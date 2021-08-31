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Війська РФ обстріляли українські позиції біля Новозванівки зі 120-мм мінометів, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Війська РФ обстріляли українські позиції біля Новозванівки зі 120-мм мінометів, - Міноборони

Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, в напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки противник використовував міномети 120-мм калібру.

Поблизу Нью-Йорка збройні формування РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

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"На ворожі обстріли наші захисники дали адекватну відповідь.

Про всі факти порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - повідомили в Міноборони.

Автор: Анастасія Потіха
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Пожалуйтесь в мацепекарню,
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31.08.2021 13:45 Відповісти
Ну і?
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31.08.2021 13:56 Відповісти
Прочитав: "Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Новосибирска". Мелькнуло:"Ну ничего себе".
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31.08.2021 14:45 Відповісти
 
 