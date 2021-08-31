Велика Британія готова боротися з терористами ІД в Афганістані, - командувач ВПС

Велика Британія готова зіграти роль у складі міжнародної коаліції проти угруповання ІД і боротися з терористами, зокрема в Афганістані.

Про це заявив у коментарі The Guardian начальник штабу ВПС Британії головний маршал авіації Майкл Вінгстон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Афганістан, можливо, одна з найбільш важкодоступних частин світу, і ми готові діяти там", - наводить слова Вінгстона видання.

Він зазначив, що Лондон у межах боротьби з ІД може і завдавати ударів, і переміщати війська та екіпіровку до іншої країни - "на належному рівні та швидко".

"Якщо у нас буде можливість внести свій внесок - я не сумніваюся, що ми будемо готові до цього - це буде всюди, де жорстокий екстремізм підніме свою голову, і де буде пряма та опосередкована загроза Сполученому Королівству та нашим союзникам", - додав він.

Минулого четверга внаслідок двох вибухів, що прогриміли біля аеропорту Кабула, загинули приблизно 200 осіб, включаючи військових США, членів руху "Талібан" та мирних жителів. Відповідальність за вибухи взяло на себе угруповання ІД.

Унаслідок вибухів, нагадує The Guardian, також загинули троє британців.

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У ніч на вівторок остання група військових США залишила аеропорт Кабула, поклавши край 20-річній американській військовій присутності в Афганістані.