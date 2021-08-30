У Росії заявили, що відмова українця Цвєтова від знімка з росіянами на Паралімпіаді може бути пов'язана з карантинними обмеженнями

Срібний призер Паралімпіади з України Ігор Цвєтов міг відмовитися від традиційного фотографування з росіянами, які завоювали золото і бронзу, через коронавірусні обмеження.

Про це російському державному агентству ТАСС заявили в пресслужбі Паралімпійського комітету Росії (ПКР), передає Цензор.НЕТ.

Росіянин Дмитро Сафронов 30 серпня зі світовим рекордом (11,39 секунди) став найкращим у бігу на 100 м в класі Т35 (порушення координації). Під час церемонії нагородження Цвєтов, який прибіг другим, відмовився від традиційної спільної фотографії за участю призерів.

"Дмитро Сафронов, Ігор Цвєтов і Артем Калашян вийшли на п'єдестал пошани і отримали заслужені нагороди. На Паралімпійських іграх існують деякі обмеження, пов'язані з профілактикою поширення коронавірусної інфекції, в тому числі дотримання соціальної дистанції. Можливо, це і спонукало Ігоря Цвєтова відмовитися від традиційного спільного фотографування", - сказали в пресслужбі.

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Нагадаємо, 30 серпня український легкоатлет Ігор Цвєтов на церемонії нагородження після завоювання срібної медалі Паралімпіади відмовився сфотографуватися з представниками Паралімпійського комітету Росії.