70% дорослих повністю вакцинували від COVID-19 у Євросоюзі. Ми повинні йти далі, - фон дер Ляєн
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Курс вакцинації від COVID-19 завершили 70% дорослого населення в ЄС, проте щеплювальну кампанію необхідно продовжувати.
Про це заявила у вівторок голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"70% дорослих у ЄС повністю вакциновані. Я хочу подякувати багатьом людям, хто зробив це велике досягнення можливим", - написала вона у Twitter.
"Але ми маємо йти далі! Нам потрібно, щоб вакцинувалось більше європейців. І нам потрібно також вакцинувати решту світу", - додала вона.
На початку серпня фон дер Ляєн повідомляла, що в Євросоюзі 60% всього дорослого населення вже повністю вакциновані від COVID-19.
Тим часом напередодні у понеділок регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з питань Європи Ганс Клюге зазначав, що у ВООЗ серйозно стурбовані сповільненням у Європі темпів вакцинації від COVID-19 і побоюються суттєвого збільшення до зими показників смертності в регіоні серед інфікованих.
"Минулого тижня зафіксували зростання на 11% кількості смертей у регіоні - відповідно до надійних прогнозів, очікується, що в Європі на 1 грудня буде ще 236 тис. смертей", - сказав тоді Клюге.
Будь ласка, зачекайте...
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/gibraltar/ - Гибралтар
по ссылке которую я дал можно увидеть ссылку на ..
Официальную страницу в Твиттере правительства Ее Величества Гибралтара, содержащая информацию о государственных министерствах, департаментах и службах.
https://twitter.com/GibraltarGov/status/1431230592021147655
Там есть
Количество вакцинированных 39 596 или 117,57 %
Полностью вакцинировано 39 216 или 116,44 %
Читай по буквам..
если уже кое где есть 116,44 %...то будет и 147....
Или ума нет...и не умеешь..??
Gibraltar is hoping to vaccinate all residents aged 16 and over and its imported workforce - more than 40,000 people in all - by the end of the month, its health minister has said.
Vaccination Gibraltar has administered at least 78,812 doses of COVID vaccines so far. Assuming every person needs 2 doses, that's enough to have vaccinated about 116.9% of the country's population.
About this data This vaccine rollout data is reported by the number of doses of coronavirus vaccines administered, not the number of people who have been vaccinated. Because most vaccines require two doses and many countries have different schedules to deliver the second dose, we don't know with this data how many people have ultimately received both doses.