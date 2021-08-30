Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Колишній президент США Дональд Трамп, коментуючи виведення американського військового контингенту з Афганістану, заявив, що Пентагону слід або відібрати у талібів захоплену американську зброю, або знищити її.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Трамп зазначив, що "необхідно запросити негайне повернення США всього (військового. - Ред.) спорядження, на яке ми витратили $ 85 млрд".
"Якщо воно не буде повернуто, ми повинні або увійти (в Афганістан. - Ред.), демонструючи вагому військову силу, і забрати її, або як мінімум розбомбити її під три чорти", - додав Трамп.
За його словами, адміністрація Байдена в Афганістані діяла "нерозумно".
"Ніколи в історії вихід з війни не проводився настільки погано або некомпетентно, як при адміністрації Байдена в ситуації з Афганістаном", - йдеться в заяві Трампа.
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как-то так
2 европа в нём не нуждается, они свои проблемы решают сами, живой пример сп-2 о котором меркель сказала что это европейско-российский проект
3 а эту бойню нам навязали другие
Поэтому ты, петушара, пшёл под шконку, и чтобы сидел там тихо.
З.Ы. (не то, чтобы я фанат Трампа, но просто как-то не сходится).
Или ты это всё ваял исключительно для развода срача?
со стороны это выглядит как истерика. При том, что я повода для таких выражений не давал.
В лучшем случае }{уйлишко. А ведь прилипло до гроба...
Я про Пороха написал, или про Трампона вашего с }{уйлом впридачу?
Ты пойми, ущербное- после 6 января Трампон ваш должен греться на электрическом стуле, а не муйню всякую писать.
Пустые оправданья и слова - кому
Они теперь хоть малость интересны?
Когда так много оказалось на кону,
Предателя решеньем неуместным!
Байден же типичный левачок. А у леваков есть отвратительная черта - прогибаться перед наглыми отморозками, даже если отморозок намного слабее США и его можно легко стереть в порошок.
Там где респ даст в челюсть, дем подставит щеку, начнет искать компромисс, сдаст союзников. Разумеется все это будет подано под соусом миротворчесва, гуманности и человеколюбия.
зачем тогда блек хоки дал?
он как намеревался эвакуировать всю эту технику из Афгана когда с талибами соглашение подписывал ?
Теперь поздно пить Боржоми и обвинять других.
Пусть 'хорошие парни' Пу и Си не расслабляют свои булки.
в смысле, ганьба, дайош третий провальный импичмент!
А США потрібно активніше впроваджувати антикорупційні та судові реформи в країні , щоб корупція не роз'їдала країну з середини .
По-перше, в Афганістані немають поняття про державу і народ. Це, тісно пов'язано з історією Афганістану. Була така собі монархія в складі Британських колоній, потім вона стала суверенною були піддані та, не було громадян, а пізніше туди вліз совок і понеслося. Там є родо-племенні відносини і є релігійні відносини але, поняття народ так і не сформувалося.
По-друге, воювала армія непогано і несли немалі втрати. Інша справа що, місцева влада і командування робило ставку на контрактну армію, куди йшли в основному місцеві заробітчани. Але влада і командування продовжували розглядати Афганістан, як місце збагачення, а не свою країну. Нічого дивного бо, президентом Афганістану був американець-демократ афганського походження, який з 13 років жив у США, його діти і досі живуть в США і працюють в структурах Сороса да демпартії. І всі надіялися на "кришу" міжнародних сил.
По-третє, коли адміністрація Байдена дала команду на терміновий вихід своїм військам, "здивувалися" не тільки афганці, а й союзники США з Європи та Азії. Так, ще при Трампі пройшли перемовини, які передбачали поєтапний план з продовженням підтримки армії Афганістану. Ну, щось типу, плана Штанмаєра, де армія разом з талібами контролює територію і бореться з тероризмом та створюють спільний уряд. США разом з союзниками мали контролювати його виконання. Тож, коли США домовилися з талібами про блискавичний вихід, а таліби домовилися з командуванням різних рівнів про мирну здачу, солдатам і низовим офіцерам нічого не залишалося, як припинити спротив.
Проте зараз, якраз проафганські сили починають групуватися і є можливість що, будуть сформовані сили спротиву, якщо Захід в черговий раз їх не злиє. А таке вже було в нещодавній історії, коли цивілізований Захід при Маргарет Тетчер звинуватили свою колишню процвітаючу колонію Родезію в расизмі і злили її маоістам та марксистам. Хоча, 80% армії там складали чорні родезійці і героїчно боролися вони в повній ізоляції та під ембарго з боку західних країн. Підтримувати Родезію було неполіткоректно в демократичних кругах цивілізованого світу бо, всі керівні посади займали освітчені білі, а чорна інтелігенція ще не встигла сформуватися. Тепер та країна зветься Зімбабве і є дупою світу.