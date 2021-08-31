Прем'єр Польщі Моравецький пропонує запровадити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю на 30 днів

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький через наплив нелегалів пропонує ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Постановe направлять на схвалення президенту Анджею Дуді.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна, про це пише Rzeczpospolita.

"Ситуація на кордоні з Білоруссю досі залишається напруженою через те, що режим Лукашенка вирішив везти людей з Іраку, після чого відправити їх на територію Литви, Латвії та Польщі. Саме тому сьогодні Рада міністрів ухвалила в звернутися до президента з проханням ввести надзвичайний стан на 30 днів у прикордонній зоні", - заявив Моравецький.

Він зазначив, що Литва і Латвія вже ввели необхідні заходи, щоб запобігти напливу мігрантів.

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Міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський уточнив, що надзвичайний стан торкнеться 115 міст Підляського воєводства та 68 міст Люблінського воєводства. Таким чином, на їхній території будуть заборонені демонстрації.

"Це перший надзвичайний стан в історії вільної Польщі", - додав Камінський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща побудує двометровий паркан на кордоні з Білоруссю через нелегалів.