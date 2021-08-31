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Одеса (4024) ЛГБТ-спільнота (262) домашній арешт (171) запобіжний захід (367) Традиція і Порядок (5)

Прайд в Одесі: лідера "Традиції і порядку" Попкова відправили під домашній арешт

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Прайд в Одесі: лідера

Приморський районний суд Одеси взяв під домашній арешт Іллю Попкова - лідера одеської організації руху "Традиції і порядок", представники якого 28 серпня напали на поліцейських після акції ЛГБТ.

Про це повідомили в прокуратурі Одеської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Прокуратура наполягала на триманні під вартою, проте суд визнав можливим відправити його під цілодобовий домашній арешт. Запобіжний захід обрано на два місяці.

Попкову інкримінують ч.4 ст. 345 (умисне нанесення тілесного ушкодження працівнику правоохоронного органу, вчинене у складі групи), та ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене у складі групи із застосуванням зброї або предмета, призначеного для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Також у суді визначають запобіжний захід іншим підозрюваним, переважно - нічний домашній арешт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До відповідальності через зіткнення на ЛГБТ-марші в Одесі притягується уже 61 особа, - Нацполіція

В організації "Традиції і порядок" підтвердили, що учасники руху з Києва, Харкова та інших міст 28 серпня в центрі Одеси збирали підписи за скасування ходи представників ЛГБТ, перебували біля пам'ятника Дюку де Рішельє, і бачили колону ЛГБТ.

При цьому учасники руху стверджують, що нібито це правоохоронці на них напали, після чого затримали понад 60 осіб.

"Центр міста був перекритий для вилову наших активістів, невідомі на білих мікроавтобусах безпідставно викрадали прямо з вулиці людей і везли в райвідділи. Сталося викрадення наших хлопців, які їхали в автобусі до Києва... Всього було затримано близько 60 осіб, 14 з яких отримали підозри, а інші - постанови про вчинення адміністративного правопорушення...", - заявили в організації.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Когда Украина воюет седьмой год с Фашисткой Федерацией, эта ЛГБТешная пидота в тылу свои провокационные прайды проводит... делая картинку кремляди и западному левочью, которая у той же кремляди на подпитке. Еще раз задам вопрос. Где были бы эти все ЛГБТ, которым так не свободно в Украине, если бы Фашисткая Федерация оккупировала ту же Одессу? Сколько из них были на шашлыках 2 мая и если были, на чьей стороне?

И еще вопрос, где оказалась эта все фемо-лгбтешная пидота, с их постоянными кукареками о правах, когда в Беларуси полицаи таракана женщин насиловали на акция протеста? Или то другое?
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31.08.2021 02:32
+5
С тем же Китаем. Снимают кино со своей повесточкой для западного зрителя, навязывая им свою хрень. Где бабы вместо мужиков, черные на ролях исторических белых личностей, где обязательно должен быть гей, трансгендер и еще в запас гендер вне гендера, но стоит фильму появиться в Китае, как тупо вырезаются все их повесточки с их же ценностями. Когда Гонконг поднялся против навязывания ему китайских законов и упразднения прав Гонконга, то левое ЛГБТ не только не поддержало права протестующих, но еще и клеймило тех американских китайцев, которые выступили против китайских властей. Одним словом пидота.
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31.08.2021 03:05
+4
Это левые ***.ки, которые не хотят равенства, а хотят большинству навязать свои правила. Благодаря им сейчас у власти такие как Байден с Трампом и Макрон с Меркель.
Кто-то видел хоть один парад, где бы эти "правозащитники" поднимали вопрос о правах тех же украинцев и крымских татар во временно оккупированном Крыму и на Донбассе? А парад с требованием введения новых санкций против Фашисткой Федерации хотя бы за то, что там их братушек ущемляют? Ах да, это для них другое. Только о своей жо.пе думают.
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31.08.2021 02:52
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Правила форума Рада форумчан
Не LGBT,а LGBTQ+.Рухайтесь за трендами. 😊
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31.08.2021 01:20 Відповісти
Треба просто скоротити до Q. І нікому бомбити не буде з цього приводу
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31.08.2021 02:16 Відповісти
Одни геи напали на других...
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31.08.2021 01:36 Відповісти
Попков. Лол. У рашистского агента гомофобных войск фамилия Попков.
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31.08.2021 02:15 Відповісти
Гомосеки на страже гомосеков...
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31.08.2021 02:31 Відповісти
Когда Украина воюет седьмой год с Фашисткой Федерацией, эта ЛГБТешная пидота в тылу свои провокационные прайды проводит... делая картинку кремляди и западному левочью, которая у той же кремляди на подпитке. Еще раз задам вопрос. Где были бы эти все ЛГБТ, которым так не свободно в Украине, если бы Фашисткая Федерация оккупировала ту же Одессу? Сколько из них были на шашлыках 2 мая и если были, на чьей стороне?

И еще вопрос, где оказалась эта все фемо-лгбтешная пидота, с их постоянными кукареками о правах, когда в Беларуси полицаи таракана женщин насиловали на акция протеста? Или то другое?
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31.08.2021 02:32 Відповісти
заднеприводные сейчас тебя в спам засунут. У них тут рассадник любителей задней долбёжки...
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31.08.2021 02:40 Відповісти
Мы все разные. Есть отклонения, есть извращения и есть патологии. Но почему, "censored" свои половые отклонения надо демонстрировать на парадах? Как по мне, они такие же идиоты, как и раисяне с дидами "на палках".
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31.08.2021 02:45 Відповісти
Это левые ***.ки, которые не хотят равенства, а хотят большинству навязать свои правила. Благодаря им сейчас у власти такие как Байден с Трампом и Макрон с Меркель.
Кто-то видел хоть один парад, где бы эти "правозащитники" поднимали вопрос о правах тех же украинцев и крымских татар во временно оккупированном Крыму и на Донбассе? А парад с требованием введения новых санкций против Фашисткой Федерации хотя бы за то, что там их братушек ущемляют? Ах да, это для них другое. Только о своей жо.пе думают.
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31.08.2021 02:52 Відповісти
С тем же Китаем. Снимают кино со своей повесточкой для западного зрителя, навязывая им свою хрень. Где бабы вместо мужиков, черные на ролях исторических белых личностей, где обязательно должен быть гей, трансгендер и еще в запас гендер вне гендера, но стоит фильму появиться в Китае, как тупо вырезаются все их повесточки с их же ценностями. Когда Гонконг поднялся против навязывания ему китайских законов и упразднения прав Гонконга, то левое ЛГБТ не только не поддержало права протестующих, но еще и клеймило тех американских китайцев, которые выступили против китайских властей. Одним словом пидота.
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31.08.2021 03:05 Відповісти
Ну ходят себе. Так пусть ходят. Если лупить представителей ЛГБТ, то от этого у них ориентация не поменяется.
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31.08.2021 04:19 Відповісти
Лупить надо без устали каждый день. За то, что они ******* и еще хвастаются этим.
Доброе слово и полицейская дубинка убедят их, что они не правы. Прайд в Одессе: лидера "Традиции и порядка" Попкова отправили под домашний арест - Цензор.НЕТ 33
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31.08.2021 08:42 Відповісти
Смерть рашистским оккупантам и их гнидам на рашистскую телекартинку в Украине!
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31.08.2021 05:55 Відповісти
Сажать нужно! только тогда успокоятся.активный патриот Украины?-на фронт защищай там свои ценности! А то ЛГБТ нельзя навязывать свои ценности а националистам и патриотам можно?
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31.08.2021 07:12 Відповісти
маша, кыш в мухосранск. это такие патриоты, как ты с гиви
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31.08.2021 07:17 Відповісти
ЛГБТ уже отправили на фронт? Или это другое?
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31.08.2021 13:32 Відповісти
латентный попков - это звучит
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31.08.2021 07:16 Відповісти
Надо всех этих ****** выгнать в Чечню, там их любят и ждут.
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31.08.2021 08:39 Відповісти
Когда начнут проводить парады Трансваксы?
Кто не вакцинирован, но идентифицируют себя как вакцинированные.
Их права тоже нарушаются.
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31.08.2021 09:05 Відповісти
У меня вопрос: а какого хрена эти малолетки устраивают нападения на лгбт-парады? Христиане образцовые? Вот прям, в церковь ходят, посты соблюдают, заповеди. Трахаются только после венчания? Да хрень это все. Достаточно пару раз не обращать внимания на эти "парады", как их проведение станет бессмысленным и они прекратятся. Вместо этого придурки начинают устраивать побоища, чтоб западный мир, где подобные прайды - обычное явление, смотрел на Украину, как на средневековый талибан.
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31.08.2021 09:44 Відповісти
Впросик к сбу..почему сбу не сорвала марш пидоров, а так же их жоппонентов организованный из консульства на гагаринском плато?
Почему лидерам ********* не порвали жопу во время гомосячей оргии перед маршем..?
Ах да я забыл им надо бороться коммерсантами
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31.08.2021 09:53 Відповісти
Мерзость содомскую развели на радость врагам
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31.08.2021 11:35 Відповісти
кому они мешают???? идиоты - делом лучше займитесь.......
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31.08.2021 13:06 Відповісти
 
 