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Спалах "загадкової лихоманки" в Індії: влада одного зі штатів розпорядилася закрити всі школи

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Спалах

Влада індійського штату Уттар-Прадеш розпорядилася скасувати всі заняття в школах з 1-го по 8-й клас через спалах "загадкової лихоманки". Епіцентр спалаху захворювання зафіксовано в окрузі Фірозабад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на India Today.

В окрузі Фірозабад померли, за різними даними, від 40 до 50 осіб, більшість із них - щонайменше 32 - діти. Крім того, за даними видання, ще 12 осіб померли в Матхурі і вісім у Маінпурі.

Хвороба характеризується: високою температурою, раптовим падінням кількості тромбоцитів, сильним зневодненням.

Головний міністр штату Йогі Адітьянатх заявив, що спеціальні бригади медиків направляються в місця, де зафіксовано спалахи захворювання. Зразки крові хворих відправлено на дослідження.

"Ми вивчимо цю хворобу, і будуть вжиті швидкі дії. Створено спеціальні групи. Владі запропоновано відправити машини швидкої допомоги, щоб якомога швидше доставити пацієнтів у лікарні", - сказав Адітьянатх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальна кількість померлих від пандемії COVID-19 в Індії може обчислюватися мільйонами, а не тисячами, - дослідження Центру глобального розвитку

У зв'язку зі спалахом хвороби скасували заняття в школах з 1-го по 8-й клас до 6 вересня.

Нагадаємо, в Індії від "загадкової лихоманки" померли десятки людей.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
При їх глобальній антисанітарії - нічого дивного.
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31.08.2021 09:15
+2
Загадочная лихорадка? Вспышка "загадочной лихорадки" в Индии: власти одного из штатов распорядились закрыть все школы - Цензор.НЕТ 667
Вспышка "загадочной лихорадки" в Индии: власти одного из штатов распорядились закрыть все школы - Цензор.НЕТ 7607
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31.08.2021 09:00
+1
Население Индии 1 мильярд 400 млн,в Китае на 100 мильонов больше....Вывод?
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31.08.2021 09:11
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Загадочная лихорадка? Вспышка "загадочной лихорадки" в Индии: власти одного из штатов распорядились закрыть все школы - Цензор.НЕТ 667
Вспышка "загадочной лихорадки" в Индии: власти одного из штатов распорядились закрыть все школы - Цензор.НЕТ 7607
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31.08.2021 09:00 Відповісти
Это новый штам ковида
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31.08.2021 09:08 Відповісти
Если бы не лихорадка, то их убил бы солдаты НАТО коронавирус Спалах "загадкової лихоманки" в Індії: влада одного зі штатів розпорядилася закрити всі школи - Цензор.НЕТ 4346
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31.08.2021 09:38 Відповісти
Человечеству скоро хана.
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31.08.2021 09:09 Відповісти
Население Индии 1 мильярд 400 млн,в Китае на 100 мильонов больше....Вывод?
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31.08.2021 09:11 Відповісти
Новые пробирки индусам подкинули
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31.08.2021 09:11 Відповісти
Подопытные кролики....
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31.08.2021 09:13 Відповісти
При їх глобальній антисанітарії - нічого дивного.
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31.08.2021 09:15 Відповісти
На РАБссии к примеру 42 % населения не имеют доступа к социальной воде...,а это значит Антисанитария везде,только не в мусорных баках...
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31.08.2021 09:23 Відповісти
Ухань номер два?
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31.08.2021 09:33 Відповісти
Скоро и в Аэропорту Борисполь от создателей Ковид-19, новый супер вирус. Потому как там никого кроме индусов и негров практически и нет.
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31.08.2021 09:38 Відповісти
Живут в мусоре и грязи, полная антисанитария. Чему удивляться. Даже на картинке к статье люди лежат в мусоре.
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31.08.2021 09:52 Відповісти
Чергова хвиля.
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31.08.2021 11:57 Відповісти
Если бы цензор вместо того чтобы перепощивать кликбейт-статьи с РБК, почитал оригинальную новость, то увидел бы что там ни какаято тоюам новая зараза, а лихорадка Денге.
Да все, расслабьтесь, вам ведь уже сказали.
Расходитесь, вас нае...али
Успокойтесь, угомонитесь
Вас нае...али, все! Расходитесь.
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31.08.2021 12:24 Відповісти
 
 