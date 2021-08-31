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Українським військовим дозволено відкривати вогонь у відповідь на російські обстріли, але про це потрібно доповідати в штаб, - Наєв. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Українські військові можуть відкривати вогонь у відповідь на російські обстріли.

 Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"Я спілкувався з командувачем операцією Об'єднаних сил генералом [Олександром] Павлюком, з командиром оперативно-тактичного угруповання, безпосередньо з командиром бригади. Заборони про те, щоб відкривати вогонь у відповідь, - немає. Командирам оперативно-тактичного угруповання і командувачам операції дозволено за рішенням командирів бригад відкривати вогонь, але доповідати в штаб", - заявив Наєв.

Він уточнив, що рішення про відкриття вогню у відповідь на обстріли НЗФ приймає командир бригади.

Також читайте: ОБСЄ: На Донбасі в минулі вихідні - різкий приріст обстрілів

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+47
До обстрела докладывать или после?
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31.08.2021 11:39
+36
Відповідати потрібно моментально, а не чекати поки в штабі поп"ють кохвею.
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31.08.2021 11:39
+31
Ответный огонь имеет смысл, если он идет сразу же за обстрелом противника. Моментально. А уж потом об этом нужно сообщить в штаб. если же сначала нужно сообщить... " согласовать".. "утвердить".. Сообщить ОБСЕ и т.д. То тогда это не ответка а только имитация, для поддержания рейтинга власти..
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31.08.2021 11:40
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а зачем сепарам обстреливать всу? понятно зачем всу это делает но сепарам это не логично
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31.08.2021 14:25 Відповісти
и обязательно копию с печатью
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31.08.2021 14:28 Відповісти
Хотілося б почути думку тих,хто безпосередньо на передовій під обстрілами, але видно їм "закрили рота".
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31.08.2021 14:31 Відповісти
Дядькуууу! Війна вже восьмий рік пішов. Йдеш в военкомат і через чотири місяці якщо буде бажання сам дописуй.
Ніхто нікому нічого не може закрити апріорі!
Але вихід з геолокацією в мережу піддає сумніву твоє подальше існування!
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31.08.2021 15:22 Відповісти
Ніхто нікому рота не закриває.
Просто є такі моменти про які ні Бутусов не знає, ні безпосередні учасники трепати язиком не будуть.
А всезнаючи тут здебільшого ті, хто ніде не був
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31.08.2021 22:30 Відповісти
ворог на нашей земле, мочить его и сартире и за сартиром . наше дело правое, бандеровское
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31.08.2021 14:33 Відповісти
и сообщать о количестве использованих снарядов и патронов ?
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31.08.2021 14:48 Відповісти
Как так получается, что боевые генералы, попав на высокие должностями становятся сраколизами и лжецами? Видимо в нашей армии это непременное приложение к большим погонам и должностям. Или так офицеров начинают воспитывать еще с военных училищ?
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31.08.2021 14:55 Відповісти
В нас реально "бойових" практично нема. Є ті які вважаються "бойовими". Тобто танкі пашлі, давай пехота пашла, пашла, а потом я генерал!
Бойові вже не з нами.
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31.08.2021 15:26 Відповісти
Оружейники стараются как можно больше сократить время реакции контрбатарейных систем, чтобы пока снаряд ещё летит, уже летела ответка в вычисленную точку выстрела, но в ВСУ такие системы бесполезны, пока согласуют ответный огонь со штабом, он уже будет бессмысленным, только расход БК.
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31.08.2021 15:18 Відповісти
«Бог війни не любить нерішучих». © Евріпід
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31.08.2021 15:33 Відповісти
"Командующий обьединнеными силами Наев!"

- "Я общался с командующим операцией Обьединненых сил Павлюком...".
У нас ВСУ теперь состоит из одних "командующих" и их штабов. Одних "Главнокомандующих"- ТРИ штуки! А начальников штабов, адьютантов, начальников управлений штабов..., а реально в линейных частях, не хватает ни офицеров ни тем более сержантского состава, зато штабы ломятся от телефонисток.
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31.08.2021 15:33 Відповісти
...чтоб орки успели сменить дислокацию....и написать протокол.... или объяснительную...мол "звуки, принятые вражеской разведкой за взрыв боеприпасов являются акустическим последствием обсира нашего повара..."
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31.08.2021 15:40 Відповісти
Такого гавнокомандующего, во всём мире, днём с огнём не сыщешь. Он единственны в Украине, и это самое настоящее предательство, значит тем можно стрелять, убивать, калечить наших воинов, а нашим значит нельзя, а то не дай Бог, ещё ранят, или ещё хуже - убьют нашего врага. Ну что здесь можно сказать, клоун бережёт росийских воинов, а на наших воинов, ему просто наплевать.
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31.08.2021 16:04 Відповісти
Вы цели сторон не сравнивайте,одним нужно продолжать конфликт и добиваться своего на чужой территории, а нам нужен мир на своей, на наших условиях,который мы не можем восстановить исходя из расклада сил .Все действия Зеленский обговаривает со всеми западными партнёрами,поэтому есть и санкции, и помощь в том числе военная.Почему нет более серьёзной военной помощи,чтобы не толкнуть путина на непредсказуемые (или предсказуемые) действия.
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01.09.2021 11:16 Відповісти
пане Наєв, краще поясніть конкретно:
- чому не було адекватної негайної відповіді, коли 28 серпня артилерія орків безкарно двічі масовано обстріляла Авдіївку???.. понад 60 влучань тільки по самій Авдіївці.
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31.08.2021 16:15 Відповісти
"Конкретно" вже написав Бутусов: або була відповідь в той же день, про яку Бутусову не порахували за належне доповісти, або була відповідь на другий день по з'ясованим цілям.
Но скоріш за все Бутусову просто сказали щоб не ліз не в свою справу і написав на другий день про відповідь, яка імовірно була в той же день
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31.08.2021 22:44 Відповісти
відповідь мае бути моментальна
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31.08.2021 18:24 Відповісти
моментальна - це по горобцях з гармати
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31.08.2021 22:45 Відповісти
ну вот, всё прояснилось, зрады нет и не было.
сначала ответили, а потом доложили.
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01.09.2021 04:08 Відповісти
вот муфлоны. пока доложишь тебя завалят. этих тупых совковых генералов в шею гнать вместе с главнокомандующим
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01.09.2021 16:29 Відповісти
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