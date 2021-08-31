У Харкові вибрали єдиного кандидата в мери від проукраїнських сил. Ним став представник "Нацкорпусу" Костянтин Немічев
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Харкові закінчився тримісячний процес консультацій і переговорів між проукраїнськими політичними силами про висунення єдиного кандидата в мери Харкова.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав Юрій Гудименко, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що в процесі брало участь більшість проукраїнських партій регіону, включно з парламентськими - ЄС і "Голос".
"За результатами перемовин та голосування єдиним кандидатом було обрано Костянтина Немічева ("Національний Корпус"). Він піде на вибори як самовисуванець за підтримки проукраїнських політсил", - написав Гудименко.
Він додав, що протокол про це підписали представники всіх політичних сил, що брали участь у процесі від початку до кінця, а саме: "Європейська Солідарність", "Голос", "Нацкорпус", "Демократична Сокира" та декількох інших партій.
Також Гудименко додав, що пізніше стало відомо, що "Європейська Солідарність" виходить з переговорного процесу і залишає за собою право висування власного кандидата, посилаючись на наявність листа від одного із суб’єктів процесу щодо нелегітимності участі їхнього представника в голосуванні.
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P.S. Почему, если избиратель Януковича-порошенко, то он обязательно гопота?
Кацап, ты тут палишься как в том анегдоте Штирлиц.
А в реале - не проголосовал в 2010 за Тимошенко - значит привёл Януковича и войну в Украину. Увянь, враг
Крым верни
А остальные про-чьи?
зы хотя кому-то и мертвячук - украинский националист.
Против СН и ОПЗЖ надо объединяться и гнать их вместе.
Вместе с остальными проукраинскими партиями твоего засцаного наркомана ЗЕ и его наркоманских слуг Коломойского вполне можно будет засунуть куда дальше Кривого Рога.
Интересно, сколько их конкурентам это стоило?
Деятельность для "галочки", вместо того, чтобы найти вменяемого беспартийного.
Также Гудименко добавил, что позже стало известно, что "Европейская Солидарность" выходит из переговорного процесса и оставляет за собой право выдвижения собственного кандидата, ссылаясь на наличие письмо от одного из субъектов процесса по нелегитимности участия их представителя в голосовании.Источник: https://censor.net/ru/n3285408