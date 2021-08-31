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Любченко обговорив у США посилення економічних і торговельних відносин між країнами

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Любченко обговорив у США посилення економічних і торговельних відносин між країнами

Торгова представниця США Кетерін Тай провела зустріч з міністром економіки України Олексієм Любченком. Вони обговорювали посилення економічних і торговельних відносин між країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Американська сторона наголосила на питаннях прозорості, прогнозованості та підзвітності в економіці України.

"Ці зусилля зміцнять довіру до українського уряду і створять середовище, яке дозволить торгівлі процвітати", - заявила Тай під час зустрічі.

Серед інших питань сторони обговорили:

  • перспективу збільшення інвестицій між країнами,
  • регуляторні питання,
  • цифрову торгівлю,
  • проблеми інтелектуальної власності.

Вони також висловили спільні побоювання щодо перевищення потужностей у металургійній та алюмінієвій промисловості внаслідок неринкової економіки.

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Автор: Наталя Джума
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правильно - усилить, расширить, углубить... а еще работать за горизонтом... прямо таки андропов-фильштейн...
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31.08.2021 10:16 Відповісти
 
 