ПТУРи, снайперські комплекси і бронетехніка: РФ перекидає на Донбас нові партії озброєння і боєприпасів, - розвідка
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Командування ЗС РФ продовжує посилювати бойові спроможності з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів окупаційних військ. Для приховування постачання бойової техніки і майна військового призначення окупанти використовують неконтрольовані Україною ділянки кордону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Так, за даними української розвідки, протягом поточного місяця з РФ на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях було завезено понад 6 тис. тонн пального, нові партії озброєння і боєприпасів.
В тому числі, протитанкові керовані ракети, протитанкові та протипіхотні міни, снайперські комплекси, патрони для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок.
Крім того, окупанти завозили броньовану техніку після проведення ремонту на підприємствах РФ.
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можно грамотно - чтобы сами ударили орки, как Сралин скулил - нонегонопале - 3.5тыс. танчиков грозных взорвале 20000 мирных сралинских танчиков и 3млн. дидов германских опустили 5млн. дидов которые просто там при 14000 самолетиков сеяли картошечку - ну и у противника было аж 3.5 тыс самолетЫЩ!!!!
но у нас нету этого, так шо мона сделать грамотно, особенно пока "кое-кто" на выезде.
ну ясно шо это шутка, Путин и так не нападет, ибо за трубы боится.
так что Байден пусть дает гарантии.