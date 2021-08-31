"Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків поставив співробітникам міськради ультиматум: або вакцинація, або звільнення.

Про це Марцінків повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Пора Колотись. Працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100% вакциновані! Єдина "відмазка" - це коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку. Подобається-не подобається, ми є приклад для всіх.

Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення.

Це людей ми можемо мотивувати, закликати. А працівники міської ради повинні бути вакциновані.

Даю два тижні", - йдеться в повідомленні.

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