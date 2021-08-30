Один воїн ОС загинув, один зазнав поранення унаслідок російського обстрілу, - ОТУ "Північ"
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Збройні формування Російської Федерації 30 серпня обстріляли позиції українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку ОТУ.
"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранення. Пораненого терміново евакуювали і доставили до лікувального закладу. Стан його здоров'я середнього ступеня тяжкості", - уточнюється в повідомленні.
Зазначається, що українські військові відповіли вогнем, а про дії збройних формувань РФ повідомили представникам ОБСЄ.
Командування Об'єднаних сил висловило співчуття рідним і близьким загиблого захисника.
Топ коментарі
+26 Amber
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+24 mrSmith
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+18 Иван Кравченко 507ed38e
показати весь коментар30.08.2021 23:07
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Смерть рашофашистам на нашій землі 😡
Чому ви не стріляєте на випередження ? Скільки можна ?
Обстрілюють вас - це пряма загроза вашому життю. Пошліть подалі тих, хто не дозволяє і захищайте себе !
Нам боляче, що вас калічать і вбивають !
Це - не можливо вже просто.
Такой беспредел невозможен в демократических странах: где обращения Украины в СБ ООН, страны мира должны знать о преступлении России?
Может быть, надо, вместо , строительства нового Университета , пустить эти средства на пропаганду в странах Европы и Америки .... многие уверены, что солдаты Украины убивают граждан Донбасса!?
Кстати, США и Израиль не оставляют без ответа убийства своих военнослужащих ... разведка этих стран, предоставляет данные, кто совершил убийство, кто командир и в живых убийц не оставят.
"Орланы" не зря оттуда не улетают , но почему их не долбят , я не понимаю .