Від початку року Україна через екологічні злочини зазнала збитків більш ніж на 163 млн грн, - в.о. директора ДБР Сухачов

Незаконні рубки лісів, протиправний видобуток корисних копалин і знищення об'єктів природно-заповідного фонду - це лише частина великого переліку злочинів проти довкілля, які регулярно викривають працівники ДБР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР, про ці та інші результати роботи у сфері протидії злочинам проти екології йшлося під час робочої наради у в.о. директора ДБР Олексія Сухачова.

Лише в 2021 році Бюро розслідувало 367 кримінальних проваджень щодо екологічних злочинів. В результаті 168 особам повідомлено про підозру, до суду вже направлено 67 обвинувальних актів щодо 134 осіб.

"Розмір встановлених збитків у вже скерованих до суду кримінальних провадженнях становить понад 163 млн гривень, серед них 90 млн гривень – через незаконну порубку лісу. І, я впевнений, що це лише частка порушень, яка чітко вказує на катастрофічну масштабність злочинної діяльності у цій сфері", - зазначив Олексій Сухачов.

Переважно подібні злочини відбуваються через недбалість та за сприяння працівників лісової сфери, які навпаки мали б їм протидіяти.

Найбільше фактів незаконних вирубок лісів працівники ДБР виявили у Харківській (47), Закарпатській (34) та Чернівецькій (26) областях. У більшості з них вже встановлено обсяги нанесених державі збитків, але ця робота ще триває.

Найзначніші фінансові втрати встановлено у Київській (51 млн грн), Харківській (19,5 млн грн) та Волинській (понад 17,2 млн грн) областях. Більше половини від загальної суми збитків перепало саме на ці регіони.

"Наше завдання, - наголосив Олексій Сухачов, - не тільки не збавляти темпи протидії цим злочинам, але й запобігати їм там, де це ще можливо".

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Виконувач обов’язків Директора ДБР зазначив, що на відновлення лісового фонду держава також виділяє чималі кошти і працівники Державно бюро розслідувань повинні уважно слідкувати за порядком та ефективністю їх використання.

Найрезонансніші "екологічні" справи цього року:

- Масштабні незаконні порубки на Київщині, які завдали збитків державі понад 13 мільйонів гривень;

- Вирубка дерев у заповідній зоні Шацького нацпарку на 16 млн гривень;

- Збиток на понад 8 млн гривень через незаконну вирубку лісу на Харківщині.