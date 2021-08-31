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Разумков - Данілову: Хотілося б побачити, які закони не відповідають Конституції і є корупційними

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков - Данілову: Хотілося б побачити, які закони не відповідають Конституції і є корупційними

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликає секретаря РНБО Олексія Данілова уточнити, які саме з прийнятих парламентом законів, на його думку, не відповідають Конституції і можуть містити корупційні складові.

Про це Разумков заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дійсно звучала позиція (секретаря РНБО Олексія Данілова. - Ред.), Але мені теж хотілося б побачити, які закони приймаються в Раді і, на думку секретаря Ради національної безпеки і оборони не відповідають Конституції, законам, є корупційними. Дуже часто і від РНБО надходять пропозиції до тих чи інших законів - сподіваюся, там немає корупційної складової", - зазначив глава парламенту.

При цьому Разумков нагадав, що запропонував Данілову вказати з трибуни парламенту на конкретних народних депутатів, на яких, на думку секретаря РНБО, чиниться вплив олігархів.

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"Навіть якщо ми гіпотетично будемо говорити про те, що є якийсь вплив, то я вже запропонував показати, - на кого. Моя пропозиція з приводу трибуни залишається в силі", - додав спікер Ради.

Раніше Данілов в одному з інтерв'ю заявив, що вплив олігархів саме на Верховну Раду на сьогоднішній день "є дуже і дуже великим".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
з приводу олігархів і депутатів - Разумкова підтримую
з приводу корупційного законодавства - правий Данілов, але тільки формально... Бо навіть Данілов не назове корупційним закон, приміром, яким списуються податкові борги олігархам.
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31.08.2021 11:38
+2
На таможне сегодня взятку дали в 100000. Это по чьему закону ?
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31.08.2021 11:37
+2
Практически все, которые были приняты при ЗЕ после 2019 года.
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31.08.2021 11:38
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На таможне сегодня взятку дали в 100000. Это по чьему закону ?
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31.08.2021 11:37 Відповісти
а зачем ты дал там взятку? пофантазируй, в какой ситуации ты там должен дать взятку?
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31.08.2021 11:52 Відповісти
Ничего не понял )) Это к чему ?
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31.08.2021 11:53 Відповісти
на таможне никто давно взяток не дает, для этого нет условий. фуфло про коррупцию на таможней, это лапша на уши быдла, для которого кто то должен быть виноват в его бедах. водители за перегруз на 50 кг дают 200 грн, за справки по С19 - 500.
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31.08.2021 12:02 Відповісти
Так на Цензоре новость про это сегодня. Они врут ?
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31.08.2021 12:06 Відповісти
про взятки на таможне? )))) не попадалось. это бред!
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31.08.2021 12:10 Відповісти
Точно говорю. Поройся.У меня там коммент.
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31.08.2021 12:18 Відповісти
Дедуля, пойди опохмелись. Таможня без взяток - все равно что брачная ночь без невесты.
НЕВОЗМОЖНА.
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31.08.2021 12:18 Відповісти
Практически все, которые были приняты при ЗЕ после 2019 года.
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31.08.2021 11:38 Відповісти
Закон про Державні звкупівлі, від не тільки корупційний, але і антиукраїнський. І наскільки мені відомо був прийнятий не пери ЗЕ. Вгадай при кому.
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31.08.2021 12:32 Відповісти
з приводу олігархів і депутатів - Разумкова підтримую
з приводу корупційного законодавства - правий Данілов, але тільки формально... Бо навіть Данілов не назове корупційним закон, приміром, яким списуються податкові борги олігархам.
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31.08.2021 11:38 Відповісти
олигархам долги списывают за половину наличкой......естессно мимо бюджета!
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31.08.2021 12:01 Відповісти
все запретительные решения СНБО - незаконны. СНБО может рекомендовать принять тот или иной закон, т.к. в Совете сидят законодатели и правители. Вот они по рекомендации СНБО могут принимать нужные стране законы.
А законный закон или нет - решает суд. Конституционный.
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31.08.2021 12:19 Відповісти
принудительная установка счетчика с термокомпенсацией за счет владельца ,уроды содрали с Меня 2 000 грн
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31.08.2021 11:38 Відповісти
А що там не зрозумілого? Справа по Бурисмі і досі не закрита "за відсутністю", а там ім'я Хантера звучить.
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31.08.2021 13:45 Відповісти
Тут есть положительный момент, заставит мобилизоваться и больше расчитывать на себя.
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31.08.2021 11:41 Відповісти
Давайте фото с жабой и гадюкой
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31.08.2021 11:41 Відповісти
З 2014 року всі прийняті закони не відповідають Конституції...
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31.08.2021 11:48 Відповісти
с чего бы, если все они принимаются законно избранными парламентами? с января 14 года законы принимали ТРИ созыва парламента.
и все они - абсолютно легитимны.
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31.08.2021 12:20 Відповісти
Индюкович, ты?!
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31.08.2021 12:41 Відповісти
Любой закон по-определению регулирует что-либо или кого-либо, а значит несёт в себе коррупционные риски. Может законы следует больше отменять, чем писать новые?
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31.08.2021 11:51 Відповісти
зачем вы пишете ахинею?
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31.08.2021 12:20 Відповісти
какие законы не отвечают Конституции и являются коррупционными/ Верховная рада приняла закон о продаже земли в Украине. При том, что : Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли. Приняла вопреки: Статья 13. "Земля, ее недра, являются объектами права собственности Украинского народа " .Приняла потому ,что: Развитие рынка земли принесет Украине (кодлану Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль.
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31.08.2021 11:53 Відповісти
А младоригу, взагалі відомо, хто ГОЛОВА РНБО? - До чого тут Данілов?
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31.08.2021 12:02 Відповісти
Данилов сам рыг, так что не скиглы
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31.08.2021 12:43 Відповісти
Сам вопрос есть узурпация влады Разумковым .Это КС решает пора бы у них спросить без запроса они не чего не скажут .Одни невигласы,невежды и клоуны.
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31.08.2021 13:44 Відповісти
зеленым придуркам - виднее.....
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31.08.2021 13:53 Відповісти
Удятина прийнята стадом зелупи
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31.08.2021 14:29 Відповісти
 
 