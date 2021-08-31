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ВР не направляла жодного нардепа до складу делегації, яка відправилася з президентом в США, - Разумков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада не направляла жодного народного депутата до складу офіційної делегації, котра 30 серпня вирушила з президентом Володимиром Зеленським у США.
Про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков сказав під час брифінгу біля будівлі парламенту у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Від Верховної Ради не поїхало жодного депутата. Ми нікого не направляли у відрядження в Сполучені Штати Америки в рамках візиту президента", - зазначив Разумков.
У той же час спікер підкреслив, що в разі необхідності направлення парламентської делегації в США, це обов'язково буде зроблено.
Топ коментарі
+18 Bogdan_
показати весь коментар31.08.2021 13:35
+17 Oljik
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+14 Підлога Маккартні
показати весь коментар31.08.2021 13:42
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Абсолютно всі українські президенти зловживають своєю владою і намагаються сконцентрувати якнайбільше повноважень у своїх руках. Іноді вони переходять авторитарну межу - і громадяни збираються на революцію, аби усунути главу держави. Однак, одразу після цього українці обирають чергового лідера, який пообіцяє їм краще життя.
У чому ж проблема: невже ми постійно обираємо не тих людей? Чи, можливо, сама державна система із центруванням влади в руках однієї людини не підходить Україні?
Стає очевидним той факт, що форми правління, в яких фігурує президент, не ведуть нас ні до чого доброго. Можливо, час розривати це зачароване коло?Источник: https://censor.net/ru/b3285297
Кравчук и Ющенко отдали свои полномочия добровольно.
Кравчук провел ЧЕСТНЫЕ, досрочные выборы.
Кучма хотел сначала схитрить, потому как в тот момент не видел себе достойной замены - из известных лиц все под подозрением в работе на Кремль. И сама операция "Кучма геть" была разработана и введена в действие ФСБ, о чем Данилыч в конце концов узнал, так как и Украина имела свою агентуру в РФ.
Ющенко просрал всё доверие народа и ему второй срок не светил, потому взяв денежку у Януковича, помог ему сфальсифицировать выборы в 2010-м году.
Янукович просто сбежал из страны, тем самым ДОБРОВОЛЬНО отказался от своих полномочий.
Порошенко повторил тот же вариант с доверием, что и у Ющенко. Правда он точно не помогал Зеленскому стать Президентом, а помогли его сторонники, которые вывели ПА во второй тур, когда вся социология показывала, что он проиграет второй тур любому кандидату. Собственно без сторонников Порошенко, Зеленский мог и не стать Президентом и это надо понимать, чтобы не допустить повторения такой катастрофической ошибки в будущем.
отстрелДТП с крепостными гоями.
РазумкоФФ, трухін поїхав, як приватна особа, на запрошення дерьмака- зЕзідента ? Чи чим ти намагаєшся проманіпулювати?