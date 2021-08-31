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Україна з 1 вересня забороняє в'їзд з Придністров'я автомобілів, які не мають номерних знаків узгодженого або нейтрального зразка, - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Україна з 1 вересня забороняє в'їзд з Придністров'я автомобілів, які не мають номерних знаків узгодженого або нейтрального зразка, - ДПСУ

З 1 вересня Україна призупиняє допуск до участі в міжнародному дорожньому русі автомобілів з Придністровського регіону Республіки Молдова, які не мають номерних знаків узгодженого або нейтрального зразка.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України та ноти Міністерства закордонних справ України з 1 вересня до участі у міжнародному русі з Придністровського регіону Республіки Молдова допускатимуть лише транспортні засоби з реєстраційними номерами та т.зв. нейтральними номерами, та інші транспортні засоби, які зареєстровані згідно законодавства Республіки Молдова", - сказано в повідомленні.

Щодо транспортних засобів із Придністровського регіону Республіки Молдова з іншими реєстраційними номерами діятиме заборона руху через державний кордон для в'їзду до України та/або транзитного переміщення територією України механічних транспортних засобів

Крім цього, Державна прикордонна служба України уточнила всі питання взаємодії з підрозділами Державної митної служби України щодо порядку відмови в пропуску зазначених транспортних засобів та підрозділами Національної поліції України щодо порядку дій у разі виявлення таких транспортних засобів у межах контрольованих прикордонних районів.

Також читайте: Козак після зустрічі з президентом Молдови Санду заявив, що блокади Придністров'я не буде

"Про ці зміни по лінії прикордонно-представницького апарату інформація була доведена молдавській стороні", - зазначили в ДПСУ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
здравствуй блокада, геноцид русканомерных ватомобилей и неприкрытая русофобия..
Скабеева будет сегодня в приподнятом сероводородном настроении..
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31.08.2021 11:50
+15
о це добре!!!!
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31.08.2021 11:50
+11
Класс ! Это оценят в Молдове и Западе. Семь лет то чего дулись ???
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31.08.2021 11:50
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здравствуй блокада, геноцид русканомерных ватомобилей и неприкрытая русофобия..
Скабеева будет сегодня в приподнятом сероводородном настроении..
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31.08.2021 11:50 Відповісти
о це добре!!!!
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31.08.2021 11:50 Відповісти
Класс ! Это оценят в Молдове и Западе. Семь лет то чего дулись ???
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31.08.2021 11:50 Відповісти
Зеля превращается в злого клоуна для кацапов ))
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31.08.2021 11:52 Відповісти
Це оцінять тільки на мозькві. ФСБешним шпигунам прийдеться їхати у розвідку на рашиських номерах.
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31.08.2021 12:14 Відповісти
Что в Молдове оценят? В аэропорту Кишинёва сотни авто с приднестровскими номерами. Военная русня с семьями прилетает на службу в Тирасполь и едет в отпуск. Разве что не в форме. По всей Молдове шастают с приднестровскими номерами....))) А Вы..оценят!!! Молдова кормит ..поит..снабжает топливом всё Приднестровье... в том числе и сидящую там русню.
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31.08.2021 12:38 Відповісти
Думаю, що тепер і Молдова повинна буде обмежити рух авто із неправильними номерними знаками.
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31.08.2021 12:40 Відповісти
..ну Санду то просила отсрочить введение этих правил!! И это странно. В Грузии абхазских номеров днём с огнём не встретишь... Странно..но у нас тоже...даунбассовских.... Хотя от ублюдков всё можно ожидать..(там же наши люди)... Позиция Молдовы в отношении Приднестровья крайне странная. Русня ротирует свои войска через аэропорт Кишинёва... принимая военные самолёты. Сама поставляет продовольствие..топливо... Приднестровцы свободно передвигаются по Молдове. Получается..что Молдову это устраивает? Закройте аэропорт... Никаких ротаций... Никакого продовольствия... и что... Русня пойдёт войной? Или там НАШИ ЛЮДИ!!??)))))
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31.08.2021 12:56 Відповісти
А може, якщо мати усі дані, які має Молдова, то така позиція і не буде здаватися дивною.
Але дійсно для нас вона дивна.
Хоча, якщо дивитися з Молдови на Україну, то теж багато дивного можна побачити: існування партій-зрадників, Медведчук не в тюрмі, а в ТКГ по Донбасу і зі своїм бізнесом, зрадники призначаються на вищі посади, усі судді - хабарники, усі прокурвори - злочинці, поліцією Києва керував кілька років сєпар із Горлівки, бєркутасти на службі, Ківа - науковець, видали параші добровольця-інгуша, кримінальні справи проти добровольців, торгівля із країною-окупантом і навіть із Лугандоном, контрабас із Лугандона контролюють сбушники, президенти займаються не державними справами, а шкурняком, і прочая, прочая, прочая...
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31.08.2021 19:19 Відповісти
..ну і повернемося до теми....))) .. і не будемо дивуватися..як що на дорогах України забігають авто з номерами даунбасії... І нічого дивного у позиції Молдови..
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01.09.2021 03:47 Відповісти
Да неважно. Санду вроде укоряла раньше за это. Для нее это и есть дружественный шаг.
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31.08.2021 12:52 Відповісти
ну ничего нового!!! От нас не отличаются!! Мы тоже требуем экономических и политических санкций к рашке... торгуя... имея в стране откровенно пророссийскую шайку ЖоппоБлока.. всяких Мураевых..кив..мертвечуков.... Скоро заглянем в глаза пушилину... прольём слезу по нашим людям.... Всё как и в Молдове!!!
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31.08.2021 13:02 Відповісти
опять "всю вот эту русофобию затевают"
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31.08.2021 11:53 Відповісти
Еще бы расшифровали как выглядят "согласованные" ( с кем?) и "нейтральные" номера.
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31.08.2021 11:53 Відповісти
с Молдовой согласовали несколько дней назад. Санду вроде даже просила перенести на 1 января...
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31.08.2021 12:15 Відповісти
Ага, кремлевская раковая опухоль на территории Молдовы уже побежала рисовать согласованные/нейтральные номера.
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31.08.2021 12:07 Відповісти
больше всего удивляет, что до сих пор можно было с приднестровскими номерами ездить. это все равно как с Лугандонскими.
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31.08.2021 12:14 Відповісти
Давно пора
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31.08.2021 12:16 Відповісти
Открылась новая кормушка!
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31.08.2021 12:34 Відповісти
Давити гнійника, поки не лусне.
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31.08.2021 12:38 Відповісти
Эта информация не раскрывает всей картины. Проживающим в Приднестровье не нужно получать молдавские номера на авто, им даже не нужно выезжать на подконтрольную Молдове территорию. На территории, подконтрольной Приднестровью, работают пункты выдачи "нейтральных" номеров. Работают при поддержке ОБСЕ. Нейтральные номера ПМР лишены флага и буквенного упоминания о Молдове (MD), но и символики непризнанной территории тоже не имеют. Это такой компромисс: Молдова разрешила Приднестровью номера без своей государственной символики, но приднестровцы свою символику с номеров тоже убирают. Ну и плюс этого компромисса: при выдаче нейтральных номеров автомобилям устраивают дополнительную проверку по базам угона, на перебитые номера и так далее. Но ... проверка и выдача номеров проводится на подконтрольной ПМР территории.
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31.08.2021 13:39 Відповісти
В Одессе их полно!!!!!
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31.08.2021 13:58 Відповісти
Приехали, мацкалы приднестровские Україна з 1 вересня забороняє в'їзд з Придністров'я автомобілів, які не мають номерних знаків узгодженого або нейтрального зразка, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 9081
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31.08.2021 14:54 Відповісти
 
 