Потрібно змінити рахунок і ціну для Росії: Волкер розповів про роль США в переговорах стосовно Донбасу

До процесу врегулювання на сході України потрібно активніше залучати США - і для цього необов'язково розширювати Нормандський формат.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Дом" заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України (2017-2019 рр.) Курт Волкер.

На його думку, насамперед необхідно призначити нового спецпредставника Держдепартаменту США з питань України, який би координував роботу стосовно переговорного процесу в цілому.

"Має бути призначений уповноважений, який би ніс відповідальність за все, що стосується врегулювання конфлікту, - як це було у мене, коли я виконував роботу зі взаємодії з Францією, Німеччиною, НАТО, ОБСЄ, ЄС, Росією, Канадою, Великою Британією. Але зараз існує певний пробіл, і така ситуація триває вже кілька років. Я вважаю дуже важливим, щоб США активніше зайнялися цим питанням", - сказав Волкер.

За його словами, аби США могли приєднатися до Нормандського формату, потрібно позитивне рішення всіх чотирьох його учасників.

"Нормандський формат був створений Францією і Німеччиною спільно з Україною та Росією. Мені здається, якщо запитати будь-яку зі сторін, крім України, - вони б не захотіли додавати США до Нормандського формату. Росія точно не захотіла б. Франція не захотіла б", - визнав дипломат.

Але питання - в якому форматі чи поза ним - допомагати відстоювати Україні територіальну цілісність, не таке вже й важливе, зауважив Волкер.

"Реальна проблема тут у тому, аби прямо зараз змінити рахунок із Росією. Росія вважає, що вона може продовжувати агресію проти України з відносно невеликими втратами, без опору з боку Франції та Німеччини, і без змін в контексті переговорів. Тому вона і продовжує. Що мають зробити Сполучені Штати - це зіграти провідну дипломатичну роль, переконавши Францію, Німеччину, НАТО, ЄС, Велику Британію, Канаду, всіх разом, щоб вони давали відсіч російській агресії, аби Росія побачила, що її ситуація змінюється і погіршується. Не можна просто так продовжувати агресію і не нести ніяких витрат або не мати втрат", - наголосив дипломат.

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Він додав: тиск приведе до того, що ситуація в Росії буде погіршуватися, і вона муситиме погодитися на ефективні перемовини: "І в той самий момент, коли Росія захоче "знайти рішення", ми вже повинні мати його на столі. Мінські документи створюють основу для цього".

Волкер зазначив, що український уряд завжди готовий виконувати домовленості про мир в Україні.

"Своєю чергою Росія цього просто не хоче. Тому потрібно зробити так, щоб для Росії рахунок і ціна змінилися. І справа зовсім не у форматі. Йдеться про мобілізацію тиску на Росію, щоб змусити її зрозуміти, що така політика обійдеться їй занадто дорого",- резюмував дипломат.

Нагадаємо, 31 серпня починається офіційний візит до Вашингтона Президента України Володимира Зеленського. 1 вересня він проведе переговори з Президентом США Джо Байденом.