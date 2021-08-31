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вирубка (111) ліс (448) кримінальна відповідальність (185) екологія (926) ДБР (2567) Сухачов (55)

Від початку року Україна через екологічні злочини зазнала збитків більш ніж на 163 млн грн, - в.о. директора ДБР Сухачов

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку року Україна через екологічні злочини зазнала збитків більш ніж на 163 млн грн, - в.о. директора ДБР Сухачов

Незаконні рубки лісів, протиправний видобуток корисних копалин і знищення об'єктів природно-заповідного фонду - це лише частина великого переліку злочинів проти довкілля, які регулярно викривають працівники ДБР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР, про ці та інші результати роботи у сфері протидії злочинам проти екології йшлося під час робочої наради у в.о. директора ДБР Олексія Сухачова.

Лише в 2021 році Бюро розслідувало 367 кримінальних проваджень щодо екологічних злочинів. В результаті 168 особам повідомлено про підозру, до суду вже направлено 67 обвинувальних актів щодо 134 осіб.

"Розмір встановлених збитків у вже скерованих до суду кримінальних провадженнях становить понад 163 млн гривень, серед них 90 млн гривень – через незаконну порубку лісу. І, я впевнений, що це лише частка порушень, яка чітко вказує на катастрофічну масштабність злочинної діяльності у цій сфері", - зазначив Олексій Сухачов.

Переважно подібні злочини відбуваються через недбалість та за сприяння працівників лісової сфери, які навпаки мали б їм протидіяти.

Найбільше фактів незаконних вирубок лісів працівники ДБР виявили у Харківській (47), Закарпатській (34) та Чернівецькій (26) областях. У більшості з них вже встановлено обсяги нанесених державі збитків, але ця робота ще триває.

Від початку року Україна через екологічні злочини зазнала збитків більш ніж на 163 млн грн, - в.о. директора ДБР Сухачов 01

Найзначніші фінансові втрати встановлено у Київській (51 млн грн), Харківській (19,5 млн грн) та Волинській (понад 17,2 млн грн) областях. Більше половини від загальної суми збитків перепало саме на ці регіони.

"Наше завдання, - наголосив Олексій Сухачов, - не тільки не збавляти темпи протидії цим злочинам, але й запобігати їм там, де це ще можливо".

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Виконувач обов’язків Директора ДБР зазначив, що на відновлення лісового фонду держава також виділяє чималі кошти і працівники Державно бюро розслідувань повинні уважно слідкувати за порядком та ефективністю їх використання.

Найрезонансніші "екологічні" справи цього року:

- Масштабні незаконні порубки на Київщині, які завдали збитків державі понад 13 мільйонів гривень;

- Вирубка дерев у заповідній зоні Шацького нацпарку на 16 млн гривень;

- Збиток на понад 8 млн гривень через незаконну вирубку лісу на Харківщині.

Автор: Наталя Джума
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Так потерпевший вiслюк еще в 19-м году остановил вырубку Карпат и добычу бурштына! А в 21-м году посадил миллиард деревьев! Какие убытки? С начала года Украина из-за экологических преступлений понесла убытки более чем на 163 млн грн, - и.о. директора ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 530
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31.08.2021 13:00 Відповісти
Ну что Вы приписываете ослу чужие достижения?
3 июля 2015 года Петр Порошенко:
"Две недели даю для ликвидации крышевания добычи янтаря! Ни один участок не работает без милицейской, без прокурорской и СБУ-шной крыши и без крыши на уровне районной администрации. Великолепная координация! Мириться с этим я не собираюсь. Подъеду без охраны на одну из трех областей Житомирскую, Ровненскую или Волынскую и покажу, каким образом и кто крышует беззаконие!"

Но ни через две недели, ни через год, ни даже до конца своей президентской каденции Порошенко так никуда и не приехал, так ничего и не показал..."
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31.08.2021 13:22 Відповісти
Ненене. потерпевшй вiслюк присваивает все достижения папередников, так что не будем ему мешать.
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31.08.2021 13:27 Відповісти
Ну констатували факти ,підрахували збитки ,а де висновки ,де покарані злочинці,де відшкодовані збитки ????))))
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31.08.2021 13:06 Відповісти
А ГБР це що новий статистичний орган ???)))
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31.08.2021 13:12 Відповісти
Украина из-за экологических преступлений понесла убытки более чем на 163 млн грн/ Что будет дальше, известно. Типа : Дубилета подозревают в растрате средств "Приватбанка" на сумму в более чем 8 млрд гривен. ВАКС отменил заочный(!) арест Дубилета.
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31.08.2021 13:15 Відповісти
 
 