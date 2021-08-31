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Під Одесою розкопали один з найбільших в Україні некрополів жертв сталінських репресій: співробітники НКВС розстріляли тут до 20 тис. осіб. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Тривалий час інформація про цей пустир була засекречена.

Некрополь жертв сталінських репресій неподалік Одеси може стати найбільшою такою могилою в Україні. Пошуковці, які нині працюють на розкопках, підозрюють - під тоннами будівельного сміття останки майже 20 тисяч одеситів, яких у 37-38 роках без суду і слідства оголосили ворогами народу. 8000 із них могли розстріляти саме на цьому могильнику, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Шостий кілометр Овідіопольської дороги, поряд одеський аеропорт. Довгий час інформація про цей пустир була засекречена - це спецоб'єкт НКВС. Тут поховано, за різними даними від 5 до 20 тисяч людей.

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Саме тут розстріляли діда одесита Федора Бартковського. Про місце страти родича він дізнався лише 13 років тому - каже чоловіка вбили на цьому місці 19 жовтня 1938-го. Показує світлину великої сім'ї - жоден з родичів до останнього не знав, де похований дідусь

Через те, що земля з частиною могильника була в приватній власності, - роботи завмерли на роки і відновилися лише зараз.

Велика кількість забитих дерев'яних кілків і навкруги розтягнута обмежувальна стрічка. Ось такий вигляд має розстрільна яма на яку натрапили під час розкопок. За попередніми даними, всередині там може бути до 80 розстріляних людей.

Зараз пошуковці визначають місця, де лежать останки. Поруч з ними часто знаходять речі страчених. Тут і довоєнне взуття і монети 37 року і навіть скляні пляшечки самих нквсників.

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"Розстрільні команди брали з собою спирт, парфуми, щоб змивати кров і змивати запахи. Тому безліч таких пляшечок знаходиться в районі безпосередньо ям з останками", - пояснює пошуковець Іван Градецький.

Усі роботи тут проводять лише вручну, бо на кожному кроці кістки. Техніка працювала тільки на початку - аби забрати звідси тони сміття, кажуть історики.

"Найжахливіше те, що тут була стара територія міського звалища, і верх цинізму, який тоді відбувався, що виривали в сміттєвому шарі ось ці ями, туди їх скидали, цих людей, або розстрілювали і засипали тим же сміттям. Люди навіть після смерті виявилися в сміттєзвалищі поховані", - зазначає пані історик-археолог Тетяна Самойлова.

Багатьох репресованих - підозрюють пошуковці - радянська влада розстріляла саме на цьому місці. Адже земля тут всіяна кулями та гільзами від нагану, пістолету ТТ та гвинтівки.

"Понад 8 тисяч людей, які були засуджені до страти - з них більша частина, ми так вважаємо, знаходиться саме тут. У 2008 році були зроблені перші дослідження і розкопки . Тоді були знайдені черепа, прострілені впритул", - говорить керівник робочої групи від мерії Олег Бриндак.

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Усі ями історики маркують та консервують, аби вже навесні розпочати ексгумацію тіл. Лише тоді стане відома остаточна кількість похованих тут жертв НКВС.

Під Одесою розкопали один з найбільших в Україні некрополів жертв сталінських репресій: співробітники НКВС розстріляли тут до 20 тис. осіб 01
Під Одесою розкопали один з найбільших в Україні некрополів жертв сталінських репресій: співробітники НКВС розстріляли тут до 20 тис. осіб 02
Під Одесою розкопали один з найбільших в Україні некрополів жертв сталінських репресій: співробітники НКВС розстріляли тут до 20 тис. осіб 03
Під Одесою розкопали один з найбільших в Україні некрополів жертв сталінських репресій: співробітники НКВС розстріляли тут до 20 тис. осіб 04
Під Одесою розкопали один з найбільших в Україні некрополів жертв сталінських репресій: співробітники НКВС розстріляли тут до 20 тис. осіб 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+60
В сралинском совке все были счастливы. Остальных расстреляли . По мышебратски.
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31.08.2021 08:37
+50
Сралинские крысы творили столько всего за 32 года его правления,что не раскопай везде скелеты ГУЛАГа....
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31.08.2021 08:34
+39
Как раз вчера лошадь лавров рекомендовал не трогать любимчика кацапской истории упыря сталина
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31.08.2021 08:38
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при грамотной пропаганде эти дедушки с бабушками просто бы получили презрение от своих внуков за свою кровожадность.
и пропаганда была бы не киселевская - мальчика скушали негры, а - с доказательствами, можно бы бабушек ватных на раскопки сводить эти - если не копать - пенсия - тю-тю, или как то придумать - ну есть же те у кого мозг работает?
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31.08.2021 10:45 Відповісти
Так! Американці водили місцеве німецьке населення в конц табори на екскурсії. Те саме треба робити із ватними мерзотами.
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31.08.2021 13:26 Відповісти
Немцы до сих пор своих школьников в Освенцим возят по школьной программе.
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01.09.2021 07:01 Відповісти
Есть кто скучает за совком? Під Одесою розкопали один з найбільших в Україні некрополів жертв сталінських репресій: співробітники НКВС розстріляли тут до 20 тис. осіб - Цензор.НЕТ 7419
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31.08.2021 10:47 Відповісти
Лудшие из лудших "слуг" бужанские гордятся советским прошлым.
Их диды стреляли, убивали.
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31.08.2021 10:54 Відповісти
лудшие лучшие
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31.08.2021 13:56 Відповісти
У випадку із "слугами" саме луДшие.
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31.08.2021 14:40 Відповісти
Крысы кремлевские по сей день чтут традиции дедов убивать людей...
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31.08.2021 10:58 Відповісти
Колбаса по 2.20 и мороженное по 0.19 (Вата)
"В советском союзе не всё было плохо" (зеля)
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31.08.2021 11:42 Відповісти
И до сих пор не разоблачены исполнители, на заслуженном отдыхе
А за поребриком и при власти с орденами
И проклятия казнённых на земле нашей
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31.08.2021 11:43 Відповісти
бред - откуда чума пришла?

так пусть Воронеж Москва "проклятыми будут"(им побоку, открою секрет)
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31.08.2021 12:07 Відповісти
«Чума» в Україну прийшла зі сходу. Вивчай історію.
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31.08.2021 13:13 Відповісти
а я типо написал шо сверху?
ты чем читаешь то?
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31.08.2021 13:35 Відповісти
Глазамі-то!
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31.08.2021 18:57 Відповісти
ну тогда протри их этим, как у вас есть Монтан Дев шоле...
не ну реально вы просто протупил ну че тут спорить то?
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31.08.2021 19:03 Відповісти
Неужели предков "замшевого коня" не коснулись сталинские репрессии, что он так ретиво, до сих пор, преклоняется, перед усатым. Трудно в это поверить!
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31.08.2021 11:46 Відповісти
Доки не буде принципового суду над совєтським режимом, аналогічного суду в Нюрнберзі над фашистським режимом, доти будуть любителі лєніна-сталіна-ссср-ковбаси по 2.20
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31.08.2021 12:18 Відповісти
Так. Необхідно створити постійну комісію і трибунал. Після судоахвого процесу, комісія повинна продовжувати працювати по справах метеріального відшкодування. Більша частина, чим зараз володіє єврейська община в Україні перейшло до низ через вбивства українців комуністами.
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31.08.2021 13:12 Відповісти
Пошуковці: "Під тоннами будівельного сміття останки майже 20 тисяч одеситів, яких у 37-38 роках без суду і слідства оголосили ворогами народу."
"Адєсіти": "Адєса - рускій горад!"
П.С. Результати двох останніх президентських виборів по Одеській області:
2010 - 74.14% за Янека
2019 - 87.21% за Зе
Під Одесою розкопали один з найбільших в Україні некрополів жертв сталінських репресій: співробітники НКВС розстріляли тут до 20 тис. осіб - Цензор.НЕТ 8812
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31.08.2021 12:55 Відповісти
Нічого дивного, бо розстріляні це переважно українська інтелігенція.
Набагато цікавіше скільки з тих 20 тис. складають євреї, нащадки яких зараз срср намагаються відновити?
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31.08.2021 13:26 Відповісти
Ну, ось і відповідь «чия Одеса».
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31.08.2021 13:07 Відповісти
зачєм прошлає варашить?
ета жи атака на прошлає расісюшкі!
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31.08.2021 13:32 Відповісти
Вот в этих могилах настоящая Одесса ! А потом да и сейчас навезли ватного быдла что бы отбить любовь к свободе !
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31.08.2021 13:46 Відповісти
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах.
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31.08.2021 13:53 Відповісти
Вот туда и нужно водить экскурсии со школ и рассказывать сколькл и как расстреляли.
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31.08.2021 14:17 Відповісти
Всіх любителів ленін-сталінських часів одразу забирати до дурки. І не випускати. Бо то ж схиблені люди. Бо якщо подивитися на ті часи то все залито кров'ю, вкрадено, розграблено. Навіть і той газ з нафтою викачали з України. А у нас його було чи мало. нафтові родовища москаляндії були відкриті лишень в 76 році...
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31.08.2021 15:11 Відповісти
" Сталин самый страшный злодей в истории человечества. Хуже, чем Гитлер, гораздо. Их даже сравнивать нельзя. Я не говорю, что Гитлер хороший. Я говорю, что у него была теория о превосходстве арийской расы. А у этого вообще никакой теории не было, он убивал просто так." Игорь Кваша
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31.08.2021 15:53 Відповісти
"...Долгое время информация об этом пустыре была засекречена - это спецобъект НКВД..."

1. "Долгое время" це як? Скільки часу? Коли?
2. Чому не розсекретили в час незалежності України?
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31.08.2021 17:10 Відповісти
Коли совкові трілобіти верещать про те як всі афігенно хочуть в сересер, то вони напевно не питають тих кого перетворили на сміття і гумус.
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31.08.2021 18:42 Відповісти
Зато колбаса была по 2.20 и вкусный пломбир.
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31.08.2021 18:44 Відповісти
Мразота краснопузая...ненавижу нелюдей.
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31.08.2021 20:41 Відповісти
На скільки з того часу, нквдисти зникли чи перейшли в іншу стадію своєї присутності серед нас? Той, хто *********** чи то дубинкою, чи то іншим предметом, чи тягне в автозак патріота і є потомком того нквдиста, який положив стільки життів в ці ями.
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31.08.2021 21:43 Відповісти
Слава сталіну, "отцу нації уродов". Я хочу, щоб ця інформація була доведена до кожного ОДЕСИТА, я хочу щоб їм вклали це не тільки в їх вуха, але і в їх серця. Я хочу, щоб в моїй Одесі і в моїй Україні , в цілому, ніколи не було чути "Я рожден в СССР". Слава Україні! Згинуть наші вороженьки...
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01.09.2021 07:57 Відповісти
какая разніца і та браццкійнаврот створюють чекісти, які вбивають тих кому болить.
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01.09.2021 18:39 Відповісти
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