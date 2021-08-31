Лавров заявив, що питання Криму нібито закрито і "влада України це зрозуміла"
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що питання Криму "закрито". За його словами, українська влада нібито це вже зрозуміла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
РосЗМІ зазначають, що так він прокоментував підсумки української "Кримської платформи".
"Переконаний, керівники України зрозуміли, що питання Криму закрито", - сказав Лавров.
Глава МЗС РФ також заявив, що Україна намагається перешкодити проведенню виборів у Росії.
За його словами, Київ уже розіслав усім країнам вимоги не направляти своїх спостерігачів до Росії під час парламентських виборів у вересні, а причиною "втручання у внутрішні справи Росії стали українські спроби привласнити собі російський Крим".
Топ коментарі
+30 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар31.08.2021 12:39
+24 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар31.08.2021 12:32
+18 Перехватчик
показати весь коментар31.08.2021 12:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Врёт не моргая, не краснея...
Лавровый лист на голой жопе
Бездарной путинской рассеи.
І тому створили Кримську платформу . .Ну шо ш , з точки зору конячої логіки , все так .! .
Все вопросы вокруг России всегда ..открыты!!! Всегда!!! Со всеми соседями....во все времена. Ну такая тухлая страна, заплывшая зеленым говном....и с открытыми вопросами.
владі !
Будут наказывать за нападки на Героев России Ивана Грозного, Малюту Скуратова, Иосифа Сралина ☹️
"Я к вам бежал три дня и три ночи, рассказать, как вы мне безразличны.."
Да, бомбануло у них от "Крымской платформы" не по-детски... только вроде подумали, что всё устаканилось, а тут бабац. Одно названия форума чего стоит
Других вопросов никто не открывал.