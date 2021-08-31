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Новини Події Захоплення влади в Афганістані
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Велика Британія готова боротися з терористами ІД в Афганістані, - командувач ВПС

Новини Цензор.НЕТ Події

Велика Британія готова боротися з терористами ІД в Афганістані, - командувач ВПС

Велика Британія готова зіграти роль у складі міжнародної коаліції проти угруповання ІД і боротися з терористами, зокрема в Афганістані.

Про це заявив у коментарі The Guardian начальник штабу ВПС Британії головний маршал авіації Майкл Вінгстон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Афганістан, можливо, одна з найбільш важкодоступних частин світу, і ми готові діяти там", - наводить слова Вінгстона видання.

Він зазначив, що Лондон у межах боротьби з ІД може і завдавати ударів, і переміщати війська та екіпіровку до іншої країни - "на належному рівні та швидко".

"Якщо у нас буде можливість внести свій внесок - я не сумніваюся, що ми будемо готові до цього - це буде всюди, де жорстокий екстремізм підніме свою голову, і де буде пряма та опосередкована загроза Сполученому Королівству та нашим союзникам", - додав він.

Минулого четверга внаслідок двох вибухів, що прогриміли біля аеропорту Кабула, загинули приблизно 200 осіб, включаючи військових США, членів руху "Талібан" та мирних жителів. Відповідальність за вибухи взяло на себе угруповання ІД.

Унаслідок вибухів, нагадує The Guardian, також загинули троє британців.

Також читайте: Потужний вибух пролунав у Кабулі, - ЗМІ

У ніч на вівторок остання група військових США залишила аеропорт Кабула, поклавши край 20-річній американській військовій присутності в Афганістані.

Автор: Наталя Джума
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а вот вы оттуда уберитесь, а вот потом если ИГ будет что то делать в британии - тогда боритесь. Ибо это выглядит как визжит Путин - **** эти наши западные заклятые партнеры ко всем лезут то?
ах да, если не бороцца, то к каждой британке придет зарослый мужик и попросит надеть мешок на голову и закутаться в черную простыню)
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31.08.2021 10:37 Відповісти
С месяц назал я на цензоре нацарапал такое....а где делся сраный ИГил?ни слуху ни духу Великобритания готова бороться с террористами ИГ в Афганистане, - командующий ВВС - Цензор.НЕТ 7953и тут на тебе.... Быдло Мавзолецное воскресло...
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31.08.2021 10:49 Відповісти
Лезут ....то.... Великобритания готова бороться с террористами ИГ в Афганистане, - командующий ВВС - Цензор.НЕТ 3806Юра Смит..не пались Штирлиц....
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31.08.2021 10:53 Відповісти
Опять все по кругу. Сначала Великобритания борется с ИГ в Афганистане, потом происходят терракты на территории Великобритании. А после этого говорят, что террористы это делают потому что у них религия такая. Реальные причинно-следственные связи никак не хотят принять. Пичаль.
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31.08.2021 10:54 Відповісти
Украинские блогеры и журналисты так не говорят....не ТО....кай Юра... Великобритания готова бороться с террористами ИГ в Афганистане, - командующий ВВС - Цензор.НЕТ 15
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31.08.2021 10:55 Відповісти
Мавзолейным баранам до Западных спецслужб что Шарапову до капитана Жеглова Великобритания готова бороться с террористами ИГ в Афганистане, - командующий ВВС - Цензор.НЕТ 6065Шерлока Гомса и Доктора Уотсона вам никогда не победить..."ДВОЕЧНИКИ" КГБшные.... Великобритания готова бороться с террористами ИГ в Афганистане, - командующий ВВС - Цензор.НЕТ 6065даже не троечники...
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31.08.2021 10:58 Відповісти
ясен хрен, что будите бороться... сколько оружия осавили кретины.....
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31.08.2021 13:47 Відповісти
 
 