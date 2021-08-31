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Троє громадян України постраждали під час сходження лавини на горі Казбек

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Троє громадян України постраждали під час сходження лавини на горі Казбек

Українські альпіністи потрапили під лавину на горі Казбек, троє постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомили в пресслужбі ГУ МНС Північної Осетії.

"Територія нейтральна. Постраждали троє громадян України. Залучатимуть вертоліт Грузії", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що МНС Північної Осетії скасували заявку на відправлення вертольота до постраждалих, оскільки лавина зійшла з боку Грузії, і допомагатиме альпіністам їхня рятувальна служба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДСНС попередили про значну загрозу сходження лавин 10-11 травня в Карпатах

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Ну мне просто интересно, почему евреи никогда не гибнут в горах, может потому что не лезут туда?
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31.08.2021 10:37
+3
Нет проблем, кто то пенис в розетку сует с целью "проверить электричество",кто то под лавину лезет. Мы токо приветствуем естественную убыль олигофренов, но, условие-не жаловацца, достойно переносить всеояготы и не отвлекать людей по пустякам.
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31.08.2021 11:12
+2
Особенно бесплатно эти шизоидные суицидные развлечения обходятся налогоплательщикам - недешёвые спасательные бригады, кинологи, вертолёты, сотни добровольцев с фонариками.....
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31.08.2021 11:24
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Ну мне просто интересно, почему евреи никогда не гибнут в горах, может потому что не лезут туда?
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31.08.2021 10:37 Відповісти
Гоорские евреи (самоназвание - субэтническая группа евреев Северного и Восточного Кавказа. 😂
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31.08.2021 10:48 Відповісти
Три гражданина Украины пострадали при сходе лавины на горе Казбек - Цензор.НЕТ 8526
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31.08.2021 10:52 Відповісти
Как говорит один мой знакомый: если бы спорт был полезен - все евреи круглосуточно занимались бы на турниках. Троє громадян України постраждали під час сходження лавини на горі Казбек - Цензор.НЕТ 4254
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31.08.2021 11:08 Відповісти
Люди отправились искать погибель и нашли её. Мечта исполнилась...
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31.08.2021 10:48 Відповісти
Свинопасам не понять тех, кто идёт за бесплатно с риском для жизни покорять горные вершины
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31.08.2021 10:54 Відповісти
🤣
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31.08.2021 11:08 Відповісти
Нет проблем, кто то пенис в розетку сует с целью "проверить электричество",кто то под лавину лезет. Мы токо приветствуем естественную убыль олигофренов, но, условие-не жаловацца, достойно переносить всеояготы и не отвлекать людей по пустякам.
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31.08.2021 11:12 Відповісти
Особенно бесплатно эти шизоидные суицидные развлечения обходятся налогоплательщикам - недешёвые спасательные бригады, кинологи, вертолёты, сотни добровольцев с фонариками.....
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31.08.2021 11:24 Відповісти
і доставка додому їх обісраних залишків теж влітає в копійку
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31.08.2021 12:56 Відповісти
Казбек надо курить.
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31.08.2021 11:06 Відповісти
 
 