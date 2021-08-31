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Гідрометцентр (156) зима (116) Кульбіда (14)

"Можна припустити, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде", - Кульбіда

Новини Цензор.НЕТ Події

В Україні за останні роки значно збільшилася середньорічна температура. Це може призвести до того, що вже через якихось два десятки років в Україні не буде зими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в інтерв'ю Парламент.UA розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

"Глобальне потепління, звісно, не могло оминути Україну. Скажу більше, наша держава належить до тих країн, в яких воно досить відчутно – середньорічна температура за останні кілька років збільшилась на 1,6-1,7 градуса Цельсія", - розказав фахіваць.

За його словами, щороку в Україні в середньому на 10-15 днів збільшується теплий літній період, а зимовий скорочується.

"Якщо все так і продовжуватиметься, то можна припустити, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде",- резюмував він.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, як зміниться клімат України через 50 років.

Зокрема, за найбільш імовірного сценарію, у найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме дедалі більш сухим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорити, що повітря в Києві надзвичайно забруднене, ми не можемо, - Кульбіда

За прогнозами експертів, високотемпературні, сухі повітряні маси будуть надходити з колишніх степів Прикаспію, які перетворюються на пустелі й напівпустелі. Поступове опустелювання повзтиме з південного сходу України на північний захід. Воно принесе спекотне, а головне сухе літо.

Зими загалом також стануть дещо теплішими, але через атмосферне розбалансування в Україну періодично надходитимуть аномальні похолодання з Арктики з сильним снігом і морозами.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Что бы победить коммуналку нужно просто перестать платить "Не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет", - Кульбида - Цензор.НЕТ 8067
"Не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет", - Кульбида - Цензор.НЕТ 2389
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31.08.2021 10:39
+9
через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет.-Понятно, что не обошлось без Порошенко. Правда, доказать это затруднительно.
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31.08.2021 10:28
+7
Слава Богу!!! Не прйдется зимнюю на резину переобуваться!!!!
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31.08.2021 10:22
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Слава Богу!!! Не прйдется зимнюю на резину переобуваться!!!!
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31.08.2021 10:22 Відповісти
Все одне за центральне опалення доведеться платити. Зараз людина не живе в квартирі, наприклад, на заробітках, але 2500 в місяць плати, а відключитись не дають.
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31.08.2021 10:31 Відповісти
Что бы победить коммуналку нужно просто перестать платить "Не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет", - Кульбида - Цензор.НЕТ 8067
"Не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет", - Кульбида - Цензор.НЕТ 2389
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31.08.2021 10:39 Відповісти
Почему не дают? Если вы в доме проживаете один, или уговорите других собственников квартир в многоквартирном доме, то можете отключаться.
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31.08.2021 10:50 Відповісти
Дозволяють, якщо більше 50 відсотків перейдуть на автономку. В нас пенси на субсидіях та квартиранти - нереально (
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31.08.2021 10:55 Відповісти
живите в своем доме, какие проблемы? у меня мать живет в доме - топит с той интенсивностью, как хочет, было дело в мае похолодало до -2, так она себе отопление включала.
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31.08.2021 12:07 Відповісти
центральне опалення. Включили з жовтня і виключили в квітні. Живете ви чи ні, холодно в квартирі чи тепло - все одне. Платите 2500
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31.08.2021 12:08 Відповісти
продаете квартиру.... и вуаля
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31.08.2021 11:01 Відповісти
с одной стороны то хорошо, но про -1 или -2 все равно надо ее одевать. Уже при +8 она (летняя) дубовая. Зато снег не надо перед гаражом чистить, вот это + "Не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет", - Кульбида - Цензор.НЕТ 3010
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31.08.2021 10:39 Відповісти
І з квартир батареї повикидаємо назло кацапам. "Можна припустити, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде", - Кульбіда - Цензор.НЕТ 8717
Шо діти Ахметова і Фірташа робити будуть з тепловими монстрами.?
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31.08.2021 10:51 Відповісти
Вернут в собственность государства и еще компенсацию получат.
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31.08.2021 11:41 Відповісти
Нема зими = є посухи, є посухи = нема нямки, нема нямки = ***** на ту гуму
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31.08.2021 12:43 Відповісти
нет . Теплоэнерго что нибудь придумают . или с господом договорятся или климат поменяют . если не будет зимы они же обанкротятся "Не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет", - Кульбида - Цензор.НЕТ 3966
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31.08.2021 10:27 Відповісти
Не обанкротятся. Зимы нет - а за тепло все равно плати. Безропотный скот уже выдрессировали.
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31.08.2021 11:41 Відповісти
Если Кульбида сказал, начинаем готовиться заблаговременно, утепляем стены и полы.
Можно еще успеть поставить тройные рамы на окна.
Пока не подорожали - раскупаем дубленки и рейтузы.
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31.08.2021 10:27 Відповісти
не, ну при -2 все равно как-то хреновастенько будет без отопления, но жарить на +30 в хате это тоже перебор "Можна припустити, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде", - Кульбіда - Цензор.НЕТ 670
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31.08.2021 11:28 Відповісти
ГОЛОВНЕ НЕ ОБРОБИТИ РЕЙТУЗИ ДО ПОТЕПЛІНЯ.
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31.08.2021 12:04 Відповісти
и толпы безработных работников облгазов, грустно волоча за собой собольи шубы и прихлебывая с горла дом периньон, в слезах уйдут на биржу...
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31.08.2021 10:28 Відповісти
через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет.-Понятно, что не обошлось без Порошенко. Правда, доказать это затруднительно.
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31.08.2021 10:28 Відповісти
ГБР зможе . Инфа 100% . "Не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет", - Кульбида - Цензор.НЕТ 9795 .
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31.08.2021 10:37 Відповісти
Я предлагаю откыіть за это на Пороха уголовное дело и создать временную следственную комиссию в ВР по этому вопросу, из слуг бородатого урода. А с сегодняшнего дня по Г+Г начать пропагандонскую компанию по внушению зебаранам, что Порох отнял зиму у несчастных детей и вывести на Банковую трогательную процессию из деток с санками. "Можна припустити, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде", - Кульбіда - Цензор.НЕТ 4827
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31.08.2021 11:16 Відповісти
И как это солнце без Порошенко всходит и заходит - ума не приложу.
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31.08.2021 11:24 Відповісти
А кто это? "Можна припустити, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде", - Кульбіда - Цензор.НЕТ 1205
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31.08.2021 11:46 Відповісти
я ще 20 років тому, при Кучмі читав, що протягом наступних 50 років клімат в Україні стане субтропічним, яким він вже був років 6000 тому - поки що той старий прогноз повністю збувається
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31.08.2021 11:54 Відповісти
Хто зна, що може бути через 20 років?!
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31.08.2021 10:29 Відповісти
Ага. Звісно. Потепління.
В минулому році весь травень було +10, в цьому також.
Протріть хто небудь йому оченята. Там багном заляпало все.
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31.08.2021 10:30 Відповісти
Да ні він правий, так травень був прохолодний, але останні роки у вересні тепло і сухо як літом а зими набагато тепліші. В середньому рівні температури справді стали тепліші.
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31.08.2021 11:08 Відповісти
Треба не один місяць одного року дивитися температуру, а середнью по року впродовж декілька років. Температура травня могла бути така наприклад завдяки циклону. Зараз все міняється іде перебудова загальних сталих течій повітрянних масс. Тому такі відхилення періодично можуть бути. Але загалом таки теплішає. Я ось дитинство згадую. У 70-х роках наприклад до 7 листопада досить часто вже перший сніг випадав. А на прикинці листопада випадав та вже лежав зазвичай до кінця березня та навіть початку квітня. Зараз такого не спостерігаю. Влітку теж температура вище 28 не підіймалася. Хіба що в серпні до 30 градусів могла піднятися у другій половині місяця. Але тоді вже вночі температура була 16-18 градусів. Для червня звичайна температура була 22-24 градуси і вночі та ранок 18. Для липня 24-26 та 19-21 вночі. Це все кажу по центральній частині України.
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31.08.2021 11:14 Відповісти
Мені батьки розповідали що якраз в 70х, коли через Київ їздили до Москви за дефіцитними продуктами на новий рік, там постійно були калюжі з сніговою кашею під ногами. Із за чого часто промокали ноги. Це друга половина грудня
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31.08.2021 16:03 Відповісти
Були відлиги не більше тижня. Потім все замерзало.
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31.08.2021 16:12 Відповісти
глобальное потепление определяется по среднегодовой температуре.
И в мае весь месяц +10 - это тоже ненормально для нашего климата, и, как и ненормальные ливни, когда выпадает за 1 день месячная норма осадков, и в сентябре +32 на Херсонщине - это все следствие глобального потепления.
Ничего нормального.
Ну разве что зимой отопление дешевле.
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31.08.2021 12:09 Відповісти
Хех. Вот цена на отопление от погоды не зависит. Цена отопления это баланс между хотелками олигархов и стремом власти нарваться на народные протестные выступления. "Можна припустити, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде", - Кульбіда - Цензор.НЕТ 5881
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31.08.2021 16:13 Відповісти
Дивися архівні дані у своєму містію Такої спеки у 70-80 роки не було.
thermo.karelia.ru/weather/w_history.php?town=kie&month=1&year=1983
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31.08.2021 23:01 Відповісти
Ну так по вашому же посиланню середня температура в січні 1975р була біля +1.5град с. Із 31 дня тільки 9 були з мінусовою середньодобовою температурою.
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01.09.2021 13:34 Відповісти
а хіба у нас літо вже в січні? Не знав такої новини.
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01.09.2021 23:03 Відповісти
Новина про зиму. Я і взяв зимові цифри.
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02.09.2021 11:05 Відповісти
Ні, я мав на увазі літо. Влітку таки справді було значно холодніше. Точно не було 32-35 град,як у нас в Харкові.
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03.09.2021 23:27 Відповісти
Ясно. Ну за літо то якось не пам'ятаю. Треба дивитися.
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06.09.2021 11:37 Відповісти
Опалення не буде потрібне і збиратимемо по 2 врожаї на рік.
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31.08.2021 10:30 Відповісти
При наличии воды. А вот с водой не камильфо.
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31.08.2021 10:42 Відповісти
Бубочка высадит 5 миллиардов деревьев и будет лить, как в субтропиках.
Опять же сахарный тросник выращивать выгоднее, чем буряки, но потеряется вкус родины.
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31.08.2021 10:56 Відповісти
Нет худа без добра!
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31.08.2021 10:31 Відповісти
Ну и отлично. Можно будет сєкономить на зимней одежде и отоплении. А на даче вместо картохи можно будет сажать ананасы, авокадо и манго "Не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет", - Кульбида - Цензор.НЕТ 8648
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31.08.2021 10:32 Відповісти
І коку теж буде можна .

"Не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет", - Кульбида - Цензор.НЕТ 9884 .
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31.08.2021 10:41 Відповісти
Посадить то можно, а вот поливать чем?
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31.08.2021 10:43 Відповісти
Лапшу вішає. Цього року весна аж в травні почалася, а літо вже в середині серпня скінчилось. Цього року буде дуже серйозна зима - сніг ляже вже в листопаді. Газу цього року буде спалено як ніколи
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31.08.2021 10:34 Відповісти
Літо якраз у розпалі. Весь вересень буде літо.
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31.08.2021 10:39 Відповісти
Центральна Україна 24-25 вдень, 10-12 вночі для першої половини вересня це що?
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31.08.2021 11:18 Відповісти
С такими правителями Украина может исчезнуть намного раньше чем зима.
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31.08.2021 10:37 Відповісти
Лета тоже не будет долгим - в этом году лето на морях было всего 1.5 месяца - был аномально холодный апрель и май - люди выключили свое отопление только к 15 мая. А потом были холодные ливни почти до 20-х чисел июля. Зимы и так с 90-х уже нет - бывают сильные заморозки и без снега.
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31.08.2021 10:37 Відповісти
Думаю это просто отклонения, связанные с перестройкой постоянных течений воздушных масс. Год от года подобные аномалии могут быть. Не удивлюсь если к примеру в следующем году лето начнется в средине апреля, а в летние месяцы будет давить 30-35 градусов.
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31.08.2021 11:20 Відповісти
эти аномалии не "год от года", а тоже - следствие глобального потепления.
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31.08.2021 12:10 Відповісти
Не будет зимы - Ахметов обанкротится.
Если вообще проживёт 20-25 лет.
Хочешь жить сам - дай жить другим.
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31.08.2021 10:38 Відповісти
Що спрогнозував, що у воду пукнув! Та ви на завтра погоду не вгадуєте, які 20 років?!?!
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31.08.2021 10:40 Відповісти
Давно пора "Не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет", - Кульбида - Цензор.НЕТ 3763
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31.08.2021 10:43 Відповісти
Двадцать лет сроку. За это время либо ишак издохнет, либо Эмир…
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31.08.2021 10:44 Відповісти
20 лет - это меньше, чем тебе кажется.
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31.08.2021 12:11 Відповісти
По его словам, ежегодно в Украине в среднем на 10-15 дней увеличивается теплый летний период, а зимний сокращается.---ежегодно??? на 10-15??? тю, так у вас через пару лет дни в году закончатся и настанет сплошное лето. Либо Кульбида клоун, либо журнализДы опять с циферками напутали.
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31.08.2021 10:47 Відповісти
Розвелося різних Куль,( баб, бід,леб, та інших)
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31.08.2021 10:51 Відповісти
Ну те що зими не буде це одне, а те що платіжка за транспортування тепла буде це однозначно.
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31.08.2021 10:49 Відповісти
В Карпатах зима ще буде "Можна припустити, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде", - Кульбіда - Цензор.НЕТ 6543
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31.08.2021 10:49 Відповісти
здорово, можно будет завести крокодилов
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31.08.2021 10:56 Відповісти
А можна я дам прогноз? І він стовідсотково буде точніший, ніж перманентна брехня від Кульбіди.Через 25-30 років будуть тривалі сніжні зими з температурами до -30 градусів. Такі самі, якими вони були 25-30 токів тому
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31.08.2021 10:58 Відповісти
Кто через 30 лет вспомнит, кто такой Кульбида , и что он пророчил?
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31.08.2021 11:10 Відповісти
Действительно. Есть все шансы, что некому будет вспоминать.
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31.08.2021 11:16 Відповісти
владельцы Буковели напряглись.. "Можна припустити, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде", - Кульбіда - Цензор.НЕТ 4812
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31.08.2021 11:15 Відповісти
Кульбила на сегодня температуру угодаиь не может. Нашелся пророк
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31.08.2021 11:41 Відповісти
Судя по морозу зимой и дождям не скажешь.
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31.08.2021 11:42 Відповісти
Я першого червня опалення вмикав.
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31.08.2021 12:07 Відповісти
и что? это значит, что у нас и ноябрь и декабрь были снежными?
показать тебе фотку 31 декабря возле Мариинки - я там НГ отмечал в этом году?
Температура около 10, все черно-серое и тусклые фонари в тумане. Это если коротко.
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31.08.2021 12:13 Відповісти
Чого такий агресивний?
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31.08.2021 12:19 Відповісти
И наконец-то откажемся от газа! "Можна припустити, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде", - Кульбіда - Цензор.НЕТ 8434
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31.08.2021 12:45 Відповісти
Якщо б за останні декілька років на 10-15 днів щорічно зростала тривалість теплого літнього періоду, то зими вже майже не мало бути. Бо "декілька" - це 3-4-5, помножити на 12-15 виходить ~50 днів. Тобто, з 15го-17го років тривалість літа зросла майже на 2 місяці, Кульбіда? "Можна припустити, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде", - Кульбіда - Цензор.НЕТ 590
Літо практично давно в нас зазвичай з травня по вересень. А тепер вже з квітня по жовтень?! "Можна припустити, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде", - Кульбіда - Цензор.НЕТ 8443
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31.08.2021 12:50 Відповісти
Это невозможно спрогнозировать. Можно сделать планету необитаемой и за 3-5 лет. И аж бегом... мода Н21 будет ее и дальше разогревать. Но!!! ..следующий режим, это мода Н01. И это мода всемирного потопа. Их было несколько за нашу историю, не пугайтесь! Но чтобы вы понимали, что отличием режима Н01 является наличие составной гравитационной линзы, визуально это воспринимается как дисковые облака друг над другом чередой(минимум ТРИ!!!). если вы видите этот режим, то слегка слюнявя топорок, готовьте ковчег Ноя! Га-га-га, га-гага... на самом деле никакой ковчег вас не спасет, и спасти не может в принципе!!! потому, что в этом режиме с четырех равнопротивоположных сторон планеты выходит раскаленная мертвая тяжелая вода(вода Осириса) она выходит из ядра планеты, вместе с удушливыми газами. Именно эта вода и разъедает все на своем пути, даже скалы!!! Поэтому если вы и заплывете, то просто получите быстрое удушье.
Вот поэтому и нужны были Мачу Пикчу и Сигирия. Жизнь в таких условиях возможна только на вершинах гор и выше облаков. К чему я это веду? А к тому, что денежные мешки, строящие себе бомбоубежища, не имеют ни малейшего понятия о существующих угрозах, и о принципах сохранения жизни при этих угрозах.
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31.08.2021 15:10 Відповісти
 
 