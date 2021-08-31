Військові США перед відходом з Афганістану вивели з ладу 73 літаки, 70 бронемашин і систему ПРО для захисту аеропорту Кабула, - генерал Маккензі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Американські військові перед своїм відходом з Афганістану привели в непридатність літаки, бронемашини та систему ПРО в кабульському аеропорту.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам глава Центрального командування збройних сил США Кеннет Маккензі.
"Ці літаки більше не полетять, ніхто не зможе керувати ними", - сказав він.
За словами генерала, в кабульському аеропорту роззброєні або приведені в непридатність 73 літаки. Крім того, така сама доля спіткала приблизно 70 бронемашин із посиленим протимінним захистом і 27 армійських позашляховиків Humvee.
"Цими автомобілями ніхто більше не зможе користуватися", - сказав Маккензі.
Крім того, військові США привели в непридатність систему ПРО, артилерію та міномети, які використовувалися для захисту аеропорту. За словами Маккензі, "вони також виведені з ладу, і їх не можна буде використовувати знову".
Раніше син експрезидента США Дональд Трамп-молодший написав у твітері, що США, йдучи з Афганістану, залишають там озброєння та військове обладнання на $85 млрд.
"На майбутнє... терористам "Талібану" залишено військове обладнання на $85 млрд. Це означає, що кожен американець - чоловік, жінка, дитина зробив внесок у їхню терористичну справу приблизно по $265, виходячи з того, що в США проживає приблизно 320 млн осіб. Круто спрацьовано, демократи!" - написав Трамп-молодший, супроводивши повідомлення таблицею Рахункової палати США, у якій зазначено кількість конкретного озброєння та обладнання.
Згідно з цією таблицею, американці залишили в Афганістані 22 174 армійських позашляховики Humvee, 634 бронетранспортери М1117, 155 автомобілів МххPro із посиленим протимінним захистом, 169 бронетранспортерів М113, 42 тис. пікапів та бронеавтомобілів, 64 363 кулемети, 8 тис. військових вантажівок, 162 042 переносні радіостанції, 16 035 приладів нічного бачення, 358 530 автоматів, 126 295 пістолетів, 176 гармат.
Крім того, в Афганістані залишилися 33 вертольоти Мі-17, 33 вертольоти Black Hawk, 43 вертольоти MD530, чотири військово-транспортні літаки С130, 23 літаки "Ембраєр-314", 28 літаків "Сессна 208" та 10 літаків "Сессна АС 208 ".
Сам Дональд Трамп зазначив, що "необхідно запросити негайного повернення США всього спорядження, на яке витрачено $85 млрд". "Якщо воно не буде повернуто, ми маємо або увійти (до Афганістану. - Ред.), демонструючи вагому військову силу, і забрати його, або щонайменше розбомбити його до біса", - заявив експрезидент США.
Будь ласка, зачекайте...
22 000 - Хамви
634 - М1117
155 - МххPRO
166 - M113
42 000 - trucks & SUV
8000 - trucks
ну и остальное по мелочи .....
Что с этим добром сделали?
Или все должен был лично поломать Байден за 30 дней?
скопировали текст с какой то российской помойки======================================================================
Интересно, Счетная палатаСША, в в таблице которой указано количество конкретного вооружения и оборудования, оставленного Талибану (террористам), - это "российская помойка". Ну так же выходит по свинологике наших леваков-бидонофилов!
И ваще, вот все это с точки зрения бидонофилов мелочи какие-то:
22174 армейских внедорожника Humvee,
634 бронетранспортера М1117,
155 автомобилей МххPro с усиленной противоминной защитой,
169 бронетранспортеров М113,
42 тыс. пикапов и бронеавтомобилей,
64363 пулемета,
8 тыс. военных грузовиков,
162042 переносные радиостанции,
16035 приборов ночного видения,
358530 автоматов,
126295 пистолетов,
176 пушек.
33 вертолета Ми-17,
33 вертолета "Блэкхок",
43 вертолета MD530,
четыре военно-транспортных самолета С130,
23 самолета "Эмбраер-314",
28 самолетов "Сессна 208",
10 самолетов "Сессна АС-208"
Эти абреки что на Хамви доедут до США угрожать терактами? Эта вся техника может угрожать в их руках только кому?....
Соседям!