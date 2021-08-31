Разумков - Данілову: Хотілося б побачити, які закони не відповідають Конституції і є корупційними
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликає секретаря РНБО Олексія Данілова уточнити, які саме з прийнятих парламентом законів, на його думку, не відповідають Конституції і можуть містити корупційні складові.
Про це Разумков заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Дійсно звучала позиція (секретаря РНБО Олексія Данілова. - Ред.), Але мені теж хотілося б побачити, які закони приймаються в Раді і, на думку секретаря Ради національної безпеки і оборони не відповідають Конституції, законам, є корупційними. Дуже часто і від РНБО надходять пропозиції до тих чи інших законів - сподіваюся, там немає корупційної складової", - зазначив глава парламенту.
При цьому Разумков нагадав, що запропонував Данілову вказати з трибуни парламенту на конкретних народних депутатів, на яких, на думку секретаря РНБО, чиниться вплив олігархів.
"Навіть якщо ми гіпотетично будемо говорити про те, що є якийсь вплив, то я вже запропонував показати, - на кого. Моя пропозиція з приводу трибуни залишається в силі", - додав спікер Ради.
Раніше Данілов в одному з інтерв'ю заявив, що вплив олігархів саме на Верховну Раду на сьогоднішній день "є дуже і дуже великим".
Будь ласка, зачекайте...
НЕВОЗМОЖНА.
з приводу корупційного законодавства - правий Данілов, але тільки формально... Бо навіть Данілов не назове корупційним закон, приміром, яким списуються податкові борги олігархам.
А законный закон или нет - решает суд. Конституционный.
и все они - абсолютно легитимны.