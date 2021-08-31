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Путін (21440) Росія (47244) Іловайськ (266) Офіс Генпрокурора (2351)

Офіс генпрокурора пояснив, чому Путіна не судять за Іловайськ: Україна поважає норми міжнародного права, які дають імунітет першим особам

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Офіс генпрокурора пояснив, чому Путіна не судять за Іловайськ: Україна поважає норми міжнародного права, які дають імунітет першим особам

Президент РФ Володимир Путін досі не притягнутий до відповідальності у справі про Іловайську трагедію, оскільки це суперечить нормам міжнародного права.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив начальник Департаменту з нагляду за кримінальними провадженнями щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Рудь, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні згадана особа не притягнута українськими правоохоронними органами до кримінальної відповідальності, оскільки, по-перше, існує так званий функціональний імунітет. Йдеться про міжнародне право. В українському законодавстві, у Кримінально-процесуальному кодексі відсутні заборони, визначені нормативно, для притягнення до кримінальної відповідальності перших осіб іноземних держав", — пояснив Рудь.

Глава департаменту доповнив, що Україна діє згідно з нормами міжнародного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі про Іловайську трагедію до відповідальності притягнуто четверо чиновників збройних сил РФ, - Офіс генпрокурора

"Водночас Україна — цивілізована країна. Ми поважаємо міжнародне право. Міжнародне право визначає функціональний імунітет для перших осіб держав, прем'єрміністрів, міністрів закордонних справ, а також очільників і співробітників дипломатичних місій. Так ось, на час виконання ними повноважень вони не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності", — наголосив Рудь.

Існують відповідні прецедентні рішення, зокрема Міжнародного суду ООН у справі Конго проти Бельгії, де суд чітко визначив, що є функціональний імунітет щодо таких держав, продовжив очільник департаменту.

"Тому наші дії щодо притягнення до кримінальної відповідальності на цьому етапі однозначно викличуть позов Російської Федерації проти України до Міжнародного суду ООН, який, щодо світової практики, буде не на нашу користь. Крім того, ми розуміємо, що Інтерпол не оголошує за такими статтями в розшук. Ми розуміємо, що є Міжнародний кримінальний суд, який у своїй діяльності не керується жодними імунітетами. І ми активно співпрацюємо з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду в цьому напрямі. Передаємо відповідні аналітичні документи та інформацію", — резюмував Рудь.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулася наймасштабніше вторгнення сил країни-агресора на територію України. 29 серпня 2014 року за наказом командування Генштабу ЗС РФ російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військовослужбовців.

В результаті трагедії в Іловайську 366 українських воїнів загинули, 429 були поранені, 300 - потрапили в полон.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Гітлеру і його кліці за це розкажіть, а то ж хлопці не знали і тупо самовипилялися з життя.
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31.08.2021 12:52
+8
Офис генпрокурора объяснил, почему Путин не ответил за Иловайск: Украина уважает нормы международного права, дающие иммунитет первым лицам - Цензор.НЕТ 2739
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31.08.2021 12:52
+8
так чего он байдена не застрелил на встрече, у него ж иммунитет на преступления...

зебилы что в такую хрень верят или просто им пофиг на преступления х ла и они тоже там мир видят...
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31.08.2021 12:54
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Гітлеру і його кліці за це розкажіть, а то ж хлопці не знали і тупо самовипилялися з життя.
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31.08.2021 12:52 Відповісти
не судили його живим. А Мусоліні - судили народним судом, він до законного не дожив.
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31.08.2021 13:32 Відповісти
Офис генпрокурора объяснил, почему Путин не ответил за Иловайск: Украина уважает нормы международного права, дающие иммунитет первым лицам - Цензор.НЕТ 2739
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31.08.2021 12:52 Відповісти
так чего он байдена не застрелил на встрече, у него ж иммунитет на преступления...

зебилы что в такую хрень верят или просто им пофиг на преступления х ла и они тоже там мир видят...
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31.08.2021 12:54 Відповісти
Педроє ***** а нє ліцо...
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31.08.2021 12:54 Відповісти
Да уж, а убить в необьявленной войне 500 человек это конечно соответствует международному праву
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31.08.2021 12:55 Відповісти
***
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад - да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!

Юрий Нестеренко
...
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31.08.2021 12:55 Відповісти
Полную чушь городят...
скажите это хотя бы румынам или югославам Офис генпрокурора объяснил, почему Путин не ответил за Иловайск: Украина уважает нормы международного права, дающие иммунитет первым лицам - Цензор.НЕТ 6210
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31.08.2021 12:56 Відповісти
Румыны ж сами и москанули. Сходняк определил, и порешили.
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31.08.2021 12:58 Відповісти
Ну так привлеките командование Генштаба РФ - что вы сопли жуёте ?
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31.08.2021 12:59 Відповісти
Та ні, їм легше з подачи Портнова відкривати справи проти Пороха та українських військовослужбовців Офіс генпрокурора пояснив, чому Путіна не судять за Іловайськ: Україна поважає норми міжнародного права, які дають імунітет першим особам - Цензор.НЕТ 7826
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31.08.2021 13:45 Відповісти
Офис генпрокурора объяснил, почему Путин не ответил за Иловайск: Украина уважает нормы международного права, дающие иммунитет первым лицам - Цензор.НЕТ 5924
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31.08.2021 13:00 Відповісти
Допи..ділися зелена шваль, що тепер виявляється Путін - неХу..ло!
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31.08.2021 13:00 Відповісти
Офис генпрокурора объяснил, почему Путин не ответил за Иловайск: Украина уважает нормы международного права, дающие иммунитет первым лицам - Цензор.НЕТ 1909
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31.08.2021 13:03 Відповісти
Та зассали просто, так и скажите. Шойгу, Герасимов, Патрушев - тоже первые лица государства?
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31.08.2021 13:04 Відповісти
Звичайно. Путін - то далеко і страшно. А от свого власного п'ятого президента затягаємо по судах у вигаданих справах. Навіть у день, коли він ховає свого батька
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31.08.2021 13:07 Відповісти
І х.уйло не вбивця це ж прокурор якоі краіни винних немає сім років ой ужасть
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31.08.2021 13:09 Відповісти
вот это так ответ Офіс генпрокурора пояснив, чому Путін не відповів за Іловайськ: Україна поважає норми міжнародного права, що дають імунітет першим особам - Цензор.НЕТ 5186 кремлевская крыса у наших прокурорских оказывается в авторитете ...
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31.08.2021 13:11 Відповісти
Но дело то завести можно.
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31.08.2021 13:12 Відповісти
Праильна !!! И Гитлера поэтому судить низззя!
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31.08.2021 13:24 Відповісти
Сказал бы прямо, что руки коротки
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31.08.2021 13:25 Відповісти
Коли був знищений президент Сірії за допомогою штатів- це міжнародне право ще не діяло??
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31.08.2021 13:28 Відповісти
Нет НИКАКИХ имунитетов никаким лицам!!!! Не существуют никакие нормы международного права для убийц, отравителей, организаторов геноцида народов.
Не мелите бредятину если не знаете, кто перед вами.
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31.08.2021 13:28 Відповісти
Когда президент Панамы Норьега достал американцев за крышевание наркоторговли, они высадили десант, доставили иго в Штаты и посадили в тюрьму.
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31.08.2021 13:32 Відповісти
хочеш сказати, що американці спокійно можуть посадити Зелю?
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31.08.2021 13:33 Відповісти
Вообще-то не думал, но мысль интересная. За членограйство, например.
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31.08.2021 14:17 Відповісти
Значит это международное право распространяется только но президентов США и Раши
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31.08.2021 13:36 Відповісти
Путина там не было, во всем виноват Порошенко.
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31.08.2021 13:51 Відповісти
Потому что "законы" - это чушь, хрень и бред силой кобылы, если за ними не стоит реальная сила, котороя может справится с их нарушителями!
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31.08.2021 14:16 Відповісти
***** это уровень хусейна, каддафи, пол пота, за его казнь объявить премию и его свои же и грохнут
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31.08.2021 14:23 Відповісти
Нестеренко писал что поскольку РФ - государство-агрессор, то Украина имеет право наносить удары по любым ее военным целям, вплоть до уничтожения верховного главнокомандующего Путина В.В.
А эти сопли жуют…
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31.08.2021 15:09 Відповісти
НУ ПУСТЬ ПРЕЗИДЕНТ ЛЮБОЙ СТРАНЫ УБЬЕТ ПУТИНА ПРИ ВСТРЕЧЕ !!! ИММУНИТЕТ ТО ЕСТЬ !) А ЕСЛИ ВИДЯТ ДВОЙНИКА СРАЗУ ПРЕРЫВАЮТ ВСТРЕЧУ !!!
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31.08.2021 17:44 Відповісти
Офіс генпрокурора пояснив, чому Путіна не судять за Іловайськ: Україна поважає норми міжнародного права, які дають імунітет першим особам - Цензор.НЕТ 3169
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31.08.2021 17:45 Відповісти
Пропоную Генпрокуророві особисто зайти в кожний дім бійців, що загинули під Іловайськом і пояснити їхнім вдовам та сиротам, що таке імунітет для вбивць, що займають посади "первых лиц".
Щось пИня не спішить дотримуватись норм міжнародного права стосовно України, Грузії, Молдови. І міжнародне право не надає спротиву злочинної діяльності цієї мразі!
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31.08.2021 17:45 Відповісти
 
 