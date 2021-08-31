Спалах "загадкової лихоманки" в Індії: влада одного зі штатів розпорядилася закрити всі школи

Влада індійського штату Уттар-Прадеш розпорядилася скасувати всі заняття в школах з 1-го по 8-й клас через спалах "загадкової лихоманки". Епіцентр спалаху захворювання зафіксовано в окрузі Фірозабад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на India Today.

В окрузі Фірозабад померли, за різними даними, від 40 до 50 осіб, більшість із них - щонайменше 32 - діти. Крім того, за даними видання, ще 12 осіб померли в Матхурі і вісім у Маінпурі.

Хвороба характеризується: високою температурою, раптовим падінням кількості тромбоцитів, сильним зневодненням.

Головний міністр штату Йогі Адітьянатх заявив, що спеціальні бригади медиків направляються в місця, де зафіксовано спалахи захворювання. Зразки крові хворих відправлено на дослідження.

"Ми вивчимо цю хворобу, і будуть вжиті швидкі дії. Створено спеціальні групи. Владі запропоновано відправити машини швидкої допомоги, щоб якомога швидше доставити пацієнтів у лікарні", - сказав Адітьянатх.

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У зв'язку зі спалахом хвороби скасували заняття в школах з 1-го по 8-й клас до 6 вересня.

Нагадаємо, в Індії від "загадкової лихоманки" померли десятки людей.