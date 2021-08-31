Один український воїн загинув унаслідок російського обстрілу на Донбасі, ще двоє зазнали поранень і травм. За добу війська РФ 11 разів порушили режим "тиші", - штаб ОС
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Минулої доби, 30 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, біля Новозванівки ворог тричі обстрілював позиції ЗСУ з мінометів 120-мм калібру, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Неподалік населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Троїцького противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів.
У напрямку Катеринівки російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У районі Новотошківського ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, а з БПЛА було скинуто гранату ВОГ-17.
Неподалік Водяного окупанти вели вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Крім того, на межі Донецької та Луганської областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, інший – дістав поранення. Також унаслідок підриву на НВП один військовий зазнав мінно-вибухової травми.
Поранених воїнів було терміново доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників – середнього ступеню тяжкості.
Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.
У штабі наголосили, що для припинення злочинних дій ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7:00 ранку 31 серпня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
У напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Біля Новозванівки противник застосовував міномети 120-мм калібру.
Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.
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Только анкциями нужно давить эту дикую орду , которая будоражит весь мир , террактами , войнами и грабежами !!
Чим більше поранених та вбитих, "зеленою тишею", українських воїнів, тим ближче узкій мір.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!