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В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 1356 нових випадків зараження, 1257 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 1356 нових випадків зараження, 1257 осіб одужали

В Україні зафіксовано 1356 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 31 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 30 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 75, медпрацівників – 31).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 1356 нових випадків зараження, 1257 осіб одужали 01 госпіталізовано – 470 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 1356 нових випадків зараження, 1257 осіб одужали 01 летальних випадків – 51;

В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 1356 нових випадків зараження, 1257 осіб одужали 01 одужало – 1257 осіб.

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 1356 нових випадків зараження, 1257 осіб одужали 01 методом ПЛР – 21 236 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 1356 нових випадків зараження, 1257 осіб одужали 01 методом ІФА – 7031 особа,

В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 1356 нових випадків зараження, 1257 осіб одужали 01 експрес-тестами – 17 747 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія змінила Францію в п'ятірці лідерів за кількістю інфікованих COVID-19 у світі. За добу - 519 тис. захворілих і 7,5 тис. смертей. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 1356 нових випадків зараження, 1257 осіб одужали 01 захворіло – 2 286 296 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 1356 нових випадків зараження, 1257 осіб одужали 01 одужало – 2 207 940 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 1356 нових випадків зараження, 1257 осіб одужали 01 летальних випадків – 53 789;

В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 1356 нових випадків зараження, 1257 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 980 323.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 1356 нових випадків зараження, 1257 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 1356 нових випадків зараження, 1257 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 1356 нових випадків зараження, 1257 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 1356 нових випадків зараження, 1257 осіб одужали 14

Автор: Наталя Джума
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Странно.А вакцинация и карантин?Не порядок.Потихоньку нарит готовят к этому
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31.08.2021 08:15 Відповісти
Що таке "нарит"?
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31.08.2021 08:34 Відповісти
ну нарид жеж, хотя какая разница В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 1356 нових випадків зараження, 1257 осіб одужали - Цензор.НЕТ 2403
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31.08.2021 08:57 Відповісти
нарід

нарі́д, наро́ду, чол., діал.
Те саме, що народ.

Хто ми? Нарід чи чернь? Нація чи маса? (Улас Самчук, Нарід чи чернь?, 1941);

Нарід довготерпеливий і многомилостивий, як сам Господь, довго зносить все, молючись та плачучи, але як чаша переливається - горе гнобителям! (Гнат Хоткевич, Два Гетьмани, 1991);
Він, український нарід, втомився у трикутнику боротьби із Степом, з Москвою та натиском шляхетсько-католицької Польщі (Михайло Грушевський, Історія України-Руси, Т. 1, 1991);
- Хто ж за суддю буде? - звів Каледін брови. - Нарід! (Михайло Шолохов, Тихий Дін, Кн. 2, пер. Каца, 1931);
Вільний тлумачний словник, 2019
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31.08.2021 09:44 Відповісти
 
 