УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18000 відвідувачів онлайн
Новини Події Боротьба з корупцією Хабарники
2 954 8
хабар (3992) ДБР (2565)

Начальника однієї зі служб Луганського прикордонного загону спіймали на отриманні 100 тис. грн хабаря, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Події

Начальника однієї зі служб Луганського прикордонного загону спіймали на отриманні 100 тис. грн хабаря, - ДБР

Співробітники теруправління ДБР Краматорська у взаємодії з УВВБ Держприкордонслужби затримали начальника однієї зі служб Луганського прикордонного загону під час отримання хабаря від підприємця, який постачав запчастини до військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, старший лейтенант вимагав від підприємця 100 тис. гривень за безперешкодне підписання накладних на поставку запчастин до військової техніки.

Військовослужбовець обіцяв, що в разі отримання "винагороди" він буде продовжувати сприяти подальшому співробітництву підприємця з прикордонним загоном.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На фурах з "перегрузом" заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних. ФОТОрепортаж

30 серпня 2021 р. військовослужбовця затримали безпосередньо після отримання грошей в офісі підприємця в Сєвєродонецьку.

Зараз проводиться обшук за місцем його служби.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, предметом якої була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Луганська спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері, оперативний супровід - Нацполіція і ДБР.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот что значит неподелился.
показати весь коментар
31.08.2021 11:08 Відповісти
Ганьба президентам Украины ! За что умерла небесная сотня ? За взятки ваших чиновников ?
показати весь коментар
31.08.2021 11:08 Відповісти
оно хорошо, но китайцы бы засмеялись - покажите расстреляных посаженных с тех сотен взяточников что были настигнуты.
Что? Сколько?.....
Начальника одной из служб Луганского погранотряда поймали при получении 100 тыс. грн взятки, - ГБР - Цензор.НЕТ 1421

Начальника одной из служб Луганского погранотряда поймали при получении 100 тыс. грн взятки, - ГБР - Цензор.НЕТ 1517
показати весь коментар
31.08.2021 11:09 Відповісти
На тих територіях давно мав бути введений військовий стан, а заодно і покарання яке той стан передбачає.. Начальника одной из служб Луганского погранотряда поймали при получении 100 тыс. грн взятки, - ГБР - Цензор.НЕТ 7163
показати весь коментар
31.08.2021 11:13 Відповісти
...наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет...

Переморгает. Коллеги на поруки возьмут.
показати весь коментар
31.08.2021 11:14 Відповісти
Где записывают в погранотрядные труженики? Чертовски хочется поработать!
показати весь коментар
31.08.2021 11:29 Відповісти
Там майже всі такі.
показати весь коментар
31.08.2021 11:41 Відповісти
 
 