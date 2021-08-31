УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8516 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
5 721 16
карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Велика Британія змінила Францію в п'ятірці лідерів за кількістю інфікованих COVID-19 у світі. За добу - 519 тис. захворілих і 7,5 тис. смертей. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Велика Британія змінила Францію в п'ятірці лідерів за кількістю інфікованих COVID-19 у світі. За добу - 519 тис. захворілих і 7,5 тис. смертей. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 31 серпня у світі зареєстрували 519 098 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7582 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 217 919 804 випадки інфікування, з них 519 098 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 523 998 осіб, з них 7582 за минулу добу.

Велика Британія змінила Францію в пятірці лідерів за кількістю інфікованих COVID-19 у світі. За добу - 519 тис. захворілих і 7,5 тис. смертей 01

Побороли хворобу і вилікувалися 194,7 млн ​​осіб.

Читайте також: Епідзонування України: в Києві і двох областях перевищено рівень захворюваності на COVID-19, у 16 регіонах - коефіцієнт виявлення нових випадків, - МОЗ

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Велика Британія змінила Францію в пятірці лідерів за кількістю інфікованих COVID-19 у світі. За добу - 519 тис. захворілих і 7,5 тис. смертей 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 62-гу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 20-ту, за летальними випадками - 46-ту і 10-ту позицію відповідно.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
"Великобритания сменила Францию в пятерке лидеров по числу инфицированных COVID-19 (ТОЧКА) в мире. За сутки - 519 тыс. заболевших и 7,5 тыс. смертей". Админы, поставьте правильно точку в заголовке! А то получается, что в Великобритании 519 тыс. заболевших и 7,5 тыс. смертей!!!
показати весь коментар
31.08.2021 08:50
+7
.. ну так и делайте выводы...на количество зараженных...количество умерших. Вакцина не гарантирует ..что Вы не заразитесь. Вакцина облегчает Вам значительно протекание болезни и снижает вероятность смертного исхода.
показати весь коментар
31.08.2021 08:25
+4
Заголовок с ошибкой.
показати весь коментар
31.08.2021 09:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
треш какой то
показати весь коментар
31.08.2021 07:51 Відповісти
О Госсподи .. Ну знову , почалось в колгоспі утро . Великобритания сменила Францию в пятерке лидеров по числу инфицированных COVID-19 в мире. За сутки - 519 тыс. заболевших и 7,5 тыс. смертей - Цензор.НЕТ 1351 . Як цей ковід вже дістав .!!
показати весь коментар
31.08.2021 07:51 Відповісти
Все ще тільки починається! Відпочиваю в Болгарії - таке враження що про існування масок тут навіть і не чули!
показати весь коментар
31.08.2021 07:53 Відповісти
Такую же херню наблюдал в венгрии. В хорватии, словении и италии не лучше.
показати весь коментар
31.08.2021 09:15 Відповісти
Самые вакцинированые страны ,выводы делайте сами. И в частности а что там в беларуси
показати весь коментар
31.08.2021 08:00 Відповісти
.. ну так и делайте выводы...на количество зараженных...количество умерших. Вакцина не гарантирует ..что Вы не заразитесь. Вакцина облегчает Вам значительно протекание болезни и снижает вероятность смертного исхода.
показати весь коментар
31.08.2021 08:25 Відповісти
Заболел знакомый около 60 лет ему,две прививки у него есть.Очень сильный диабет не помню точно но очень высокий сахар у него.Так переболел как простудой всё легко прошло.
показати весь коментар
31.08.2021 12:03 Відповісти
.. на личном примере... из восьмерых заболевших... мне 60 самый старший...с прививками Астра Зенега ...как насморк... Остальные без прививок...четверо средней тяжести ..двое тяжело.. с высокой температурой.один уже третью неделю.. 32 года... с проблемами с лёгкими. Дело каждого...когда и как дохнуть!!!))))
показати весь коментар
31.08.2021 12:19 Відповісти
Я в прошлом году переболел можно сказать легко температура 38 три дня потом скакала 37-37.4 ещё дней 10 но чувствовал что ее нет вообще.Жена подхватила от меня у её хуже было температура дня 3 была до 41!! Но говорит я чувствую себя хорошо мы сбивали парацетамолом и много чая воды.Потом как и у меня скакала долго.Мы думали градусник не правильно показывает купил новый.Ну не может быть чтобы с температурой 41 ты нормально себя чувствуешь.Выходит эта зараза такая даёт такие эффекты.После организм примерно пол года приходил в себя,быстрая утомляемость,слабость, какие то боли в сердце и так далее.Нам по 40 лет.
показати весь коментар
31.08.2021 12:30 Відповісти
...ну смерть моих родственников не обошла... Умер сват в 54 года от ковида... Началось легко... закончилось трагически. Пара знакомых ушли в мир иной аналогично.... Все без прививок..раньше. Сейчас попрививались ещё в первой волне... Пока ни одного ..привитого не ушло... и тяжёлых случаев не было... Само состояние после первой прививки разное. Жена два дня под 40... у товарища аналогично...Потом резкий спад и всё ушло. Слова врача. Это их реакция на ковид... Вот так бы было...если бы хватанули ковид... но не два дня... а неизвестно сколько и выдержали бы? Но повторюсь. Каждый выбирает сам..как сдохнуть!!!))))
показати весь коментар
31.08.2021 12:48 Відповісти
Британские сладкоежки уже на бустерную облизываются.
показати весь коментар
31.08.2021 08:08 Відповісти
"Великобритания сменила Францию в пятерке лидеров по числу инфицированных COVID-19 (ТОЧКА) в мире. За сутки - 519 тыс. заболевших и 7,5 тыс. смертей". Админы, поставьте правильно точку в заголовке! А то получается, что в Великобритании 519 тыс. заболевших и 7,5 тыс. смертей!!!
показати весь коментар
31.08.2021 08:50 Відповісти
Тоже заголовок два раза перечитывал. С первого раза волосы встали, пардон, вверх дыбом
показати весь коментар
31.08.2021 11:21 Відповісти
Им пофиг. До сих пор не поменяли... Велика Британія змінила Францію в п'ятірці лідерів за кількістю інфікованих COVID-19 у світі. За добу - 519 тис. захворілих і 7,5 тис. смертей - Цензор.НЕТ 2869
показати весь коментар
31.08.2021 11:28 Відповісти
Заголовок с ошибкой.
показати весь коментар
31.08.2021 09:06 Відповісти
 
 