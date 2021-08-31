Разумков - Данілову: Хотілося б побачити, які закони не відповідають Конституції і є корупційними

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликає секретаря РНБО Олексія Данілова уточнити, які саме з прийнятих парламентом законів, на його думку, не відповідають Конституції і можуть містити корупційні складові.

Про це Разумков заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дійсно звучала позиція (секретаря РНБО Олексія Данілова. - Ред.), Але мені теж хотілося б побачити, які закони приймаються в Раді і, на думку секретаря Ради національної безпеки і оборони не відповідають Конституції, законам, є корупційними. Дуже часто і від РНБО надходять пропозиції до тих чи інших законів - сподіваюся, там немає корупційної складової", - зазначив глава парламенту.

При цьому Разумков нагадав, що запропонував Данілову вказати з трибуни парламенту на конкретних народних депутатів, на яких, на думку секретаря РНБО, чиниться вплив олігархів.

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"Навіть якщо ми гіпотетично будемо говорити про те, що є якийсь вплив, то я вже запропонував показати, - на кого. Моя пропозиція з приводу трибуни залишається в силі", - додав спікер Ради.

Раніше Данілов в одному з інтерв'ю заявив, що вплив олігархів саме на Верховну Раду на сьогоднішній день "є дуже і дуже великим".