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Афганістан (450) США (14478) Трамп (3130)

Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або

Колишній президент США Дональд Трамп, коментуючи виведення американського військового контингенту з Афганістану, заявив, що Пентагону слід або відібрати у талібів захоплену американську зброю, або знищити її.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Трамп зазначив, що "необхідно запросити негайне повернення США всього (військового. - Ред.) спорядження, на яке ми витратили $ 85 млрд".

"Якщо воно не буде повернуто, ми повинні або увійти (в Афганістан. - Ред.), демонструючи вагому військову силу, і забрати її, або як мінімум розбомбити її під три чорти", - додав Трамп.

За його словами, адміністрація Байдена в Афганістані діяла "нерозумно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати

"Ніколи в історії вихід з війни не проводився настільки погано або некомпетентно, як при адміністрації Байдена в ситуації з Афганістаном", - йдеться в заяві Трампа.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Напоминаю, что эта }{уйловская подстилка и подписала вывод войск США из Афгана в пожарном порядке. Трамп: США следует либо отобрать у талибов американское оружие, либо "разбомбить его к черту" - Цензор.НЕТ 5989
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30.08.2021 23:38
+10
Погодите, Трампа давно уже у руля нет. Если это он подписал вывод войск, то 1) на термин "пожарный порядок" это как-то не тянет, бо прошло куча времени. 2) даже если он предписал вывести войска вот так вот резко, то почему это не откорректировали при Байдене?
З.Ы. (не то, чтобы я фанат Трампа, но просто как-то не сходится).
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30.08.2021 23:49
+9
Ну Европе как бы срать на это, они вот кацапам продались, все кроме прибалтов поляков и бритов
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30.08.2021 23:52
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Напоминаю, что эта }{уйловская подстилка и подписала вывод войск США из Афгана в пожарном порядке. Трамп: США следует либо отобрать у талибов американское оружие, либо "разбомбить его к черту" - Цензор.НЕТ 5989
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30.08.2021 23:38 Відповісти
и что плохого он сделал для америки? сам не хотел бы долг интернациональный исполнить?
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30.08.2021 23:44 Відповісти
Украина исполняет "интернациональный долг" перед Европой


как-то так Трамп: США следует либо отобрать у талибов американское оружие, либо "разбомбить его к черту" - Цензор.НЕТ 1346
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30.08.2021 23:49 Відповісти
Ну Европе как бы срать на это, они вот кацапам продались, все кроме прибалтов поляков и бритов
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30.08.2021 23:52 Відповісти
ой от только не надо про польшу
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30.08.2021 23:56 Відповісти
1 у нас нет такого долга
2 европа в нём не нуждается, они свои проблемы решают сами, живой пример сп-2 о котором меркель сказала что это европейско-российский проект
3 а эту бойню нам навязали другие
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30.08.2021 23:55 Відповісти
-как бы мне не был Трамп не комефлю но сумма 85 млрд баксов США и то как эти засранцы пардон ИДИОМА.... афганцы правительственные типа войска и полиция... за 4 суток сдали тупо страну да нам бы на 20 млрд долларов США дали бы оружия техники технологий амуниций и так далее ого думаю уже бы давно Петропавловск Камчатский стал бы--- Восточным Бандеровском...
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30.08.2021 23:59 Відповісти
о , кажется некоторые начинают догадываться, но я был уверен что эти абизьяны начнут крошить друг друга, и так как этого не произошло то мы со своей войной выглядим туповато
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31.08.2021 00:08 Відповісти
Сразу видно, что ты за Зелю голосовал. Твой Трамп теперь Байдена делает крайним, как вы, зебилы, Пороха. Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 6141
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31.08.2021 06:04 Відповісти
А чего его "делать", этого деменционного хрыча, из которого песок сыплется?

Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 2262
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31.08.2021 08:28 Відповісти
Я не знаю, что сыплется из Байдена, а Трампуше точно сыпанётся стул с электроподогревом. Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 9156
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31.08.2021 13:56 Відповісти
х*йловская подстилка это ты со своими скудоумными испражнениями, у Трампа был мирный план с правительством афганистана о постепенном выводе войск а не побеге когда кинули всех и вся на происвол судьбы практически умирать, не путай, знаток международной политики
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31.08.2021 17:43 Відповісти
}{уйлован- закрой свой грязный рот. Трамп будет прожарен на электростуле не за Афган, а за попытку нападения на Демократию в США 6 января. И такие фуфелы, как ты, ему от такого преступления отмазаться не помогут.
Поэтому ты, петушара, пшёл под шконку, и чтобы сидел там тихо. Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 1747
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31.08.2021 18:01 Відповісти
"Борменталь, дайте ему селедки!"
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31.08.2021 19:59 Відповісти
Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 4712
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31.08.2021 21:29 Відповісти
Погодите, Трампа давно уже у руля нет. Если это он подписал вывод войск, то 1) на термин "пожарный порядок" это как-то не тянет, бо прошло куча времени. 2) даже если он предписал вывести войска вот так вот резко, то почему это не откорректировали при Байдене?
З.Ы. (не то, чтобы я фанат Трампа, но просто как-то не сходится).
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30.08.2021 23:49 Відповісти
всё так и есть
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31.08.2021 00:10 Відповісти
В Україні Порошенко вже два роки з гаком у всьому винний, а в Штатах Трам всього пів-року. Ну і шоб два рази не вставати - "хто завгодно, аби не Порох (Трамп)". А тепер вгадайте з трьох раз, звідки вітер дме?!
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31.08.2021 01:22 Відповісти
Не рівняйте куй з пальцем - Трамп - патріот і націоналіст, порошнек - ряжений патріот і московська консерва.
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31.08.2021 06:36 Відповісти
ряжений патріот і московська консерва.)) тобто - як ти ? Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 5370 .
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31.08.2021 07:09 Відповісти
консерва ти протухла Володімір Гомосятько
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31.08.2021 07:31 Відповісти
В Штатах, в отличие от вашей параши, если что-то подписали (и Конгресс утвердил), то так и сделают. Повторяю для тех, кто статью не читал: это чубатое чмо обвиняет Байдена в том, что само и начало. Это как вы с }{уйлом всрались, а виновата Зинка... Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 5785
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31.08.2021 06:09 Відповісти
Зачем ты такой истеричка? Я тебе по человечески написал, а ты начинаешь говном плеваться.
Или ты это всё ваял исключительно для развода срача?
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31.08.2021 12:01 Відповісти
Я же написал, как в Штатах (в отличие от параши) принимаются и выполняются решения. Надо этому учиться, а не записывать незнакомых людей в истерички. Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 83
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31.08.2021 13:57 Відповісти
"в отличие от вашей параши", "Повторяю для тех, кто статью не читал", " Это как вы с }{уйлом всрались"...
со стороны это выглядит как истерика. При том, что я повода для таких выражений не давал.
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31.08.2021 14:06 Відповісти
}{уйло тоже не давало повода буквально так его и называть.
В лучшем случае }{уйлишко. А ведь прилипло до гроба... Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 3181
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31.08.2021 17:31 Відповісти
Выводить войска нужно было еще 20 лет тому назад . Вопрос был как организовать вывод войск . Так вот куйловская подстилка байден , согласившийся на СП2, сделал это так бездарно и позорно что латептеголовым для пропаганды информации года на три вперед .
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31.08.2021 00:07 Відповісти
Порохоботе, ти відстало від життя. По-перше, Трамп не підписував "пожарного порядку". А по друге - брехати негарно. Підстилкою і маріонеткою хутіна виявився дєдушка Жо, який епічно обісрався з виводом військ, а іще навмисне ПЕРЕДАВ талібанцям списки людей, які працювали з американцями.
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31.08.2021 06:34 Відповісти
Зебил меня в порохоботы записал. Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 4833
Я про Пороха написал, или про Трампона вашего с }{уйлом впридачу? Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 1673
Ты пойми, ущербное- после 6 января Трампон ваш должен греться на электрическом стуле, а не муйню всякую писать. Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 7714
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31.08.2021 07:12 Відповісти
ох уж эти политики, когда при власти, хвалят себя, хоть ничего не делают, себя называл же миротворцем, что не развязал ни одной войны, а в оппозиции, они супермены, все знают, как надо, всех бы победили
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30.08.2021 23:39 Відповісти
В отличии от "остальных" политиков у Трампа масса успехов в международной политике . Байден за что не возметься все становиться позорным бардаком .
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31.08.2021 00:17 Відповісти
байден пишецця з маленької букви.
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31.08.2021 06:36 Відповісти
Ну то чому ти не обрав того рудого довбодятла вруге ? Тому що сам довбодятел ? Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 5116 .
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31.08.2021 07:05 Відповісти
У кожного американського президента є свої досягнення. Але піднімати народ на штурм Капітолію -- це вже відхилення розуму.
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31.08.2021 07:19 Відповісти
_Байден де-факто работает на кремль, видимо ещё со времён когда он шастал к коммунякам в ссср. Плуги всё ещё не поняли что такое байден - ну так на то они и плуги. У них в ходу басни о замысловатых и долгоиграющих комбинациях в оправдание кремлёвского сексота... Трамп: США следует либо отобрать у талибов американское оружие, либо "разбомбить его к черту" - Цензор.НЕТ 6791

Пустые оправданья и слова - кому
Они теперь хоть малость интересны?
Когда так много оказалось на кону,
Предателя решеньем неуместным!
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30.08.2021 23:40 Відповісти
Трамп работал на Кремль. Но партия крепко держала его зя яйца, не давая слишком уж навредить американским интересам.
Байден же типичный левачок. А у леваков есть отвратительная черта - прогибаться перед наглыми отморозками, даже если отморозок намного слабее США и его можно легко стереть в порошок.
Там где респ даст в челюсть, дем подставит щеку, начнет искать компромисс, сдаст союзников. Разумеется все это будет подано под соусом миротворчесва, гуманности и человеколюбия.
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30.08.2021 23:50 Відповісти
вначале - кормёжка скотины, затем уборка навоза и только потом - геополитика
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30.08.2021 23:55 Відповісти
Ни одно расследование в отношении Трампа не нашло никаких доказательств - НИКАКИХ о связях Трампа и кремля . А вот байден имеет фактические операции по лоббированию инересов лаптеголовых в США.
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31.08.2021 00:09 Відповісти
что там доказывать, нефть отпустил и фсе молчат , ну да не им же газ по 500 покупать
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31.08.2021 00:13 Відповісти
"Отпустил" не відразу, але сваритися з німеччиною, на якій тримається вся європа, було теж нерозумно, мабуть...
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31.08.2021 07:26 Відповісти
"Трамп работал на Кремль." - Два розслідування, перше всю каденцію Трампа і результат нуль, але Трамп на гачку. А те що бідони обоє по вуха в лайні - тиша.
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31.08.2021 01:25 Відповісти
Ану розкажи, порохоботе, як це Трамп "работал" на крємль. Не переводь стрілки, убоге. За наказом Трампа в Сирії розфиздячили вагнерівців - і куйло аж присіло від страху. Навіть на бамбасі менше стріляти стало. Трамп зупинив будівництво ПП-2. І гримнув так, що всі усралися, і будівництво припинилося. А твій "лєвачок тільки й знає", що догождає куйлу. Відразу ж після інавгурації прдав відмашку на продовження будівництва. Тобі скласти список його "благодіянь" для рахи, чи сам згадаєш?
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31.08.2021 06:41 Відповісти
Почему Байден не может работать на США? Если он делает какие-то дела, исходя из интересов своей страны, то это не обязано совпадать с интересами афганцев, украинцев или кого нибудь ещё.
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30.08.2021 23:51 Відповісти
"У них в ходу басни о замысловатых и долгоиграющих комбинациях в оправдание кремлёвского сексота... Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 3530"
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31.08.2021 00:02 Відповісти
Потому что байден работает на глобалистов под чутким руководством обамы и обамовских чиновников. Обама никогда не имел международных успехов во внешней политике , что уже ожидать от байдена .
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31.08.2021 00:14 Відповісти
Трамп: США следует либо отобрать у талибов американское оружие, либо "разбомбить его к черту" - Цензор.НЕТ 2916
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30.08.2021 23:42 Відповісти
сильно умный
зачем тогда блек хоки дал?

он как намеревался эвакуировать всю эту технику из Афгана когда с талибами соглашение подписывал ?
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30.08.2021 23:47 Відповісти
...а Байден в это время надцатый раз пытается понять, почему дебил через букву е пишется...
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30.08.2021 23:49 Відповісти
Мало бути поступове виведення військ.А не за тиждень.І більшість техніки також би забрали.А то стільки там техніки залишилося,що нам би вистачило.
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30.08.2021 23:52 Відповісти
Даром буває лише сир у мишоловці.
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31.08.2021 07:37 Відповісти
Какие все эксы умные . Если бы ему сейчас вернуть власть , сразу бы забыл о своих высказываниях .
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30.08.2021 23:55 Відповісти
США нужно посадить на электрический стул Трампопона.. За то что он переговаривался " как побитый цуцик" с Путиным, дружил с Кимом, договорился об уходе ( капитуляции) с талибами.
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30.08.2021 23:55 Відповісти
Бидона тогда надо четвертовать , за предательство интересов европейских союзников , соглашение на достройку СП2 и бездарно организованный вывод войск и гражданских из Афганистана .
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31.08.2021 00:12 Відповісти
Ну так - у чім справа . ? Четвертуй Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 4854 .. Чи ти зайшов на ЦН , аби - "поплакати в жилєтку" , про те який нехороший Байден і який аху..фігенний трамп ? Набіса тут твої соплі , амеріканєц ? Ти ж обираєш президентів США , а не ми ,, от сам і розхльобуй ту "кашу" , яку заварив . Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 6806 .. !
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31.08.2021 07:21 Відповісти
Во как Македонский разбушевался---зря развязали поверили. Даже Наполеоны с дальних коек попрятались!
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30.08.2021 23:55 Відповісти
зеленский уже что, долетел и подсказал ему что надо всех бомбить? Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 6243
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31.08.2021 00:08 Відповісти
Razbombit vsegda mozet amerikansi talibov,da i sami talibi dolgo eto texnikoj nebudet polzyvatsia,tut nuzno servis imet,specialistov.zapasnyje casti i t.d na vsiu imejucuju texniku.Pravilno sto usli amerikansi,nevyslo s afgansev zdelat liudej,kak zyli bezgramotnyje tak i ostalis takimi.
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31.08.2021 00:24 Відповісти
ТРАМПа походу карлик попросил да?)).... УЖЕ ВСЁ, ЭТО ОРУЖИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО НА ЗАЧИСТКУ КАЦАПОВ.... ПОЗДНО ТРАМПУШКА УСРАЛСЯ! ПОД еп Байдену твой засчитан!
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31.08.2021 00:37 Відповісти
А кто мешал Трампу самому вывезти вооружение ?
Теперь поздно пить Боржоми и обвинять других.
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31.08.2021 01:20 Відповісти
Помєшалі дєрьмократи, які грандіозно сфальшували вибори.
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31.08.2021 06:42 Відповісти
Щас!
Пусть 'хорошие парни' Пу и Си не расслабляют свои булки.
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31.08.2021 01:25 Відповісти
За рашистов переживает
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31.08.2021 01:47 Відповісти
Господи. Оно такое же простое, как ЗЕ. Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 4690
Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 6115
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31.08.2021 01:57 Відповісти
Трамп такий розумний,як моя жінка "потім". Зброї на 85 млрд баксів! Нам би отої зброї підкинули хоча би половинку,так ота кацапня давно вже була би за Уралом.
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31.08.2021 02:07 Відповісти
молодец, всё верно.
в смысле, ганьба, дайош третий провальный импичмент!
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31.08.2021 02:50 Відповісти
Байден сыкливая тряпка,как и Обамка.
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31.08.2021 04:26 Відповісти
взагалі не проблема - мавпи тією зброєю користуватись не вміють і їх ніхто не навчить! Найгірше, що може бути - це вони її продадуть китайозам чи москалям....
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31.08.2021 05:00 Відповісти
Та москалі,за якесь "дзеркальце" талібам,й так заберуть оту зброю. Тепер,думаю,там іде таке полювання на неї,як колись йшло за золотом Колчака. Дядечко Джо зробив нам вели-и-икий "подарунок",бо частина оної 100% вже незабаром з"явиться на Донбасі. І якби отоє президент США був у адекваті,то негайно б передав Україні ******* зброю і військове обладнання із військових запасів СШАі,щоби Україна могла ефективно протистояти кацапам на сході і,не дай того Боже,звичайно,із півночі,враховуючи ту небезпеку,яка виникає із осінніх маневрів козлорилих і сябрів у Білорусії. Але думаю,що такого подарунку він нам не зробить. Насрати-насрав, А у відповідь почуємо:-Ви там тримайтесь,але зброї не отримаєте,бо я вже й так розгубив її достобіса і мене не зрозуміє народ Америки. Ми вам допоможемо,мойт,санкціями і глибокою стурбованністю.
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31.08.2021 06:36 Відповісти
...и, что ? На голову муслимам бросит атомный динамит? Не проканает - шахиды с поясами верности "зацелуют" весь Манхаттен. Ну, уже ничего непоможет!!! НИЧЕГО!!! ВРЕМЯ УШЛО!!!
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31.08.2021 05:32 Відповісти
Таліби показали маєтки афганських втікачів чиновників . Така собі афганська Санта-Барбара серед обкраденої бідноти . Тепер ясно , чому вони втікали від розлюченого народу .
А США потрібно активніше впроваджувати антикорупційні та судові реформи в країні , щоб корупція не роз'їдала країну з середини .
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31.08.2021 07:50 Відповісти
Зассут!
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31.08.2021 09:08 Відповісти
Я не згоден з профанною оцінкою боєздатності афганської армії, яка поширилася серед широких мас.

По-перше, в Афганістані немають поняття про державу і народ. Це, тісно пов'язано з історією Афганістану. Була така собі монархія в складі Британських колоній, потім вона стала суверенною були піддані та, не було громадян, а пізніше туди вліз совок і понеслося. Там є родо-племенні відносини і є релігійні відносини але, поняття народ так і не сформувалося.

По-друге, воювала армія непогано і несли немалі втрати. Інша справа що, місцева влада і командування робило ставку на контрактну армію, куди йшли в основному місцеві заробітчани. Але влада і командування продовжували розглядати Афганістан, як місце збагачення, а не свою країну. Нічого дивного бо, президентом Афганістану був американець-демократ афганського походження, який з 13 років жив у США, його діти і досі живуть в США і працюють в структурах Сороса да демпартії. І всі надіялися на "кришу" міжнародних сил.

По-третє, коли адміністрація Байдена дала команду на терміновий вихід своїм військам, "здивувалися" не тільки афганці, а й союзники США з Європи та Азії. Так, ще при Трампі пройшли перемовини, які передбачали поєтапний план з продовженням підтримки армії Афганістану. Ну, щось типу, плана Штанмаєра, де армія разом з талібами контролює територію і бореться з тероризмом та створюють спільний уряд. США разом з союзниками мали контролювати його виконання. Тож, коли США домовилися з талібами про блискавичний вихід, а таліби домовилися з командуванням різних рівнів про мирну здачу, солдатам і низовим офіцерам нічого не залишалося, як припинити спротив.

Проте зараз, якраз проафганські сили починають групуватися і є можливість що, будуть сформовані сили спротиву, якщо Захід в черговий раз їх не злиє. А таке вже було в нещодавній історії, коли цивілізований Захід при Маргарет Тетчер звинуватили свою колишню процвітаючу колонію Родезію в расизмі і злили її маоістам та марксистам. Хоча, 80% армії там складали чорні родезійці і героїчно боролися вони в повній ізоляції та під ембарго з боку західних країн. Підтримувати Родезію було неполіткоректно в демократичних кругах цивілізованого світу бо, всі керівні посади займали освітчені білі, а чорна інтелігенція ще не встигла сформуватися. Тепер та країна зветься Зімбабве і є дупою світу.
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31.08.2021 11:18 Відповісти
ПОЗДНО!!!! Байден - обосрал все!!!!!
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31.08.2021 12:53 Відповісти
 
 