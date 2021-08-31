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Новини Події П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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Разумков про п'яну ДТП за участю Трухіна: Розслідування має бути абсолютно неупередженим

Новини Цензор.НЕТ Події

Разумков про п'яну ДТП за участю Трухіна: Розслідування має бути абсолютно неупередженим

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розраховує на неупередженість у розслідуванні справи про ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна ("Слуга народу") і на максимально жорстку реакцію з боку правоохоронних органів у разі підтвердження фактів, що супроводжують цю подію.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що засоби масової інформації мали б навіть сказати, хто пропонував (гроші за видалення публікацій про цю ДТП. - Ред.), або надати інформацію правоохоронцям, тому що це дуже цікаво. Справа навіть не в ДТП, бо всі ми - люди, і всі можемо потрапити в ДТП. Питання в іншому: якщо підтверджуватимуться всі інші факти, пов'язані з цією подією, то реакція має бути жорсткою", - сказав Разумков.

Водночас він наголосив, що особисто докладатиме всіх зусиль для того, щоб на правоохоронців не було жодного тиску у зв'язку з розслідуванням цієї справи.

"Наскільки я розумію, зараз цю справу повинні будуть забрати ДБР від МВС, з Національної поліції, тому що це зона відповідальності саме їх. І сподіваюся, що розслідування буде абсолютно неупередженим", - уточнив спікер.

Крім того, він вважає, що нардеп Трухін має сам прокоментувати ситуацію, пояснивши, "що насправді сталося для того, щоб ми зараз не займалися домислами".

"Це правильно і чесно. Я думаю, що так і треба робити. Сподіваюся, що колега на це піде", - додав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП з Трухіним: поліція записала, що за кермом був не він, - ЗМІ

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Внаслідок ДТП травм зазнали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник.

Один з нардепів на умовах анонімності розповів "Радіо Свобода", що він намагався з'ясувати обставини ДТП; його джерела в правоохоронних органах повідомили, що на момент аварії "Трухін мав такий вигляд, ніби був на підпитку, але здати тест на вміст алкоголю він відмовився".

Джерело "Радіо Свобода" в правоохоронних органах частково цю інформацію підтвердило. За словами джерела, Трухін був за кермом, але здавати тест на наявність у крові алкоголю відмовився. Джерело припустило, що "справа Трухіна вирішується на найвищому рівні".

Зокрема, понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Бачу його новим фронтменом кварталу, не інакше! Гуморист від бога. Разумков о пьяном ДТП с участием Трухина: Расследование должно быть абсолютно непредвзятым - Цензор.НЕТ 1569
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31.08.2021 12:10
+12
Разумков о пьяном ДТП с участием Трухина: Расследование должно быть абсолютно непредвзятым - Цензор.НЕТ 6772
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31.08.2021 12:11
+7
Ага, как с моим отцом. Моего отца больше года назад, 30.04.2020 во дворе его дома сбыл сын высокого милицейского начальника. И элементарное дело которое должно расследоваться 2-3 месяца, расследуют уже полтора года и планомерно ведут к закрытию. Отец жаловался уже всем и многократно. Но всё бестолку. Получается, что сегодня в Украине можно развалить любое уголовное дело, и избавить от ответственности любого. Министр ВД и Генпрокурор закрывают глаза на всё - https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k,
https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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31.08.2021 12:24
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Бачу його новим фронтменом кварталу, не інакше! Гуморист від бога. Разумков о пьяном ДТП с участием Трухина: Расследование должно быть абсолютно непредвзятым - Цензор.НЕТ 1569
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31.08.2021 12:10 Відповісти
Разумкова чи Трухельмана? Обидва достойнi...
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31.08.2021 12:30 Відповісти
Разумков - младорегіональна гнида не менша за Зєлю.
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31.08.2021 12:32 Відповісти
Разумков о пьяном ДТП с участием Трухина: Расследование должно быть абсолютно непредвзятым - Цензор.НЕТ 6772
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31.08.2021 12:11 Відповісти
Должно быть - это правда, но будет ли?
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31.08.2021 12:37 Відповісти
Помянем это дело, жемля металлом.
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31.08.2021 12:12 Відповісти
Лупатий готує відмазки для найкоротшого якщо Байден йому дорікатиме шо у вас там зелень їзде бухою. Разумков о пьяном ДТП с участием Трухина: Расследование должно быть абсолютно непредвзятым - Цензор.НЕТ 6805
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31.08.2021 12:14 Відповісти
Трухін- смотрящий від Коломойського. Нічого йому не буде.
До речі, Лізанька Баґуцкая теж людину не так давно вбила і відкупилася.
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31.08.2021 12:22 Відповісти
А случайно эту сучку, нельзя точно так же убить???
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01.10.2021 17:44 Відповісти
Де, коли?
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31.08.2021 12:24 Відповісти
Ага, как с моим отцом. Моего отца больше года назад, 30.04.2020 во дворе его дома сбыл сын высокого милицейского начальника. И элементарное дело которое должно расследоваться 2-3 месяца, расследуют уже полтора года и планомерно ведут к закрытию. Отец жаловался уже всем и многократно. Но всё бестолку. Получается, что сегодня в Украине можно развалить любое уголовное дело, и избавить от ответственности любого. Министр ВД и Генпрокурор закрывают глаза на всё - https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k,
https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
показати весь коментар
31.08.2021 12:24 Відповісти
Оце тобі і закон один для всіх,пан розумков. Разумков о пьяном ДТП с участием Трухина: Расследование должно быть абсолютно непредвзятым - Цензор.НЕТ 390
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31.08.2021 12:29 Відповісти
Яке розслідування? Аварії, тиску на ЗМІ? Хто розслідувати буде?
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31.08.2021 12:31 Відповісти
Тільки зовнішнє правління спасе Україну.
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31.08.2021 12:35 Відповісти
Разумков розуміє, що говорить? "....цю справу повинні будуть забрати ДБР від МВС, з Національної поліції, тому що це зона відповідальності саме їх. І сподіваюся, що розслідування буде абсолютно неупередженим"
Разумков про п'яну ДТП за участю Трухіна: Розслідування має бути абсолютно неупередженим - Цензор.НЕТ 500 В ДБР і неупереджене розслідування? Виключено, доведено життям Разумков про п'яну ДТП за участю Трухіна: Розслідування має бути абсолютно неупередженим - Цензор.НЕТ 7286
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31.08.2021 12:39 Відповісти
Банда похлеще януковича
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31.08.2021 12:40 Відповісти
Разумков про п'яну ДТП за участю Трухіна: Розслідування має бути абсолютно неупередженим - Цензор.НЕТ 9270
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31.08.2021 12:45 Відповісти
То Трухін увійшов у склад делегації що наразі у США чи ні Разумков про п'яну ДТП за участю Трухіна: Розслідування має бути абсолютно неупередженим - Цензор.НЕТ 758 І де він знаходится на сьогодні?
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31.08.2021 12:51 Відповісти
"Абсолютно не предвзятым и максимально жестким" - это когда у виновников ДТП с 6 (6-ю, Карл!) пострадавшими не берут анализ на алкоголь?
Оно понимает что оно несет? Или кокс мозги разъел не только у главклоуна?
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31.08.2021 12:56 Відповісти
Конечно! Как и все предыдущие расследования ДТП с мажорами.
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31.08.2021 13:31 Відповісти
поздно! этот "вЯликий политик" уже в штатах - печется о судьбе Украинцев... тех 73 %-в.....
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31.08.2021 14:00 Відповісти
Как и все расследования про ЗЕ и СН.

2 года уже, все, что касается Слуг Наркомана, все так честно, прозначно и непредвзято...
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31.08.2021 16:35 Відповісти
Пока этот клоун-карлик будет сидеть в своём кресле, ничего хорошего от него не дождёшься. Он всё делает во вред украинскому народу, а для блага своему еврейскому народу, и олигархам!
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01.10.2021 17:56 Відповісти
 
 