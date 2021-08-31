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Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків

В Ізраїлі для вчителів, медиків та працівників соціальної сфери впровадили нові правила через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Times of Israel.

Відповідне рішення прийняли на засіданні комісії міністрів з боротьби з коронавірусом.

Так, у вчителів, медиків та працівників соціальної сфери будуть вимагати свідчення про повний курс вакцинації, довідку про перенесеної хвороби або ПЛР-тести кожні 72 години.

Напередодні навчального року, який починається в середу, кабінет міністрів також проголосував за прийняття рекомендації про послаблення обмежень в так званих "червоних містах" з високим рівнем інфікування.

Також читайте: Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
та шо уж там,давайте уже вакцину каждые 72 часа.
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31.08.2021 10:05
+6
Там же вже колективний імунітет. Нє? Вакцина или ПЦР-тест каждые 72 часа: В Израиле ввели правила работы для учителей и медиков - Цензор.НЕТ 6852
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31.08.2021 09:55
+6
Вообще назвать этот укол вакциной язык не поворачивается. Судите сами - когда вас прививают от столбняка, дифтерии, коклюша, оспы, ветрянки, чумы, и так далее - вы же не болеете вообще этими болезнями. Как тогда эта вакцина может обзываться вакциной, если после укола вы можете заболеть - но, как вам обещают Ляшки - будете болеть долго, но не сильно смертельно? Это что-то новое в вакцинировании придумано.
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31.08.2021 10:44
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Хорошо, поставлю вопрос по другому:

Так ты можешь заболеть будучи привитым в масочьке или нет? Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 5505
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31.08.2021 11:47 Відповісти
Снова не понятно - в масочке или нет? Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 2889
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31.08.2021 11:48 Відповісти
В двух масочках и в двух презервативах, на всякий пожарный Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 6453
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31.08.2021 11:48 Відповісти
А при чем тут масочки и презервативы? Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 4231
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31.08.2021 11:50 Відповісти
Так вирус же опасный или нет?
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31.08.2021 11:51 Відповісти
И снова не понятно, зачем ты упомянул масочки и презервативы. Зачем? Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 2391
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31.08.2021 11:52 Відповісти
Своими хи-хи ха-ха ты невелируешь проблему кареновириса. Тролингом превращаешь его в абічyную простуту, а тебя возможно люди читают. Все. расговор окончен, по крайней на этой ветке нафлудили уже прилично и дальше смысла я не вижу
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31.08.2021 11:54 Відповісти
Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 1531
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31.08.2021 11:55 Відповісти
Потому что он тоже болеет, но в легкой форме. Присмотритесь к фото. Легенькую сыпь видите?
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31.08.2021 11:59 Відповісти
Так это сифилис
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31.08.2021 19:47 Відповісти
Та не в зеркало смотри, дурень Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 1536
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31.08.2021 21:18 Відповісти
И что - организм не заражается ни оспой, ни чумой ни ветрянкой? Или, всё же, организм приобретает способность эффективно бороться с заражением? Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 188
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31.08.2021 10:47 Відповісти
Давай, давай про оспу побольше. Ох я красиво как-то Антипа слил, когда он тут про оспу заливал Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 1828
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31.08.2021 10:48 Відповісти
И? Договаривай! Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 5837
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31.08.2021 10:52 Відповісти
Там выше, лично Антип постил ту фотку с двумя мальчуганами: которого попердолило и который пропетлял)
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31.08.2021 11:23 Відповісти
И? Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 6854
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31.08.2021 11:24 Відповісти
Что-что. Слился твой Антип
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31.08.2021 11:25 Відповісти
И? Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 8721 Что сказать-то хотел? Или просто хвастаешься? Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 8721
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31.08.2021 11:34 Відповісти
да
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31.08.2021 11:41 Відповісти
И? Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 13
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31.08.2021 11:41 Відповісти
что и? И зачем я кормлю тролля ?Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 2656
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31.08.2021 11:43 Відповісти
Что сказать-то хотел? Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 1985
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31.08.2021 11:45 Відповісти
А ты?
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31.08.2021 11:46 Відповісти
Ты ж затеял этот диалог. О чем он? Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 7291
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31.08.2021 11:47 Відповісти
Я утратил нить разговора, уже и не понятно с чего все начиналось Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 733
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31.08.2021 11:49 Відповісти
Бывает Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 3563
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31.08.2021 11:49 Відповісти
Антиваксеры в детстве много болеют и потом голова у них работает, мягко говоря, так себе. Перейди по ссылке 31.08.2021 10:52 и посмотри кто фоточку постил. Это будет для тебя сюрприз. Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 9821
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31.08.2021 18:22 Відповісти
В чем смысл колоть в себя вакцину от вируса корый мутирует быстрее чем изобретаються новые вакцины ? с учетом того что вакцина сама не безопасна .
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31.08.2021 19:49 Відповісти
Лично тебе - никакого, даже противопоказано Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 539
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31.08.2021 21:19 Відповісти
Заражается - но, не болеет. А здесь заражается - и болеет.
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31.08.2021 11:10 Відповісти
И здесь тоже бывает, что заражается и не болеет, и довольно часто. А вакцинация позволяет значительно увеличить шансы на не болеть, или переболеть в лёгкой форме.
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31.08.2021 11:13 Відповісти
Так точно - у меня было такое - только кашель одну ночь зимой - без температуры, без потери обоняния и вкуса, без вообще чего либо - и без прививок. Потом летом - когда толпы с Западенщины нахлынули - тепмература одну ночь 37.0 - и как рукой сняло на следующий день, ни соплей, ни кашля, ни потерь. Конечно, все может измениться. В одном иностранном источнике на эту тему прочитал, что люди, которые не болеют герпесом , даже если в семье есть больные - вообще не замечают болезнь ковидом. У меня супруга этим страдает - я никогда. Вот поэтому я очень сомневаюсь в пользе этой прививки.
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31.08.2021 12:32 Відповісти
А некоторые просто умирают. И полностью вакцинированных среди умерших от КОВИДа всего 1%.
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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31.08.2021 12:35 Відповісти
Думаю, что это не поможет. Потому что, как я упоминал, в иностранных журналах по этой теме сказано, что неконтролируемый ответ иммунной системы человека на атаку вируса - когда уничтожаются клетки легких - связан с дефектом генноеода этого человека. А это - не лечится. Поэтому большинство смертей у людей пожилого возраста.
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31.08.2021 12:47 Відповісти
Это УЖЕ помогает. Вот еще статистика, где очевидно снижение смертности при вакцинации (нужно развернуть пост, а то не видно всей информации):

Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 6943 Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 8443
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31.08.2021 12:50 Відповісти
Понятна статистика. Что важно - уровень антител после вакцинации резко падает после некоторого периода, но важен ответ Т клеток, которые более важны в борьбе с болезнью. Что интересно - так называемый перекрестный ответ иммунной системы - это когда Т клетки, получившие информацию от другой вакцины, реагируют на новый вирус. Это касается прививок от туберкулеза, который является бактериальной инфекцией, но Т клетки имеющие память на эту инфекцию быстро реагируют на иные вирусные инфекции - в том числе и на вирус ковида. Поэтому, у людей с прививкой от туберкулеза будет адекватный ответ на инфекцию ковидом.
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31.08.2021 16:50 Відповісти
вакцинированные болеют и умирают с такой же вероятностью что и не вакцинированные .
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31.08.2021 19:52 Відповісти
Нет.

https://www.iss.it/web/guest/primo-piano/-/asset_publisher/3f4alMwzN1Z7/content/id/5804669
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31.08.2021 19:53 Відповісти
Да и к тому же вакцинированные разносят вирус , вызывают его быстрые мутации и являються угрозой для окружающих

https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/
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31.08.2021 20:00 Відповісти
Зато полностью вакцинированные от КОВИДа практически не умирают, а антиваксеры - в морге паковать не успевают Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 3349
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31.08.2021 21:16 Відповісти
Думаю, что это не поможет. Потому что, как я упоминал, в иностранных журналах по этой теме сказано, что неконтролируемый ответ иммунной системы человека на атаку вируса - когда уничтожаются клетки легких - связан с дефектом генноеода этого человека. А это - не лечится.
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31.08.2021 12:43 Відповісти
я правильно понимаю - Израиль скоро исчезен с лица Земли как нация!!!!
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31.08.2021 13:25 Відповісти
Ты хоть понимаешь значение слова "нация"? Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 7462
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31.08.2021 21:17 Відповісти
куда уж мне - до твоих "высоких" горизонтов.....
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31.08.2021 22:11 Відповісти
Та ты б хоть в википедию заглянул Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 6636
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31.08.2021 22:14 Відповісти
ОБЬЯСНЕНИЯ ВИРУСОЛОГОВ НА ПРИВИВКУ COVID-19. Сама по себе прививка не страшна, а страшны последствия поведения иммунной системы после привития. Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен. Он усыпает. И поэтому, когда вирус мутирует, нужно опять прививаться. ТОЕСТЬ вас посадят,,,, на иглу,,,, как наркомана. Есть прививка, организм живёт. Нет прививки, то любой вирус вас уничтожит. А прививка действует от шести до девяти месяцев. Именно от вируса разновидностей сезонного гриппа. Вам каждый опасный сезон, когда произошла очередная вспышка нужно бежать и прививаться по новой. Ваша имунка всю ответственность и борьбу за вашу жизнь перебросила на плечи прививки. Вот где ловушка. И сейчас вам сделают 2 прививки бесплатно. А вот через год, когда вспыхнет новый вирус, а он вспыхнет непременно. Так как каждый год весной и осенью вирусы гриппа возобновятся и мутируют.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
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31.08.2021 13:25 Відповісти
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