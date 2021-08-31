Лавров заявив, що питання Криму нібито закрито і "влада України це зрозуміла"

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що питання Криму "закрито". За його словами, українська влада нібито це вже зрозуміла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

РосЗМІ зазначають, що так він прокоментував підсумки української "Кримської платформи".

"Переконаний, керівники України зрозуміли, що питання Криму закрито", - сказав Лавров.

Глава МЗС РФ також заявив, що Україна намагається перешкодити проведенню виборів у Росії.

За його словами, Київ уже розіслав усім країнам вимоги не направляти своїх спостерігачів до Росії під час парламентських виборів у вересні, а причиною "втручання у внутрішні справи Росії стали українські спроби привласнити собі російський Крим".

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