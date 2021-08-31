Міністр оборони РФ Шойгу: Я б не став про Україну говорити як про загрозу, ми один народ

Росія не розглядає Україну як загрозу і вважає українців братнім народом.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Я б не став про Україну говорити як про загрозу. Я вважаю, що Україна і український народ - це братній народ. Це не тільки наші сусіди, ми один народ. Тут зовсім навіть розмірковувати і міркувати на цю тему не хочеться, - сказав Шойгу, відповідаючи на відповідне запитання. - Тому що це творіння, плани і програма, яка реалізована, знаєте ким, як і за які гроші". Міністр також розповів, що його мама, яка народилася в Орловській області, після розкуркулення разом із сім'єю виїхала до Луганської області.

Шойгу висловив сподівання, що ситуація в Україні колись зміниться, "і там знайдеться людина, яка припинить всю цю вакханалію націоналістичну, абсолютно нічим не обґрунтовану ні історично, ні фактологічно, нічим абсолютно".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шойгу відповів на слова Зеленського про окупований Крим одеським анекдотом: "Він завжди був, є і буде російським"