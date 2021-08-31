"Слуга народу" Маслов озвучив очікування від візиту Зеленського до США: Відключення РФ від SWIFT, додаткове озброєння, чіткий пакет санкцій
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Нардеп "Слуги народу" Денис Маслов очікує нового рівня співпраці і чітких гарантій безпеки після візиту президента Зеленського до США.
Про це парламентар заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Це надання Україні додаткової зброї, яка може знадобитися для нашого захисту, чіткий пакет санкцій під умовою ескалації конфлікту на Донбасі, в тому числі відключення від SWIFT. Так, це радикально. Але я, як і будь-який громадянин України, насамперед, турбуюся про нашу безпеку. Тому потрібен чіткий пакет санкцій, щоб усі учасники розуміли, якими можуть бути наслідки агресивних дій РФ щодо України", - наголосив нардеп.
Крім того, за словами Маслова, важливою є фінансова допомога.
"Тут можуть бути задіяні різні механізми. Пам’ятаєте, після Революції Гідності в Європі просувалася ідея так званого плану Маршалла? Тобто суттєва фінансова підтримка. Найбільших проблем країні-агресору може завдати благополучна Україна. Максимально, що ми можемо зробити для того, щоб виграти війну, стати максимально успішними. Було б розумно з боку західних країн, які розділяють наші цінності, допомогти нам в цьому", - додав парламентар.
Інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Денисом Масловим для Цензор.НЕТ читайте тут.
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Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що кошти військової допомоги, наданої США Україні, були витрачені даремно.
Вівторок, 31 серпня 2021, 12:30
Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - МИ БУДЕМО КРАСТИ, МОВЧАТИ НЕ ПИСКНУТИ ПРОТИ РОСЇЇ, ЗМЕНШУВАТИ ФІНАНСУВАННЯ НА АРМІЮ , НЕ ВИДІЛЯТИ ЗАПЛАНОВАНЕ БЮДЖЕТОМ , США НЕХАЙ ДУМАЮТЬ КАК ЗАХИСТИТИ ЄВРОПУ, КОЛИ РОЗВАЛИТЬСЯ РАШИСТЛЯНДІЯ
НАГЛЮЧЕЗРОБЛЕН ЗЕУБЛЮДКИІ!!!
Власти скрывают видео ДТП, которое за рулем машины совершил пьяный Слуга народа Трухин. Президент Зеленский покрывает от уголовной ответственности одного из финансистов своей партии
Цензор.Нет ознакомился с помощью наших источников с видеозаписями камер наблюдения на бориспольской трассе, которые зафиксировали передвижение автомобиля Ауди А8 АЕ 1046 ОК. За рулем машины находился народный депутат Слуга народа Александр Трухин. Видео передвижения машины с Трухиным за рулем и видео происшествия не опубликованы спустя 7 дней. Мы требуем официальной публикации записей, без этого обьективно составить представление об этой истории невозможно.
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И при этом Трухин - один из ключевых финансистов партии Слуга народа, который очень многое знает о том, как на самом деле и за какие средства работает партия и некоторые высшие органы власти. Кто куда и сколько заносит и раздает - и в парламенте, и в других офисах. Трухин - заместитель главы бюджетного комитета, который прямо влияет на многие многомиллиардные вопросы, и куратор Полтавской областной организации Слуг народа. К слову, вместе с ним в машине также в состоянии алкогольного опьянения нахожился Фахраддин Мухтаров, глава Полтавской областной организации Слуга народа, на которого была оформлена Ауди. Они партнеры с Трухиным. В общем, решили "отмазать" того, кто слишком много знает.
и акцент делать надо было БЫ! на будапештский высер - вы сэкономили на нас десятки млрд., если не сотни(сдерживать типо не пришлось сотни ракет Украины), так шо вы.... эх вы.... ("редиски")
По Лаврову дебили БЛ
очередное шоу найвиличнішого
Деня, так с этого нужно было и начинать
Когда "результатом" визита будет только похлопывание Зеленского по щеке Байденом.
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Пенсионеры и учителя будут увешаны золотыми бранзулетками и с перемазанными белужьей икрой ртами.
Долго обещать чтоли? ЗЕ ж уже инвестиций попривозил.
но не при оманском осле это точно