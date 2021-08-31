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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 150 482 особи, загалом - 5 359 417 - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 150 482 особи, загалом - 5 359 417 - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 3 722 707 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку кампанії вакцинації зроблено понад 9 млн щеплень проти COVID19! 150 482 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 30 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 50 690 людей, повністю імунізовані - 99 792 людини.

Протягом доби працювали: 982 мобільні бригади, 2899 пунктів щеплення; 330 центрів вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 359 417 людей, з них отримали одну дозу – 5 359 415 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 722 707 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 082 122 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 150 482 особи, загалом - 5 359 417 - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 150 482 особи, загалом - 5 359 417 - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 150 482 особи, загалом - 5 359 417 - МОЗ 03

Автор: Наталя Джума
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 150 482 человека, всего - 5 359 417, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7277
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31.08.2021 08:52 Відповісти
Статистика только не хочет учитывать сколько человек лежит сейчас в больничках после ослабления иммунитета. В том числе врачей. По заключению медицинской экспертизы было установлено, что смерть радиоведущей Лиз Шоу, которая умерла в мае, наступила из-за осложнений после вакцинации препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.По заключению медицинской экспертизы было установлено, что смерть радиоведущей Лиз Шоу, которая умерла в мае, наступила из-за осложнений после вакцинации препаратом AstraZeneca. BBC.
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31.08.2021 09:47 Відповісти
 
 