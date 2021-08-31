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"Слуга народу" Маслов озвучив очікування від візиту Зеленського до США: Відключення РФ від SWIFT, додаткове озброєння, чіткий пакет санкцій

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп "Слуги народу" Денис Маслов очікує нового рівня співпраці і чітких гарантій безпеки після візиту президента Зеленського до США.

Про це парламентар заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Це надання Україні додаткової зброї, яка може знадобитися для нашого захисту, чіткий пакет санкцій під умовою ескалації конфлікту на Донбасі, в тому числі відключення від SWIFT. Так, це радикально. Але я, як і будь-який громадянин України, насамперед, турбуюся про нашу безпеку. Тому потрібен чіткий пакет санкцій, щоб усі учасники розуміли, якими можуть бути наслідки агресивних дій РФ щодо України", - наголосив нардеп.

Крім того, за словами Маслова, важливою є фінансова допомога.

"Тут можуть бути задіяні різні механізми. Пам’ятаєте, після Революції Гідності в Європі просувалася ідея так званого плану Маршалла? Тобто суттєва фінансова підтримка. Найбільших проблем країні-агресору може завдати благополучна Україна. Максимально, що ми можемо зробити для того, щоб виграти війну, стати максимально успішними. Було б розумно з боку західних країн, які розділяють наші цінності, допомогти нам в цьому", - додав парламентар.

Інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Денисом Масловим для Цензор.НЕТ читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У декларації Меркель-Байдена щодо "Північного потоку - 2" немає чітких гарантій безпеки для України, - "слуга народу" Маслов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 8110
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31.08.2021 12:49
+19
"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 7874
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31.08.2021 12:50
+19
"Слуга народу" Маслов озвучив очікування від візиту Зеленського до США: Відключення РФ від SWIFT, додаткове озброєння, чіткий пакет санкцій - Цензор.НЕТ 6565
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31.08.2021 13:01
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"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 8110
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31.08.2021 12:49 Відповісти
"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 7874
показати весь коментар
31.08.2021 12:50 Відповісти
"Слуга народу" Маслов озвучив очікування від візиту Зеленського до США: Відключення РФ від SWIFT, додаткове озброєння, чіткий пакет санкцій - Цензор.НЕТ 6565
показати весь коментар
31.08.2021 13:01 Відповісти
"Слуга народу" Маслов озвучив очікування від візиту Зеленського до США: Відключення РФ від SWIFT, додаткове озброєння, чіткий пакет санкцій - Цензор.НЕТ 9588
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31.08.2021 13:03 Відповісти
"Слуга народу" Маслов озвучив очікування від візиту Зеленського до США: Відключення РФ від SWIFT, додаткове озброєння, чіткий пакет санкцій - Цензор.НЕТ 8442
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31.08.2021 13:08 Відповісти
США не будуть збільшувати фінансову допомогу Україні через корупцію - Курт Волкер

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що кошти військової допомоги, наданої США Україні, були витрачені даремно.
Вівторок, 31 серпня 2021, 12:30

"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 3006Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - МИ БУДЕМО КРАСТИ, МОВЧАТИ НЕ ПИСКНУТИ ПРОТИ РОСЇЇ, ЗМЕНШУВАТИ ФІНАНСУВАННЯ НА АРМІЮ , НЕ ВИДІЛЯТИ ЗАПЛАНОВАНЕ БЮДЖЕТОМ , США НЕХАЙ ДУМАЮТЬ КАК ЗАХИСТИТИ ЄВРОПУ, КОЛИ РОЗВАЛИТЬСЯ РАШИСТЛЯНДІЯ
НАГЛЮЧЕЗРОБЛЕН ЗЕУБЛЮДКИІ!!!
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31.08.2021 12:54 Відповісти
https://emiliozk.livejournal.com/3511245.html

Власти скрывают видео ДТП, которое за рулем машины совершил пьяный Слуга народа Трухин. Президент Зеленский покрывает от уголовной ответственности одного из финансистов своей партии

Цензор.Нет ознакомился с помощью наших источников с видеозаписями камер наблюдения на бориспольской трассе, которые зафиксировали передвижение автомобиля Ауди А8 АЕ 1046 ОК. За рулем машины находился народный депутат Слуга народа Александр Трухин. Видео передвижения машины с Трухиным за рулем и видео происшествия не опубликованы спустя 7 дней. Мы требуем официальной публикации записей, без этого обьективно составить представление об этой истории невозможно.

.......

И при этом Трухин - один из ключевых финансистов партии Слуга народа, который очень многое знает о том, как на самом деле и за какие средства работает партия и некоторые высшие органы власти. Кто куда и сколько заносит и раздает - и в парламенте, и в других офисах. Трухин - заместитель главы бюджетного комитета, который прямо влияет на многие многомиллиардные вопросы, и куратор Полтавской областной организации Слуг народа. К слову, вместе с ним в машине также в состоянии алкогольного опьянения нахожился Фахраддин Мухтаров, глава Полтавской областной организации Слуга народа, на которого была оформлена Ауди. Они партнеры с Трухиным. В общем, решили "отмазать" того, кто слишком много знает.
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31.08.2021 13:03 Відповісти
и два ковша борща (с)?
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31.08.2021 12:49 Відповісти
ЗЕбилы думкой богатеют
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31.08.2021 12:50 Відповісти
"Слуга народу" Маслов озвучив очікування від візиту Зеленського до США: Відключення РФ від SWIFT, додаткове озброєння, чіткий пакет санкцій - Цензор.НЕТ 7179
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31.08.2021 13:01 Відповісти
Якщо вдало розкрадається й розвалюється країна , здаються ворогу військові таємницм, розвалюється армія- ЦЕ ПРОСТО ТУПІСТЬ?
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31.08.2021 13:05 Відповісти
"Слуга народу" Маслов озвучив очікування від візиту Зеленського до США: Відключення РФ від SWIFT, додаткове озброєння, чіткий пакет санкцій - Цензор.НЕТ 7577
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31.08.2021 13:11 Відповісти
А це шо ?
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31.08.2021 13:11 Відповісти
Надєжди в'юноша піталі...
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31.08.2021 12:50 Відповісти
"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 6425
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31.08.2021 12:51 Відповісти
Є бажання, - тисячі можливостей, нема бажання, - тисячі причин!
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31.08.2021 12:51 Відповісти
"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 8094
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31.08.2021 12:52 Відповісти
Ушлые молодые комсомольцы хотят денег просто так. Запад же готов их дать только под реальные дела. Боюсь Вовчику на этом визите надерут задницу.
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31.08.2021 12:52 Відповісти
"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 7848
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31.08.2021 12:56 Відповісти
По идее Зеля уже не мог быть комсомольцем. Чисто по времени.Это я ради справедливости ,а не симпатии.
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31.08.2021 12:57 Відповісти
Обычно "комсомольцами" называют ********* молодых чинуш, несмотря на ранний возраст, отлично вписавшихся в коррупционную систему, и ставших в ней своими. Впрочем сам Зеля не комсомолец, он просто вывеска. А вот его окружение - вполне себе комсомольцы.
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31.08.2021 13:02 Відповісти
Какие смелые надежды на клована. Ну прямо экстремальные.))
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31.08.2021 12:54 Відповісти
"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 9022
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31.08.2021 12:57 Відповісти
ну оно то правильно, но Афганистану как бы дали немного больше....
и акцент делать надо было БЫ! на будапештский высер - вы сэкономили на нас десятки млрд., если не сотни(сдерживать типо не пришлось сотни ракет Украины), так шо вы.... эх вы.... "Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 7502 ("редиски")
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31.08.2021 12:54 Відповісти
"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 5588
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31.08.2021 12:55 Відповісти
Дурень думкой багатіе
По Лаврову дебили БЛ
очередное шоу найвиличнішого
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31.08.2021 12:55 Відповісти
...кроме того, по словам Маслова, важна финансовая помощь.

Деня, так с этого нужно было и начинать "Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 2204
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31.08.2021 12:55 Відповісти
Он едет с Байденом сфоткаться. Чтобы что то решать нужно быть подготовленным, а он полный профан.
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31.08.2021 12:56 Відповісти
"Слуга народу" Маслов озвучив очікування від візиту Зеленського до США: Відключення РФ від SWIFT, додаткове озброєння, чіткий пакет санкцій - Цензор.НЕТ 8129
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31.08.2021 12:58 Відповісти
За Свифт он реально мог бы претендовать на второй срок.
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31.08.2021 12:58 Відповісти
четкий пакет санкций.- Оно пианисту надо. "Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец". А образец четыреждыуклониста : Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
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31.08.2021 12:58 Відповісти
Интересно, что он скажет через неделю?
Когда "результатом" визита будет только похлопывание Зеленского по щеке Байденом.
...
"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 3314
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31.08.2021 12:58 Відповісти
Это сделает кто-то вместо Байдена. Байдену некогда. Невовремя клоун приехал. Ему же говорили, что позже.
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31.08.2021 13:08 Відповісти
Тю хіба макрон і пані фюрерша своєму дружбану х.уйлу свіфт відключать помрійте
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31.08.2021 12:59 Відповісти
От свифта? А мы значит будем торговать с машанией, продавать туда сериалы квартала95 за наличку, да?
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31.08.2021 12:59 Відповісти
За золото и черную икру.
Пенсионеры и учителя будут увешаны золотыми бранзулетками и с перемазанными белужьей икрой ртами.

Долго обещать чтоли? ЗЕ ж уже инвестиций попривозил. "Слуга народу" Маслов озвучив очікування від візиту Зеленського до США: Відключення РФ від SWIFT, додаткове озброєння, чіткий пакет санкцій - Цензор.НЕТ 9888
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31.08.2021 16:33 Відповісти
"Слуга народу" Маслов озвучив очікування від візиту Зеленського до США: Відключення РФ від SWIFT, додаткове озброєння, чіткий пакет санкцій - Цензор.НЕТ 2087
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31.08.2021 13:00 Відповісти
Бысрее всего Зеля улеит назад несолоно хлебавши. Може Нуланд с ним поговорит, если Ермак и Трухин за дверями постоят.
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31.08.2021 13:06 Відповісти
И чтобы )(уйло на встречу с Бубочкой пришло в вышиванке и в шароварах.
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31.08.2021 13:17 Відповісти
Та це повний піпєц! Навіть не можу уявити!
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31.08.2021 13:54 Відповісти
Піраміда Маслоу ))
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31.08.2021 13:18 Відповісти
это было возможно при Порохе,
но не при оманском осле это точно
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31.08.2021 13:21 Відповісти
Якби як в тій притчі про пана, спробувшого ковалівської справи, не вийшов пшик.
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31.08.2021 13:52 Відповісти
А кто в ЕС про план Маршала для Украины говорил? Прибалты и Польша. Так они сами на дотациях ЕС сидят и ничего в ЕС по финансам не решают. Вот если бы Германия или Франция, тогда другое дело.
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31.08.2021 14:05 Відповісти
в самом лучшем случае - деменционный дед подарит шмркле - губо-закаточную машинку...
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31.08.2021 14:08 Відповісти
Смешно !
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31.08.2021 15:34 Відповісти
 
 