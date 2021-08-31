Україна з 1 вересня забороняє в'їзд з Придністров'я автомобілів, які не мають номерних знаків узгодженого або нейтрального зразка, - ДПСУ

З 1 вересня Україна призупиняє допуск до участі в міжнародному дорожньому русі автомобілів з Придністровського регіону Республіки Молдова, які не мають номерних знаків узгодженого або нейтрального зразка.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України та ноти Міністерства закордонних справ України з 1 вересня до участі у міжнародному русі з Придністровського регіону Республіки Молдова допускатимуть лише транспортні засоби з реєстраційними номерами та т.зв. нейтральними номерами, та інші транспортні засоби, які зареєстровані згідно законодавства Республіки Молдова", - сказано в повідомленні.

Щодо транспортних засобів із Придністровського регіону Республіки Молдова з іншими реєстраційними номерами діятиме заборона руху через державний кордон для в'їзду до України та/або транзитного переміщення територією України механічних транспортних засобів

Крім цього, Державна прикордонна служба України уточнила всі питання взаємодії з підрозділами Державної митної служби України щодо порядку відмови в пропуску зазначених транспортних засобів та підрозділами Національної поліції України щодо порядку дій у разі виявлення таких транспортних засобів у межах контрольованих прикордонних районів.

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"Про ці зміни по лінії прикордонно-представницького апарату інформація була доведена молдавській стороні", - зазначили в ДПСУ.