"Північний потік-2" може стати катастрофою для всієї Європи. Зеленський має чітко сказати Байдену, що газопровід потрібно зупинити, - The New York Times

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським лідером Джо Байденом. Вони, ймовірно, будуть обговорювати різні питання: стан відносин з Росією, боротьбу України з корупцією і проблеми пандемії. Подякувавши президенту Байдену за підтримку і допомогу Америки, український лідер може поцікавитися членством України в НАТО.

Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Це буде важлива зустріч. Але серйозну проблему становитиме "Північний потік-2". "Улюблений проект" президента Росії Володимира Путіна загрожує безпеці Європи і особливо України. Час на зупинку проекту, який перебуває на порозі завершення, вичерпується. Зеленський повинен чітко сказати Байдену, що "Північний потік -2" потрібно зупинити.

Безумовно, адміністрація Байдена не мала багато часу, щоб зупинити проект. До того, коли Байден вступив на посаду президента, значна частина будівництва газопроводу була завершена. Незважаючи на це, перші сигнали свідчили про те, що нова адміністрація серйозно ставилася до зупинки проекту.

Байден раніше заявив, що трубопровід є "поганою угодою для Європи", тоді як держсекретар Ентоні Блінкен сказав, що уряд "рішуче налаштований зробити все можливе", щоб запобігти завершенню будівництва. Однак з часом адміністрація змінила курс. У липні США опублікували спільну заяву з Німеччиною щодо "Північного потоку -2", яка фактично надала Росії дозвіл на завершення будівництва газопроводу.

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Цей крок шокував багатьох союзників Америки в Європі, які виступали проти проекту. Двопартійна група законодавців США, приголомшена ситуацією, намагалася переконати адміністрацію припинити завершення будівництва газопроводу. Найбільших втрат від "Північного потоку -2" можуть зазнати Україна та Польща.

Міністри закордонних справ цих країн, жодна з яких не брала участі у переговорах між Німеччиною та Америкою, також виступили із власною заявою, стверджуючи, що політична, національна та економічна безпека Європи опиниться під загрозою унаслідок "Північного потоку -2". Газопровід дасть Росії можливість "дестабілізувати ситуацію в Європі". Існує безліч причин, через які газопровід може стати катастрофою не лише для України та Польщі, а й для всієї Європи.

"Північний потік -2" дасть Росії прямий шлях у серце Європи. Це зробить Європу, яка зараз імпортує більше третини природного газу з Росії, ще більш залежною від Кремля - фактично надавши Москві енергетичну монополію на континенті. Шкідливі наслідки легко передбачити: Росія могла б припинити подачу газу до Європи, потенційно залишивши без нього мільйони європейців.

Україна заробляє щорічно мільярд доларів унаслідок транзитних зборів: завершення будівництва "Північного потоку-2" зробить українсько-польський газопровід застарілим, позбавивши Україну значних доходів.

Більше того, залежність Європи від російського газу може підштовхнути Москву до подальшого втручання у справи України, не побоюючись наслідків. Це може призвести до ескалації конфлікту в Донбасі або навіть до спроб Росії об’єднати Східну Україну з Кримом.

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Нарешті, економічні наслідки для Польщі. Наразі країна імпортує газ з українсько-польського газопроводу. "Північний потік -2" покладе цьому край. Натомість Польща буде змушена купувати газ у Німеччини - за значно вищими тарифами.

З міркувань економіки, енергетики та національної безпеки трубопровід необхідно зупинити. Важливо те, що це все ще можливо. Санкції США щодо проекту були дієвими, оскільки деякі компанії, відповідальні за будівництво газопроводу, відмовились від проекту. Все, що потрібно, щоб повністю припинити це - щоб адміністрація Байдена скасувала свою нещодавню відмову від додаткових санкцій проти "Північного потоку -2". Декілька членів Конгресу та європейські лідери підтримують цей варіант. Заперечення з боку Німеччини, головного бенефіціара проекту, можна пом’якшити, підкресливши багато довгострокових переваг для Європи.

Це найкращий сценарій, і Зеленський повинен наполегливо домагатися цього. Але він також повинен вимагати додаткових гарантій під час зустрічі з Байденом. У той час як у спільній заяві США та Німеччини пропонуються різні економічні та енергетичні гарантії, такі як інвестиції в українську інфраструктуру екологічних технологій та допомога у переході на зелену енергетику, вони не можуть компенсувати близько мільярда доларів, які Україна втратить від транзитних зборів.

Зустріч із Байденом дає Зеленському чудову можливість зміцнити відносини між двома країнами. Але це також остаточний шанс зупинити "Північний потік -2". Якщо він зможе переконати Байдена, це стало б великою перемогою для всієї Європи, захистивши її від катастрофічної залежності від російського газу. Але якщо Зеленський зазнає невдачі, переможцем може стати Росія, резюмує видання.