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обстріл (21114) поранення (2658) Донбас (21733) втрати (3823) операція Об'єднаних сил (4158)

Один український воїн загинув унаслідок російського обстрілу на Донбасі, ще двоє зазнали поранень і травм. За добу війська РФ 11 разів порушили режим "тиші", - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Один український воїн загинув унаслідок російського обстрілу на Донбасі, ще двоє зазнали поранень і травм. За добу війська РФ 11 разів порушили режим

Минулої доби, 30 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, біля Новозванівки ворог тричі обстрілював позиції ЗСУ з мінометів 120-мм калібру, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Троїцького противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

У напрямку Катеринівки російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У районі Новотошківського ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, а з БПЛА було скинуто гранату ВОГ-17.

Неподалік Водяного окупанти вели вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Дивіться також: Із загиблим унаслідок російського обстрілу воїном 74-го ОРБ Андрієм Вискребцем попрощалися в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Крім того, на межі Донецької та Луганської областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, інший – дістав поранення. Також унаслідок підриву на НВП один військовий зазнав мінно-вибухової травми.

Поранених воїнів було терміново доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників – середнього ступеню тяжкості.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що для припинення злочинних дій ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 ранку 31 серпня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

У напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки противник застосовував міномети 120-мм калібру.

Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Цей "режим тиші" існує тільки у не далеких зелених мізках. Що це за "тиша", коли весь час, без жодного дня перерви тривають обстріли і майже щоденно гинуть військові? Що це, чорт забирай, за тиша, коли відбуваються прильоти мін 120-го і снарядів 122-го калібру????!! Ви в своєму розумі??? Чи зелені мізки і розум - поняття не сумісні?
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31.08.2021 08:02
+11
Хто наживається на війні?Один украинский воин погиб в результате российского обстрела на Донбассе, еще двое получили ранения и травмы. За сутки войска РФ 11 раз нарушили режим "тишины", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4513
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31.08.2021 08:13
+9
Один український воїн загинув унаслідок російського обстрілу на Донбасі, ще двоє зазнали поранень і травм. За добу війська РФ 11 разів порушили режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5832
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31.08.2021 10:16
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Цей "режим тиші" існує тільки у не далеких зелених мізках. Що це за "тиша", коли весь час, без жодного дня перерви тривають обстріли і майже щоденно гинуть військові? Що це, чорт забирай, за тиша, коли відбуваються прильоти мін 120-го і снарядів 122-го калібру????!! Ви в своєму розумі??? Чи зелені мізки і розум - поняття не сумісні?
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31.08.2021 08:02 Відповісти
Хто наживається на війні?Один украинский воин погиб в результате российского обстрела на Донбассе, еще двое получили ранения и травмы. За сутки войска РФ 11 раз нарушили режим "тишины", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4513
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31.08.2021 08:13 Відповісти
Наркоман
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31.08.2021 08:28 Відповісти
Нужно собирать данные и подавать в суд по правам человека на агрессию расии.За каждого убитого и раненого. Требовать компенсацию.
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31.08.2021 08:18 Відповісти
В рашке приняли правки в конституцию ,где рассейский суд выше европейского
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31.08.2021 10:49 Відповісти
Все данные собраны и продолжают собираться , но для свинособак международное право не существует!
Только анкциями нужно давить эту дикую орду , которая будоражит весь мир , террактами , войнами и грабежами !!
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31.08.2021 15:38 Відповісти
Вы определитесь: обстрел или нарушение тишины?
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31.08.2021 08:27 Відповісти
Иди влей в себя ведро боярьІ, может дойдет.
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31.08.2021 09:17 Відповісти
всё-таки нарушение тишины. Купи себе барабан.
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31.08.2021 09:20 Відповісти
Один український воїн загинув унаслідок російського обстрілу на Донбасі, ще двоє зазнали поранень і травм. За добу війська РФ 11 разів порушили режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5832
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31.08.2021 10:16 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
Чим більше поранених та вбитих, "зеленою тишею", українських воїнів, тим ближче узкій мір.
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31.08.2021 10:44 Відповісти
Вічна пам'ять герою....

Один український воїн загинув унаслідок російського обстрілу на Донбасі, ще двоє зазнали поранень і травм. За добу війська РФ 11 разів порушили режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5968
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31.08.2021 12:37 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Один український воїн загинув унаслідок російського обстрілу на Донбасі, ще двоє зазнали поранень і травм. За добу війська РФ 11 разів порушили режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2498
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31.08.2021 12:38 Відповісти
Це ЗЕ в косоворотці?
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31.08.2021 15:46 Відповісти
"а какая разница?"©Один український воїн загинув унаслідок російського обстрілу на Донбасі, ще двоє зазнали поранень і травм. За добу війська РФ 11 разів порушили режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8783
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31.08.2021 17:51 Відповісти
 
 