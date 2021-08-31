15-річна дівчинка померла під час виступу на сцені в таборі на Херсонщині

Дівчинка знепритомніла під час виступу на сцені в дитячому таборі "Буревісник" у селищі Лазурне Херсонської області. Медики забрали її до лікарні, але врятувати життя дитині не вдалося.

Про це повідомили на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг", якому належить табір, інформує Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася ввечері в неділю, 29 серпня. Дівчинка виступала на сцені разом з іншими дітьми і раптово знепритомніла.

"Медичні працівники табору одразу надали дівчинці першу медичну допомогу, провели реанімаційні заходи та викликали карету "швидкої" медичної допомоги з м. Генічеська. Щоби не втрачати час на очікування "швидкої" із міста, медики вирішили транспортувати дитину до лікарні каретою "швидкої" підприємства, яка в літній період завжди чергує у таборі відпочинку. На жаль, реанімаційні заходи лікарів табору та лікарні не допомогли", - йдеться в повідомленні.

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За попередніми висновками медекспертів, дитина померла через гостру серцеву недостатність, викликану кардіоміопатією.



При цьому, згідно з медичною довідкою, яку перед відпочинком мають отримати всі діти, проблем зі здоров'ям і рекомендацій лікаря про обмеження фізичної активності у підлітка не було.

Педагоги кажуть, що дівчина була активною та ініціативною, лідеркою, капітаном загону. Брала участь у всіх табірних заходах і часто сама вигадувала цікаві розваги для дітей.

За фактом смерті дитини в таборі проводять спеціальне розслідування.