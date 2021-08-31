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У декларації Меркель-Байдена щодо "Північного потоку - 2" немає чітких гарантій безпеки для України, - "слуга народу" Маслов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У декларації Меркель-Байдена щодо

Предметом розмови президента Зеленського з американським колегою Джо Байденом буде "Північний потік - 2".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Слуги народу" Денис Маслов.

"Проєкт "Північний потік-2" – це не тільки загроза Україні, а і єдності Європи. На мою думку, в новітній історії вона стикнулася із трьома серйозними ударами по її цілісності. Перший – це Brexit. Другий – ситуація із пандемією та вакцинацією, коли багатші країни або ті, які мали більший доступ до вакцин, забороняли експорт до інших. Третій - "Північний потік-2"", - розповів парламентарій.

За його словами, це політичний проєкт, який спрямований на роз'єднання Європи.

"Я читав декларацію по результатах зустрічі Байдена і Меркель, про яку ви згадали. Як юрист, не бачу там чітких гарантій безпеки. Тому ми маємо й надалі послідовно доводити свою позицію і на зустрічі із президентом Америки, і в дипломатичній та юридичній площині. Вітренко заявив, що вони продовжують працювати над судовими механізмами протидії "Північному потоку-2". А я нагадаю, що у його команди є успіх у судах із "Газпромом"", - додав Маслов.

Також читайте: Зеленський у США: Заплановано великий диспут щодо "Північного потоку". Має бути енергетична угода

Нардеп підкреслив, що комплекс юридичних дій не тільки України, а й інших європейських країн, які так само втрачають від "Північного потоку-2", особиста зустріч президентів України та США та інша дипломатична площина, зрештою, дадуть той необхідний результат для забезпечення безпеки та збереження зисків із транспортування газу до Європи.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Денисом Масловим читайте тут.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Какие там ещё гарантии? Ещё Будапештский меморандум вспомните. Чёс языком ни о чём-вот единственная гарантия от Запада.
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31.08.2021 12:12
+4
Тому що, нарколига усе просрав. Воно всі сили поклало на боротьбу с Порохом, добровольцями, патріотами, волонтерами, а газові діла йому побоку, ними у нього займається беня. Це недолуге сидить і думає, що політикою нехай займаються політики, газом газовики, спортом спортсмени, а воно найвеличніший напойліон відосіки пилять і на параді скупі сльози пускати. І тому Меркель з Байденом порішали всі діла так як їм потрібно, а тупе інфальтивне уйоПіще буде нити чому ми не в НАТО і Євросоюзі
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31.08.2021 12:23
+3
Декларации, меморандумы, заверения - это все фуфло. Запад будет защищать Украину только если сюда будут вложены большие деньги западных корпораций. Сотни миллиардов долларов. Вот тогда они будут защищать свои заводы, земли, налаженные цепочки бизнес-процессов, квалифицированный персонал.
Сейчас обьем западных инвестиций в Украину мизерный. Заробитчане присылают ежегодно 10-12 миллиардов, а инвесторы вкладывают только 1-1.5 миллиарда. Почему? Все банально просто. Их здесь кидали при всех властях и всех режимах. Грабили как отдельные ушлые судьи, чинуши и силовики, так и государство в целом. Сейчас Украина для западного инвестора это государство-мафия куда нельзя вкладывать деньги. А раз так, то что им здесь защищать? Заводы и шахты Ахметова, Коломойского, Фирташа? Маетки чинуш, силовичья, судей?
Украина принадлежит украинцам (правда не всем а лишь богатым и облеченным властью). Вот украинцы ее пусть и защищают. А Запад в сторонке постоит. Может бросит пару копеек, чтоб подольше продержались, побольше Рашке проблем насоздавали.
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31.08.2021 12:24
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Какие там ещё гарантии? Ещё Будапештский меморандум вспомните. Чёс языком ни о чём-вот единственная гарантия от Запада.
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31.08.2021 12:12 Відповісти
Єдина гарантія незламний козацький дух!! Правда і ППО , яке прикриватиме не 9% цілей, а трішки більше не завадило б.
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31.08.2021 12:31 Відповісти
А кто это такой Маслов??
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31.08.2021 12:32 Відповісти
вопрос уже закрыт, вам же сказали, поздно всра...ись! дебилы сконцентрировались в сегодняшней власти, их самых ярких собрали со всех концов страны. может это и хорошо. в будущем, спросишь, в какой партии был? Януковича-люстрация. Заленкского- кастрация, что бы не размножались.
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31.08.2021 12:15 Відповісти
Это та же самая ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА, что и "будапештский меморандум"! Гарантии могут быть только в том случае, если Украина будет иметь РЕАЛЬНЫЕ РЫЧАГИ ВОЗДЕЙСТВИЯ /в случаи не выполнения тех или иных договоренностей/, иначе любая бумажка -это ЛАЖА!
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31.08.2021 12:16 Відповісти
Гарантий никаких нет, зато есть бумага для туалетных нужд.
Будапештский меморандум уже заканчивается, вот подоспел новый "рулон гарантий"
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31.08.2021 12:21 Відповісти
"Декларація" синонімічно це "побалакали і розійшлися". Які там в принципі можуть бути хоч якісь гарантії??
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31.08.2021 12:21 Відповісти
Были Будапештские договоренности.
Рашку уже бомбят?
Или вернули нам плутоний?
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31.08.2021 12:22 Відповісти
Помогают тем кто сам что то делает, тем кто защищается от агрессора, борется за свою Землю. А об тех кто отводит войска и нехотя отстреливается по команде из Киева, вытирают ноги. Терпилы и попрошайки никому не интересны.
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31.08.2021 12:22 Відповісти
Тому що, нарколига усе просрав. Воно всі сили поклало на боротьбу с Порохом, добровольцями, патріотами, волонтерами, а газові діла йому побоку, ними у нього займається беня. Це недолуге сидить і думає, що політикою нехай займаються політики, газом газовики, спортом спортсмени, а воно найвеличніший напойліон відосіки пилять і на параді скупі сльози пускати. І тому Меркель з Байденом порішали всі діла так як їм потрібно, а тупе інфальтивне уйоПіще буде нити чому ми не в НАТО і Євросоюзі
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31.08.2021 12:23 Відповісти
Декларации, меморандумы, заверения - это все фуфло. Запад будет защищать Украину только если сюда будут вложены большие деньги западных корпораций. Сотни миллиардов долларов. Вот тогда они будут защищать свои заводы, земли, налаженные цепочки бизнес-процессов, квалифицированный персонал.
Сейчас обьем западных инвестиций в Украину мизерный. Заробитчане присылают ежегодно 10-12 миллиардов, а инвесторы вкладывают только 1-1.5 миллиарда. Почему? Все банально просто. Их здесь кидали при всех властях и всех режимах. Грабили как отдельные ушлые судьи, чинуши и силовики, так и государство в целом. Сейчас Украина для западного инвестора это государство-мафия куда нельзя вкладывать деньги. А раз так, то что им здесь защищать? Заводы и шахты Ахметова, Коломойского, Фирташа? Маетки чинуш, силовичья, судей?
Украина принадлежит украинцам (правда не всем а лишь богатым и облеченным властью). Вот украинцы ее пусть и защищают. А Запад в сторонке постоит. Может бросит пару копеек, чтоб подольше продержались, побольше Рашке проблем насоздавали.
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31.08.2021 12:24 Відповісти
Кстати, вот вам почва для раздумий. В Финляндии живет всего 5 миллионов человек. Она граничит с Рашкой, не член НАТО, официально никто ее не защищает. Там куча умнейших людей, которых можно загнать в шараги и заставить работать на Рашку, делать оружие, создавать технологии, возрождать промышленность Рашки.
Почему же Путин даже не помыслит, чтобы влезть в Финляндию? Да банально просто. Запад за Финляндию ***** со всей дури, потому что это его часть. Там закопана огромнейшая куча денег, имущества и спецов запданых корпораций. А в Украине у Запада ничего нет, значит Путин может здесь творить что пожелает.
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31.08.2021 12:33 Відповісти
так ведь Финляндию даже сам путлер считает частью Запада. А вот Украину он считает частью рашки. Да даже в самой Украине весьма немалая доля жителей так считают. А в Финляндии таких нет. Вот в этом разница !

И кстати не надо недооценивать финнов. Это очень умные и храбрые воины ! Даже в 1939-м они не побоялись огромного совка, всеми вышли на войну и нанесли агрессору огромные потери, не сопоставимые со своими.

А Запад сейчас уже не тот. Уже давно нет таких лидеров как Рональд Рейган или Маргарет Тэтчер. Осталась ********* типа Макарона или маразматика Байдена. И я сомневаюсь, шо НАТО впишется даже если путлер вторгнется в Латвию, например. Штаты быстренько выйдут из этого НАТО, а остальные тихо сольются.
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31.08.2021 13:30 Відповісти
яка несподіванка...
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31.08.2021 12:27 Відповісти
Це хіба Бувають такі партнери як франція і германія вони партнери х.уйла допомогли йому побудувати газогон і для чого щоб нам напакостить і всі ці так звані партнери добродєтєлі брали в уьому участь та немає у них ніяких ціностей крім бабла і подвійних стандартів тьфу на них і на х.уйла також
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31.08.2021 12:34 Відповісти
Ну как же нет гарантий...!? Гарантии всегда есть, и гаранты упомянуты... На бумаге... Но, чернила сохнут быстро... А в меморандуме подписанном в Будапеште, а в 1938 г. в Мюнхене, - Мюнхенское соглашение с Гитлером... - «Я привёз вам мир» - вернувшись в Лондон, Чемберлен, сторонник политики умиротворения агрессора, предъявил публике на аэродроме подписанное соглашение - уже в следующем году стало ясно, что политика умиротворения не принесла Европе мира: началась Вторая мировая война. Но, тогда, когда Мюнхен, и даже тогда, когда Будапешт вселенского масштаба коррупция еще не накрыла всю Европу своим мертвым саваном... Теперь "Сатана там правит бал, там правит бал, На земле весь род людской Чтит один кумир священный, Он царит над всей вселенной, Тот кумир - телец златой. В умилении сердечном прославляя истукан, Люди разных каст и стран Пляшут в круге бесконечном, Окружая пьедестал, окружая пьедестал. Сатана там правит бал, там правит бал,
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31.08.2021 12:42 Відповісти
А мали б бути? У декларації Меркель-Байдена щодо "Північного потоку - 2" немає чітких гарантій безпеки для України, - "слуга народу" Маслов - Цензор.НЕТ 4755
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31.08.2021 12:58 Відповісти
Ну как говорится,скупой платит дважды.Когда Украине предлагали отдать трубу в консорциум с модернизацией,наши кормящиеся с трубы не захотели делиться.Вот теперь пожинаем результат У декларації Меркель-Байдена щодо "Північного потоку - 2" немає чітких гарантій безпеки для України, - "слуга народу" Маслов - Цензор.НЕТ 8504
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31.08.2021 13:29 Відповісти
вот это то самое состояние, которое на простом языке означает одно - "КИДОК".....
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31.08.2021 14:01 Відповісти
 
 