У декларації Меркель-Байдена щодо "Північного потоку - 2" немає чітких гарантій безпеки для України, - "слуга народу" Маслов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Предметом розмови президента Зеленського з американським колегою Джо Байденом буде "Північний потік - 2".
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Слуги народу" Денис Маслов.
"Проєкт "Північний потік-2" – це не тільки загроза Україні, а і єдності Європи. На мою думку, в новітній історії вона стикнулася із трьома серйозними ударами по її цілісності. Перший – це Brexit. Другий – ситуація із пандемією та вакцинацією, коли багатші країни або ті, які мали більший доступ до вакцин, забороняли експорт до інших. Третій - "Північний потік-2"", - розповів парламентарій.
За його словами, це політичний проєкт, який спрямований на роз'єднання Європи.
"Я читав декларацію по результатах зустрічі Байдена і Меркель, про яку ви згадали. Як юрист, не бачу там чітких гарантій безпеки. Тому ми маємо й надалі послідовно доводити свою позицію і на зустрічі із президентом Америки, і в дипломатичній та юридичній площині. Вітренко заявив, що вони продовжують працювати над судовими механізмами протидії "Північному потоку-2". А я нагадаю, що у його команди є успіх у судах із "Газпромом"", - додав Маслов.
Нардеп підкреслив, що комплекс юридичних дій не тільки України, а й інших європейських країн, які так само втрачають від "Північного потоку-2", особиста зустріч президентів України та США та інша дипломатична площина, зрештою, дадуть той необхідний результат для забезпечення безпеки та збереження зисків із транспортування газу до Європи.
Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Денисом Масловим читайте тут.
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Будапештский меморандум уже заканчивается, вот подоспел новый "рулон гарантий"
Рашку уже бомбят?
Или вернули нам плутоний?
Сейчас обьем западных инвестиций в Украину мизерный. Заробитчане присылают ежегодно 10-12 миллиардов, а инвесторы вкладывают только 1-1.5 миллиарда. Почему? Все банально просто. Их здесь кидали при всех властях и всех режимах. Грабили как отдельные ушлые судьи, чинуши и силовики, так и государство в целом. Сейчас Украина для западного инвестора это государство-мафия куда нельзя вкладывать деньги. А раз так, то что им здесь защищать? Заводы и шахты Ахметова, Коломойского, Фирташа? Маетки чинуш, силовичья, судей?
Украина принадлежит украинцам (правда не всем а лишь богатым и облеченным властью). Вот украинцы ее пусть и защищают. А Запад в сторонке постоит. Может бросит пару копеек, чтоб подольше продержались, побольше Рашке проблем насоздавали.
Почему же Путин даже не помыслит, чтобы влезть в Финляндию? Да банально просто. Запад за Финляндию ***** со всей дури, потому что это его часть. Там закопана огромнейшая куча денег, имущества и спецов запданых корпораций. А в Украине у Запада ничего нет, значит Путин может здесь творить что пожелает.
И кстати не надо недооценивать финнов. Это очень умные и храбрые воины ! Даже в 1939-м они не побоялись огромного совка, всеми вышли на войну и нанесли агрессору огромные потери, не сопоставимые со своими.
А Запад сейчас уже не тот. Уже давно нет таких лидеров как Рональд Рейган или Маргарет Тэтчер. Осталась ********* типа Макарона или маразматика Байдена. И я сомневаюсь, шо НАТО впишется даже если путлер вторгнется в Латвию, например. Штаты быстренько выйдут из этого НАТО, а остальные тихо сольются.