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Байден (2326) Зеленський (17459) Росія (47244) США (14482) Північний потік (1369)

"Північний потік-2" може стати катастрофою для всієї Європи. Зеленський має чітко сказати Байдену, що газопровід потрібно зупинити, - The New York Times

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським лідером Джо Байденом. Вони, ймовірно, будуть обговорювати різні питання: стан відносин з Росією, боротьбу України з корупцією і проблеми пандемії. Подякувавши президенту Байдену за підтримку і допомогу Америки, український лідер може поцікавитися членством України в НАТО.

Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Це буде важлива зустріч. Але серйозну проблему становитиме "Північний потік-2". "Улюблений проект" президента Росії Володимира Путіна загрожує безпеці Європи і особливо України. Час на зупинку проекту, який перебуває на порозі завершення, вичерпується. Зеленський повинен чітко сказати Байдену, що "Північний потік -2" потрібно зупинити.

Безумовно, адміністрація Байдена не мала багато часу, щоб зупинити проект. До того, коли Байден вступив на посаду президента, значна частина будівництва газопроводу була завершена. Незважаючи на це, перші сигнали свідчили про те, що нова адміністрація серйозно ставилася до зупинки проекту.

Байден раніше заявив, що трубопровід є "поганою угодою для Європи", тоді як держсекретар Ентоні Блінкен сказав, що уряд "рішуче налаштований зробити все можливе", щоб запобігти завершенню будівництва. Однак з часом адміністрація змінила курс. У липні США опублікували спільну заяву з Німеччиною щодо "Північного потоку -2", яка фактично надала Росії дозвіл на завершення будівництва газопроводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У декларації Меркель-Байдена щодо "Північного потоку - 2" немає чітких гарантій безпеки для України, - "слуга народу" Маслов

Цей крок шокував багатьох союзників Америки в Європі, які виступали проти проекту. Двопартійна група законодавців США, приголомшена ситуацією, намагалася переконати адміністрацію припинити завершення будівництва газопроводу. Найбільших втрат від "Північного потоку -2" можуть зазнати Україна та Польща.

Міністри закордонних справ цих країн, жодна з яких не брала участі у переговорах між Німеччиною та Америкою, також виступили із власною заявою, стверджуючи, що політична, національна та економічна безпека Європи опиниться під загрозою унаслідок "Північного потоку -2". Газопровід дасть Росії можливість "дестабілізувати ситуацію в Європі". Існує безліч причин, через які газопровід може стати катастрофою не лише для України та Польщі, а й для всієї Європи.

"Північний потік -2" дасть Росії прямий шлях у серце Європи. Це зробить Європу, яка зараз імпортує більше третини природного газу з Росії, ще більш залежною від Кремля - фактично надавши Москві енергетичну монополію на континенті. Шкідливі наслідки легко передбачити: Росія могла б припинити подачу газу до Європи, потенційно залишивши без нього мільйони європейців.

Україна заробляє щорічно мільярд доларів унаслідок транзитних зборів: завершення будівництва "Північного потоку-2" зробить українсько-польський газопровід застарілим, позбавивши Україну значних доходів.

Більше того, залежність Європи від російського газу може підштовхнути Москву до подальшого втручання у справи України, не побоюючись наслідків. Це може призвести до ескалації конфлікту в Донбасі або навіть до спроб Росії об’єднати Східну Україну з Кримом.

Також читайте: Байден має зупинити "Північний потік-2" зараз або ніколи, - The New York Times.

Нарешті, економічні наслідки для Польщі. Наразі країна імпортує газ з українсько-польського газопроводу. "Північний потік -2" покладе цьому край. Натомість Польща буде змушена купувати газ у Німеччини - за значно вищими тарифами.

З міркувань економіки, енергетики та національної безпеки трубопровід необхідно зупинити. Важливо те, що це все ще можливо. Санкції США щодо проекту були дієвими, оскільки деякі компанії, відповідальні за будівництво газопроводу, відмовились від проекту. Все, що потрібно, щоб повністю припинити це - щоб адміністрація Байдена скасувала свою нещодавню відмову від додаткових санкцій проти "Північного потоку -2". Декілька членів Конгресу та європейські лідери підтримують цей варіант. Заперечення з боку Німеччини, головного бенефіціара проекту, можна пом’якшити, підкресливши багато довгострокових переваг для Європи.

Це найкращий сценарій, і Зеленський повинен наполегливо домагатися цього. Але він також повинен вимагати додаткових гарантій під час зустрічі з Байденом. У той час як у спільній заяві США та Німеччини пропонуються різні економічні та енергетичні гарантії, такі як інвестиції в українську інфраструктуру екологічних технологій та допомога у переході на зелену енергетику, вони не можуть компенсувати близько мільярда доларів, які Україна втратить від транзитних зборів.

Зустріч із Байденом дає Зеленському чудову можливість зміцнити відносини між двома країнами. Але це також остаточний шанс зупинити "Північний потік -2". Якщо він зможе переконати Байдена, це стало б великою перемогою для всієї Європи, захистивши її від катастрофічної залежності від російського газу. Але якщо Зеленський зазнає невдачі, переможцем може стати Росія, резюмує видання.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
28.08. український дзюдоїст Руфат Магомедов, перемігши спортсмена "країни якої нема ", показав промовистий жест своєму переможеному супернику..

"Северный поток-2" может стать катастрофой для всей Европы. Зеленский должен четко сказать Байдену, что газопровод нужно остановить, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8092
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31.08.2021 13:57
+9
"Северный поток-2" может стать катастрофой для всей Европы. Зеленский должен четко сказать Байдену, что газопровод нужно остановить, - The New York Times - Цензор.НЕТ 7120

Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией, которая пытается навязать другим странам свою стадно-холуйскую модель государства и общества.
Исторически так сложилось, что русские как народ сформировались за счёт грабежа соседних народов, поэтому шовинистическая дурь их вполне устраивает на генетическом уровне и в их корыстных интересах. Это злобное племя всегда жило на отшибе цивилизации, и завидовало более успешным экономически и технологически странам.
А сейчас валенкообразные пытаются гадить всему миру ради самоутверждения, таким образом пытаясь унизить другие страны, и тем самым приподнять свою самооценку в собственной мерзкой ксенофобско-хамоватой пропаганде. Но при таком мерзком поведении они ещё визжат по-свинячьи, жалуясь на "русофобию". От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах.
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31.08.2021 13:59
+6
Должен?
"Северный поток-2" может стать катастрофой для всей Европы. Зеленский должен четко сказать Байдену, что газопровод нужно остановить, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8059
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31.08.2021 13:53
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Шмеркель будет негодовать, жопу то греть ей надо....
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31.08.2021 13:52 Відповісти
ойропа газ щас закупает по 600 долларов, вот это точно катастрофа
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31.08.2021 14:03 Відповісти
Должен?
"Северный поток-2" может стать катастрофой для всей Европы. Зеленский должен четко сказать Байдену, что газопровод нужно остановить, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8059
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31.08.2021 13:53 Відповісти
Зеленский должен четко сказать Байдену, что газопровод нужно остановить.-Конечно. Но вначале Зеленский должен получить ответ: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО? С применения физических мер воздействия в случае отказа ответить.
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31.08.2021 13:55 Відповісти
Не подсказывать ! ))
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31.08.2021 13:57 Відповісти
28.08. український дзюдоїст Руфат Магомедов, перемігши спортсмена "країни якої нема ", показав промовистий жест своєму переможеному супернику..

"Северный поток-2" может стать катастрофой для всей Европы. Зеленский должен четко сказать Байдену, что газопровод нужно остановить, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8092
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31.08.2021 13:57 Відповісти
Так если Беленюк судил, понятно что наш победит "Північний потік-2" може стати катастрофою для всієї Європи. Зеленський має чітко сказати Байдену, що газопровід потрібно зупинити, - The New York Times - Цензор.НЕТ 4746
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31.08.2021 14:23 Відповісти
"Северный поток-2" может стать катастрофой для всей Европы. Зеленский должен четко сказать Байдену, что газопровод нужно остановить, - The New York Times - Цензор.НЕТ 7120

Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией, которая пытается навязать другим странам свою стадно-холуйскую модель государства и общества.
Исторически так сложилось, что русские как народ сформировались за счёт грабежа соседних народов, поэтому шовинистическая дурь их вполне устраивает на генетическом уровне и в их корыстных интересах. Это злобное племя всегда жило на отшибе цивилизации, и завидовало более успешным экономически и технологически странам.
А сейчас валенкообразные пытаются гадить всему миру ради самоутверждения, таким образом пытаясь унизить другие страны, и тем самым приподнять свою самооценку в собственной мерзкой ксенофобско-хамоватой пропаганде. Но при таком мерзком поведении они ещё визжат по-свинячьи, жалуясь на "русофобию". От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах.
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31.08.2021 13:59 Відповісти
кацапа, Прибалтика при совке была, а страны Балтии вполне с рашкой ладят, а не "на передовой в борьбе со злобным врагом человечества" "Північний потік-2" може стати катастрофою для всієї Європи. Зеленський має чітко сказати Байдену, що газопровід потрібно зупинити, - The New York Times - Цензор.НЕТ 7345
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31.08.2021 16:12 Відповісти
Вопрос о Северном потому станет критической точкой для Европы .. Уже сейчас по действиям Кремля видно как они манипулируют поставками и как следствие ценами. По сути превращая Европу ( при помощи коррумпированных западных политиков, и бизнеса который жаждет сиюминутной выгоды.. не заглядывая в завтрашний день) в заложники.
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31.08.2021 14:00 Відповісти
Це все зрозуміло. Але не зрозуміло як може на це вплинути Україна?
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31.08.2021 14:01 Відповісти
А на що може вплинути Україна?
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31.08.2021 14:03 Відповісти
віктор федорович, на вас впливу вистачило.
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31.08.2021 14:10 Відповісти
Отож катастрофа для всей Европы а Америке нужно остановить.Всем должна Америка.Если тебе говорят не глотай рыбу с костями ,подавится а ты все одно жрешь то может пусть уже подавится?
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31.08.2021 14:08 Відповісти
Цену на газ Байден легко может опустить....стоит ему завезти на Польские терминалы свой сланцевый газ по 200 баксов за 1000 кубов - как тут же х..ло будет упрашивать немцев купить у него по 150
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31.08.2021 16:20 Відповісти
А в чому "катастрофа"? В тому що не буде транзиту газу через Україну? Так його давно пора припинити, цей транзит "агресорського" газу...
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31.08.2021 14:00 Відповісти
Дедушка старый - ему все равно.
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31.08.2021 14:00 Відповісти
42 - еще не старость, а отставание в развитии.
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31.08.2021 14:05 Відповісти
Если бы Украина не торговала с Московией, то Зеля может быть и сказал бы что-то байдену по этому поводу, хотя это совсем не в духе его высказываний и стремлений. Так что шансов нет.
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31.08.2021 14:04 Відповісти
Лучше сыграть. Говорить он не умеет.
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31.08.2021 14:04 Відповісти
Да он хоть лоб расшибет, Байден будет непреклонен. Потому что:
А. Зеля насрал Байдену ему в душу
Б. Байдену почти 80 лет и в таком возрасте уже нет гибкости мысли.
В. Альянс с ЕС и Германией для Байдена кажется важнее, чем противостояние с Рашкой.
П.С. При всех чудачествах Трампа, он сумел поставить сучку Меркель в стойку...
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31.08.2021 14:13 Відповісти
Альянс Байдену очень важен, потому и не ставит Меркель на место. Только вот противостояние не с Россией, а с Китаем. Потому Германия и Европа Байдену критично важны. Я так полагаю, он хочет снять с Китая те триллионы, которые США потратили на борьбу с ковидом. Сменились приоритеты и придется к этому как-то приспосабливаться.
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31.08.2021 14:17 Відповісти
Альянс? С Германией и Рашкой против Китая? У Байдена деменция "Північний потік-2" може стати катастрофою для всієї Європи. Зеленський має чітко сказати Байдену, що газопровід потрібно зупинити, - The New York Times - Цензор.НЕТ 4192?
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31.08.2021 14:28 Відповісти
Россия здесь ни при чем. Приоритет - Китай. Если удастся втянуть Россию против Китая - прекрасно. Нет, не катастрофа. В любом случае ему нужна ЕС, а значит и Германия.
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31.08.2021 14:46 Відповісти
путин - *****?
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31.08.2021 14:47 Відповісти
А Земля - круглая
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31.08.2021 14:48 Відповісти
ну вот. теперь с тобой все ясно. Контрольный выстрел: Крым - это территория Украина?
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31.08.2021 14:50 Відповісти
ага !.....бери костюм с отливом - и в Ялту! там ща бархатный сезон начнется....
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31.08.2021 16:25 Відповісти
Что ты хочешь этим сказать? Что Крым это не территория Украины?
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31.08.2021 16:50 Відповісти
Хочу сказать ,что Крым - часть Украины ОКУПИРОВАННАЯ Россией при содействии преступников турчинова-парашенка-яценюка. Они ПРОДАЛИ наш Крым за то,что х..ло позволил им взять власть в Украине. Так понятно?
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31.08.2021 17:50 Відповісти
бред зелибобика
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31.08.2021 19:09 Відповісти
Ну я извиняюсь. Не признал рыгожопа
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31.08.2021 21:30 Відповісти
И да . Чтобы ты не крякал. Нет никакой России, а есть паРаша и правит там путин - *****
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31.08.2021 21:32 Відповісти
Договорничек с ****** уже давно состоялся, поздно пить "боржами", почки уже отвалились!
С другой стороны я бы вообше ни одного кубаметра газа из мордора не советывал бы покупать /по любому газопроводу/, но современный мир - мир торжества БАРЫЖНОГО ОЛИГАРХАТА и зажравшихся МЕЩАН, о ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ можно позабыть!
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31.08.2021 14:05 Відповісти
Как бы кто не относился к Зеленскому, но его слово , в данном случае, ничего не стоит.. Байден, Меркель и ***** уже все порешали. Но проиграет не только Украина. Проиграют и Штаты, ибо в грядущей торговой войне с Китаем, более ненадежного союзника, чем Германия просто не найти. А паРашка давно лежит под Китаем...
"Північний потік-2" може стати катастрофою для всієї Європи. Зеленський має чітко сказати Байдену, що газопровід потрібно зупинити, - The New York Times - Цензор.НЕТ 65
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31.08.2021 14:06 Відповісти
Шерхан Си со своим Табаки Пу "Північний потік-2" може стати катастрофою для всієї Європи. Зеленський має чітко сказати Байдену, що газопровід потрібно зупинити, - The New York Times - Цензор.НЕТ 1406
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31.08.2021 15:40 Відповісти
The New York Times - вы как дети....
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31.08.2021 14:09 Відповісти
Это и есть свобода прессы. И это так по-христиански. "Не сотвори себе кумира"
"Північний потік-2" може стати катастрофою для всієї Європи. Зеленський має чітко сказати Байдену, що газопровід потрібно зупинити, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8361
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31.08.2021 14:17 Відповісти
Хозяин? Это кто и у кого?
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31.08.2021 14:30 Відповісти
А чего ты своей тряпки так сильно стесняешься?😂🌷
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31.08.2021 14:32 Відповісти
байден не услышит - оно глухое......
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31.08.2021 14:19 Відповісти
Тоже мне катастрофа.
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31.08.2021 14:20 Відповісти
І хто його послухає цього "міжнародного авторитета", поговорить як потерпілий Шпак до міліцейського собаки про кількість вкраденого.
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31.08.2021 14:21 Відповісти
"Северный поток-2" может стать катастрофой для всей Европы. Я вам четко говорю, что газопровод нужно остановить"- Зеленский Байдену.
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31.08.2021 14:28 Відповісти
Омар Хайям, лет 700 назад, уже сказанул про эти газовые потоки. Говорил,- ни что не вечно под луной.
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31.08.2021 14:32 Відповісти
А если не захочет останавливать?
Дать Бaйдeну в глаз?
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31.08.2021 15:16 Відповісти
..не знаю как насчёт договориться, но устроить истерику, затаить обидку "на всю жизнь" и потом постоянно ссать в тапки, прездобол Зеля НайвэлычнишЫй может
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31.08.2021 15:18 Відповісти
К сожалению ЕС с упрямством осла лезет в пасть крокодилу.Ну,а Байден подталкивает,думая,що делает правильно. "Північний потік-2" може стати катастрофою для всієї Європи. Зеленський має чітко сказати Байдену, що газопровід потрібно зупинити, - The New York Times - Цензор.НЕТ 6441
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31.08.2021 15:42 Відповісти
В строительстве СП-2 участвуют Россия,Германия,Франция,Нидерланды и зачем Байдену ссориться с этими странами ради одного Зеленского.
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31.08.2021 15:46 Відповісти
Зеля, который поклал рояль на требование штатов убрать ермака и не включать трухина в желегацию, обеспечил самую лучшую атмосферу для жестких постановок вопросов... И ещё он должен четко сказать Байдену, что в сенях не метено и пол в Овальном кабинете надо помыть....Байден долго откладывал встречу потому, чтго боялся чётких вопросов зели... обдрожался весь...
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31.08.2021 15:52 Відповісти
"Министры иностранных дел этих стран, ни одна из которых не участвовала в переговорах между Германией и Америкой, также выступили с собственным заявлением, утверждая, что политическая, национальная и экономическая безопасность Европы окажется под угрозой вследствие "Северного потока-2".

Ну так по сути это такой себе договорнячок между Байденом и Меркель - "я не против потока, а ты со мною против китайцев". А остальная Европа пускай подождёт.
Забыл видно, что фраулина на пенсию уходит, а кто её заменит - неизвестно.
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31.08.2021 15:54 Відповісти
Это не есть поражение Украины. Это есть позор Европы и США!
Именно Байден, Меркель с Макроном создали условия для кровопролитной войны, на территории с 15 атомными реакторами. И чем это может закончиться, знает один Бог.
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31.08.2021 16:05 Відповісти
Я не розумію всієї озабочєнності на долю всієї Європи... Треба зробити як вони, виразіть озабочєнность, а як дуже стане худо то глубочайшую озабочєнность... А самим треба думати як видобувати власний газ. Друге діло якби в нас його не було, а то ж Є і в достатній кількості. І газ Є і вугілля Є. Тільки чому його не хочуть видобувати не розумію...
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31.08.2021 16:06 Відповісти
дело не в газе и угле....они у нас есть .....олигархам и власти нужно выкачать с народа деньги...потому и строят такие схемы с газом и электроэнергией.
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31.08.2021 21:01 Відповісти
Эксперт из NYT не видит еще одну угрозу. Транзит газа Украиной был одним из останавливающих факторов от полномасштабной войны. Это была взаимная зависимость.

Это одно. Второе: раша может поддерживать минимальный транзит через Украину, но не прекращать его и транзит станет не заработком, а прямым убытком для Украины.
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31.08.2021 17:34 Відповісти
"Я вам нічєго нє должен!" - скаже прєпіздєнт Члєнограй.
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31.08.2021 18:22 Відповісти
Дело в том при подготовке таких визитов заранее все оговорено и одобрено . Зеленский уже знает что ему ответит Байден , а Байден зачитает уже готовый ответ с телепромта . Следите за высокопоставленными чиновниками , они сливают информацию о закулисных договорняках .
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31.08.2021 19:31 Відповісти
 
 