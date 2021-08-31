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Воїн 24-ї ОМБр Роман Задорожний загинув 30 серпня в зоні ООС унаслідок російського обстрілу, - Львівська ОДА. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

У понеділок, 30 серпня, на Донбасі загинув військовий із Львівської області Роман Задорожний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

"На Сході загинув боєць зі Львівщини. 30 серпня поблизу Попасної на Луганщині загинув Роман Задорожний - військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Співчуваємо рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

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Воїн 24-ї ОМБр Роман Задорожний загинув 30 серпня в зоні ООС унаслідок російського обстрілу, - Львівська ОДА 01
Воїн 24-ї ОМБр Роман Задорожний загинув 30 серпня в зоні ООС унаслідок російського обстрілу, - Львівська ОДА 02

Автор: Анастасія Потіха
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