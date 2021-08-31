Прайд в Одесі: лідера "Традиції і порядку" Попкова відправили під домашній арешт
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Приморський районний суд Одеси взяв під домашній арешт Іллю Попкова - лідера одеської організації руху "Традиції і порядок", представники якого 28 серпня напали на поліцейських після акції ЛГБТ.
Про це повідомили в прокуратурі Одеської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Прокуратура наполягала на триманні під вартою, проте суд визнав можливим відправити його під цілодобовий домашній арешт. Запобіжний захід обрано на два місяці.
Попкову інкримінують ч.4 ст. 345 (умисне нанесення тілесного ушкодження працівнику правоохоронного органу, вчинене у складі групи), та ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене у складі групи із застосуванням зброї або предмета, призначеного для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.
Також у суді визначають запобіжний захід іншим підозрюваним, переважно - нічний домашній арешт.
В організації "Традиції і порядок" підтвердили, що учасники руху з Києва, Харкова та інших міст 28 серпня в центрі Одеси збирали підписи за скасування ходи представників ЛГБТ, перебували біля пам'ятника Дюку де Рішельє, і бачили колону ЛГБТ.
При цьому учасники руху стверджують, що нібито це правоохоронці на них напали, після чого затримали понад 60 осіб.
"Центр міста був перекритий для вилову наших активістів, невідомі на білих мікроавтобусах безпідставно викрадали прямо з вулиці людей і везли в райвідділи. Сталося викрадення наших хлопців, які їхали в автобусі до Києва... Всього було затримано близько 60 осіб, 14 з яких отримали підозри, а інші - постанови про вчинення адміністративного правопорушення...", - заявили в організації.
Будь ласка, зачекайте...
И еще вопрос, где оказалась эта все фемо-лгбтешная пидота, с их постоянными кукареками о правах, когда в Беларуси полицаи таракана женщин насиловали на акция протеста? Или то другое?
Кто-то видел хоть один парад, где бы эти "правозащитники" поднимали вопрос о правах тех же украинцев и крымских татар во временно оккупированном Крыму и на Донбассе? А парад с требованием введения новых санкций против Фашисткой Федерации хотя бы за то, что там их братушек ущемляют? Ах да, это для них другое. Только о своей жо.пе думают.
Доброе слово и полицейская дубинка убедят их, что они не правы.
Кто не вакцинирован, но идентифицируют себя как вакцинированные.
Их права тоже нарушаются.
Почему лидерам ********* не порвали жопу во время гомосячей оргии перед маршем..?
Ах да я забыл им надо бороться коммерсантами