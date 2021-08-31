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Потрібно змінити рахунок і ціну для Росії: Волкер розповів про роль США в переговорах стосовно Донбасу

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Потрібно змінити рахунок і ціну для Росії: Волкер розповів про роль США в переговорах стосовно Донбасу

До процесу врегулювання на сході України потрібно активніше залучати США - і для цього необов'язково розширювати Нормандський формат.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Дом" заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України (2017-2019 рр.) Курт Волкер.

На його думку, насамперед необхідно призначити нового спецпредставника Держдепартаменту США з питань України, який би координував роботу стосовно переговорного процесу в цілому.

"Має бути призначений уповноважений, який би ніс відповідальність за все, що стосується врегулювання конфлікту, - як це було у мене, коли я виконував роботу зі взаємодії з Францією, Німеччиною, НАТО, ОБСЄ, ЄС, Росією, Канадою, Великою Британією. Але зараз існує певний пробіл, і така ситуація триває вже кілька років. Я вважаю дуже важливим, щоб США активніше зайнялися цим питанням", - сказав Волкер.

За його словами, аби США могли приєднатися до Нормандського формату, потрібно позитивне рішення всіх чотирьох його учасників.

"Нормандський формат був створений Францією і Німеччиною спільно з Україною та Росією. Мені здається, якщо запитати будь-яку зі сторін, крім України, - вони б не захотіли додавати США до Нормандського формату. Росія точно не захотіла б. Франція не захотіла б", - визнав дипломат.

Але питання - в якому форматі чи поза ним - допомагати відстоювати Україні територіальну цілісність, не таке вже й важливе, зауважив Волкер.

"Реальна проблема тут у тому, аби прямо зараз змінити рахунок із Росією. Росія вважає, що вона може продовжувати агресію проти України з відносно невеликими втратами, без опору з боку Франції та Німеччини, і без змін в контексті переговорів. Тому вона і продовжує. Що мають зробити Сполучені Штати - це зіграти провідну дипломатичну роль, переконавши Францію, Німеччину, НАТО, ЄС, Велику Британію, Канаду, всіх разом, щоб вони давали відсіч російській агресії, аби Росія побачила, що її ситуація змінюється і погіршується. Не можна просто так продовжувати агресію і не нести ніяких витрат або не мати втрат", - наголосив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України

Він додав: тиск приведе до того, що ситуація в Росії буде погіршуватися, і вона муситиме погодитися на ефективні перемовини: "І в той самий момент, коли Росія захоче "знайти рішення", ми вже повинні мати його на столі. Мінські документи створюють основу для цього".

Волкер зазначив, що український уряд завжди готовий виконувати домовленості про мир в Україні.

"Своєю чергою Росія цього просто не хоче. Тому потрібно зробити так, щоб для Росії рахунок і ціна змінилися. І справа зовсім не у форматі. Йдеться про мобілізацію тиску на Росію, щоб змусити її зрозуміти, що така політика обійдеться їй занадто дорого",- резюмував дипломат.

Нагадаємо, 31 серпня починається офіційний візит до Вашингтона Президента України Володимира Зеленського. 1 вересня він проведе переговори з Президентом США Джо Байденом.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Що для цього треба зробити ? Спалити на Майдані український прапір , чи поставити там же , пам'ятник моторилу і гіві .?? Нужно изменить счет и цену для России: Волкер рассказал о роли США в переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 4067 ..Чим ще таким можна задобрити ї..чу проригівсько-рузькомірську вату , щоб вона захотіла жити в Україні .?
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31.08.2021 07:38
+4
Интересно. Оказывается жабоеды против участия США в переговорах. Да Меркельша, походу, тоже играет на стороне паРаши...
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31.08.2021 07:16
+4
Вот Волкера и вернуть, он им кровь попортит всем.
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31.08.2021 07:33
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Интересно. Оказывается жабоеды против участия США в переговорах. Да Меркельша, походу, тоже играет на стороне паРаши...
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31.08.2021 07:16 Відповісти
больше санкций ,по искам конфисковывать все движущее и недвижущее
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31.08.2021 07:22 Відповісти
Повернення Криму і Донбасу можливе лише за наявності такого бажання у переважної більшості жителів цих територій. А нині ніхто навіть не намагається щось зробити щоб таке бажання виникло.
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31.08.2021 07:23 Відповісти
Що для цього треба зробити ? Спалити на Майдані український прапір , чи поставити там же , пам'ятник моторилу і гіві .?? Нужно изменить счет и цену для России: Волкер рассказал о роли США в переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 4067 ..Чим ще таким можна задобрити ї..чу проригівсько-рузькомірську вату , щоб вона захотіла жити в Україні .?
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31.08.2021 07:38 Відповісти
А их нужно спрашивать ?

Кого не устраивает Украина - границы открыты, валите хоть в Гондурас.
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31.08.2021 09:35 Відповісти
І хто ж повинен призначити цього уповноваженого ?
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31.08.2021 07:26 Відповісти
Байден, але він навіть посла не призначив.
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31.08.2021 13:02 Відповісти
Ближайшие пару дней, многое прояснят.
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31.08.2021 07:31 Відповісти
Верно сказал. - Неважно кто. Важно как.
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31.08.2021 07:32 Відповісти
Вот Волкера и вернуть, он им кровь попортит всем.
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31.08.2021 07:33 Відповісти
Ну был он, много попортил ? Балабольство одно
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31.08.2021 09:30 Відповісти
Нужно изменить счет и цену для России: Волкер рассказал о роли США в переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 1256 Нужно изменить счет и цену для России: Волкер рассказал о роли США в переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 7683
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31.08.2021 07:34 Відповісти
Помилився старий, наразі валять США
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31.08.2021 13:03 Відповісти
Нужно изменить счет и цену для России: Волкер рассказал о роли США в переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 6970...
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31.08.2021 07:36 Відповісти
І тут же пропонує,ідти на поступки обнаглівшому путлєру.Як альтернативу пропонує поліцію ОБСЄ,яку сьогодні руськіє окупанти хочуть пускають,не хочуть - посилають.А що ОБСЄ?Витирає ШМАРКЛІ і мовчки ідуть.Поліція ОБСЄ - це фіговий лист,щоб одурачити українців.Виникає питання?А потрібна така "цілістність" по путінські, яка поганіше за те,що є сьогодні.Парадокс в тому,що воююча,з окупованими територіями Украіна - це держава,а "цілістна" - це незрозуміле утворення,де ЗРАДНИКИ будуть диктувати умови всім іншим.Може вже досить гратися в вибухонебезпечну,для держави,"цілістність"?
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31.08.2021 07:48 Відповісти
тож щоб змінити рахунок кацапам за війну , їм дозволили добудувати ПП-2 ? геніально !
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31.08.2021 07:54 Відповісти
нужен реактор на быстрых нейтронах для получения плутония
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31.08.2021 08:05 Відповісти
Їх вистачає в Україні.
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31.08.2021 13:04 Відповісти
чтобы изменить счет в нашу пользу,нужно поменять президента! с этим клоуном у нас ничего кроме геноцида своего народа не получается. он запретил нашим ребятам стрелять в ответ,а самое главное,упреждать провокационную стрельбу по нашим,т.е. дейсвовать на опережение. с таким главкомом счет можно увеличить только в пользу путлера.
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31.08.2021 08:26 Відповісти
Дональд Трамп поволил РАБссии построить 92 % Газогона Северное дерьмо -2 Потрібно змінити рахунок і ціну для Росії: Волкер розповів про роль США в переговорах стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 8183
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31.08.2021 08:30 Відповісти
При ньому Германія боялася рипнутися через санкції, ерефія сама і за власний рахунок, собі у збиток тянула під санкціями і низькій ціні на вуглеводні. А зараз вона на коні і диктує ціну.
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31.08.2021 13:06 Відповісти
В таком случае надо было бы упомянуть и о решающей и ответственной роли инопланетян как независимых посредников в переговорном процессе.
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31.08.2021 08:35 Відповісти
И кто заставит США это сделать?
Может попросить Китай нагнуть США в украинском вопросе. Потрібно змінити рахунок і ціну для Росії: Волкер розповів про роль США в переговорах стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 6445
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31.08.2021 09:00 Відповісти
Поки на фронті буде зберігатися ситуація коли щодня гине наш 1 воїн, і тільки після його загибелі наші починають відповідати - війна триватиме нескінченно! А от коли ми не будемо чекати поки нашого воїна уб'ють, а будемо щодня створювати 2 .."вантаж 200".. для окупантів,
війна закінчиться через 1 рік. Але для цього потрібна хоробрість Командувача, а не його метушня у влаштовуванні "договорняків" з різними "сторонами" яким начхати на Україну.
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31.08.2021 09:19 Відповісти
Війну неможливо виграти боючись вистрілити першим!
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31.08.2021 09:27 Відповісти
ВОЛКЕР ДОБРЕ РОЗІБРАВСЯ В СИТУАЦІЇЇ І РІШУЧЕ ПІДТРИМУЄ УКРАЇНУ. ОТ ЙОГО Й ТРЕБА ЗНОВУ ПРИЗНАЧИТИ ПРЕДСТАВНИКОМ США . ЗЕРКАЛЬ ДАРЕМНО ТА НЕ ОБГРУТОВАНО ВИСТУПИЛА ПРОТИ ВОЛКЕРА , ЧИМ ПРОЯВИЛА СВОЮ ПОЛІТИЧНУ НЕЗРІЛІСТЬ . А ЖАЛЬ.
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31.08.2021 10:28 Відповісти
 
 