УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8591 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
14 307 153
Росія (47229) Шойгу (573) Міноборони РФ (561)

Міністр оборони РФ Шойгу: Я б не став про Україну говорити як про загрозу, ми один народ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Міністр оборони РФ Шойгу: Я б не став про Україну говорити як про загрозу, ми один народ

Росія не розглядає Україну як загрозу і вважає українців братнім народом.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Я б не став про Україну говорити як про загрозу. Я вважаю, що Україна і український народ - це братній народ. Це не тільки наші сусіди, ми один народ. Тут зовсім навіть розмірковувати і міркувати на цю тему не хочеться, - сказав Шойгу, відповідаючи на відповідне запитання. - Тому що це творіння, плани і програма, яка реалізована, знаєте ким, як і за які гроші". Міністр також розповів, що його мама, яка народилася в Орловській області, після розкуркулення разом із сім'єю виїхала до Луганської області.

Шойгу висловив сподівання, що ситуація в Україні колись зміниться, "і там знайдеться людина, яка припинить всю цю вакханалію націоналістичну, абсолютно нічим не обґрунтовану ні історично, ні фактологічно, нічим абсолютно".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шойгу відповів на слова Зеленського про окупований Крим одеським анекдотом: "Він завжди був, є і буде російським"

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+66
Не брат ти мені, гнида мокшанська.
показати весь коментар
31.08.2021 00:04
+59
Министр обороны РФ Шойгу: Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу, мы один народ - Цензор.НЕТ 1664
показати весь коментар
31.08.2021 00:10
+49
Министр обороны РФ Шойгу: Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу, мы один народ - Цензор.НЕТ 753
показати весь коментар
31.08.2021 00:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
????.....мы всегда были с тувинцами адиннарод. Дык и якуты и удмурты нам тоже в каких то роднях. А про алеутов и речи нет, дык это те же амеры с Аляски. Я правда не понимаю, что они в Раисси делают....
показати весь коментар
31.08.2021 07:10 Відповісти
Министр обороны РФ Шойгу: Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу, мы один народ - Цензор.НЕТ 6981
показати весь коментар
31.08.2021 07:14 Відповісти
Оно как то действительно, очень трудно принять, что скажем Белгородчина или Кубань, или Курск, Воронеж, Дальний Восток, Сибирь, не Украинщина. А Ярославль, Владимир, так даже и до сих пор имена своих основателей носят. Питер, вообще то на Украинских костях стоит. И Крым это Украина. Я об этом говорил и говорить буду, и никто меня не переубедит.
показати весь коментар
31.08.2021 07:21 Відповісти
Думаю с кужугетовичем даже украинские ватники постесняются "однонародиться")
показати весь коментар
31.08.2021 07:47 Відповісти
Міністр оборони РФ Шойгу: Я б не став про Україну говорити як про загрозу, ми один народ - Цензор.НЕТ 8983.
показати весь коментар
31.08.2021 07:57 Відповісти
Ну так нехай повторить це на рідній українській!
показати весь коментар
31.08.2021 07:59 Відповісти
ще одиннарот
показати весь коментар
31.08.2021 08:11 Відповісти
следует ждать аналогичного высера от ******** Гундяева
ублюдочная МП с говнопопом Онухрием и Паблом/мерседесом
будут подрыгивать кацапской мрази
показати весь коментар
31.08.2021 08:12 Відповісти
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгус, и друг степей калмык. - адіннарот...
показати весь коментар
31.08.2021 08:19 Відповісти
Міністр оборони РФ Шойгу: Я б не став про Україну говорити як про загрозу, ми один народ - Цензор.НЕТ 9877
показати весь коментар
31.08.2021 08:23 Відповісти
Особенно понравилось про один нарот от Шойги...
показати весь коментар
31.08.2021 08:26 Відповісти
Посему мы идем его спасать при помощи наших вооруженных сил от бендеровцев и фашистов...и уже спасли крым и дамбас
показати весь коментар
31.08.2021 08:29 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
31.08.2021 08:32 Відповісти
Міністр оборони РФ Шойгу: Я б не став про Україну говорити як про загрозу, ми один народ - Цензор.НЕТ 4505
показати весь коментар
31.08.2021 08:33 Відповісти
Воно зі мною - «адін народ» !!! Божевільня!
показати весь коментар
31.08.2021 08:36 Відповісти
Розхерачим Україну і поселим там "атіннарот загадошний".
показати весь коментар
31.08.2021 08:39 Відповісти
Один народ...Тывинец опять мухоморов пережрал?
показати весь коментар
31.08.2021 08:41 Відповісти
Один я помітив, шо ватні барани повторюють все те, шо ляпає їхне плешиве *****?
показати весь коментар
31.08.2021 08:51 Відповісти
Хай Шойгу гляне на себе в дзеркало і він більше про один народ не скаже.
показати весь коментар
31.08.2021 08:57 Відповісти
Я не поэт, но я скажу стихами: идите на х** мелкими шагами! Уссурийский тигр тебе брат!
показати весь коментар
31.08.2021 08:58 Відповісти
Не займай кішечку! Міністр оборони РФ Шойгу: Я б не став про Україну говорити як про загрозу, ми один народ - Цензор.НЕТ 3625
показати весь коментар
31.08.2021 10:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zEsnV6ht_QI

)
показати весь коментар
31.08.2021 13:17 Відповісти
Бляха-муха, расеяне без мыла в очко лезут, что бы примазаться в братья к украинцам.... Ты давно в зеркало смотрелся, йухлишко расеянское? не брат ты мне, чурка беучая, не брат ты мне, ******* гнойнорасеянское.
показати весь коментар
31.08.2021 08:59 Відповісти
адиа народ, сказал удмурт,
адин народ, сказал бурят,
адин народ, сказал шойгу,
ты знай, Орда идет к тебе
во двор, готовя новый
Голодомор....
показати весь коментар
31.08.2021 09:01 Відповісти
твій нарот-олені та тамбовські вовки, чорд узкій
показати весь коментар
31.08.2021 09:18 Відповісти
Когда это украинец стал одним народом с тувинцем Врут кацы шо дышут Республика Тыва, находящаяся на границе с Монголией, регулярно занимает первое место в России по количеству убийств на душу населения . Если тувинец начальником стал, то в первую очередь выдавливает русских, а потом всех неродственников.
показати весь коментар
31.08.2021 09:43 Відповісти
А как руские бежали из Тувы после распада ссср!!!! Как бежали!!!! А как их там херячил родственный народ!!!! Загляденье!
показати весь коментар
31.08.2021 10:58 Відповісти
Тыва республика в которой живет меньше всего русских И этот тувинец ,нам, о братском народе Даже руцкие им не братья...
показати весь коментар
31.08.2021 13:46 Відповісти
Ага, братский... Прям как в Библии, где Каин убил Авеля. Там тоже брат был
показати весь коментар
31.08.2021 09:44 Відповісти
То це тому "братський народ" намагаєтся знищити Украіну і вбиває украінців ? ні ви дика орда тюрма народів.
показати весь коментар
31.08.2021 09:46 Відповісти
З якого дива мені українцю,слов'янину,арійцю може бути братом москвин,угро-фінн,урало-алтаєць.Історія не менше точна наука ніж математика.
показати весь коментар
31.08.2021 10:05 Відповісти
Міністр оборони РФ Шойгу: Я б не став про Україну говорити як про загрозу, ми один народ - Цензор.НЕТ 7561
показати весь коментар
31.08.2021 10:13 Відповісти
Вот оно чё бывает, когда интеллект в одну цифру...
показати весь коментар
31.08.2021 10:46 Відповісти
????????????????? Украинцы и тувинцы адинарот?????????? Вот оно, ДНО!!!!!!
показати весь коментар
31.08.2021 10:55 Відповісти
твои братья, шойгу - в овраге лошадь доедают...
показати весь коментар
31.08.2021 11:06 Відповісти
Так приедь в Украину и скажи энто, ху*ловский чле*ос*с...
показати весь коментар
31.08.2021 11:15 Відповісти
Не брат ты нам, чучмек!!!
показати весь коментар
31.08.2021 11:23 Відповісти
Теорія "Єдіного народа" розроблялась на протязі імперської доби під соусом "єдина віра", "братній народ", "старший-молодший брат". Після 1917 року почали втирати "стирання міжнаціональних розходжень", "совєтскій народ". Так що нічого нового не відкрито, все старе покрите імперським пилом.
показати весь коментар
31.08.2021 11:32 Відповісти
один народ - ноги тебе в рот !
показати весь коментар
31.08.2021 11:32 Відповісти
Как может тувинец ( почти что монгол) Серее Кожугет оглу Шойгу... быть мне " братом" охренел он что ли... Это что назвать братьями Чингиз хана и Даниила Галицкого. ( извините за сравнение, чисто этническое)
показати весь коментар
31.08.2021 11:54 Відповісти
с каких пор украинцам в "адиннарод" набивается эта шваль из Тувы?
показати весь коментар
31.08.2021 11:58 Відповісти
чому ми досі обговорюємо якісь там заяви кремлівської нечисті - повний ігнор і інформаційна блокада
показати весь коментар
31.08.2021 12:11 Відповісти
Мы, украинцы, уже и с тувинцами один народ?
показати весь коментар
31.08.2021 12:37 Відповісти
шакалы тебе - один народ.... **** к ты конченный......
показати весь коментар
31.08.2021 12:56 Відповісти
БУРЯТ ТЕБЕ БРАТ !)
Міністр оборони РФ Шойгу: Я б не став про Україну говорити як про загрозу, ми один народ - Цензор.НЕТ 6168
показати весь коментар
31.08.2021 17:54 Відповісти
Шойгу кажется,повторяет то что было уже сказано его патроном...Хочется спросить а как же руские войска на Украине? Ну тут Шойгу ,не мудрствуя лукаво, может ответить точно цитируя пуцина "Аихтамнет!" Ха, ха...два раза..
показати весь коментар
31.08.2021 19:27 Відповісти
Это он так кремлевского хана троллит .
показати весь коментар
31.08.2021 20:54 Відповісти
після прочитаного відразу захотілось написати щось патріотичне українською великими літерами щоб тувінець зрозумів і затямив що його тут не тільки не бажають бачити навіть гостем, а і будуть реально відстрілюватись до останього патрону
показати весь коментар
31.08.2021 21:51 Відповісти
Тупая обезьяна с ядерным оружием.
показати весь коментар
31.08.2021 22:45 Відповісти
Мы с ними один народ?
Міністр оборони РФ Шойгу: Я б не став про Україну говорити як про загрозу, ми один народ - Цензор.НЕТ 7581
показати весь коментар
31.08.2021 23:20 Відповісти
******** мангол в братья Украинскому народу себя причисляет 😂😂😂
показати весь коментар
10.11.2021 10:14 Відповісти
80% населения па-раши-узкоглазые чурки.вы один народ со своими ослами,половцы долбаные..
показати весь коментар
10.11.2021 10:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 