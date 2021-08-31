Офіс генпрокурора пояснив, чому Путіна не судять за Іловайськ: Україна поважає норми міжнародного права, які дають імунітет першим особам
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Президент РФ Володимир Путін досі не притягнутий до відповідальності у справі про Іловайську трагедію, оскільки це суперечить нормам міжнародного права.
Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив начальник Департаменту з нагляду за кримінальними провадженнями щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Рудь, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні згадана особа не притягнута українськими правоохоронними органами до кримінальної відповідальності, оскільки, по-перше, існує так званий функціональний імунітет. Йдеться про міжнародне право. В українському законодавстві, у Кримінально-процесуальному кодексі відсутні заборони, визначені нормативно, для притягнення до кримінальної відповідальності перших осіб іноземних держав", — пояснив Рудь.
Глава департаменту доповнив, що Україна діє згідно з нормами міжнародного права.
"Водночас Україна — цивілізована країна. Ми поважаємо міжнародне право. Міжнародне право визначає функціональний імунітет для перших осіб держав, прем'єрміністрів, міністрів закордонних справ, а також очільників і співробітників дипломатичних місій. Так ось, на час виконання ними повноважень вони не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності", — наголосив Рудь.
Існують відповідні прецедентні рішення, зокрема Міжнародного суду ООН у справі Конго проти Бельгії, де суд чітко визначив, що є функціональний імунітет щодо таких держав, продовжив очільник департаменту.
"Тому наші дії щодо притягнення до кримінальної відповідальності на цьому етапі однозначно викличуть позов Російської Федерації проти України до Міжнародного суду ООН, який, щодо світової практики, буде не на нашу користь. Крім того, ми розуміємо, що Інтерпол не оголошує за такими статтями в розшук. Ми розуміємо, що є Міжнародний кримінальний суд, який у своїй діяльності не керується жодними імунітетами. І ми активно співпрацюємо з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду в цьому напрямі. Передаємо відповідні аналітичні документи та інформацію", — резюмував Рудь.
Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулася наймасштабніше вторгнення сил країни-агресора на територію України. 29 серпня 2014 року за наказом командування Генштабу ЗС РФ російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військовослужбовців.
В результаті трагедії в Іловайську 366 українських воїнів загинули, 429 були поранені, 300 - потрапили в полон.
Будь ласка, зачекайте...
зебилы что в такую хрень верят или просто им пофиг на преступления х ла и они тоже там мир видят...
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.
Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.
Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.
Тем, кто был настолько грешен,
Ад - да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.
Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
Юрий Нестеренко
...
скажите это хотя бы румынам или югославам
Не мелите бредятину если не знаете, кто перед вами.
А эти сопли жуют…
Щось пИня не спішить дотримуватись норм міжнародного права стосовно України, Грузії, Молдови. І міжнародне право не надає спротиву злочинної діяльності цієї мразі!