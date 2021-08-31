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70% дорослих повністю вакцинували від COVID-19 у Євросоюзі. Ми повинні йти далі, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

70% дорослих повністю вакцинували від COVID-19 у Євросоюзі. Ми повинні йти далі, - фон дер Ляєн

Курс вакцинації від COVID-19 завершили 70% дорослого населення в ЄС, проте щеплювальну кампанію необхідно продовжувати.

Про це заявила у вівторок голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"70% дорослих у ЄС повністю вакциновані. Я хочу подякувати багатьом людям, хто зробив це велике досягнення можливим", - написала вона у Twitter.

"Але ми маємо йти далі! Нам потрібно, щоб вакцинувалось більше європейців. І нам потрібно також вакцинувати решту світу", - додала вона.

На початку серпня фон дер Ляєн повідомляла, що в Євросоюзі 60% всього дорослого населення вже повністю вакциновані від COVID-19.

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Тим часом напередодні у понеділок регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з питань Європи Ганс Клюге зазначав, що у ВООЗ серйозно стурбовані сповільненням у Європі темпів вакцинації від COVID-19 і побоюються суттєвого збільшення до зими показників смертності в регіоні серед інфікованих.

"Минулого тижня зафіксували зростання на 11% кількості смертей у регіоні - відповідно до надійних прогнозів, очікується, що в Європі на 1 грудня буде ще 236 тис. смертей", - сказав тоді Клюге.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
70% взрослых полностью вакцинировали от COVID-19 в Евросоюзе. Мы должны идти дальше, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 9906 70% взрослых полностью вакцинировали от COVID-19 в Евросоюзе. Мы должны идти дальше, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 9906 70% взрослых полностью вакцинировали от COVID-19 в Евросоюзе. Мы должны идти дальше, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 9906 дальше это куда???? куда вы собрались идти дальше...????
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31.08.2021 13:24
+2
Курс завершили. Результаты неутешительны. Что дальше?
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31.08.2021 13:34
+1
Далі це 147%. Дайош! 70% взрослых полностью вакцинировали от COVID-19 в Евросоюзе. Мы должны идти дальше, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 4653
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31.08.2021 13:26
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Найкоротший теж вакцинував 70% населення, як і обіцяв.
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31.08.2021 13:24 Відповісти
ВакцЫновал 73 % Божьей Росой 70% взрослых полностью вакцинировали от COVID-19 в Евросоюзе. Мы должны идти дальше, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 2645
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31.08.2021 13:31 Відповісти
З такою кількістю мракобісів антиваксів то хоча б третину вакцинувати вже успіх.
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31.08.2021 13:52 Відповісти
70% взрослых полностью вакцинировали от COVID-19 в Евросоюзе. Мы должны идти дальше, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 9906 70% взрослых полностью вакцинировали от COVID-19 в Евросоюзе. Мы должны идти дальше, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 9906 70% взрослых полностью вакцинировали от COVID-19 в Евросоюзе. Мы должны идти дальше, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 9906 дальше это куда???? куда вы собрались идти дальше...????
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31.08.2021 13:24 Відповісти
Далі це 147%. Дайош! 70% взрослых полностью вакцинировали от COVID-19 в Евросоюзе. Мы должны идти дальше, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 4653
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31.08.2021 13:26 Відповісти
Ну если уже кое где есть 116,44 %...то будет и 147....
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/gibraltar/ - Гибралтар
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31.08.2021 13:32 Відповісти
Т.е. с сайта МОЗ Великобритании ты не можешь дать ссылку. ОК.
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31.08.2021 13:34 Відповісти
Для особо одаренных...
по ссылке которую я дал можно увидеть ссылку на ..
Официальную страницу в Твиттере правительства Ее Величества Гибралтара, содержащая информацию о государственных министерствах, департаментах и ​​службах.
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31.08.2021 13:41 Відповісти
Та шо ты петляешь? Давай прямую ссылку на первоисточник! 70% взрослых полностью вакцинировали от COVID-19 в Евросоюзе. Мы должны идти дальше, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 7247
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31.08.2021 13:43 Відповісти
Держи..
https://twitter.com/GibraltarGov/status/1431230592021147655
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31.08.2021 13:44 Відповісти
И с каких пор твиттер стал официальным сайтом МОЗ Гибралтара? И где там 147%? 70% взрослых полностью вакцинировали от COVID-19 в Евросоюзе. Мы должны идти дальше, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 901
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31.08.2021 13:48 Відповісти
А с чего ты взял что там должно быть 147%??
Там есть
Количество вакцини­рованных 39 596 или 117,57 %
Полностью вакцини­ровано 39 216 или 116,44 %
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31.08.2021 13:50 Відповісти
Ты ж само и написало про 147% 70% дорослих повністю вакцинували від COVID-19 у Євросоюзі. Ми повинні йти далі, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 6226 И эти твои %% откуда? Даже на твиттере этого нет 70% дорослих повністю вакцинували від COVID-19 у Євросоюзі. Ми повинні йти далі, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 6226
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31.08.2021 13:51 Відповісти
Это тебе с будуна наверное показалось что я говорю что там написано 147%....в действительности же я написал несколько иначе..
Читай по буквам..
если уже кое где есть 116,44 %...то будет и 147....
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31.08.2021 13:53 Відповісти
И где? Нет в твоих "источниках" ни 116, ни 147 70% дорослих повністю вакцинували від COVID-19 у Євросоюзі. Ми повинні йти далі, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 5748
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31.08.2021 13:56 Відповісти
Бери количество населения Гибралтара...бери количество вакцинированных ...бери калькулятор...и считай....
Или ума нет...и не умеешь..??
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31.08.2021 13:58 Відповісти
Так где на твиттере 116%?
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31.08.2021 13:59 Відповісти
31.08.2021 13:58
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31.08.2021 13:59 Відповісти
Где?

70% дорослих повністю вакцинували від COVID-19 у Євросоюзі. Ми повинні йти далі, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 1486
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31.08.2021 14:01 Відповісти
Вот тут 31.08.2021 13:58
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31.08.2021 14:02 Відповісти
Где?

70% дорослих повністю вакцинували від COVID-19 у Євросоюзі. Ми повинні йти далі, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 5000
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31.08.2021 14:02 Відповісти
Выше написано...тебе осталось дело за малым...взять калькулятор и попробовать включить мозг...если он конечно у тебя есть...
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31.08.2021 14:04 Відповісти
Сделай скрин и обведи кружочком. Вот так:

70% дорослих повністю вакцинували від COVID-19 у Євросоюзі. Ми повинні йти далі, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 9701
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31.08.2021 14:06 Відповісти
Я не могу добавить тебе мозгов...ты уж извини....я не господь бог...
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31.08.2021 14:07 Відповісти
Т.е. ты таки соврал про 147% 70% дорослих повністю вакцинували від COVID-19 у Євросоюзі. Ми повинні йти далі, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 7723
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31.08.2021 14:09 Відповісти
И даже господь бог уже не сможет тебе добавить мозгов....так что живи как живешь...
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31.08.2021 14:11 Відповісти
Та понятно, что ты слился. Не суетись уже. 70% дорослих повністю вакцинували від COVID-19 у Євросоюзі. Ми повинні йти далі, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 3700
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31.08.2021 14:12 Відповісти
Не все так фантастично, как ты выдумал.

Gibraltar is hoping to vaccinate all residents aged 16 and over and its imported workforce - more than 40,000 people in all - by the end of the month, its health minister has said.
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31.08.2021 14:29 Відповісти
Курс завершили. Результаты неутешительны. Что дальше?
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31.08.2021 13:34 Відповісти
пані баронесса, Ви розум, честь і совість нашої з Вами **********.
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31.08.2021 13:52 Відповісти
Что говорит о том, что вакцины НЕУДАЛИСЬ, нужно работать в этом направлении более интенсивно и с умом!
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31.08.2021 14:00 Відповісти
вы должны ипаться в жжопуу , и никаких дальше...
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31.08.2021 14:21 Відповісти
 
 