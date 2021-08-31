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Зеленський (17456) США (14478) Північний потік (1369)

Зеленський у США: Заплановано великий диспут щодо "Північного потоку". Має бути енергетична угода

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Зеленський у США: Заплановано великий диспут щодо

Президент України Володимир Зеленський зараз перебуває з робочим візитом у США. На сьогодні у президента заплановано вісім зустрічей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова Зеленського в коментарі "ТСН".

Перша зустріч запланована в Міністерстві енергетики. Далі - оборонне відомство.

"Загалом три оборонні угоди повинні бути. Також важливі речі щодо економічних домовленостей. Буде великий диспут щодо "Північного потоку". Має бути енергетична угода і домовленості. Я кажу: має бути тому, що диявол - в деталях. Треба почекати трохи", - повідомив Зеленський.

У дружини президента Олени Зеленської в США окрема програма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден має зупинити "Північний потік-2" зараз або ніколи, - The New York Times.

"Відкриватися будуть важливі аудіогіди для нашої державної мови. Український дім ми відкриємо нарешті у Вашингтоні. У the Capital of the USA буде наш український дім - дуже крутий", - розповів президент.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
Зеленский в США: Запланирован большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение - Цензор.НЕТ 8990
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31.08.2021 09:59
+25
Зеленский в США: Запланирован большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение - Цензор.НЕТ 4531
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31.08.2021 10:15
+24
the Capital of the USA будет наш украинский дом - очень крутой", - рассказал президент.

идиот
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31.08.2021 09:58
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Рояль привіз з собою, чи там дадуть?
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31.08.2021 09:57 Відповісти
Непотрібно плодити мертві угоди а потрібно переводити котельні на біопаливо! Ми можемо обійтись без газу для обігріву будинків і це потрібно нарешті зробити щоб не платити путіну жодного цента! Від США потрібні гроші на модернізацію котелень, обладнання для спалювання біопалива Україна виробляє сама!
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31.08.2021 10:00 Відповісти
Ігорьоша , це ти його привів до влади , так шо пащеку прикрий і не відсвічуй....
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31.08.2021 10:08 Відповісти
- Ало! Дядьку Джо! Я вже прилетів...
- Піжди синку ....у мене тут таліби....
- Дядьку! піжди не хочу! грошей і зброї хочу!
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31.08.2021 11:02 Відповісти
Байден очень грамотно построил визит Зеленского и его предварительное общение перед встречей с ним.
Министр энергетики США Jennifer Granholm разъяснит Зеленскому что именно хотят США от Украины в сфере энергетики - вопрос транзита сжиженного газа из США, ликвидация электрогенерации угольными электростанциями, и участие США в модернизации украинских АЭС, переобучении освобождающейся рабочей силы и пакет соцгарантий для шахтеров. ($3-4 млрд. под контролем USAID).
Министр обороны США Lloyd Austin разъяснит Зеленскому что Украина не Афганистан, но подходы те же - воевать за нас никто не будет, если мы сами не будем воевать. Другие детали размещение подразделений ВС США в Украине, ПВО и перевооружение ВС Украины в комплекте.
Лично для себя Байден оставил самое интересное - тест на союзнические обязательства для человека возбудившего уголовное дело против его сына - требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США.
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31.08.2021 11:05 Відповісти
Вся ця Ваша трійця просто чудова ... звичайно, громадян своїх грішно видавати ... Але можна варіант -- хай виберуть собі якусь тюрягу в Україні ... та й розбираються. Не то шо з 3-ма, 4-ма, а й із десятками !!! Чого-чого, а крадіїв держмайна у нас в ізбіткє !!!!!
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31.08.2021 14:05 Відповісти
the Capital of the USA будет наш украинский дом - очень крутой", - рассказал президент.

идиот
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31.08.2021 09:58 Відповісти
Зеленский в США: Запланирован большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение - Цензор.НЕТ 2193
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31.08.2021 10:10 Відповісти
Как хванера над Парижем
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31.08.2021 12:26 Відповісти
В Нью-Йорку на Брайтоне еще бы открыл....там и аудиогидов не нужно!))
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31.08.2021 10:55 Відповісти
Крутий ідіот ??
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31.08.2021 15:00 Відповісти
Зеленский в США: Запланирован большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение - Цензор.НЕТ 6671
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31.08.2021 09:58 Відповісти
Ай ем Борис, ай ем дьюти тудей.... Зеленский в США: Запланирован большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение - Цензор.НЕТ 2334 Зеленский в США: Запланирован большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение - Цензор.НЕТ 3882 Зеленский в США: Запланирован большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение - Цензор.НЕТ 4720
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31.08.2021 10:07 Відповісти
Зеленский в США: Запланирован большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение - Цензор.НЕТ 9363
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31.08.2021 10:17 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Зеленский прибыл в США. У трапа самолета его встречали пол состава украинского посольства и "как бы посол" Маркарова.
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31.08.2021 09:59 Відповісти
Та ще два поліцейських були, документи перевіряли.
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31.08.2021 10:06 Відповісти
Трухина пустили в США ? Если пустили,то встречи с Байденом не будет.
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31.08.2021 10:29 Відповісти
Повинно, це ще не означає що буде.
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31.08.2021 09:59 Відповісти
шо воно мэлэ.... это Байден нам опять должен??? Украина в этой игре один из транзитёров а
наши внутринние энергетические проблемы никого не парят
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31.08.2021 09:59 Відповісти
Зеленский в США: Запланирован большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение - Цензор.НЕТ 8990
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31.08.2021 09:59 Відповісти
Украду , з вашого дозволу ...
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31.08.2021 10:06 Відповісти
чесно признаюсь-я автор.. вчера в paint.net нашкрябал.. Зеленский в США: Запланирован большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение - Цензор.НЕТ 2014
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31.08.2021 10:10 Відповісти
Кросивое ...
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31.08.2021 10:20 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼🙂 молодець
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31.08.2021 11:01 Відповісти
Жалко Америку. Тілько пережили страшний циклон і тут знову...
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31.08.2021 10:00 Відповісти
а они жеж так не хотели...все откладывали на завтра...все откладывали ))))
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31.08.2021 11:00 Відповісти
Северній поток? І це все? Виродок ти ЗЕ!більний, шоб тебе Лена нагодувала абрикосками і дала запити парним молочком. Зеленский в США: Запланирован большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение - Цензор.НЕТ 8111
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31.08.2021 10:02 Відповісти
Можна на ніч дати і димедрол з пургеном.
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31.08.2021 10:07 Відповісти
Першу лядю знов одягнуть як самовар ...

Зеленский в США: Запланирован большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение - Цензор.НЕТ 5750
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31.08.2021 10:12 Відповісти
Зелені як завжди перебрешуть результати поїздки.
Зеленський завжди привозить купу договорів на мільярди інвестиції, купу ініціатив. І жодної з них не було втілено у життя.
Так і тут. Зустріч невдала у часі, коли Байдену не до України через події у Афганістані. До того ж, конгресмени і сенатори ще на відпочинку. Поїде пофоткається , відпочине, порозважається за наш рахунок і все. То не Порошенко.
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31.08.2021 10:06 Відповісти
З такою метою і їздить, бо коли ще така лафа підвернеться.
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31.08.2021 10:08 Відповісти
Визит только начался, а у Бубочки вид, как будто наложил в памперсы.
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31.08.2021 10:08 Відповісти
Обычное состояние, ничего удивительного.
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31.08.2021 10:11 Відповісти
Сп хороша казапська звіздюліна щоб шевелити булками в плані економіки.
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31.08.2021 10:11 Відповісти
Зеленский в США: Запланирован большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение - Цензор.НЕТ 4531
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31.08.2021 10:15 Відповісти
Зеленский в США: Запланирован большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение - Цензор.НЕТ 9506
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31.08.2021 10:20 Відповісти
Зеленський у США: Заплановано великий диспут щодо "Північного потоку". Має бути енергетична угода - Цензор.НЕТ 3860
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31.08.2021 10:21 Відповісти
Номер КВН для Белого Дома

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена официально перенесена на 1 сентября.
Зеленський у США: Заплановано великий диспут щодо "Північного потоку". Має бути енергетична угода - Цензор.НЕТ 9652
Рискнем предположить, что этот перенос - не последний. Дело в том, что 31 августа истекает срок отведенный талибами для эвакуации иностранных граждан из Афганистана. После 31 августа Талибан будет каждого иностранца находящегося в стране считать оккупантом. Учитывая то, что американцы и их союзники просто не успевают эвакуировать своих граждан (про афганцев сейчас даже не вспоминаем), очевидно, Байдену придется принимать какие-то крайне болезненные решения. Байдену будет не до Зеленского, это очевидно.

Источники сообщают, что перенос встречи крайне нервирует самого Зеленского, однако он целиком устраивает команду руководителя Офиса президента, Андрея Ермака. Дело в том, что никаких прорывных результатов встреча Байден-Зеленский принести не может, в первую очередь из-за деятельности Ермака. Именно ему Зеленський поручил выстраивать отношения с американской стороной. И именно Ермак не сделал вообще ничего, что бы такие отношения установить. Сотрудничество между Офисом президента Украины и Госдепартаментом США просто не организовано. Все контакты идут исключительно по линии МИДа.

В ОП знают, что Байден выскажет Зеленскому массу претензий - это и коррупция, и вмешательство государства в работу Нацбанка и Нафтогаза, и попытка незаконно поменять руководителя Конституционного суда. Не забываем, Администрация Байдена долго игнорировала Зеленского, телефонный звонок Зеленскому состоялся только из-за российской угрозы весной этого года. Понятно, что Зеленскому в Белом Доме готовят «холодный душ». Что на это готовится отвечать Зеленский?

Ответ - ничего. Он вообще не собирается обсуждать сложные проблемы. Зеленского сейчас готовят, во-первых, очаровывать Байдена и (особенно) американского телезрителя актерским обаянием Зеленского в стиле КВН. В ОП серьезно считают, что это сработает.

Во-вторых, Зеленскому готовят ряд жестких тезисов в стиле «господин президент, почему мы еще не в НАТО?». И намного жестче. Не впервой, Зеленский и Блинкену наговорил такого, что госсекретарь США был в легком шоке. Реакцию руководства США предугадать не сложно - украинцев просто вежливо попросят выйти за двери. Но Зеленского это не волнует, его убеждают, что он выглядит агрессивным и уверенным, не преклоняется перед США, а ставит им условия. А это, мол, понравится людям. Дело в том, что в ходе визита в США Зеленский работать будет не на государство, а на своего избирателя.

Боты гения политтехнологий Миши Подоляка недаром всячески унижают Байдена в своих постах в соцсетях. Особенно - в связи с афганскими событиями. Украинского обывателя подводят к мысли «мы не в НАТО и не в ЕС потому что Запад не хочет нас к себе принимать». Мол, Украина уже отвечает всем их требованиям, но вот подлому Западу Украина нужна не как равноправный партнер, а как государство-лимитроф.

Тезис «если Запад не хочет нас принимать к себе - давайте дружить с Россией» пока не звучит. Но еще 5-6 сеансов такого неприятия со стороны Запада, и этот тезис зазвучит обязательно. Люди из Офиса президента связанные с Москвой, продолжают гнуть линию, которую Москва навязывает со времен Януковича - разрушить отношения Украина-Запад и сблизить Украину с Россией. А поскольку само упоминание о России для Украины сейчас звучит неприемлемо, они реализуют первую часть своего плана - рушат отношения официального Киева с ЕС и США.

Признаем, российское лобби в окружении Зеленского действует впечатляюще ловко. Ненавязчиво. Не спеша. Но крайне результативно.
Печерский холм
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31.08.2021 10:23 Відповісти
зюзя там нах никому не нужен о чём разговаривать с актёром которого контролирует
кагабэшная крыса? надеюсь следующий перенос поставит точку
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31.08.2021 11:46 Відповісти
А Трухин поедет пьяный кататься! Такая уж у него программа!
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31.08.2021 10:31 Відповісти
Дегенератина и диспут... Улыбнуло)))
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31.08.2021 10:32 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·1 мин

Байден очень грамотно построил визит Зеленского и его предварительное общение перед встречей с ним. Министр энергетики США Jennifer Granholm разъяснит Зеленскому что именно хотят США от Украины в сфере энергетики - вопрос транзита сжиженного газа из США, ликвидация

Министр обороны США Lloyd Austin разъяснит Зеленскому что Украина не Афганистан, но подходы те же - воевать за нас никто не будет, если мы сами не будем воевать. Другие детали размещение подразделений ВС США в Украине, ПВО и перевооружение ВС Украины в комплекте.
Лично для себя Байден оставил самое интересное - тест на союзнические обязательства для человека возбудившего уголовное дело против его сына - требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США.
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31.08.2021 10:32 Відповісти
Судячи з фото цієї "помпезної" зустрічі, церемоніальний оркестр мабуть у смартфоні, а офіційне вітання на е-мейл прислали? Щось у мене вже дуже песимістичні передчуття про результат цього візиту (хоч і раніше оптимізму також не було). Ну, хоча б Білий Дім побачить, селфі зробить...
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31.08.2021 10:33 Відповісти
Боюсь с Байденом Зеля не встретится. Может быть с Нуланд.
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31.08.2021 10:36 Відповісти
Байдену не о чем говорить с Зеленским! Байден - патриот, а Зеленский - даже не знаю, как это называется. Король в стране дураков, что-ли?
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31.08.2021 13:30 Відповісти
Хай на піаніно зіграє - може Байден грошей в труси засуне.
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31.08.2021 10:40 Відповісти
Нікчема.
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31.08.2021 10:41 Відповісти
Самий позорний і кончений президент України.
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31.08.2021 10:41 Відповісти
думали хуже овоща фрукта нет...)))) нашли...
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31.08.2021 11:02 Відповісти
Байден очень грамотно построил визит Зеленского и его предварительное общение перед встречей с ним.
Министр энергетики США Jennifer Granholm разъяснит Зеленскому что именно хотят США от Украины в сфере энергетики - вопрос транзита сжиженного газа из США, ликвидация электрогенерации угольными электростанциями, и участие США в модернизации украинских АЭС, переобучении освобождающейся рабочей силы и пакет соцгарантий для шахтеров. ($3-4 млрд. под контролем USAID).
Министр обороны США Lloyd Austin разъяснит Зеленскому что Украина не Афганистан, но подходы те же - воевать за нас никто не будет, если мы сами не будем воевать. Другие детали размещение подразделений ВС США в Украине, ПВО и перевооружение ВС Украины в комплекте.
Лично для себя Байден оставил самое интересное - тест на союзнические обязательства для человека возбудившего уголовное дело против его сына - требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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31.08.2021 10:41 Відповісти
Лєнка ***** там?
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31.08.2021 10:42 Відповісти
так! )))) шо за гендерная несправедливость?
да если бы не Ленка оно б ваще зассало туда ехать...и так дерьмаку пришлось пообещать Динснейленд ))))
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31.08.2021 11:04 Відповісти
Зеленський у США: Заплановано великий диспут щодо "Північного потоку". Має бути енергетична угода - Цензор.НЕТ 5235
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31.08.2021 11:17 Відповісти
Чистапаржать !!!
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31.08.2021 11:17 Відповісти
Вісім зустрічей:
у діснейленді, макдоналдсі та голивуді...
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31.08.2021 10:48 Відповісти
Щось не зрозуміло, а діточок своїх хіба на екскурсію не взяв? Коли ще зможуть по Вашінгтону погуляти і шопінгом зайнятись. Але у тому ж Вашінгтоні в магазинах занадто багато китайських та турецьких товарів (навіть джинси зроблені в Китаї), хоч і непоганої якості.
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31.08.2021 10:49 Відповісти
Андрій Смолій

1 ч ·

Зеленський вже в США.

Візит перенесений дійсно в чи не на найбільш невдалий час. Афганська криза лише посилилась, в Сенаті та Конгресі неробочий тиждень, Байдену не зовсім до України.

Цікаво, що перенести зустріч з 30 на 31 серпня просив саме Офіс Зеленського. Саме 31 серпня останній день виводу військ з Афганістану, а отже увага буде зосереджена на іншому.

Тому...не очікує від зустрічі Зеленського і Байдена рівним чином нічого. Що можна очікувати, якщо президент країни зробив все щоб нам не допомагали: санкції проти Коломойського та Дубінського так ніхто і не ввів, більше того, показово Зеленський пішов на канал Коломойського/Медведчука 1+1 і купався в теплій ванні Мосейчук. Чи це не демонстрація захисту свого патрона? Однозначно.

Про реформи, знищення системи корпоративного управління, «лягання» перед Китаєм, постійні скандали взагалі мовчу. Все це створює найнегатичнішу атмосферу перед двостороннью зустріччю.

Останньою краплею став недопуск каналу «Прямий» до офіційних заходів Зеленського в Штатах. Американській стороні довелось самій акредитувати опозиційний канал. Ну не повне падіння, скажете ви?

Думаю повне, особливо на фоні намагання остаточно знищити свободу слова в країні видаленням інформації зі ЗМІ про п'яного депутата Трухіна та його ДТП з постраждалими.

От вам і загальне бачення світом України часів Зеленського, який з «нового ліца» став «старим Януковичем»
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31.08.2021 10:49 Відповісти
Все це аморально! Не по державному. Таку країну ніхто не поважатиме!
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31.08.2021 13:33 Відповісти
"Я говорю: должно быть потому, что дьявол - в деталях."

Все-таки курнул гаденыш. У него уже преставление что он в качестве чорта приехал с визитом к дьяволу... Стопятьсот договоров уже собрался заключать.
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31.08.2021 10:52 Відповісти
зашел в новости в USA....что там никто не пишет о визите Великого Зе....только пишут про афган и Трампа....может он не долетел...а снимает все на киностудии свой прилет.
https://www.washingtonpost.com/?utm_source=google&utm_medium=acq-intl&utm_campaign=dr-search-evg&utm_content=intl_news_search_global&utm_keyword=washington%20post&campaignid=8867048116&adgroupid=94815991168&adid=418108957860&gclid=EAIaIQobChMI-Nm3wOba8gIVAd5RCh08uQKwEAAYASAAEgKPZvD_BwE

https://www.bbc.com/news

https://www.google.com.ua/search?q=usa+news&hl=ru&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiDmquK5dryAhVPPBoKHV-jAG8Q_AUoAnoECAEQBA&biw=1326&bih=627
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31.08.2021 11:07 Відповісти
Диспут? Клоун шутить изволит и получается как всегда. Вряд ли требования закрыть шахты можно назвать диспутом
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31.08.2021 11:22 Відповісти
ПЫСЫ:

1. транзит сжиженного газа из США
2. ликвидация электрогенерации угольными электростанциями
3. участие США в модернизации украинских АЭС и всем, что с этим связано

3. воевать за нас никто не будет, если мы сами не будем воевать.
4. требование выдачи Коломойского и еще троих типов США. И никаких диспутов.
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31.08.2021 11:26 Відповісти
Ни при этом ублюдочном президенте, ЗЕпсина
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31.08.2021 11:33 Відповісти
Клоун привезе із США хіба що фоточки та відосіки

Чесно, не бачу жодної проблеми, що зустріч між Байденом і Зеленським знову перенесли
Знаєте, чому?
Тому що вперше за багато часу, у мене немає жодних очікувань від зустрічі двох президентів.
Не чекаю від неї жодних реальних результатів.
Від слова взагалі
Чому? Все просто… перед тим, як щось отримати від американців (зброю, гроші, політичний статус) Зеленському потрібно було щось дати Байдену.
Цей алгоритм чітко розуміли Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко.
Саме тому вони завжди їхали у Вашингтон з виконаним домашнім завданням
А цього разу Зеленському немає що везти Байдену.
Домашнє завдання, яке перед нами ставили американці напочатку літа - не виконали
Закон про СБУ - не ухвалений, реальної боротьби з корупцією не почали, реформу корпоративного управління не те що не врятували, а монобільшість її просто добила.
Неформальне прохання американців «привезти голову Коломойського», проти якого в США активно ідуть судові процеси - проігнорували.
Навіть не так - все гірше. Ми не просто нічого з цього не зробили - Зеленський у четвер демонстративно захистив публічно Коломойського виступиши у прайм-тайм на «1+1».
Подібної «демонстративної глухоти» на свої прохання американці не пробачають.
Відповідно якщо вони не отримають нічого від України, то і у відповідь нічого не дадуть…
Максимум, що отримає Украіна - традиційну ритуальну фоточку двох президентів Білому домі.
Все….
Тому, друзі, зрада не у переносі дати.
Зрада в тому, що Білому Дому немає про що з нами говорити і домовлятись.
Вони розуміють, що з нинішньою владою говорити не має жодного сенсу.
Адже команда Зеленського систематично демонстративно не чує і не бачить прохання американців.
Саме тому американці вирішили, що ритуальне фото - це добре, але зараз є сенс починати говорити і домовлятися з тими, хто прийде після Зеленського.
І саме пошуками альтернативи та веденням переговорів з ними, американці активно займаються останні пів-року.
Але це - трошки інша історія.
Віктор Таран
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31.08.2021 11:31 Відповісти
Зеленський у США: Заплановано великий диспут щодо "Північного потоку". Має бути енергетична угода - Цензор.НЕТ 5329Зеленський у США: Заплановано великий диспут щодо "Північного потоку". Має бути енергетична угода - Цензор.НЕТ 7556
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31.08.2021 11:34 Відповісти
Да-да, инвестиции из Омана, Катара и Мальдив ОНО уже "привезло!
Зеленський у США: Заплановано великий диспут щодо "Північного потоку". Має бути енергетична угода - Цензор.НЕТ 8997
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31.08.2021 11:38 Відповісти
БОльшой диспут...большое строительство... большемания мечта маломерок...
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31.08.2021 11:40 Відповісти
Шибздикам нравится все большое.
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31.08.2021 11:49 Відповісти
Наркоман ЗЕ в диспут вступить решил...

Оно вобще в курсе, что во время диспута заготовленные Ермаком речи с бумажки читать не получится? И заученная за месяц роль типа президента Украины тоже не прокатит.
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31.08.2021 11:43 Відповісти
Запланирован большой диспут. На 10 минут.
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31.08.2021 11:48 Відповісти
Памперсы хоть взял?
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31.08.2021 12:22 Відповісти
Вобщем опять полный пшик. ЗЕ! привезёт кучу селфяшек, видосиков, шмотки первой ляди, накупленные за наши деньги, сувенирки в ОПу и в ВР. И всё
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31.08.2021 13:28 Відповісти
Поздно батюшка я ужже умер
Надо было проводить все мероприятия
Когда только начинались разговоры о северном потоке
Кто выкинет на ветер такие вложенные деньги
Плюс будущую хорошую -сверхприбыль
Когда говоря госчинуши
Пусть очень очень --думают
Лет двадцать назад пускали слюни мы обойдемся от российского газа
Нам не нужна труба
Вот россия и обошлась без нашей трубы-кушайте что приготовили
При ссср было - единое хозяйство с экономическими связями
Разорвать односьоронне эти связи нельзя
Россия имеет потенциал --она найдет замещение
Мы ЕС не нужны разорвав связи с СНД -- мы оказались в большой дупе
европы и мира /хуже мумбу-юмбу
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31.08.2021 13:36 Відповісти
Все - великий піар! А дурням - радість!
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31.08.2021 13:36 Відповісти
 
 