Зеленський у США: Заплановано великий диспут щодо "Північного потоку". Має бути енергетична угода

Президент України Володимир Зеленський зараз перебуває з робочим візитом у США. На сьогодні у президента заплановано вісім зустрічей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова Зеленського в коментарі "ТСН".

Перша зустріч запланована в Міністерстві енергетики. Далі - оборонне відомство.

"Загалом три оборонні угоди повинні бути. Також важливі речі щодо економічних домовленостей. Буде великий диспут щодо "Північного потоку". Має бути енергетична угода і домовленості. Я кажу: має бути тому, що диявол - в деталях. Треба почекати трохи", - повідомив Зеленський.

У дружини президента Олени Зеленської в США окрема програма.

"Відкриватися будуть важливі аудіогіди для нашої державної мови. Український дім ми відкриємо нарешті у Вашингтоні. У the Capital of the USA буде наш український дім - дуже крутий", - розповів президент.