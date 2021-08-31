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Новини За кордоном
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Прем'єр Польщі Моравецький пропонує запровадити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю на 30 днів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Прем'єр Польщі Моравецький пропонує запровадити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю на 30 днів

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький через наплив нелегалів пропонує ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Постановe направлять на схвалення президенту Анджею Дуді.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна, про це пише Rzeczpospolita.

"Ситуація на кордоні з Білоруссю досі залишається напруженою через те, що режим Лукашенка вирішив везти людей з Іраку, після чого відправити їх на територію Литви, Латвії та Польщі. Саме тому сьогодні Рада міністрів ухвалила в звернутися до президента з проханням ввести надзвичайний стан на 30 днів у прикордонній зоні", - заявив Моравецький.

Він зазначив, що Литва і Латвія вже ввели необхідні заходи, щоб запобігти напливу мігрантів.

Також читайте: Міграційна криза: Литва планує завершити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю до вересня наступного року

Міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський уточнив, що надзвичайний стан торкнеться 115 міст Підляського воєводства та 68 міст Люблінського воєводства. Таким чином, на їхній території будуть заборонені демонстрації.

"Це перший надзвичайний стан в історії вільної Польщі", - додав Камінський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща побудує двометровий паркан на кордоні з Білоруссю через нелегалів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
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Бацка победил? Ведь революция захлебнулась и уже даже цветочки никто не дарит и хороводы не водит Премьер Польши Моравецкий предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью на 30 дней - Цензор.НЕТ 2158
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31.08.2021 13:57
+1
Пусть поляки готовятся.И при малейшей опасности,дают ответку.Кацапы заждались,чтобы с ними расправился весь мир.
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31.08.2021 14:01
+1
"чрезвычайные меры" - это наверно по 300евро каждому и бесплатно укол "пфизером"... Премьер Польши Моравецкий предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью на 30 дней - Цензор.НЕТ 6951
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31.08.2021 14:02
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Бацка победил? Ведь революция захлебнулась и уже даже цветочки никто не дарит и хороводы не водит Премьер Польши Моравецкий предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью на 30 дней - Цензор.НЕТ 2158
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31.08.2021 13:57 Відповісти
Пусть поляки готовятся.И при малейшей опасности,дают ответку.Кацапы заждались,чтобы с ними расправился весь мир.
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31.08.2021 14:01 Відповісти
"чрезвычайные меры" - это наверно по 300евро каждому и бесплатно укол "пфизером"... Премьер Польши Моравецкий предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью на 30 дней - Цензор.НЕТ 6951
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31.08.2021 14:02 Відповісти
Усцатый не Бацька - а Лука Мудищев, картофанный залуэн-фьюрер.
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31.08.2021 14:04 Відповісти
Відгороджуйтесь від зачумленої бульбашії.
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31.08.2021 14:05 Відповісти
Нечего церемонится с нелегалами, нет официального разрешения на пребывае в стране - пендель под зад и "за поребрик" /и даже имя выяснять не надо/!
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31.08.2021 14:09 Відповісти
"Напомним, ранее стало известно, что Польша построит двухметровый забор на границе"
Тлетворное влияние Яценюка?
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31.08.2021 14:09 Відповісти
Евросоюз поначалу даже был против того чтобы Польша строила заборы.
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10.11.2021 09:09 Відповісти
Правильно! Опускать в очко прямо на контрольной полосе всех, кто из Мордора к людям попытается перелезть.
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31.08.2021 14:45 Відповісти
Европейская безопасность построена на законодательном уровне .Но она бессильна против варваров
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10.11.2021 09:08 Відповісти
Мигранты хотят в Германию к Меркельше .Пускай их к Меркельше отправят
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10.11.2021 09:10 Відповісти
 
 