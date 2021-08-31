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15-річна дівчинка померла під час виступу на сцені в таборі на Херсонщині

Новини Цензор.НЕТ Події

15-річна дівчинка померла під час виступу на сцені в таборі на Херсонщині

Дівчинка знепритомніла під час виступу на сцені в дитячому таборі "Буревісник" у селищі Лазурне Херсонської області. Медики забрали її до лікарні, але врятувати життя дитині не вдалося.

Про це повідомили на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг", якому належить табір, інформує Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася ввечері в неділю, 29 серпня. Дівчинка виступала на сцені разом з іншими дітьми і раптово знепритомніла.

"Медичні працівники табору одразу надали дівчинці першу медичну допомогу, провели реанімаційні заходи та викликали карету "швидкої" медичної допомоги з м. Генічеська. Щоби не втрачати час на очікування "швидкої" із міста, медики вирішили транспортувати дитину до лікарні каретою "швидкої" підприємства, яка в літній період завжди чергує у таборі відпочинку. На жаль, реанімаційні заходи лікарів табору та лікарні не допомогли", - йдеться в повідомленні.

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За попередніми висновками медекспертів, дитина померла через гостру серцеву недостатність, викликану кардіоміопатією.

При цьому, згідно з медичною довідкою, яку перед відпочинком мають отримати всі діти, проблем зі здоров'ям і рекомендацій лікаря про обмеження фізичної активності у підлітка не було.

Педагоги кажуть, що дівчина була активною та ініціативною, лідеркою, капітаном загону. Брала участь у всіх табірних заходах і часто сама вигадувала цікаві розваги для дітей.

За фактом смерті дитини в таборі проводять спеціальне розслідування.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Боже, який жах. Шо батькам робити. Яке горе.
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31.08.2021 00:03
+7
Це схоже вартість "куплених" медичних довідок !!!Жаль дівчинку!!Співчуття рідним !!
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31.08.2021 00:04
+6
Скорее всего не выявленный порок сердца. От этого внезапно умер и внук Филимонова из Команды « Одесских джентельменов» этим летом. Парню тоже было 15.
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31.08.2021 00:15
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Боже, який жах. Шо батькам робити. Яке горе.
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31.08.2021 00:03 Відповісти
Це схоже вартість "куплених" медичних довідок !!!Жаль дівчинку!!Співчуття рідним !!
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31.08.2021 00:04 Відповісти
Скорее всего выявленный порок сердца. От этого внезапно умер и внук Филимонова из Команды « Одесских джентельменов» этим летом. Парню тоже было 15.
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31.08.2021 00:14 Відповісти
Скорее всего не выявленный порок сердца. От этого внезапно умер и внук Филимонова из Команды « Одесских джентельменов» этим летом. Парню тоже было 15.
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31.08.2021 00:15 Відповісти
Можливо,в статті обмаль інфи !!)))
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31.08.2021 00:19 Відповісти
так саме так, і тут навіть не справа у "продажі" довідок, а у відсутності діагностування як такого.
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31.08.2021 10:42 Відповісти
Они что, совсем рехнулись? Где Лазурное а где Геническ? Это от 150 км дороги. Что, ближе сплошная пустыня? Или новость не точная
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31.08.2021 00:09 Відповісти
Після медичних рехворм мені навіть в Київській обл. до найближчого травмопункта 60 км.
Було раніше 12 км., але покращили.
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31.08.2021 00:26 Відповісти
Это реальная ошибка. Скорее не Геническ, а Скадовск. От Лазурного и до Херсона намного ближе, чем до Геническа.
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31.08.2021 00:35 Відповісти
Если точнее 230 км
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31.08.2021 00:13 Відповісти
Что за бред ? Это что же нужно употребить чтобы перепутать Счастливцево с Лазкрным, Геническ со Скадовском и "Буревестник" с "Парусом" ?
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31.08.2021 00:28 Відповісти
Це стандарт для "Армянського Радіо".

- А правда, що ...?
- Так, правда! Але не ..., а ...
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31.08.2021 10:35 Відповісти
Как можно перепутать Счастливцево с Лазурным и Азовское море с Черным ?
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31.08.2021 00:30 Відповісти
Есть такое. Если там ни разу не отдыхать. Я был и там и там.
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31.08.2021 00:41 Відповісти
З молодими людьми подібне трапляється на жаль. У нас так один у ві сні помер- атлетом був.
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31.08.2021 00:46 Відповісти
Не хочется спекулировать фактами, но моя знакомая работает на скорой помощи в калифорнии, говорит у них в неделю в среднем 7-8 чел-к забирают в реанимацию с осложнениями сердца после прививки от ковид, это только один экипаж!
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31.08.2021 00:58 Відповісти
І цю інфу ніде не побачиш. Виключно про недовакцинованих. На жаль.
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31.08.2021 01:32 Відповісти
В Україні, наскільки я знаю, щеплюють лише повнолітніх.
А проблеми з серцем після ковідних вакцин - так.
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31.08.2021 02:06 Відповісти
сына заставили вакцинироваться под угрозой неприятностей на службе если отказывается выполнять приказ о вакцинации . уже месяц температура 37-37.5 вначале на хрен посылали дохтура . а теперь в госпиталь кладут на обследование
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31.08.2021 07:49 Відповісти
Ви не тлійте, хоча розумію, як це.
Якийсь запалювальний процес іде.
Добивайтеся, хай ретельно всі аналізи дослідять і проведуть обстеження.
Міцного здоров'я Вашому сину.
Пишіть обов'язково.
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31.08.2021 07:54 Відповісти
Cкорее всего оторвался тромб глубокой вены - летальный при этом эффект мгновенный.
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31.08.2021 01:17 Відповісти
Горе.
І передбачити не можливо.
Напевне, дійсно недообстежили, не виявили.

Сил батькам.
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31.08.2021 02:07 Відповісти
Думаю дело в питании. Вся пища отравлена.Химией. Чем дальше,тем больше ее будет накапливаться в организме.И передаваться следующим поколениям по генам.Смерти в таком малом возрасте стали слишком частыми. Свалить на стрессы и перегрузки...- маловероятно.
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31.08.2021 07:28 Відповісти
Раньше детской смертности не было, и ведь без химии?
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31.08.2021 07:39 Відповісти
рак в средние века был
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31.08.2021 08:56 Відповісти
Зато жизнь провела активную, яркую. Кардиомиопатия - не лечится. Смертность высокая, причина - наследственность. А что ей нужно было соблюдать? Сидеть дома и смотреть в окно, как радуются жизни дети? Вот и она была активным, жизнерадостным ребенком. Сердце теряет упругость и растягивается, пока вообще не потеряет способность прегонять кровь. Занавес...
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31.08.2021 08:33 Відповісти
хоть не клещевой минингит
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31.08.2021 08:55 Відповісти
Хто видав довідку про стан повинен понести відповідальність.
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31.08.2021 10:11 Відповісти
 
 