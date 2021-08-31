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ПТУРи, снайперські комплекси і бронетехніка: РФ перекидає на Донбас нові партії озброєння і боєприпасів, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події

ПТУРи, снайперські комплекси і бронетехніка: РФ перекидає на Донбас нові партії озброєння і боєприпасів, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує посилювати бойові спроможності з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів окупаційних військ. Для приховування постачання бойової техніки і майна військового призначення окупанти використовують неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, протягом поточного місяця з РФ на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях було завезено понад 6 тис. тонн пального, нові партії озброєння і боєприпасів.

В тому числі, протитанкові керовані ракети, протитанкові та протипіхотні міни, снайперські комплекси, патрони для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли українські позиції біля Новозванівки зі 120-мм мінометів, - Міноборони

Крім того, окупанти завозили броньовану техніку після проведення ремонту на підприємствах РФ.

Автор: Анастасія Потіха
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Бронетехника уже с кроватными сетками от Джевелинов, или на месте приварят? ПТУРы, снайперские комплексы и бронетехника: РФ перебрасывает на Донбасс новые партии вооружения и боеприпасов, - разведка - Цензор.НЕТ 190
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31.08.2021 13:36 Відповісти
И что делать?
можно грамотно - чтобы сами ударили орки, как Сралин скулил - нонегонопале - 3.5тыс. танчиков грозных взорвале 20000 мирных сралинских танчиков и 3млн. дидов германских опустили 5млн. дидов которые просто там при 14000 самолетиков сеяли картошечку - ну и у противника было аж 3.5 тыс самолетЫЩ!!!!

но у нас нету этого, так шо мона сделать грамотно, особенно пока "кое-кто" на выезде.
ну ясно шо это шутка, Путин и так не нападет, ибо за трубы боится.
так что Байден пусть дает гарантии.
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31.08.2021 13:40 Відповісти
Тип понуждение к миру ..**** Путин та ещё **** а потом Лавруша см Машкой и Собаковой будут ширинку с труселями рвать крича мол не хочу Минску Украина и нее хочет вот и принуждаем...
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31.08.2021 13:42 Відповісти
Був Донбас, а став військовим полігоном. Домахались трицветами. ПТУРы, снайперские комплексы и бронетехника: РФ перебрасывает на Донбасс новые партии вооружения и боеприпасов, - разведка - Цензор.НЕТ 4930 ПТУРы, снайперские комплексы и бронетехника: РФ перебрасывает на Донбасс новые партии вооружения и боеприпасов, - разведка - Цензор.НЕТ 412
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31.08.2021 13:42 Відповісти
То мабудь для забезпечення стійкого "режиму тиші". Нє?
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31.08.2021 13:44 Відповісти
Шоб было не громко, надо отакое:

ПТУРы, снайперские комплексы и бронетехника: РФ перебрасывает на Донбасс новые партии вооружения и боеприпасов, - разведка - Цензор.НЕТ 5796
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31.08.2021 13:46 Відповісти
 
 