"Можна припустити, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде", - Кульбіда
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В Україні за останні роки значно збільшилася середньорічна температура. Це може призвести до того, що вже через якихось два десятки років в Україні не буде зими.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в інтерв'ю Парламент.UA розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.
"Глобальне потепління, звісно, не могло оминути Україну. Скажу більше, наша держава належить до тих країн, в яких воно досить відчутно – середньорічна температура за останні кілька років збільшилась на 1,6-1,7 градуса Цельсія", - розказав фахіваць.
За його словами, щороку в Україні в середньому на 10-15 днів збільшується теплий літній період, а зимовий скорочується.
"Якщо все так і продовжуватиметься, то можна припустити, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде",- резюмував він.
Нагадаємо, раніше експерти розповіли, як зміниться клімат України через 50 років.
Зокрема, за найбільш імовірного сценарію, у найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме дедалі більш сухим.
За прогнозами експертів, високотемпературні, сухі повітряні маси будуть надходити з колишніх степів Прикаспію, які перетворюються на пустелі й напівпустелі. Поступове опустелювання повзтиме з південного сходу України на північний захід. Воно принесе спекотне, а головне сухе літо.
Зими загалом також стануть дещо теплішими, але через атмосферне розбалансування в Україну періодично надходитимуть аномальні похолодання з Арктики з сильним снігом і морозами.
Будь ласка, зачекайте...
Шо діти Ахметова і Фірташа робити будуть з тепловими монстрами.?
Можно еще успеть поставить тройные рамы на окна.
Пока не подорожали - раскупаем дубленки и рейтузы.
В минулому році весь травень було +10, в цьому також.
Протріть хто небудь йому оченята. Там багном заляпало все.
И в мае весь месяц +10 - это тоже ненормально для нашего климата, и, как и ненормальные ливни, когда выпадает за 1 день месячная норма осадков, и в сентябре +32 на Херсонщине - это все следствие глобального потепления.
Ничего нормального.
Ну разве что зимой отопление дешевле.
thermo.karelia.ru/weather/w_history.php?town=kie&month=1&year=1983
Опять же сахарный тросник выращивать выгоднее, чем буряки, но потеряется вкус родины.
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Если вообще проживёт 20-25 лет.
Хочешь жить сам - дай жить другим.
показать тебе фотку 31 декабря возле Мариинки - я там НГ отмечал в этом году?
Температура около 10, все черно-серое и тусклые фонари в тумане. Это если коротко.
Літо практично давно в нас зазвичай з травня по вересень. А тепер вже з квітня по жовтень?!
Вот поэтому и нужны были Мачу Пикчу и Сигирия. Жизнь в таких условиях возможна только на вершинах гор и выше облаков. К чему я это веду? А к тому, что денежные мешки, строящие себе бомбоубежища, не имеют ни малейшего понятия о существующих угрозах, и о принципах сохранения жизни при этих угрозах.