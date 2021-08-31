За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 204 нові випадки, - Кличко.

У Києві за минулу добу виявлено 204 хворих на коронавірус. Одна людина померла.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"204 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 224 224", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 114 жінок віком від 18 до 89 років, 75 чоловіків віком від 18 до 83 років. А також 6 дівчаток від 3 до 13 років та 9 хлопчиків від 1 місяцю до 14 років.

До лікарень столиці госпіталізували 29 хворих на коронавірус. А також 60 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Також читайте: В Україні перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків, у трьох регіонах - рівень захворюваності на COVID-19, - МОЗ

Одужали минулої доби 150 людей. Загалом коронавірус подолали 216 012 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 47, у Подільському – 38, та в Шевченківському районі – 28 випадків", – зазначив Кличко.