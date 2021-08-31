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Сьогодні Байден звернеться до американців у зв'язку з виведенням сил з Афганістану

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Сьогодні Байден звернеться до американців у зв'язку з виведенням сил з Афганістану
Фото: CNN

Президент США Джозеф Байден у вівторок, 31 серпня, має намір звернутися до американського народу щодо свого рішення про виведення американських військ з Афганістану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Білого дому.

"Завтра у другій половині дня я звернуся до американського народу з приводу мого рішення не продовжувати нашу присутність в Афганістані після 31 серпня", - цитує слова Байдена пресслужба Білого дому.

Американський президент також зазначив, що це "одностайна рекомендація Об'єднаного комітету начальників штабів і всіх наших командирів на місцях припинити нашу місію з доставки повітрям, як і планувалося".

Він зазначив, що це найкращий спосіб захистити життя американських військ і забезпечити перспективи виходу цивільного населення для тих, хто хоче залишити Афганістан у майбутні тижні і місяці.

Байден попросив державного секретаря Ентоні Блінкена очолити постійну координацію з міжнародними партнерами США для гарантування безпечного проходу для всіх американців, афганських партнерів та іноземних громадян, які хочуть покинути Афганістан.

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Байден подякував командирам і всім службовцям під їхнім підпорядкуванням за службу в Афганістані. Він зазначив, що протягом 17 днів американські війська здійснили найбільшу евакуацію громадян США - 120 тис. осіб, а також громадян союзників США, зокрема афганських.

"Тепер наша 20-літня військова присутність в Афганістані завершилася", - підсумував президент.

Також американський лідер ушанував пам'ять загиблих 13 американських військових, завдяки яким минулого тижня вдалося врятувати десятки тисяч осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США завершили виведення сил з Афганістану

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
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Эй дед Бидон, а с бубой ты когда встретишься? Я понимаю, что у него в планах Дисней Ленд, но все же Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 8800
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31.08.2021 09:18
+3
Бородатые что ТАЛИБАН Боряцы рюсские... Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 7958Совпадение? Не думаю... Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 1473
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31.08.2021 09:33
+3
Взув на доллар, потративши трольйон. Бізненсмен.
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31.08.2021 09:53
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Эй дед Бидон, а с бубой ты когда встретишься? Я понимаю, что у него в планах Дисней Ленд, но все же Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 8800
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31.08.2021 09:18 Відповісти
Совсем старик рехнулся....Ымператор к нему приехал с инспекцыей.....а он про каких-то талибов вспомнил...
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31.08.2021 09:21 Відповісти
- Ленка, как думаишь пачиму мы исчо не в НАТА?
- Потому чьто 73 % у нас нарида вата, Володя Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 5120
Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 524
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31.08.2021 09:22 Відповісти
Обдерли народ до скотського стану, а тепер строчать нарід....
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31.08.2021 09:52 Відповісти
Вы не знаете в каком художественном российском фильме мужик ночью в скафандре спать ложился, при этом своей подруге жизни толкуя, как тетерев на току , зачем он это делает? Чё то ни один поисковик ответ дать не может. М-доо.
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31.08.2021 09:23 Відповісти
В 1945 году маршал Жюков на вопрос Дуайта Эйзергауэра,почему вы так относитесь по скотски к своим солдатам ответил : советские БАБЫ еще нарожают... Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 5515уже не нарожают советских баб больше нет в природе...
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31.08.2021 09:26 Відповісти
Я внимательно изучил его биографию еще в 1987 году,когда в Совдеповскую армию призвали...знаешь что поразило?маршал Рокоссовский однажды сказал : этот баран столько горя принесет армии,что никому в страшнос сне не приснится....Позже его окрестят : Мясник Красной армии...
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31.08.2021 09:52 Відповісти
Так,пане Сенатор. Він,тобто Жуков, не тільки своїх солдатів "рубав" на м"ясо,але ще й калічив і німецьких без будь-якої зброї. Німецькі кулеметники,вистрілюючи маси радянських солдат, що йшли у лобові атаки на ДОТи,ДЗОТи не ховаючись,мовби мішені, часто-густо сходили із розуму і вже не розумілись куди стріляти із своїх розпечених кулеметів. А німецькі генерали,дивлячись на оті,часто безглузді, криваві шарварки,передчасно сивіли не розуміючи як можна так нехтувати життям своїх солдатів.
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31.08.2021 10:54 Відповісти
Двадцать лет борьбы с террористами движения талибан, которые завалили башни близнецы, закончилось полным фиаско Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 7740 талибан вернул себе обратно свою страну-базу, бойся америка Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 1137
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31.08.2021 09:28 Відповісти
Теперь пусть козлостан боится.
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31.08.2021 09:36 Відповісти
По официальной версии башни завалил ИГИЛ.
А Талибан с ИГИЛом как раз воюет.
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31.08.2021 09:43 Відповісти
Талибан Лаптестан нету шубы,зато есть рюсский Кафтан Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 5968
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31.08.2021 09:30 Відповісти
Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 9813 Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 6470рюсский кафтан 19 век..типа Бояре сраные...
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31.08.2021 09:33 Відповісти
Бородатые что ТАЛИБАН Боряцы рюсские... Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 7958Совпадение? Не думаю... Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 1473
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31.08.2021 09:33 Відповісти
а наш осёл есть в программе Байдена?
или отодвинут на задний план?
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31.08.2021 09:38 Відповісти
Байден старый Лис с 50 летним опытом в политике...слил Афган не просто так...капиталисты все давно подсчитали до цента.... Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 5804обул двоечника КГБиста за 1 доллар....
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31.08.2021 09:40 Відповісти
Взув на доллар, потративши трольйон. Бізненсмен.
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31.08.2021 09:53 Відповісти
Щось ото дуже відгонить рюзькі біцнезом:купив телевізор,а обмиваючи оний пропив хату
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31.08.2021 12:18 Відповісти
Василь...Трильон почав втрачати Буш-молодший у 2001 році....продовжили Обама й Трамп,спочатку навчись думати Сьогодні Байден звернеться до американців у зв'язку з виведенням сил з Афганістану - Цензор.НЕТ 3844Чувак...
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31.08.2021 09:57 Відповісти
Американці будуть задоволені, що цей кошмар нарешті закінчився. Принаймні для їх військових.
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31.08.2021 10:15 Відповісти
Так, але там війська потрібно таки утримувати, бо необхідний контроль над нафтовими родовищами.
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31.08.2021 10:21 Відповісти
Фуфел Мавзолейный...не лазЬ под ногами...тебе не поможет даже Штирлиц Путлера Андрей Илларионов....ты Дебил... Сьогодні Байден звернеться до американців у зв'язку з виведенням сил з Афганістану - Цензор.НЕТ 7246
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31.08.2021 10:24 Відповісти
Байден предоставил Конгрессу США новую Доктрину развития США,НАТО и ЕС.Доктрину Конгресс США рассмотрит в октябре на совместном заседании обеих Палат Конгресса США.Что то мне подсказывает ,что доктрину Байдена не примут...Примут Крымскую платформу Зеленского... Сьогодні Байден звернеться до американців у зв'язку з виведенням сил з Афганістану - Цензор.НЕТ 4278Крым Украина,Донбасс Украина...РАБссия-Украина... Сьогодні Байден звернеться до американців у зв'язку з виведенням сил з Афганістану - Цензор.НЕТ 4278а Путлер-капутСьогодні Байден звернеться до американців у зв'язку з виведенням сил з Афганістану - Цензор.НЕТ 9957
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31.08.2021 10:22 Відповісти
Навіки капут...
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31.08.2021 12:20 Відповісти
 
 