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Пандемія COVID-19: у Франції без "паспортів здоров'я" тепер можуть не пустити на роботу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Пандемія COVID-19: у Франції без

У Франції працівники закладів громадського харчування, музеїв, кінотеатрів і великих торгових центрів відтепер обов'язково повинні мати санітарну перепустку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на RFI.

Санітарна перепустка - це документ, який підтверджує повну вакцинацію, відсутність зараження COVID-19 (негативний тест з терміном 72 години) або перенесену нещодавно коронавірусну інфекцію.

Для відвідувачів багатьох закладів, установ (а також громадських заходів) таке правило діє вже кілька тижнів. А з понеділка, 30 серпня, санітарні перепустки стають обов'язковими і для їхніх працівників.

За словами представника уряду Габріеля Атталя, протягом першого тижня влада ще миритиметься з випадками відсутності санітарних перепусток в осіб, які зобов'язані їх мати для роботи. Однак потім почнуть діяти санкції, що передбачають тимчасове припинення робочих контрактів та відсторонення від роботи без виплати заробітної плати.

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В ефірі franceinfo Атталь розповів, найближчим часом кількість жителів Франції, які зробили принаймні одне COVID-щеплення, сягне 50 млн. При цьому він не відкидає запровадження обов'язкової вакцинації, якщо того вимагатиме санітарна ситуація.

Як повідомлялося, у Франції на мітинги проти так званих "паспортів здоров'я" і пов'язаних з цим обмежень вийшли майже 160 000 осіб.

Протести спалахнули після того, як парламент ухвалив закон про обов'язкову вакцинацію медпрацівників, пожежників і рятувальників, а також розширив дію COVID-паспортів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Похоже Франция становится колыбелью ковид-фашизма Пандемия COVID-19: во Франции без "паспортов здоровья" теперь могут не пустить на работу - Цензор.НЕТ 3924
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31.08.2021 07:39
+8
Они прям все делают для новой французкой революции
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31.08.2021 07:25
+7
Очень странный вирус этот ковид. Талибов не берет, БЛМщиков тоже, да и вообще во время массовых мероприятий о его существовании даже не вспоминают.
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31.08.2021 08:26
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Они прям все делают для новой французкой революции
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31.08.2021 07:25 Відповісти
" нас запомнят. как тех кто позволил свободным обществам превратится в кошмар антиутопий ?Или как тех .кто защищал свободы ? "
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31.08.2021 08:14 Відповісти
Похоже Франция становится колыбелью ковид-фашизма Пандемия COVID-19: во Франции без "паспортов здоровья" теперь могут не пустить на работу - Цензор.НЕТ 3924
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31.08.2021 07:39 Відповісти
В Європі.
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31.08.2021 07:57 Відповісти
Очень странный вирус этот ковид. Талибов не берет, БЛМщиков тоже, да и вообще во время массовых мероприятий о его существовании даже не вспоминают.
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31.08.2021 08:26 Відповісти
Комерційний вірус
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31.08.2021 08:27 Відповісти
Попытка загнать в стойло все население планеты.
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31.08.2021 08:32 Відповісти
Старушка президентша в группе риска.
Надо её обезопасить.)
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31.08.2021 07:44 Відповісти
Так многие делают, у нас то же с октября так будет, уже озвучили на ОПЗ
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31.08.2021 07:53 Відповісти
Коронаталибан.
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31.08.2021 07:54 Відповісти
фашизм не пройдет! Пандемія COVID-19: у Франції без "паспортів здоров'я" тепер можуть не пустити на роботу - Цензор.НЕТ 7648
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31.08.2021 08:00 Відповісти
А тем временем, в результате принятых ранее мер, заболеваемость ковидом во Франции уже начала заметно снижаться...
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31.08.2021 08:06 Відповісти
Та таке...
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31.08.2021 08:21 Відповісти
добровольная вакцинация, ага
зы даже на паРаше такого нет.
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31.08.2021 09:01 Відповісти
А чим раша від інших колоній відрізняється?
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31.08.2021 09:25 Відповісти
вот так и зарождается фашизм.... несогласных - в газовые камеры!!!!!!
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31.08.2021 13:11 Відповісти
 
 