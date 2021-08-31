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Україна планує продовжувати евакуацію українців з Афганістану після 31 серпня, - речник МЗС Ніколенко

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Україна планує продовжувати евакуацію українців з Афганістану після 31 серпня, - речник МЗС Ніколенко

Україна планує продовжувати евакуацію українців з Афганістану після 31 серпня, водночас маршрути повернення українських громадян можуть бути скориговані залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабула.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Ризики безпеки в країні продовжують зростати. За останні декілька днів МЗС і посольство України в Таджикистані спостерігають нову хвилю запитів про евакуацію з Афганістану. Наразі посольство уточнює дані людей, їхню кількість, місцеперебування та підтримує з ними зв'язок", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що за дорученням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби дипломати разом із представниками інших відомств опрацьовують подальші безпечні шляхи виїзду, зокрема можливість використання інших аеропортів або наземних маршрутів.

Речник МЗС запевнив, що щойно з'явиться перша можливість, всі українські громадяни, які повідомили про себе українському посольству в Таджикистані, отримають інструкції щодо подальших дій.

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"Важливий момент: будь-які публічні нагнітання емоцій навколо евакуації шкодять роботі, створюють ризик і для тих, хто хоче виїхати, і для тих, хто хоче їм у цьому допомогти. Працюємо 24/7 і нікого не залишимо напризволяще", - наголосив він.

Ніколенко нагадав, що Україна вже організувала в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 осіб.

"Це один із найвищих показників успішних операцій серед іноземних держав, громадяни яких потребують допомоги в Афганістані", - зазначив він.

Автор: Наталя Джума
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Єрмак ще не всіх багатих афганців обілетів, тому українські літаки будуть літати за державний кошт і вивозити по одному українцю та по 600 багатих афганців.
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31.08.2021 09:47 Відповісти
либо там наших 100500, либо Кулебе проплатили шоб рисковал экипажами и самолетами(если собьют, то скажет: Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 5721 Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 4677 Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 4948 Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 1737 (это не я))
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31.08.2021 09:49 Відповісти
Та скільку же там може бути українців, недавно ж хвалилися перед усім світом в успіхах по евакуації!
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31.08.2021 09:53 Відповісти
и доиграются что папуасы собьют наш самолет просто и беспринцыпно
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31.08.2021 09:53 Відповісти
Якою ціною? Франція припинила, британія припинила, США вивели останнього віськового, а у Ермака, що? є звязки з талібами... ну да, він же самий розумний і смий крутий, хай його качка гобне.
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31.08.2021 10:07 Відповісти
может гашиш забрать походу надо дерьмаку...
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31.08.2021 11:59 Відповісти
Дай-то Бог! Пусть стыдно будет НАТО и Америке. СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!
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31.08.2021 13:23 Відповісти
 
 