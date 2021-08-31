УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16934 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я
1 893 7
освіта (1042) Чернігів (584) школа (1824) Атрошенко (88)

Мер Чернігова Атрошенко про лінійки в школах на 1 вересня: Хто вважає, що це безпечно, - придурок

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Мер Чернігова Атрошенко про лінійки в школах на 1 вересня: Хто вважає, що це безпечно, - придурок

Мер Чернігова Владислав Атрошенко закликав утриматися від проведення лінійок у школах 1 вересня. Він переконаний, що це погіршить епідеміологічну ситуацію в місті, навіть якщо лінійки будуть проходити на вулиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання ЧEline.

Мер озвучив таку заяву під час ранкової наради в міськраді.

Він повідомив, що був наказ про рекомендації не проводити лінійки. Єдина група дітей, для яких є можливість проведення дзвінка, це першокласники.

"Той придурок, який вважає, що скупчити на вулиці людей – це безпечно, то це просто неосвічена людина", – сказав Атрошенко.

Також читайте: Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків

Крім того, він допустив можливість скасування всіх святкових заходів до Дня міста в Чернігові. Чи проводитимуть масові заходи, стане відомо 15-17 вересня.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Тот придурок, который считает, что собрать на улице людей - это безопасно, то это просто необразованный человек!" - даже не знаю, чего в этой фразе больше: мудрости или вежливости.
показати весь коментар
31.08.2021 10:10 Відповісти
интересно, а что с ними может случиться на свежем воздухе? В Чернигове мэрия призвала школы не проводить линейки 1 сентября: это ухудшит эпидемиологическую ситуацию - Цензор.НЕТ 645
показати весь коментар
31.08.2021 10:15 Відповісти
Сходи - узнаешь.
показати весь коментар
31.08.2021 10:19 Відповісти
В себе в ********* будеш збирати своїх недоросів павлік морозов..
В Чернигове мэрия призвала школы не проводить линейки 1 сентября: это ухудшит эпидемиологическую ситуацию - Цензор.НЕТ 3322

Живеш в Україні -вчи мову кацап. В Чернигове мэрия призвала школы не проводить линейки 1 сентября: это ухудшит эпидемиологическую ситуацию - Цензор.НЕТ 62
показати весь коментар
31.08.2021 10:25 Відповісти
Лінейки? Це взагалі, щось із СиРиСиРи.
показати весь коментар
31.08.2021 10:21 Відповісти
Личто я считаю, что от линеек нужно отказываться в принципе и переходить на более современный способ поздравить первоклашек и их родителей, пока это для них еще праздник) Для НЕпервоклашек, этот день вообще уже не значимый.
Что касается определения "Тот придурок, который считает, что собрать на улице людей - это безопасно, то это просто необразованный человек", автором которого является господин Атрошенко, то у меня возник вопрос: Как бы определил умственные способности господин Атрошенко того, кто взял на себя ответственность провести парад в Киеве на празднование 30-летия независимости Украины, или проведения ЛГБТ-парада в Одессе и тому подобное?
показати весь коментар
31.08.2021 12:23 Відповісти
Линейка совковый атавизм..в то же время в классе они не передадут инфекцию или во время игры в сало в корридоре?
показати весь коментар
31.08.2021 12:25 Відповісти
 
 