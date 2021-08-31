УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5491 відвідувач онлайн
Новини Суспільство Боротьба з коронавірусом
500 1
вакцина (3528) Львів (2082) гуртожиток (111) COVID-19 (18064)

У гуртожитках університету Франка у Львові почнуть роботу мобільні пункти вакцинації проти COVID-19, - заступник мера Москаленко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У гуртожитках університету Франка у Львові почнуть роботу мобільні пункти вакцинації проти COVID-19, - заступник мера Москаленко

У головному корпусі Львівського національного університету імені Івана Франка, а також у гуртожитках вишу почнуть роботу мобільні пункти вакцинації.

Про це у Facebook повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже від п’ятниці, 3 вересня мобільні пункти вакцинації з’являться в головному корпусі та гуртожитках Львівського  національного університету імені Івана Франка, вакцинуватися там зможуть студенти та викладачі", - йдеться в повідомленні.

Москаленко нагадав, що вакцинуватися також можна в Центрах масової вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 70% дорослих повністю вакцинували від COVID-19 у Євросоюзі. Ми повинні йти далі, - фон дер Ляєн

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В общежитиях университетов надо срочно открывать мобильные пункты вакцинации от трипанеллы и сифилиссы - 1 сентября на носу!
показати весь коментар
31.08.2021 14:30 Відповісти
 
 