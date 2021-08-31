Велика Британія змінила Францію в п'ятірці лідерів за кількістю інфікованих COVID-19 у світі. За добу - 519 тис. захворілих і 7,5 тис. смертей. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 31 серпня у світі зареєстрували 519 098 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7582 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 217 919 804 випадки інфікування, з них 519 098 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 523 998 осіб, з них 7582 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 194,7 млн ​​осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 62-гу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 20-ту, за летальними випадками - 46-ту і 10-ту позицію відповідно.