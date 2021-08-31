Українським військовим дозволено відкривати вогонь у відповідь на російські обстріли, але про це потрібно доповідати в штаб, - Наєв. ВIДЕО
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Українські військові можуть відкривати вогонь у відповідь на російські обстріли.
Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".
"Я спілкувався з командувачем операцією Об'єднаних сил генералом [Олександром] Павлюком, з командиром оперативно-тактичного угруповання, безпосередньо з командиром бригади. Заборони про те, щоб відкривати вогонь у відповідь, - немає. Командирам оперативно-тактичного угруповання і командувачам операції дозволено за рішенням командирів бригад відкривати вогонь, але доповідати в штаб", - заявив Наєв.
Він уточнив, що рішення про відкриття вогню у відповідь на обстріли НЗФ приймає командир бригади.
Топ коментарі
+47 Підлога Маккартні
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+31 Андерсен a4cbf7de
показати весь коментар31.08.2021 11:40
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Будь ласка, зачекайте...
Ніхто нікому нічого не може закрити апріорі!
Але вихід з геолокацією в мережу піддає сумніву твоє подальше існування!
Просто є такі моменти про які ні Бутусов не знає, ні безпосередні учасники трепати язиком не будуть.
А всезнаючи тут здебільшого ті, хто ніде не був
Бойові вже не з нами.
- "Я общался с командующим операцией Обьединненых сил Павлюком...".
У нас ВСУ теперь состоит из одних "командующих" и их штабов. Одних "Главнокомандующих"- ТРИ штуки! А начальников штабов, адьютантов, начальников управлений штабов..., а реально в линейных частях, не хватает ни офицеров ни тем более сержантского состава, зато штабы ломятся от телефонисток.
- чому не було адекватної негайної відповіді, коли 28 серпня артилерія орків безкарно двічі масовано обстріляла Авдіївку???.. понад 60 влучань тільки по самій Авдіївці.
Но скоріш за все Бутусову просто сказали щоб не ліз не в свою справу і написав на другий день про відповідь, яка імовірно була в той же день
сначала ответили, а потом доложили.