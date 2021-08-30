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Новини Політика України
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Кравчук не братиме участі в ТКГ до кінця грудня за станом здоров'я, - радник Єрмака

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кравчук не братиме участі в ТКГ до кінця грудня за станом здоров'я, - радник Єрмака

Глава української делегації Леонід Кравчук, швидше за все, не візьме участі в роботі Тристоронньої контактної групи (ТРКГ) щодо Донбасу до листопада-грудня 2021 року.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" радник глави Офісу Президента, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Наскільки мені відомо, Леонід Макарович зараз у складному періоді реабілітації. Операція у 87 років - це завжди дуже непросто. Поки буде вести (ТКГ. - Ред.) Резніков. Можливо, це буде до листопада-грудня", - повідомив Арестович.

Як повідомлялося, в кінці червня поточного року перший президент України, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Нині главу української делегації заміщає віцепрем'єр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський просить підтримати Кравчука, якого за станом здоров'я немає в Раді: Він мав представляти проєкт Великого Герба, це його мрія

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Кравчук не будет участвовать в ТКГ до конца декабря по состоянию здоровья, - советник Ермака - Цензор.НЕТ 7102
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30.08.2021 23:32
+3
Эта коммуняцкая сволочь первая сдала Украину параше. А 73% тогдашних зебилов проголосовали за это ч*м*о в ущерб Черноволу. Ничему вас история так и не научила... Кравчук не братиме участі в ТКГ до кінця грудня за станом здоров'я, - радник Єрмака - Цензор.НЕТ 1073
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30.08.2021 23:34
+2
Та хай уже дома сидит, урод.
Меньше вреда будет Украине!!!
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30.08.2021 23:27
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Та хай уже дома сидит, урод.
Меньше вреда будет Украине!!!
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30.08.2021 23:27 Відповісти
да он с момента операции в коме лежит в которую впал..а не ввели доктора.. ... в таком то возрасте после операции на сердце тут старики от перелома шейки бедра умирают оттек легких инфаркт легких тромбоз легких а ну полежи в гипсе полгода по минималке.. а тут на сердце операция была пролежни застой в легких плюс возраст плюс иные болячки и состояния...
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30.08.2021 23:31 Відповісти
Та и хрен с ним.
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30.08.2021 23:40 Відповісти
Кравчук не будет участвовать в ТКГ до конца декабря по состоянию здоровья, - советник Ермака - Цензор.НЕТ 7102
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30.08.2021 23:32 Відповісти
Эта коммуняцкая сволочь первая сдала Украину параше. А 73% тогдашних зебилов проголосовали за это ч*м*о в ущерб Черноволу. Ничему вас история так и не научила... Кравчук не братиме участі в ТКГ до кінця грудня за станом здоров'я, - радник Єрмака - Цензор.НЕТ 1073
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30.08.2021 23:34 Відповісти
Деду надо готовится на Суд на том свете, а его тащат на пероговоры
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30.08.2021 23:35 Відповісти
это я так, не мое дело
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30.08.2021 23:45 Відповісти
и как теперь то, пропадем, не иначе
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30.08.2021 23:35 Відповісти
Советник завхоза ермака жгет на гос-темы !!! пздц, докерувалась зелень до самого краю Кравчук не братиме участі в ТКГ до кінця грудня за станом здоров'я, - радник Єрмака - Цензор.НЕТ 6089
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31.08.2021 00:01 Відповісти
Аферистовича уже по другому не называют,только два слова- советник дермака,,. Как диагноз
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31.08.2021 04:24 Відповісти
...фу, какая бредятина: чел уже переговоры с Господом ведёт, а тут какая-то ТКГ?
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31.08.2021 05:34 Відповісти
уже и хвамилию люськи-миннометчицы не называют... просто советник...
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31.08.2021 06:00 Відповісти
 
 