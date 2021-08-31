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В Україні перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків, у трьох регіонах - рівень захворюваності на COVID-19, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків, у трьох регіонах - рівень захворюваності на COVID-19, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 31 серпня, в Києві, Луганській і Чернівецькій областях перевищено рівень захворюваності - при нормі не більше 75 випадків на 100 тис. населення в столиці цей показник становить 95 чол. на 100 тис. жителів, в Луганській області - 112, в Чернівецькій - 123.

Також у Вінницькій області третій день поспіль фіксується "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник становить у Вінницькій області 73,8% за норми не більше 50%.

Разом з тим, в Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування.

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Також перевищення норми виявлення нових випадків інфікування зафіксовано в середньому по всій країні. Так для України цей показник на ранок 31 серпня становить 4,1% при нормі для "зеленої" зони не більше 4%.

Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину.

В Україні перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків, у трьох регіонах - рівень захворюваності на COVID-19, - МОЗ 01

Автор: Анастасія Потіха
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Давайте локдаун. Хуже точно не будет В Украине превышен коэффициент выявления новых случаев, в трех регионах - уровень заболеваемости COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4594
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31.08.2021 09:04 Відповісти
Кто там что мерял - ну не надо смешить людей.
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31.08.2021 09:28 Відповісти
Далі буде, люди повертаются з відпочинку, болгари, румуни взагалі забили на ковід, греки сують в ніс патика при перетині кордону до них, назад їм пофіг, таверни і ресторани без масок....
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31.08.2021 10:45 Відповісти
 
 