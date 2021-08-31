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"З Україною в серці": Паралімпієць Цвєтов пояснив, чому не став фотографуватися з росіянами
Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт
Легкоатлет Ігор Цвєтов, який став срібним призером Паралімпіади-20202, пояснив, чому не став фотографуватися зі спортсменами Паралімпійського комітету Росії на церемонії нагородження.
Про це Цвєтов повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Хтось бачить у цьому неповагу до конкурентів. А хтось бачить повагу до України. Кожному своє ... З Україною в серці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 30 серпня український легкоатлет Ігор Цвєтов на церемонії нагородження після завоювання срібної медалі Паралімпіади відмовився сфотографуватися з представниками Паралімпійського комітету Росії.
У Росії заявили, що відмова українця від знімка з росіянами на Паралімпіаді може бути пов'язана з карантинними обмеженнями.
Топ коментарі
+63 Игорь Бех
показати весь коментар31.08.2021 10:16
+53 Vasilij VG
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+50 Игорь Бех
показати весь коментар31.08.2021 10:18
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саме так й має бути.
пишаюся Вами!