроза вашому життю. Пошліть подалі тих, хто не дозволяє і захищайте себе !
Нам боляче, що вас калічать і вбивають !
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30.08.2021 23:52 Відповісти
У хлопців лише малоефективна легка зброя, снайпери та артилерія відведені. Привезти їх назад на передок всупереч наказу нереально, без згоди командування. Не знаю що може зробити командир батальону (один загинув цього літа - тож для них це також загроза життю), бо ті хто вище за них, схоже, сидять на безпечній відстані від обстрілів.
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31.08.2021 00:12 Відповісти
Так що конкретно робити нашим військовим ? Чи людям ? Народу ?
Це - не можливо вже просто.
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31.08.2021 01:40 Відповісти
Відповіді не маю. Ніхто нічого не робить, не тільки військові. Де партизани в запіллі ворога? Де «ДУК ПС», який начебто не підпорядковується жодній владі? Нікого не чути..,
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31.08.2021 02:11 Відповісти
А якесь ЗЕрило вдень клялось - "Разумков на фронте: Мы не будем молчать, когда на нас осуществляют атаки"
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31.08.2021 00:00 Відповісти
Один воїн ОС загинув, один зазнав поранення унаслідок російського обстрілу, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 4511
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31.08.2021 00:31 Відповісти
Погибают и погибают люди, у которых родители, дети, жены ... сегодня , это обычное явление , молчит Главнокомандующий, население привыкло ....
Такой беспредел невозможен в демократических странах: где обращения Украины в СБ ООН, страны мира должны знать о преступлении России?
Может быть, надо, вместо , строительства нового Университета , пустить эти средства на пропаганду в странах Европы и Америки .... многие уверены, что солдаты Украины убивают граждан Донбасса!?
Кстати, США и Израиль не оставляют без ответа убийства своих военнослужащих ... разведка этих стран, предоставляет данные, кто совершил убийство, кто командир и в живых убийц не оставят.
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31.08.2021 00:45 Відповісти
Так и есть. За взрывы в Кабуле уже было пару ответок беспилотниками.
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31.08.2021 00:50 Відповісти
И Франция тоже не оставляет, как в Чаде в прошлом десятилетии.
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31.08.2021 00:54 Відповісти
Прицельно стреляют , ссуки ... и уже не первый день ....
"Орланы" не зря оттуда не улетают , но почему их не долбят , я не понимаю .
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31.08.2021 00:53 Відповісти
Так писали ж ніби про коригувальника з того боку. Тому.
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31.08.2021 01:42 Відповісти
да тут не надо быть военным просто логично мыслить что каждый пролет орлана это чья та смерть ... но похоже в штабе так не считают
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31.08.2021 02:53 Відповісти
 
 