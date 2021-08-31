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"З Україною в серці": Паралімпієць Цвєтов пояснив, чому не став фотографуватися з росіянами

Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Легкоатлет Ігор Цвєтов, який став срібним призером Паралімпіади-20202, пояснив, чому не став фотографуватися зі спортсменами Паралімпійського комітету Росії на церемонії нагородження.

Про це Цвєтов повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Хтось бачить у цьому неповагу до конкурентів. А хтось бачить повагу до України. Кожному своє ... З Україною в серці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 серпня український легкоатлет Ігор Цвєтов на церемонії нагородження після завоювання срібної медалі Паралімпіади відмовився сфотографуватися з представниками Паралімпійського комітету Росії.

Також читайте: День на Паралімпіаді: Україна виборола 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові медалі

У Росії заявили, що відмова українця від знімка з росіянами на Паралімпіаді може бути пов'язана з карантинними обмеженнями.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+63
Мозговитый спортсмен. Приятно слушать.
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31.08.2021 10:16
+53
Уважение и благодарность такому спортсмену.
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31.08.2021 10:17
+50
Кацапы как маньяки липнут к нашим спортсменам... - Гоните их от себя. Они даже не вакцинированы как люди.
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31.08.2021 10:18
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Мозговитый спортсмен. Приятно слушать.
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31.08.2021 10:16 Відповісти
Кацапы как маньяки липнут к нашим спортсменам... - Гоните их от себя. Они даже не вакцинированы как люди.
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31.08.2021 10:18 Відповісти
"С Украиной в сердце": Паралимпиец Цветов объяснил, почему не стал фотографироваться с россиянами - Цензор.НЕТ 2472
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31.08.2021 10:20 Відповісти
Отеє дівча гарненьке чим так налякане?
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31.08.2021 12:11 Відповісти
"С Украиной в сердце": Паралимпиец Цветов объяснил, почему не стал фотографироваться с россиянами - Цензор.НЕТ 4454
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31.08.2021 10:16 Відповісти
Уважение и благодарность такому спортсмену.
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31.08.2021 10:17 Відповісти
Респект !
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31.08.2021 10:17 Відповісти
Молодець. Україна пишається тобою
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31.08.2021 10:17 Відповісти
Телом инвалид, а душой и мозгом гораздо развитей всех этих Усиков и Магучих.
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31.08.2021 10:20 Відповісти
Є така приказка:"Я інвалід, але я не каліка!"
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31.08.2021 10:40 Відповісти
лучше и не скажешь
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31.08.2021 10:23 Відповісти
Сам цей жест уже все пояснив і нема що тут добавити. Так і тримати!
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31.08.2021 10:26 Відповісти
"З Україною в серці": Паралімпієць Цвєтов пояснив, чому не став фотографуватися з росіянами - Цензор.НЕТ 7618.
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31.08.2021 10:27 Відповісти
Фотографироваться это не обниматься. По-моему это перебор.
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31.08.2021 10:32 Відповісти
Палестинские спортсмены фотографируются с израильтянами ?
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31.08.2021 10:35 Відповісти
Фотографироваться на пьедестале простая спортивная традиция. Другое дело можно просто сфоткаться, а можно делать это вот так.

"З Україною в серці": Паралімпієць Цвєтов пояснив, чому не став фотографуватися з росіянами - Цензор.НЕТ 8592
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31.08.2021 10:42 Відповісти
дякувати богу вона вилетіла, а то була б ще одна подібна світлина.
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31.08.2021 10:47 Відповісти
1-й номер Харлан проиграла 32-й сеяной китаянке в первом же круге, то есть самой слабой на этой Олимпиаде. Это не подозрительно?
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31.08.2021 10:54 Відповісти
Совєти от з чилійцями взагалі грати матч відмовилися після приходу Піночета... І це ж з Чилі не воювали!
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31.08.2021 10:40 Відповісти
Artemem 311, ні.
саме так й має бути.
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31.08.2021 10:48 Відповісти
Какой же несчастной жизнью надо жить, чтобы целыми днями сидеть на одном сайте и писать такое каждый день.
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31.08.2021 13:00 Відповісти
И добавить нечего к этим словам...
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31.08.2021 10:35 Відповісти
Кацапы - это не животные в зоопарке чтобы с ними фотографироваться. Они лишнехромосомная ошибка эволюции
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31.08.2021 10:36 Відповісти
Молодчага,Респект! ,а 311 скажу так: із москалями українцеві не тільки фотографуватись,а й на одному полі сісти с....и гидко.
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31.08.2021 10:38 Відповісти
Щиро дякую! Бережи Вас Бог!
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31.08.2021 10:40 Відповісти
Україні є ким пишатися.
"З Україною в серці": Паралімпієць Цвєтов пояснив, чому не став фотографуватися з росіянами - Цензор.НЕТ 359
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31.08.2021 10:46 Відповісти
"З Україною в серці": Паралімпієць Цвєтов пояснив, чому не став фотографуватися з росіянами - Цензор.НЕТ 6525
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31.08.2021 10:47 Відповісти
"З Україною в серці": Паралімпієць Цвєтов пояснив, чому не став фотографуватися з росіянами - Цензор.НЕТ 9706
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31.08.2021 12:13 Відповісти
дякую!
пишаюся Вами!
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31.08.2021 10:47 Відповісти
Вот этот парень, действительно, патриот! Нужно отблагодарить не только на словах, но и хорошо финансово. Как минимум, чтобы все понимали, что так делать выгодно. Даже если ты "не с Украиной в сердце".
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31.08.2021 11:04 Відповісти
Повага Патріоту!
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31.08.2021 11:43 Відповісти
"З Україною в серці": Паралімпієць Цвєтов пояснив, чому не став фотографуватися з росіянами - Цензор.НЕТ 4647
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31.08.2021 12:09 Відповісти
Красава парень !
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31.08.2021 13:15 Відповісти
Цветов-цвет нации...
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31.08.2021 13:15 Відповісти
Незнаю, что там в сердце, но что травли испугался - это же очевидно.
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31.08.2021 13:38 Відповісти
вот и все объяснение - между патриотом УКРАИНЫ и... хер знает кем..... СЛАВА УКРАИНЕ!!!!
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31.08.2021 13:43 Відповісти
Молодець, шкода, що він параолімпієць, а не Горуна.
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31.08.2021 15:08 Відповісти
Буду краток
"З Україною в серці": Паралімпієць Цвєтов пояснив, чому не став фотографуватися з росіянами - Цензор.НЕТ 7834
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31.08.2021 15:21 Відповісти
Супер! Мужний! ! надалі ТОБІ перемог!
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31.08.2021 21:59 Відповісти
 
 