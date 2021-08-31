В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 1356 нових випадків зараження, 1257 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 1356 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 31 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 30 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 75, медпрацівників – 31).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 470 осіб;
летальних випадків – 51;
одужало – 1257 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 21 236 осіб,
методом ІФА – 7031 особа,
експрес-тестами – 17 747 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 286 296 осіб;
одужало – 2 207 940 осіб;
летальних випадків – 53 789;
проведено ПЛР-тестувань – 11 980 323.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях", - розповіли в МОЗ.
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нарі́д, наро́ду, чол., діал.
Те саме, що народ.
Хто ми? Нарід чи чернь? Нація чи маса? (Улас Самчук, Нарід чи чернь?, 1941);
Нарід довготерпеливий і многомилостивий, як сам Господь, довго зносить все, молючись та плачучи, але як чаша переливається - горе гнобителям! (Гнат Хоткевич, Два Гетьмани, 1991);
Він, український нарід, втомився у трикутнику боротьби із Степом, з Москвою та натиском шляхетсько-католицької Польщі (Михайло Грушевський, Історія України-Руси, Т. 1, 1991);
- Хто ж за суддю буде? - звів Каледін брови. - Нарід! (Михайло Шолохов, Тихий Дін, Кн. 2, пер. Каца, 1931);
Вільний тлумачний словник, 2019