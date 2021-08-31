Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Ізраїлі для вчителів, медиків та працівників соціальної сфери впровадили нові правила через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Times of Israel.
Відповідне рішення прийняли на засіданні комісії міністрів з боротьби з коронавірусом.
Так, у вчителів, медиків та працівників соціальної сфери будуть вимагати свідчення про повний курс вакцинації, довідку про перенесеної хвороби або ПЛР-тести кожні 72 години.
Напередодні навчального року, який починається в середу, кабінет міністрів також проголосував за прийняття рекомендації про послаблення обмежень в так званих "червоних містах" з високим рівнем інфікування.
Топ коментарі
+8 Beer Bear
показати весь коментар31.08.2021 10:05
+6 5 копійок
показати весь коментар31.08.2021 09:55
+6 Ostap Bender c683cd52
показати весь коментар31.08.2021 10:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Так ты можешь заболеть будучи привитым в масочьке или нет?
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
https://www.iss.it/web/guest/primo-piano/-/asset_publisher/3f4alMwzN1Z7/content/id/5804669
https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.