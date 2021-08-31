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У Харкові вибрали єдиного кандидата в мери від проукраїнських сил. Ним став представник "Нацкорпусу" Костянтин Немічев

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Харкові вибрали єдиного кандидата в мери від проукраїнських сил. Ним став представник "Нацкорпусу" Костянтин Немічев

У Харкові закінчився тримісячний процес консультацій і переговорів між проукраїнськими політичними силами про висунення єдиного кандидата в мери Харкова.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Юрій Гудименко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що в процесі брало участь більшість проукраїнських партій регіону, включно з парламентськими - ЄС і "Голос".

"За результатами перемовин та голосування єдиним кандидатом було обрано Костянтина Немічева ("Національний Корпус"). Він піде на вибори як самовисуванець за підтримки проукраїнських політсил", - написав Гудименко.

Він додав, що протокол про це підписали представники всіх політичних сил, що брали участь у процесі від початку до кінця, а саме: "Європейська Солідарність", "Голос", "Нацкорпус", "Демократична Сокира" та декількох інших партій.

Також читайте: Вибори мера Харкова: Добкін каже, що йде "самовисуванцем від харків'ян"

Також Гудименко додав, що пізніше стало відомо, що "Європейська Солідарність" виходить з переговорного процесу і залишає за собою право висування власного кандидата, посилаючись на наявність листа від одного із суб’єктів процесу щодо нелегітимності участі їхнього представника в голосуванні.

У Харкові вибрали єдиного кандидата в мери від проукраїнських сил. Ним став представник Нацкорпусу Костянтин Немічев 01
У Харкові вибрали єдиного кандидата в мери від проукраїнських сил. Ним став представник Нацкорпусу Костянтин Немічев 02
Фото: Гудименко/Facebook

У Харкові вибрали єдиного кандидата в мери від проукраїнських сил. Ним став представник Нацкорпусу Костянтин Немічев 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
гавкай гавкай дурачек У Харкові вибрали єдиного кандидата в мери від проукраїнських сил. Ним став представник "Нацкорпусу" Костянтин Немічев - Цензор.НЕТ 7039
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31.08.2021 08:57
+10
Они не малоросы, они калаборанты
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31.08.2021 09:09
+10
Ну да! Для тебя, видно, только беня выразитель твоих исконных желаний!
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31.08.2021 09:15
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На жаль- шансів "0"!
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31.08.2021 08:35 Відповісти
А де ж традиційні нацжони нацсуки, та Біла вошь? Ох і дистипліна .
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31.08.2021 09:14 Відповісти
В Харькове выбрали единого кандидата в мэры от проукраинских сил. Им стал представитель "Нацкорпуса" Константин Немичев - Цензор.НЕТ 5517
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31.08.2021 08:38 Відповісти
в Харькове админресурс решает все! Ватаны, бюджетники прямо уссыкаются от радости, что у них такой хороший мер Терехов, сводил в зоопарк, покатал на ретро трамвае, в метро внезапно упал пассажиропоток и теперь надо опять поднимать цену проезда из-за занижений, метро стало внезапно не прибыльным....
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31.08.2021 08:41 Відповісти
в метро задержки зарплат, сокращения.... новых рабочих мест нет....После обьединения турбоатома с электротяжмашем (турбомаша) скорее всего будут сокращения - дублирующие сотрудники. Кроме того есть возможность сдать в металлолом оборудование которое будет дулировать.....
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31.08.2021 08:45 Відповісти
З якого такого переляку ПЄС і ГОЛОС записали в проукраїнськи сили? ))) Це відгалуження партії регіонів....
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31.08.2021 08:43 Відповісти
гавкай гавкай дурачек У Харкові вибрали єдиного кандидата в мери від проукраїнських сил. Ним став представник "Нацкорпусу" Костянтин Немічев - Цензор.НЕТ 7039
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31.08.2021 08:57 Відповісти
Не відгалуження, а прямые наследники: ПР-БПП-ПЕСы - мимикрируюшие организации-однодневки (нескольколетки)
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31.08.2021 09:05 Відповісти
Ну да! Для тебя, видно, только беня выразитель твоих исконных желаний!
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31.08.2021 09:15 Відповісти
Кто такой беня?
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31.08.2021 09:36 Відповісти
моя ж ты пуся! Тебе в Зажопинске товарищ майор забыл довести список погремух укринского политикума???? Не пались, лаптеногий!
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31.08.2021 09:57 Відповісти
Погремухи - это у гопников.
P.S. Почему, если избиратель Януковича-порошенко, то он обязательно гопота?
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31.08.2021 10:01 Відповісти
Зато у зелёных какая интеллигенция! У Харкові вибрали єдиного кандидата в мери від проукраїнських сил. Ним став представник "Нацкорпусу" Костянтин Немічев - Цензор.НЕТ 4243
Кацап, ты тут палишься как в том анегдоте Штирлиц.
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31.08.2021 10:07 Відповісти
Потому что тебе, быдлота ты подзаборная, так понятнее!
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31.08.2021 10:22 Відповісти
Ну ты и дебил , нисколько не спалился написав овоща , как "Янукович" , ещё и с большой буквы 😜
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31.08.2021 10:26 Відповісти
Дебил тот, кого ещё в школе не научили писать фамилии (даже если речь про рыговоров Януковича и Порошенко) - с большой буквы
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31.08.2021 15:01 Відповісти
Это хорошо что вы самокритичны , хотя и дебил , посмотри с какой буквы ты фамилию Пети написал в коменте выше 😄
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31.08.2021 15:36 Відповісти
Янукович-порошенко - это одно слово
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01.09.2021 04:57 Відповісти
Ты ещё дебильнее и тупее чем кажешься
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01.09.2021 08:43 Відповісти
Судя по твоим кривляниям, ты и такие как ты, именно привели Януковича в Президенты, не проголосовав "ЗА" Тимошенко
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31.08.2021 15:04 Відповісти
А я думаю это ворофка Юлька виновата , когда против Ющенко топила
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31.08.2021 15:40 Відповісти
Предатель Ющенко и такие, как ты, привели во власть Януковича и войну в Украину. Лишь бы не пострадать от патриота Тимошенко. Законспектируй
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01.09.2021 04:56 Відповісти
Я видел как на пресс-конференции ворофка вместе с ****** хихикал над Ющенко , а потом не поддержала осуждение нападения параши на Грузию и ты здесь мне будешь рассказывать что Юлька патриот , ага патриот своего кармана
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01.09.2021 08:40 Відповісти
Над предателем Украины Ющенко надо не только смеяться, а сажать его (с Фирташем и Дубиной) на нары
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01.09.2021 10:42 Відповісти
Юлькализ чья бы корова мычала , с кацапами срать на одном гектаре в западло , а не то что стоять рядом , а в принципе у ворофки никогда не было принципов- только бабло перед глазами
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01.09.2021 12:01 Відповісти
Это пустой словогон.
А в реале - не проголосовал в 2010 за Тимошенко - значит привёл Януковича и войну в Украину. Увянь, враг
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01.09.2021 13:22 Відповісти
Яке ти дурне , війна з парашою була би , це питання часу , а що твоя юлька ворофка ми їй це на сцені на майдані казали куди вона приїхала на візку і в лабутенах
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01.09.2021 20:53 Відповісти
Бы да ка бы во рту выросли грибы, усохни, избиратель Януковича
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02.09.2021 06:25 Відповісти
Кацапориле яке коли - да зачмирили твою ворофку на майдані , а овощу під сраку дали , а ти чмо в цей час діван пропердів
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02.09.2021 12:26 Відповісти
Ну, Овощу-то явно не ты давал на выборах под сраку. Ты лично затянул его в Президенты, а с ним войну, гопник... враг
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02.09.2021 16:36 Відповісти
Кацапе відпочинь , якщо ти дурковате то і нема з тобою про що балакати телепень , сиди і далі на дівані і дрочи на ворофку
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02.09.2021 23:06 Відповісти
Не забудь поздравлять Виктора Фёдоровича с праздниками, избиратель Януковича. Он будет рад
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03.09.2021 07:04 Відповісти
Свинособака пиши українською
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03.09.2021 07:20 Відповісти
Избиратель Януковича, пиши на английском
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03.09.2021 08:06 Відповісти
Що твоя кацапська щелепа не дозволяє і розумова обмеженость спілкуватися українською ?
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03.09.2021 10:31 Відповісти
Ты враг, приведший с Януковичем в мою страну войну. А с врагом правил нет. Усохни
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03.09.2021 13:52 Відповісти
Довбень так навіщо ви овоща в Ростов забрали а зараз кажете що ми к вам в мокшандію війну привели Ви там що на расісі глуздом з'їхали?
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03.09.2021 14:55 Відповісти
Чтобы ты, враг, его на второй срок не выбрал
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03.09.2021 15:21 Відповісти
Ну я кацапам завжди був ворогом , так що тримай і далі його в расісі 😜
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03.09.2021 16:44 Відповісти
В реале ты их друг и помощник.

У Харкові вибрали єдиного кандидата в мери від проукраїнських сил. Ним став представник "Нацкорпусу" Костянтин Немічев - Цензор.НЕТ 275

Крым верни
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03.09.2021 16:51 Відповісти
Мокша так за Крим в 14 юлька кричала на РНБО що не треба з кацапами воювати , та що всі питання до своєї бохині
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03.09.2021 19:59 Відповісти
Нажаль в Україні ше достатньо інфантильних громадян які очоче вірять всіляким пройдисвітам. Так що Петро Чайка обов'язково знайде довірливих простаків.
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31.08.2021 09:25 Відповісти
вароФФку в Харкові не взяли в коло проукраїнських сил, от і юдеботи він та Spartacuss - кіпішують.
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01.09.2021 09:21 Відповісти
ПЄС очікувано вже передумав, після того, як їх кандидат не пройшов. Будуть ідти окремо.
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31.08.2021 11:25 Відповісти
в Харькове вообще сложно, что б не дать допе стать мером. надо голосовать за тереха, хотя шо то шо то одно г..но)) слишком ватный город к сожалению...
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31.08.2021 08:46 Відповісти
Воры и бандиты правили ,а в отдельных регионах и правят.Ментальность такова.После почти годового ремонта открыли в Харькове 300 метровую часть бульвара Юрьева.Что сделано силами 1,5 миллионного города?Сменили плитку 2011 года и поставили рашистскую детскую площадку.Все сделано тяп -ляп авральным методом.Ни приличного благоустройства ,ни травки.При дожде вся грязь с ,,газонов" будет на плитке.Эту работу можно было сделать в ,максимум ,за месяц,при соблюдений всех правил строительного производства.То же с близ расположенным фонтаном у ДС.Методы Терехова-калька с методов Кернеса.Ну а Дупа - это вообще пустое место без Кернеса.В Харькове вор на вору сидит и вором погоняет .Я имею ввиду власть.Это было ,есть и пока будет,к сожалению.
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31.08.2021 09:02 Відповісти
Відколи це неадекватна гопота стала "проукраїнською силою"?
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31.08.2021 08:46 Відповісти
Эпохальное событие в жизни Харькова.Заживем!!Смерть рашистским оккупантам!!
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31.08.2021 08:48 Відповісти
Он не пройдет,даже шансов нет;
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31.08.2021 09:15 Відповісти
А партії СН серед Патріотичних Сил і не має! Я ж казав, що вони малороси.
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31.08.2021 08:52 Відповісти
Они не малоросы, они калаборанты
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31.08.2021 09:09 Відповісти
як і матьківщини - помітив?
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01.09.2021 09:24 Відповісти
Из 50 кандидатов только один про-украинский?
А остальные про-чьи?
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31.08.2021 08:52 Відповісти
Еврейська солідарність-то не українська партія,женіть їх нафіг.
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31.08.2021 08:55 Відповісти
А хто ПРО, зелень погана?
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31.08.2021 10:14 Відповісти
Ну якщо "нацжони" є "проукраїнські сили" то не дивно що у нас 73% населення "антиукраїнські сили"....... У Харкові вибрали єдиного кандидата в мери від проукраїнських сил. Ним став представник "Нацкорпусу" Костянтин Немічев - Цензор.НЕТ 4227
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31.08.2021 08:56 Відповісти
пЕСик и "голос" проукраинские силы
зы хотя кому-то и мертвячук - украинский националист.
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31.08.2021 08:58 Відповісти
Голос напевно проукраїнська сила. Однак ********* між собою як цуцики, та й користі з них як ...
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31.08.2021 09:12 Відповісти
Кому-то и зеленская дегенератина президент
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31.08.2021 09:32 Відповісти
До победы еще очень далеко... Кернес умер, но его лехторат жив У Харкові вибрали єдиного кандидата в мери від проукраїнських сил. Ним став представник "Нацкорпусу" Костянтин Немічев - Цензор.НЕТ 4051 .
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31.08.2021 09:01 Відповісти
А теперь так нужно в масштабах всей Украины.

Против СН и ОПЗЖ надо объединяться и гнать их вместе.
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31.08.2021 09:02 Відповісти
Напомнить сколько процентов населения вашего любимого Ялынковича из страны выжили?
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31.08.2021 11:32 Відповісти
Вобще-то только у ЕС уже больше 20%.

Вместе с остальными проукраинскими партиями твоего засцаного наркомана ЗЕ и его наркоманских слуг Коломойского вполне можно будет засунуть куда дальше Кривого Рога.
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31.08.2021 11:34 Відповісти
можна вітати допу з перемогою
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31.08.2021 09:09 Відповісти
Проукраинские силы выдвинули своего кандидата, а калаборанты фашистских оккупантов - жоппоблок и прислуги кремля - еще не опредилились
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31.08.2021 09:12 Відповісти
"позже стало известно, что "Европейская Солидарность" выходит из переговорного процесса и оставляет за собой право выдвижения собственного кандидата" - "- еще не определились".
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31.08.2021 10:50 Відповісти
Ні, вони визначилися давно і вийшли після того, як їх кандидат не набрав підтримки.
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31.08.2021 11:28 Відповісти
Українських сил в Україні виходить, що нема. Лише проукраїнські.
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31.08.2021 09:32 Відповісти
К сожалению, кого бы не выставили проукраинские организации, в ватном городе у них нет никаких шансов. Очередной раз выберут какого нибудь жида.
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31.08.2021 09:45 Відповісти
Хорошая кандидатура, его в Харькове точно не выберут.
Интересно, сколько их конкурентам это стоило?
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31.08.2021 09:50 Відповісти
Я его не знаю, но рожа у него рекитирская. Так шо теперь сомневаюсь голосовать ли за него.
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31.08.2021 09:57 Відповісти
Без обдиняков, но разве у нас большинство голосует за другие рожи?
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31.08.2021 10:01 Відповісти
А свого улюбленого кандидата ви бачили?
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31.08.2021 11:29 Відповісти
Бессмысленная затея.
Деятельность для "галочки", вместо того, чтобы найти вменяемого беспартийного.
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31.08.2021 10:04 Відповісти
Зробили все, шоб бобчинський отримав перемогу, так уже було, в Кривому Розі, коли висунули "насіння".
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31.08.2021 10:17 Відповісти
Ну всё правильно проукраинские силы объединившись выдвинули своего кандидата. Так и должно быть. Все непроикраинские силы будут выдвигать своих. Как к примеру, партия Порошенко, "ЕС":
Также Гудименко добавил, что позже стало известно, что "Европейская Солидарность" выходит из переговорного процесса и оставляет за собой право выдвижения собственного кандидата, ссылаясь на наличие письмо от одного из субъектов процесса по нелегитимности участия их представителя в голосовании.Источник: https://censor.net/ru/n3285408
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31.08.2021 10:34 Відповісти
ПЄС приймав участь тільки в надії проштовхнути свого кандидата. Не отримавши "розуміння" вони залишили вже нетцікавий для них проект і пообіцяли висунути свого кандидата аби розпорошити і так слабкі сили.
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31.08.2021 11:31 Відповісти
"Тузіки" Авакова-патріотична сила?! Дивовижний Харків!
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31.08.2021 12:18 Відповісти
В ватном городе без шансов, но пробовать нужно.
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31.08.2021 12:27 Відповісти
 
 