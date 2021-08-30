Кравчук не братиме участі в ТКГ до кінця грудня за станом здоров'я, - радник Єрмака

Глава української делегації Леонід Кравчук, швидше за все, не візьме участі в роботі Тристоронньої контактної групи (ТРКГ) щодо Донбасу до листопада-грудня 2021 року.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" радник глави Офісу Президента, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Наскільки мені відомо, Леонід Макарович зараз у складному періоді реабілітації. Операція у 87 років - це завжди дуже непросто. Поки буде вести (ТКГ. - Ред.) Резніков. Можливо, це буде до листопада-грудня", - повідомив Арестович.

Як повідомлялося, в кінці червня поточного року перший президент України, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Нині главу української делегації заміщає віцепрем'єр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

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