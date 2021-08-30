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У Росії заявили, що відмова українця Цвєтова від знімка з росіянами на Паралімпіаді може бути пов'язана з карантинними обмеженнями

Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт

У Росії заявили, що відмова українця Цвєтова від знімка з росіянами на Паралімпіаді може бути пов'язана з карантинними обмеженнями

Срібний призер Паралімпіади з України Ігор Цвєтов міг відмовитися від традиційного фотографування з росіянами, які завоювали золото і бронзу, через коронавірусні обмеження.

Про це російському державному агентству ТАСС заявили в пресслужбі Паралімпійського комітету Росії (ПКР), передає Цензор.НЕТ.

Росіянин Дмитро Сафронов 30 серпня зі світовим рекордом (11,39 секунди) став найкращим у бігу на 100 м в класі Т35 (порушення координації). Під час церемонії нагородження Цвєтов, який прибіг другим, відмовився від традиційної спільної фотографії за участю призерів.

"Дмитро Сафронов, Ігор Цвєтов і Артем Калашян вийшли на п'єдестал пошани і отримали заслужені нагороди. На Паралімпійських іграх існують деякі обмеження, пов'язані з профілактикою поширення коронавірусної інфекції, в тому числі дотримання соціальної дистанції. Можливо, це і спонукало Ігоря Цвєтова відмовитися від традиційного спільного фотографування", - сказали в пресслужбі.

Читайте: Український легкоатлет Цвєтов відмовився фотографуватися з представниками ПКР на церемонії нагородження Паралімпіади. ФОТО

Нагадаємо, 30 серпня український легкоатлет Ігор Цвєтов на церемонії нагородження після завоювання срібної медалі Паралімпіади відмовився сфотографуватися з представниками Паралімпійського комітету Росії.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+52
маємо тримати "соціяльну дістанцію" з блохастими В России заявили, что отказ украинца Цветова от снимка с россиянами на Паралимпиаде может быть связан с карантинными ограничениями - Цензор.НЕТ 3501
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30.08.2021 23:35
+44
Он в отличие от "какая разница" и "спорт вне политики" хорошо помнил о погибших побратимах спортсменах.

У Росії заявили, що відмова українця Цвєтова від знімка з росіянами на Паралімпіаді може бути пов'язана з карантинними обмеженнями - Цензор.НЕТ 5167
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30.08.2021 23:53
+42
Браво!!!
Прекрасное фото!
Игорь Цветов может гордиться не только своей медалью, но и наличием совести и патриотизма!
И ему не стыдно будет показать это фото своим детям и внукам!
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30.08.2021 23:46
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маємо тримати "соціяльну дістанцію" з блохастими В России заявили, что отказ украинца Цветова от снимка с россиянами на Паралимпиаде может быть связан с карантинными ограничениями - Цензор.НЕТ 3501
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30.08.2021 23:35 Відповісти
Та да. Что они там курят такое?
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30.08.2021 23:51 Відповісти
Та да! І такий карантин варто ввести у всесвітньому масштабі - створити санітарну зону і безконтактний режим.
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31.08.2021 00:25 Відповісти
Молодчина,респект! А відмовився тому,що від козлорилих смердить трупом,як і від усього **********.
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31.08.2021 06:42 Відповісти
Мой отказ плюнуть в рожу }{уйлу тоже связан с карантином, т.к. близко к нему не подпустят. В России заявили, что отказ украинца Цветова от снимка с россиянами на Паралимпиаде может быть связан с карантинными ограничениями - Цензор.НЕТ 3567
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30.08.2021 23:36 Відповісти
може від кацапів лайном чи мельдонієм смерділо ?
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30.08.2021 23:37 Відповісти
В России заявили, что отказ украинца Цветова от снимка с россиянами на Паралимпиаде может быть связан с карантинными ограничениями - Цензор.НЕТ 8829
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30.08.2021 23:39 Відповісти
Ну так. Человек чистоплотный, не хотел близко к зачумленным крысам стоять.
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30.08.2021 23:40 Відповісти
Он в отличие от "какая разница" и "спорт вне политики" хорошо помнил о погибших побратимах спортсменах.

У Росії заявили, що відмова українця Цвєтова від знімка з росіянами на Паралімпіаді може бути пов'язана з карантинними обмеженнями - Цензор.НЕТ 5167
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30.08.2021 23:53 Відповісти
Вiчна Пам'ять!
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31.08.2021 00:02 Відповісти
Героям СЛАВА!
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31.08.2021 00:04 Відповісти
Браво!!!
Прекрасное фото!
Игорь Цветов может гордиться не только своей медалью, но и наличием совести и патриотизма!
И ему не стыдно будет показать это фото своим детям и внукам!
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30.08.2021 23:46 Відповісти
Від лаптєй смерділо рускім духом.У Росії заявили, що відмова українця Цвєтова від знімка з росіянами на Паралімпіаді може бути пов'язана з карантинними обмеженнями - Цензор.НЕТ 3313
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30.08.2021 23:49 Відповісти
на касапії такі інфи "Один воин ОС погиб, один получил ранения в результате российского обстрела" - не читають. І тому видумують казна що.
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30.08.2021 23:53 Відповісти
Просто его поступок не вписывается в русскую сказку: «один нарот- только Зеленский плохой». Вот и ищут оправдание)
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30.08.2021 23:54 Відповісти
Не гоже фотографуватися з цапами.
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30.08.2021 23:54 Відповісти
Правильно , подалі від цього чумного барака.
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30.08.2021 23:55 Відповісти
Правильный ответ кацам
У Росії заявили, що відмова українця Цвєтова від знімка з росіянами на Паралімпіаді може бути пов'язана з карантинними обмеженнями - Цензор.НЕТ 7092
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30.08.2021 23:58 Відповісти
Тоже любишь с дикарями обжиматься?
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31.08.2021 00:03 Відповісти
русский, когда ***** подохнет, кто в твоей стране-помойке фюрерком будет - шойга или рамзанка дыров?
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31.08.2021 00:11 Відповісти
это где же ты такие сравнения то за бугром слышал?))..мне че т живя там не приходилось..
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31.08.2021 00:15 Відповісти
та це ж той самий свін! Щойнозаряжений, під проксі!
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31.08.2021 00:06 Відповісти
Та давай - чемпіонствуй та вали...
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31.08.2021 00:16 Відповісти
Так...
Щоби не заразитись фєдєрастією...
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31.08.2021 00:15 Відповісти
молодей чувак! такой простой поступок, просто гигиена, а как бомбануло за поребриком! вот вам и спорт вне политики))
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31.08.2021 00:21 Відповісти
я б з ними ,на одному гектарі ,не сів би ..............!
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31.08.2021 01:02 Відповісти
УКРАЇНЕЦЬ !!!
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31.08.2021 01:14 Відповісти
Так и есть, все россияне - прокаженные. Перепост (с)
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31.08.2021 01:27 Відповісти
August 30th, 2021Хахлы, за што вы так нилюбите РПЦ?!У Росії заявили, що відмова українця Цвєтова від знімка з росіянами на Паралімпіаді може бути пов'язана з карантинними обмеженнями - Цензор.НЕТ 3374
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31.08.2021 01:29 Відповісти
І не тільки з карантинними обмеженнями! А ще і з фазою місяця, з рівнем інфляції національної валюти в Уганді, а також із паршивим настроєм вокзальної курви Свєтки в якомусь мухосранську.
У Росії заявили, що відмова українця Цвєтова від знімка з росіянами на Паралімпіаді може бути пов'язана з карантинними обмеженнями - Цензор.НЕТ 7664
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31.08.2021 02:00 Відповісти
Весь мир от вас на «карантинной» дистанции - ров и стена.
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31.08.2021 04:19 Відповісти
Это брезгливость, а не карантинные ограничения. По фото четко видно.
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31.08.2021 05:01 Відповісти
так и есть..а не за 7 лет войны в Украине
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31.08.2021 08:59 Відповісти
Цвєтаєву - Слава і Пошана!!! А всяким спартсмєнам з відбитими мізками (каратисти, боксери - ламаченки, усіки)- ганьба!!!
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31.08.2021 09:25 Відповісти
Так оно и есть..кацапня заразна..ватник кишит вшами и воняет говном
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31.08.2021 09:36 Відповісти
Ну ясен-красен из-за карантинных ограничений! Стоит парень, а тут два вонючих вируса-недоноска лобызаться лезут, не не не только дистанция!
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31.08.2021 11:06 Відповісти
Да, да только кацапов на карантин. Ни куда их не выпускать из их палаты №6. И Мир станет спокойней и чище.
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31.08.2021 11:36 Відповісти
НЕТ!!!!! Это всего лишь - НЕ ЖЕЛАНИЕ СТОЯТЬ РЯДОМ СО смердючим дерьмом!!!!!! МОЛОДЕЦ!!!!!!
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31.08.2021 12:50 Відповісти
 
 