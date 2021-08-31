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Новини Політика України
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Відставки в Кабміні можливі вже в найближчий пленарний тиждень. Діяльність деяких міністерств викликає дискусії, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Відставки в Кабміні можливі вже в найближчий пленарний тиждень. Діяльність деяких міністерств викликає дискусії, - Разумков

Відставки в уряді можливі вже в найближчий пленарний тиждень. Однак поки в парламент жодних заяв не надходило.

Про це сьогодні на брифінгу заявив глава Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, поки що таких пропозицій не було. Однак, якщо заяви у Раду надійдуть, то їх розглянуть першочергово.

"Прем'єр-міністр нічого не подавав, власних заяв міністри не писали. Але все може бути. Якщо зайдуть на першому тижні, отримаємо на першому тижні", - зазначив Разумков.

Він наголосив, що наразі є декілька міністерств, діяльність яких сьогодні викликають дискусії.

Найближчий пленарний тиждень Ради запланований на 7-10 вересня.

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Автор: Наталя Джума
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Як кацавароточник отримає пенделей в Штатах, так і будуть відставки.
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31.08.2021 11:20 Відповісти
взагалі то потрібні не стільки зміни команд в Кабміні, як дострокові перевибори, в т.ч. Верховної ради.
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31.08.2021 11:40 Відповісти
 
 