У декларації Меркель-Байдена щодо "Північного потоку - 2" немає чітких гарантій безпеки для України, - "слуга народу" Маслов

Предметом розмови президента Зеленського з американським колегою Джо Байденом буде "Північний потік - 2".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Слуги народу" Денис Маслов.

"Проєкт "Північний потік-2" – це не тільки загроза Україні, а і єдності Європи. На мою думку, в новітній історії вона стикнулася із трьома серйозними ударами по її цілісності. Перший – це Brexit. Другий – ситуація із пандемією та вакцинацією, коли багатші країни або ті, які мали більший доступ до вакцин, забороняли експорт до інших. Третій - "Північний потік-2"", - розповів парламентарій.

За його словами, це політичний проєкт, який спрямований на роз'єднання Європи.

"Я читав декларацію по результатах зустрічі Байдена і Меркель, про яку ви згадали. Як юрист, не бачу там чітких гарантій безпеки. Тому ми маємо й надалі послідовно доводити свою позицію і на зустрічі із президентом Америки, і в дипломатичній та юридичній площині. Вітренко заявив, що вони продовжують працювати над судовими механізмами протидії "Північному потоку-2". А я нагадаю, що у його команди є успіх у судах із "Газпромом"", - додав Маслов.

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Нардеп підкреслив, що комплекс юридичних дій не тільки України, а й інших європейських країн, які так само втрачають від "Північного потоку-2", особиста зустріч президентів України та США та інша дипломатична площина, зрештою, дадуть той необхідний результат для забезпечення безпеки та збереження зисків із транспортування газу до Європи.

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