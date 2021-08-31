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У справі про Іловайську трагедію до відповідальності притягнуто четверо чиновників збройних сил РФ, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У справі про Іловайську трагедію до відповідальності притягнуто четверо чиновників збройних сил РФ, - Офіс генпрокурора

У справі про Іловайську трагедію притягнуто до кримінальної відповідальності четверо чиновників Збройних сил РФ.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив  начальник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Рудь, передає Цензор.НЕТ.

Рудь повідомив, що розслідування Іловайської трагедії здійснюється слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за двома напрямами.

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"Перший напрям — організація керівництвом Збройних сил Російської Федерації віроломного вбивства українських військовослужбовців у районі міста Іловайська у серпні 2014 року. І другий напрям — це, можливо, недбале ставлення військовослужбовців Збройних сил України, які здійснювали керівництво Антитерористичної операцією, що призвело до тяжких наслідків у вигляді загибелі та поранення військовослужбовців", — уточнив Рудь.

За першим напрямом притягнуті до кримінальної відповідальності четверо чиновників Збройних сил Російської Федерації, сказав очільник департаменту.

"Це четверо генерал-полковників російських військ керівного складу: перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генерал-полковник Богдановський; заступник начальника Генерального штабу зараз, на той час він був начальником Головного оперативного управління — заступником начальника Генерального штабу, генерал-полковник Картаполов; начальник Центрального командного пункту Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, генерал-полковник Мізинцев; начальник Головного штабу — перший заступник командувача сухопутних військ Збройних сил Російської Федерацїі, генерал-полковник Істраков", — деталізував Рудь.

За словами очільника департаменту, це неповний список.

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"Але слідство триває, ми встановлюємо всіх причетних військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації й до організації, й безпосередньо до вбивства українських військовослужбовців", — наголосив Рудь.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулася наймасштабніше вторгнення сил країни-агресора на територію України. 29 серпня 2014 року за наказом командування Генштабу ЗС РФ російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військовослужбовців.

В результаті трагедії в Іловайську 366 українських воїнів загинули, 429 були поранені, 300 - потрапили в полон.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
та нє, винуваті саме росіяни та їх вождь %уйло. Не треба маніпулювати, війну розпочали вони і якби не це, то не гинули б українці.
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31.08.2021 11:24
+4
А наши руководители все белые и пушистые.
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31.08.2021 11:23
+4
В розвідці і спецслужбах було кремлівської агентури як на собаці блох.
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31.08.2021 11:31
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Четверо - это четыре буквы? одной не хватает для имени главаря виновников - х.у.й.л.о.

вон может интересно будет - антиколорадос про это писал и пишет:
https://defence-line.org/2021/08/sem-let-spustya/
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31.08.2021 11:14 Відповісти
а почему не расследуются отказы выполнять законные приказы командования Генштаба Украины подчиненными?
Почему не расследуются случаи самоуправства добробатами, в том числе самовольное оставление позиций Азовом и другими добробатами, что оголило тылы перед угрозой нападения армии РФ?
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31.08.2021 12:23 Відповісти
так почитай по ссылке - почему - по качану - ВСУ вообще не имели отношения к самоуправству этих деятелей
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31.08.2021 12:29 Відповісти
Думаю,Иловайск - это самый большой мутняк истории Украины. В котором виноваты не только кацапы.Маловероятно,что выжили свидетели обвинения. Если учесть,что даже кучму без посады не могут посадить за Гонгадзе.
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31.08.2021 11:15 Відповісти
та нє, винуваті саме росіяни та їх вождь %уйло. Не треба маніпулювати, війну розпочали вони і якби не це, то не гинули б українці.
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31.08.2021 11:24 Відповісти
Говоря так,вы отвергаете факт перехода на сторону врага не менее 70 % военного состава в Крыму. Они не виноваты ?Об этом даже Турчинов упомянул. Тоже самое и правительство.Личные выгоды,обещания и т.д. - То же предательство. За спинами украинцев.На деле - раха травит Юща,убивает целый состав польского правительства. - Если они хотя бы мало мальски представляют угрозу для нее. А у тех в рахе бизнес.Который не трогают.
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31.08.2021 11:34 Відповісти
при чем Крым до событий в Илловайске?
Тем более что те, кто отказался выполнять приказания из Генштаба - вполне себе живы и даже при Зеле занимали немаленькие должности в Минобороны.
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31.08.2021 12:24 Відповісти
я чет подумал - Илон Маск сказал шо мир искусственен - 1 - к миллиарду что нет.
так что "непонятки" как то за тот же "курск" или за "9.11" или тут за Афганистан тоже, то немного логично есть.
типо "кто-то" "питается" определенными эмоциями.
не, ну просто куча же всего такого случилась - шо хоть монетку подкидывай или даже подбрасывай.те По делу об Иловайской трагедии к ответственности привлечены четверо чиновников вооруженных сил РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7253
Жаль Шерлок погиб вместе с тем кто его придумал.....
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31.08.2021 11:27 Відповісти
Говнокомандувачу ВС РФ - Хйулу тоже обявили о подозрении или все же хотят посмотреть в его честные глаза?
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31.08.2021 11:21 Відповісти
А наши руководители все белые и пушистые.
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31.08.2021 11:23 Відповісти
Не було військового досвіду. Ніколи не воювали.
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31.08.2021 11:29 Відповісти
По делу об Иловайской трагедии к ответственности привлечены четверо чиновников вооруженных сил РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 6030
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31.08.2021 11:43 Відповісти
Понятно что это ***** со своими шестерками виноват. Но бездарность наших генералов тоже поражает. Где была разведка, где спецслужбы, неужели они не рассматривали вариант пересечения границы кацапами и образования котла
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31.08.2021 11:27 Відповісти
В розвідці і спецслужбах було кремлівської агентури як на собаці блох.
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31.08.2021 11:31 Відповісти
що саме цікаве - в керівництві цих служб блохи водились. Що вже говорити, якщо колишні міністри - громадяни касапів; а начгенштабу Замана досі під слідством, ніяк не посадять...
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31.08.2021 11:49 Відповісти
Замані варто сказать - "Василева Гута" і його "заклинить"!!! Бо там лісопилка ....з якої він годував увесь Генштаб коли командував бригадою у Гончарівському!!! У справі про Іловайську трагедію до відповідальності притягнуто четверо чиновників збройних сил РФ, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7354
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31.08.2021 12:00 Відповісти
разведка доложила, но закрывать тылы уже было нечем. Не было достаточно сил чтобы отбиться. Потому и получился котел.
Если ты думаешь, что в Генштабе сидят идиоты или самоубийцы - ты глубоко ошибаешься. Все тогда работали на победу.
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31.08.2021 12:25 Відповісти
Ну так если знали что тылы прикрывать нечем, зачем послали солдат Иловайск брать
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31.08.2021 13:55 Відповісти
Не включай дурня, ніхто не очікував такого втручання з боку рашки, до того ж засіло в ВСУ велика кількість тих, хто працював на расію. Добре бути розумним взад. Ви як Зєля, який щоб прикрити свою зраду почав копирсатися в тому, що було в 2010 році і 2014 році, а сам під час військових дій на Донбасі в 14 році розважав сєпарню.
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31.08.2021 16:04 Відповісти
Після анексії Криму вже треба було включати мізки і очікувати що може бути напад з боку рашки.
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31.08.2021 17:06 Відповісти
Это как, примерно, по собственному скудоумию и преступной халатности отправить роту на минное поле, а потом объявить, что виноват противник, который это поле заминировал. По делу об Иловайской трагедии к ответственности привлечены четверо чиновников вооруженных сил РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 345
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31.08.2021 11:30 Відповісти
Якщо в роті є відділення саперів, які мають розмінувати (і раптом недогледіли одну-дві міни) - то таки да, буде винуватий противник.
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31.08.2021 11:46 Відповісти
т
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31.08.2021 11:32 Відповісти
виноватьі все презедентьі Украиньі. у нас в штабе и в МО бьіли одни паркетньіе и ковровьіе генеральі. звания получали за бабки или по наследству. кто нибудь из них хоть раз бьіл в казармах солдат. если бьі бьіли то не бьіло такой нищетьі в армии
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31.08.2021 11:35 Відповісти
генералы начинают с казарм для солдат и курсантов. кстати там все ок, ты просто небыл....
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31.08.2021 12:06 Відповісти
и чем полезно в условиях боевых действий, если ты точно знаешь, как правильно и быстро заправить постель, если у тебя нет ни казармы, ни постели?
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31.08.2021 12:26 Відповісти
затем же, зачем школьников приучают сидеть за партой. подшиваться, и стирать портянки, тоже дурная затея, пока не начинаешь гнить.
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31.08.2021 13:34 Відповісти
В Великой Отечественной войне было пять котлов, только настоящих. А иловайский это и не котёл, а всего-навсего удачная контратака.
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31.08.2021 11:42 Відповісти
До суду кацапських міжнародних злочинців - це правильно! Але ще треба наших мерзотників притягнути. Енарали були, бюджет був, дачки будувались, а "армії не було"....
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31.08.2021 11:46 Відповісти
Чо за )(у..ню он выпаривает , ты конкретно назови фамилии, С украинской стороны ,кто виноват 😡😡😡 Четыре генерала русни ,это война детка , вопрос почему русню не остановили ещё на границе , и не сделали выводы ,когда они продвигались в глубь Украины . Почему на параде была техника с иголочки ,а В Чапли ,для деблокации котла ,привезли металлом без аккумуляторов , 😡 . Во где собака порылась 😡 Нам до сих пор интересны эти моменты , почему начальство драпало , а солдаты остались , значит кто то что то знал 😡
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31.08.2021 12:04 Відповісти
1. Не остановили на границе, т.к. в августе 2014 года Украина не контролировала более 200 км границ с РФ.
2. На параде техники с иголочки было 1-2 и обчелся, погоды в Илловайске она бы не сделала. там были задействованы совсем другие масштабы.
3. Начальство драпало - да, Хомчкам, бывший глава Минобороны при Зеле, мог бы многое об этом рассказать. более того - он отдал приказ на прорыв по коридору с оружием в руках, чем нарушил уговор с Путины дал формальный повод армии РФ расстрелять выходящих из окружения бойцов.
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31.08.2021 12:29 Відповісти
Іловайськ: чому потрібен суд?
https://www.youtube.com/watch?v=DmhfPoQrnxc
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31.08.2021 12:36 Відповісти
"...привлечены к уголовной ответственности четверо чиновников Вооруженных сил РФ..." Шо, так таки й притягнуті і скільки їм дали?
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31.08.2021 19:15 Відповісти
 
 