Сьогодні Байден звернеться до американців у зв'язку з виведенням сил з Афганістану

Президент США Джозеф Байден у вівторок, 31 серпня, має намір звернутися до американського народу щодо свого рішення про виведення американських військ з Афганістану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Білого дому.

"Завтра у другій половині дня я звернуся до американського народу з приводу мого рішення не продовжувати нашу присутність в Афганістані після 31 серпня", - цитує слова Байдена пресслужба Білого дому.

Американський президент також зазначив, що це "одностайна рекомендація Об'єднаного комітету начальників штабів і всіх наших командирів на місцях припинити нашу місію з доставки повітрям, як і планувалося".

Він зазначив, що це найкращий спосіб захистити життя американських військ і забезпечити перспективи виходу цивільного населення для тих, хто хоче залишити Афганістан у майбутні тижні і місяці.

Байден попросив державного секретаря Ентоні Блінкена очолити постійну координацію з міжнародними партнерами США для гарантування безпечного проходу для всіх американців, афганських партнерів та іноземних громадян, які хочуть покинути Афганістан.

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Байден подякував командирам і всім службовцям під їхнім підпорядкуванням за службу в Афганістані. Він зазначив, що протягом 17 днів американські війська здійснили найбільшу евакуацію громадян США - 120 тис. осіб, а також громадян союзників США, зокрема афганських.

"Тепер наша 20-літня військова присутність в Афганістані завершилася", - підсумував президент.

Також американський лідер ушанував пам'ять загиблих 13 американських військових, завдяки яким минулого тижня вдалося врятувати десятки тисяч осіб.

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