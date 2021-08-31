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Військові США перед відходом з Афганістану вивели з ладу 73 літаки, 70 бронемашин і систему ПРО для захисту аеропорту Кабула, - генерал Маккензі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Військові США перед відходом з Афганістану вивели з ладу 73 літаки, 70 бронемашин і систему ПРО для захисту аеропорту Кабула, - генерал Маккензі

Американські військові перед своїм відходом з Афганістану привели в непридатність літаки, бронемашини та систему ПРО в кабульському аеропорту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам глава Центрального командування збройних сил США Кеннет Маккензі.

"Ці літаки більше не полетять, ніхто не зможе керувати ними", - сказав він.

За словами генерала, в кабульському аеропорту роззброєні або приведені в непридатність 73 літаки. Крім того, така сама доля спіткала приблизно 70 бронемашин із посиленим протимінним захистом і 27 армійських позашляховиків Humvee.

"Цими автомобілями ніхто більше не зможе користуватися", - сказав Маккензі.

Крім того, військові США привели в непридатність систему ПРО, артилерію та міномети, які використовувалися для захисту аеропорту. За словами Маккензі, "вони також виведені з ладу, і їх не можна буде використовувати знову".

Раніше син експрезидента США Дональд Трамп-молодший написав у твітері, що США, йдучи з Афганістану, залишають там озброєння та військове обладнання на $85 млрд.

"На майбутнє... терористам "Талібану" залишено військове обладнання на $85 млрд. Це означає, що кожен американець - чоловік, жінка, дитина зробив внесок у їхню терористичну справу приблизно по $265, виходячи з того, що в США проживає приблизно 320 млн осіб. Круто спрацьовано, демократи!" - написав Трамп-молодший, супроводивши повідомлення таблицею Рахункової палати США, у якій зазначено кількість конкретного озброєння та обладнання.

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Згідно з цією таблицею, американці залишили в Афганістані 22 174 армійських позашляховики Humvee, 634 бронетранспортери М1117, 155 автомобілів МххPro із посиленим протимінним захистом, 169 бронетранспортерів М113, 42 тис. пікапів та бронеавтомобілів, 64 363 кулемети, 8 тис. військових вантажівок, 162 042 переносні радіостанції, 16 035 приладів нічного бачення, 358 530 автоматів, 126 295 пістолетів, 176 гармат.

Крім того, в Афганістані залишилися 33 вертольоти Мі-17, 33 вертольоти Black Hawk, 43 вертольоти MD530, чотири військово-транспортні літаки С130, 23 літаки "Ембраєр-314", 28 літаків "Сессна 208" та 10 літаків "Сессна АС 208 ".

Сам Дональд Трамп зазначив, що "необхідно запросити негайного повернення США всього спорядження, на яке витрачено $85 млрд". "Якщо воно не буде повернуто, ми маємо або увійти (до Афганістану. - Ред.), демонструючи вагому військову силу, і забрати його, або щонайменше розбомбити його до біса", - заявив експрезидент США.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
"На будущее... террористам "Талибана" (запрещено в России)" - з якої пори ми для Цензора стали росією?
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31.08.2021 10:05
+15
скопировали текст с какой то российской помойки
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31.08.2021 10:06
+13
То есть бежали из Афганистана?! Неужели 73 самолёта нельзя было вернуть домой?
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31.08.2021 10:00
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Ну бронемашины ладно. А самолеты-то своим ходом увести не могли шоле?
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31.08.2021 11:40 Відповісти
Гады, могли бы подарить технику Украине /дней за десять до полноговыхода/, уж как-нибудь нашли возможность забрать сами /благо у Украины есть транспортные самолеты/!
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31.08.2021 11:44 Відповісти
Ух ты!, а:
22 000 - Хамви
634 - М1117
155 - МххPRO
166 - M113
42 000 - trucks & SUV
8000 - trucks
ну и остальное по мелочи .....
Что с этим добром сделали?
Или все должен был лично поломать Байден за 30 дней?
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31.08.2021 11:46 Відповісти
Вибухівки було мало? 100гр С4 між двигуном і коробкою вистачило б для одного транспортного засобу. 4 тони з головою на весь транспорт і авіацію.
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31.08.2021 13:11 Відповісти
Т.е. Цензор перепостил с кацапского сайта высер сына лузера Трампа.
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31.08.2021 11:48 Відповісти
Мудаки - могли вместо масла залить во все машинки силикат натрия Na2O(SiO2)n или калия K2O(SiO2)n и покрутить два часа » движок и и все остальное убивается НАМЕРТВО и бесповоротно!
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31.08.2021 11:50 Відповісти
... там за неделю ВСЮ технику угробить можно было - даже стрелковое можно было угробить загнав в стволы дюймовые гвозди
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31.08.2021 11:53 Відповісти
... так что вопрос - нафига?
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31.08.2021 11:54 Відповісти
На металобрухт
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31.08.2021 12:02 Відповісти
Andru Volum
скопировали текст с какой то российской помойки======================================================================
Интересно, Счетная палатаСША, в в таблице которой указано количество конкретного вооружения и оборудования, оставленного Талибану (террористам), - это "российская помойка". Ну так же выходит по свинологике наших леваков-бидонофилов!

И ваще, вот все это с точки зрения бидонофилов мелочи какие-то:
22174 армейских внедорожника Humvee,

634 бронетранспортера М1117,

155 автомобилей МххPro с усиленной противоминной защитой,
169 бронетранспортеров М113,

42 тыс. пикапов и бронеавтомобилей,

64363 пулемета,

8 тыс. военных грузовиков,

162042 переносные радиостанции,

16035 приборов ночного видения,

358530 автоматов,

126295 пистолетов,

176 пушек.
33 вертолета Ми-17,

33 вертолета "Блэкхок",

43 вертолета MD530,

четыре военно-транспортных самолета С130,

23 самолета "Эмбраер-314",

28 самолетов "Сессна 208",

10 самолетов "Сессна АС-208"
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31.08.2021 12:36 Відповісти
ИДИОТЫ!!!! Лучше б вы все это УКРАИНЕ передали!!!!!
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31.08.2021 13:26 Відповісти
Как вы их вывели из строя!??? Ключ зажигания утащили... кретины!!!!
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31.08.2021 13:33 Відповісти
спасибо байдену - он спонсировал террористов на 20 лет вперед!!!!!
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31.08.2021 13:36 Відповісти
Да ладно...
Эти абреки что на Хамви доедут до США угрожать терактами? Эта вся техника может угрожать в их руках только кому?....
Соседям!
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31.08.2021 14:46 Відповісти
отвечу - за 3-5 месяцев расейские и китайские инструкторы их всему обучат.... жди
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31.08.2021 14:49 Відповісти
"На будущее... террористам "Талибана" (запрещено в России) оставлено Источник: https://censor.net/ru/n3285432 - копіпаста з якогось сайту РФії...?
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31.08.2021 22:36 Відповісти
Цирк уехал, а клоуны остались
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02.09.2021 22:32 Відповісти
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