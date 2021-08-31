ПТУРи, снайперські комплекси і бронетехніка: РФ перекидає на Донбас нові партії озброєння і боєприпасів, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує посилювати бойові спроможності з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів окупаційних військ. Для приховування постачання бойової техніки і майна військового призначення окупанти використовують неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, протягом поточного місяця з РФ на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях було завезено понад 6 тис. тонн пального, нові партії озброєння і боєприпасів.

В тому числі, протитанкові керовані ракети, протитанкові та протипіхотні міни, снайперські комплекси, патрони для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок.

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Крім того, окупанти завозили броньовану техніку після проведення ремонту на підприємствах РФ.