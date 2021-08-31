УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5491 відвідувач онлайн
Новини Політика України Боротьба з коронавірусом
6 549 185
вакцина (3528) міськрада (461) Івано-Франківськ (341) Марцінків (93) COVID-19 (18064)

"Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків поставив співробітникам міськради ультиматум: або вакцинація, або звільнення.

Про це Марцінків повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Пора Колотись. Працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100% вакциновані! Єдина "відмазка" - це коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку. Подобається-не подобається, ми є приклад для всіх.

Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення.

Це людей ми можемо мотивувати, закликати. А працівники міської ради повинні бути вакциновані.

Даю два тижні", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакциновані від COVID-19 вчителі Івано-Францівська отримають 1000 грн премії

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+22
"Не хотите прививаться - заявление на увольнение": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поставил ультиматум невакцинированным сотрудникам горсовета - Цензор.НЕТ 1919
показати весь коментар
31.08.2021 14:31
+14
"Не хотите прививаться - заявление на увольнение": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поставил ультиматум невакцинированным сотрудникам горсовета - Цензор.НЕТ 5279
показати весь коментар
31.08.2021 14:31
+13
интересно, а как это (принудительная вакцинация) согласуется с законодательством Украины. По крайней мере должно быть постановление Кабинета Министров, приказы МВД и МОЗ. Ну или хотя бы решение СНБО.
Похоже мэр просто потерял берега
показати весь коментар
31.08.2021 14:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Для начала сделай прививку от гриппа в этом году, от гриппа много людей умирает. Если сделаешь, то расскажи обязательно, помогла прививка или нет.
показати весь коментар
31.08.2021 14:48 Відповісти
Кто ты есть, чтобы увольнять людей?
Ты собственник мэрии? Это твоя компания, что ты такие распоряжения издаешь?

Чиновьё за несколько лет ковида совсем страх потеряло.
Плюют на законодательство, ведут себя как рабовладельцы.
показати весь коментар
31.08.2021 14:42 Відповісти
А это что за флажок еще вылез? У вас тут что, международный слет антивакцинаторов?
показати весь коментар
31.08.2021 15:21 Відповісти
почитав коментарі, не дивно що таке тупе бидло вибрало собі тупого шута президентом
показати весь коментар
31.08.2021 14:43 Відповісти
ясно шо так - мэр же может срубить бошку, или четвертовать, а тут холопы говорят в коментах шо мэр неправ и надо рабам дать подумать, а не сразу розгами их, розгами! "Не хотите прививаться - заявление на увольнение": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поставил ультиматум невакцинированным сотрудникам горсовета - Цензор.НЕТ 2601
показати весь коментар
31.08.2021 14:45 Відповісти
Ті, хто топить проти вакцинації, якраз не за Зелю.
показати весь коментар
31.08.2021 14:48 Відповісти
чому ти таке тупе, маєш же доступ в інтернет, практично до всієї інформації. а тупий бик, биком!
показати весь коментар
31.08.2021 15:05 Відповісти
Я то думал,что тупые в колхозе под руководством бригадира Луки батрачат. "Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради - Цензор.НЕТ 705
показати весь коментар
31.08.2021 15:47 Відповісти
Хамло колгоспне, приїдь у Київ - я тобі все розкажу і наочно покажу.
Мало не буде.
показати весь коментар
31.08.2021 18:59 Відповісти
"Не хотите прививаться - заявление на увольнение": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поставил ультиматум невакцинированным сотрудникам горсовета - Цензор.НЕТ 6981
видать срочно хочет быть уволенным? ибо не думаю что у мужичка нету 10 помощников, 9 из которых скажут: дядя, ты дебил?
а десятый в сортире будет сидеть и говорить в телефон - маня, ты слышь, наш мэр поехал кукухой гыгыгы, хорошо шо я укололся новичком.... б*же, что-то мне поп.лох.еле, звони кобзону, ой Суркову......
показати весь коментар
31.08.2021 14:43 Відповісти
Врачи Ивано-Франковска готовят карманы и благодарят мэра.
показати весь коментар
31.08.2021 14:45 Відповісти
Это точно. Карманы готовят "будь здоров" для чайников , что от вакцины бегают. Вот попадет добрая часть не вакцинированных долбодятлов в реанимацию на ивл, и начнется хай "ивл убивает". И начнут колоть и пичкать этих идиотов лошадиными дозами антибиотиков и другой херни. Лавэ потечет бурной рекой. Как при коммунизме. "Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради - Цензор.НЕТ 6739
показати весь коментар
31.08.2021 17:11 Відповісти
идиоту мэру надо дать три прививки и кацапскую контрольною в голову
показати весь коментар
31.08.2021 14:45 Відповісти
я надеюсь шо "его неправильно поняли".
вроде адекватный там мэр, вроде бы, но что-то замкнуло наверное - православие говорит шо нельзя, а язык(подлизнуть) подсказывает шо надо как во всяких воронежах - всехпривить а Конституция:

"Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради - Цензор.НЕТ 2125
показати весь коментар
31.08.2021 14:59 Відповісти
Уволить этого урода!
показати весь коментар
31.08.2021 14:45 Відповісти
Конституция ? Права людыны ? не,не чув..
показати весь коментар
31.08.2021 14:52 Відповісти
Такие прецеденты нужно резко пресекать. Резко и по самому больному- по рейтингу! Решили перенимать опыт Рашки. Там,таким образом, всю страну уже поперевакцинировали. В Украине этого допускать никак нельзя. И за недопущение подобных рабских замашек, должны выступать всем народом, включая вакцинированных. Потому что дело не в вакцинации, а в скотском отношении и отсутствием уважения к взрослым людям!
показати весь коментар
31.08.2021 14:56 Відповісти
видать у мэра что то упало.... и это не "хваталка", а рейтинг "Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради - Цензор.НЕТ 298
я чет засомневался даже что такое он высрал.

без видео не особо верится конечно чтобы здоровый бык похоронил свое кресло то. ибо его там сожрут и он не переизберется, наверное, хотя.... Садовой сбоку - ничего себя чувствует, так что не знаю, но до Европы после такого заявления ему, в смысле посады - очень далеко
показати весь коментар
31.08.2021 15:03 Відповісти
Звісно. Вони працюють із людьми. Хто їм дав право наражати сторонніх людей на небезпеку?
Не бажають робити щеплення? То їх право, нехай сидять вдома і користуються правами.
показати весь коментар
31.08.2021 15:02 Відповісти
да! но давай закон где мона заставлять колоть хз шо - ибо ""уволю"?
показати весь коментар
31.08.2021 15:04 Відповісти
покажи Закон де вони мають право наражати моє здоров'я на небезпеку?
показати весь коментар
31.08.2021 15:07 Відповісти
Давайте так, у меня есть все прививки и я за вакцинацию. Но колоться не изученными полумифичными вакцинами, в которых даже металлические примеси попадаются (японцы уже столкнулись) я не собираюсь. Вот эти вакцины и есть опасность!
показати весь коментар
31.08.2021 15:12 Відповісти
А чего бояться, если Вы вакцинированы и защищены? Или не верите в эффективность вакцины, тогда зачем колоть?
показати весь коментар
31.08.2021 15:12 Відповісти
Я змушений робити щеплення щоби зупинити цю хворобу, а якісь дебіли малоосвічені роблять навпаки слухаючи різний маразм у інтернеті.
показати весь коментар
31.08.2021 15:21 Відповісти
Я не знаю, что Вы там у себя зупиняете, но то, что большая часть вакцинированных людей повторно заражается, говорит о неэффективности нынешних вакцин и разумно было бы дождаться более эффективного и безопасного препарата.
Так что, возможно это адепты скорейшей вакцинации являются "малобразованными дебилами".
показати весь коментар
31.08.2021 15:34 Відповісти
Вакцинированные продолжают заражать людей и это факт. Так вы тоже опасны для других. Вот такая фигня получается.
показати весь коментар
31.08.2021 15:13 Відповісти
продолжают заражать людей и это факт.

Вам відоме значення слова - "факт"? То надайте докази існування цього факту, у чому проблема?
Що ще є для вас фактом, хімтрейли? Ящероподібний Байден?

https://voxukraine.org/fejk-vaktsynovani-vid-covid-19-stayut-nosiyamy-infektsiyi-ta-zarazhayut-************/
показати весь коментар
31.08.2021 15:24 Відповісти
Уколись и спасешься!
показати весь коментар
31.08.2021 15:17 Відповісти
Чупакабры так точно нам не нужны. Пусть не колються. Повымерають быстрей. Вот как то так. В мире ты один подтвержденный чупакабр остался. Поэтому, не вздумай колоться.
показати весь коментар
31.08.2021 17:56 Відповісти
Никак нет, сперва вы - ибо есть закон шо никто не должен уменьшать свободы и блаблабла.
так шо вы за "веру" скажи еще - покажи шо нету летающих мущинок = а ты покажи что есть - есть факт - утверждение - и вот, товарищ доро.гой..... дорогой длинной иди, если не покажешь что я не так что то сказал то, м?
показати весь коментар
31.08.2021 15:25 Відповісти
Тобто не маєш. Так ото ж. А Конституція каже що Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом... Тобто ти свої права на безпеку ставиш вище за мої?
показати весь коментар
31.08.2021 15:28 Відповісти
А также - никто не имеет права понижать(на хлопский разум) уровень прав, если нету ВОЕННОГО либо ЧС - положения!
и дальше я ничего не скажу - просто уже все сказано - локдауны шо были весной - даже суды аннулировали 96% штрафов ибо это тупо самодеятельность кабмина была
показати весь коментар
31.08.2021 15:36 Відповісти
То на якій підставі ти "понижуєш" рівень мого права на безпеку для здоров'я? У тебе що є Військовий стан, чи НС?
показати весь коментар
31.08.2021 16:06 Відповісти
да(командует псом и собакой) - военный залдостан - раз-три.... "Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради - Цензор.НЕТ 2274
я не понижаю ничо, просто констатирую как и мужественный Антиколорадос - патриотичный, крепкий, неуловимый
показати весь коментар
31.08.2021 16:35 Відповісти
Ты ширнулся? Так почему ссышь? И вообще неизвестно что с тобой через несколько лет будет,може " на фотках " в фотоателье будешь.Ну ты понял каких
показати весь коментар
31.08.2021 21:59 Відповісти
а ты не общаешься с людьми? я больше чем уверен,что ни с родными,ни с соседями,ты маску не надеваешь. а между прочим уже только ослу неизвестно,что вакцинированные,более опасны,как ходячие разносчики инфекции.
показати весь коментар
31.08.2021 15:08 Відповісти
а между прочим уже только ослу неизвестно,что вакцинированные,более опасны,как ходячие разносчики инфекции

Давно так не ржав... Я звісно розмовляючих віслюків бачу щодня, но це шедевр! "Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради - Цензор.НЕТ 6103
показати весь коментар
31.08.2021 15:13 Відповісти
А вы не в курсе что вакцинированные разносят инфекцию еще быстрее, чем не вакцинированные? Странно, а такого умного с себя корчит))
показати весь коментар
31.08.2021 15:14 Відповісти
вакцинированные разносят инфекцию еще быстрее

прям Ліга сміху. Давно так не ржав. А можно посилання на якусь наукову працю чи можливо сайт ВООЗ?
показати весь коментар
31.08.2021 15:16 Відповісти
не спорь,это одно из рашкиных говномётов.
показати весь коментар
31.08.2021 15:21 Відповісти
бред - он нормальный. ты сам то откуда?
показати весь коментар
31.08.2021 15:27 Відповісти
Борисполь
показати весь коментар
31.08.2021 15:29 Відповісти
Боже, що із людиною зробили хімтрейли...
От і живи після цього біля аеропорту..
показати весь коментар
31.08.2021 16:13 Відповісти
так ви вакцинувавсі ну то й шо? всі легені поруч тото зробили?
видів новину шо не приймають Свіновак і та й індійську бурду? то вам обідно? ну то шо - Говерла на гуцула впаде?
так шо не особо спорь ибо тут новость была шо типо приму в Европе, но был список и ....... трампампам.... у вас токо шанс "вакцинировацца" в "бусиках", тут писал кто то - если едешь в Испанию пахать - пара евро и ты .... тадам - уже вакцинирован и есть бамашка, прямо в бусике выдают "Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради - Цензор.НЕТ 5032
показати весь коментар
31.08.2021 16:43 Відповісти
ой, ви би бачив срачі, ну тобто просто б читав "зетаталк"..... тоді ми всі були не особливо розумні.... так шо .... я реально розумію совків та віропітеків - а також яничарів - дуже важко осмислити то шо тобі вдовбали - відкинути, і піти проти цього... якось так.
показати весь коментар
31.08.2021 16:50 Відповісти
ну просто если вакцинирован то это не особо убивает вирионов в носоглотке, так вот, примерно
показати весь коментар
31.08.2021 16:37 Відповісти
Ну так вакцинируйся сам и не бойся тех кто невакцинирован .какие проблемы
показати весь коментар
31.08.2021 15:09 Відповісти
Я вже давно зробив щеплення. Як тільки пфайзер з'явився, так і зробив.
А де подивитися як у мене росте хвіст? змінюється колір обличчя і т.п. хєр.ня?
Які ж ви забиті невігласи.
показати весь коментар
31.08.2021 15:14 Відповісти
Да ничего у тебя от физраствора не отрастет, выдыхай. Но заразишься ты 100%, гарантирую В ноябре меня вспомнишь "Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради - Цензор.НЕТ 8474
показати весь коментар
31.08.2021 15:16 Відповісти
Дивися що би у листопаді близькі не "згадували" яким ти був
показати весь коментар
31.08.2021 15:17 Відповісти
Кашпировский?
Нет, не Кашпировский. А вот доктор Пи... , так точно. "Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради - Цензор.НЕТ 7487
показати весь коментар
31.08.2021 15:26 Відповісти
При чому тут хвіст чи икс.люди не хочуть вакцинуватися і мають на це право .і ніхто їх не може заставити.і якщо людина перехворіла місяць назад який сенс їй робити вакцину?
показати весь коментар
31.08.2021 17:15 Відповісти
Якщо має антитіла то не має сенсу. Хто заперечує їх права? Я запитую чому вони порушують мої? Ви ж не будете сперечатися що людина із відкритою формою туберкульозу не має права працювати поруч із вами? Тобто десь ж та межа на якій ви розділяєте ці два випадки? От мені і цікаво де та межа і як ви її встановили. Я підозрюю, що межею є ваше невігластво.
показати весь коментар
31.08.2021 17:21 Відповісти
Хорошо сказал. Пример с туберкулезом , так просто убийственный.
показати весь коментар
31.08.2021 18:00 Відповісти
Так если ты привитый чего боишься заразиться ? На самим деле привитые от ковида разносят вирус и являются причиной массовых заражений в мире.
показати весь коментар
31.08.2021 21:03 Відповісти
Яка дурня... Ви з секти хімтрейлів чи плоскої Землі? думаю, що так.
У школі потрібно було нормально вчитися...
показати весь коментар
02.09.2021 15:41 Відповісти
А хто сказав що там хворі люди працюють?нехай забезпечать їх прц тестами раз в дві доби і все
показати весь коментар
31.08.2021 18:05 Відповісти
Нехай самі себе і забезпечать. Хто їх має забезпечувати? Працедавець, та нахіба вони йому потрібні, ці додаткові витрати? Держава? Я проти витрачання моїх податків на подібну дурню.
показати весь коментар
02.09.2021 15:42 Відповісти
Затягайте його по судам
показати весь коментар
31.08.2021 15:07 Відповісти
скільки у вас вдалих рішень судів по незаконному звільненню? Судитися звісно можно, але й самому "затягатися" в судах теж...
показати весь коментар
31.08.2021 15:15 Відповісти
http://newzz.in.ua/newzz/1148955522-v-oksforde-vyyasnili-chto-vakcinirovannye-gorazdo-silnee-rasprostranyayut-covid-19.html. Не исключено,что это не совсем достоверная информация (как в статье написано, нет ссылок на публикацию). Но если это так? Кто от кого должен будет прятаться?
показати весь коментар
31.08.2021 15:13 Відповісти
Терміново потрібна приватна страхова медицина. От якби їм у щорічному страховому полісі нулик до вартості домалювали, бо вони не бажають робити щеплення, це було би справедливо, а поки медицина за податки, то інакше їх до тями не приведеш.
показати весь коментар
31.08.2021 15:19 Відповісти
так тобі за то говорять шо ніяка сволоч не може нікого примушувати ок?
а за інше - згідний, вище за срач деякі фрази твої.
якщо хтось когось до чогось примушує то це або дуже погано(комунізм більшовизм) або щось демократичне. ае історія каже - ідіть на три букви від примусу.
показати весь коментар
31.08.2021 15:33 Відповісти
Ви маєте запам'ятати одну просту річ,без якої вам у Європі не має що робити. Ваші права закінчуються там де починаються мої і навпаки.
показати весь коментар
31.08.2021 16:12 Відповісти
ясно шо так, тока сначала надо закон сменить, либо установить ЧС.
я тоже не люблю когда всем побоку на маски, но до эпидемии еще в десять раз вирус не дотягивает, а вот тогда - всем раздавать должны и т.д., как вот почему то китайцы испугались(знали что выпустили?). и там именно - всем всех обеспечивали. а всюду, кроме норм. стран - всех на бутылку - и десять мусоров гоняет мущинку в трусах - так шо - какие то твои там такие права то? "Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради - Цензор.НЕТ 4390
показати весь коментар
31.08.2021 16:33 Відповісти
Какие ваши права нарушают невакцинированные ?
показати весь коментар
31.08.2021 21:00 Відповісти
Вони сприяють поширенню хвороби у моїй країні. Це забирає мої кошти (мої податки), впливає на рівень життя. До того ж діти мої не вакциновані, це ставить під небезпеку їх життя. Мало того, я змушений буду тривалий час щеплюватися, бо через них пандемія триватиме довше.
показати весь коментар
02.09.2021 15:40 Відповісти
Страховую медицину хочешь ? Потом не жалуйся когда врач будет гонять тебя на ненужные тесты и снимать с тебя деньги за каждую мелочь .
показати весь коментар
31.08.2021 21:05 Відповісти
Та плювати я на нього хотів. Там є страхова компанія, не хоче платити за ліві тести, нехай підключає свого лікаря та юриста.
показати весь коментар
02.09.2021 15:36 Відповісти
ніхто на планеті Земля не заставить мене вакцинуватись!
показати весь коментар
31.08.2021 16:10 Відповісти
Смерть близької людини від ковіду змінила погляди не одного дурака...
показати весь коментар
31.08.2021 16:14 Відповісти
а від вакцини?
показати весь коментар
31.08.2021 16:21 Відповісти
І такий ризик є. Тут потрібно порівнювати ймовірність і якщо вона співідноситься як 1/мільйону, то боятися щеплення глупо
показати весь коментар
31.08.2021 16:24 Відповісти
Людина що померла від ковіду, так само померла б від невідомих шмурдяків якими зараз колять називаючи їх вакцинами. Від епідемії міг врятувати повний карантин- як в Австралії, де при 1 хворому місто закривають повністю.
показати весь коментар
31.08.2021 16:43 Відповісти
Меру порада. ...Якщо після вакцинації хтось із вакцинованих врубає кінці від віруса ??????? Тоді кого на палю??? Думаю тут ще коник заритий....після вакцинації ніодному мєдицина не напише заключення , що відкинув копита від ковід, дельта, амєга. Ссс.ки. Вони турбуються за тіпа виборців.
показати весь коментар
31.08.2021 18:29 Відповісти
На Цензоре есть статья,что в Израиле вспышка заболеваемости
Там вакцинированы 80%
показати весь коментар
31.08.2021 19:23 Відповісти
В чем смысл массовой вакцинации от ковида ? .
показати весь коментар
31.08.2021 20:58 Відповісти
В деньгах корпораций...
показати весь коментар
31.08.2021 21:05 Відповісти
А шо делать тем кто переболел, тест не сдавал и числиться орви?
показати весь коментар
31.08.2021 21:04 Відповісти
Тоже так было думал ОРВИ..серез 3 месяца раздумий и догадок ,,а шо це було?" попрощался с 400 грн..и да был ковид...остались антитела LgG 5.5
показати весь коментар
01.09.2021 07:27 Відповісти
Друзі. Вакцина не захищає від зараження. Вона допомагає легше переносити захворювання. Вакцинуйтесь, бляхамуха
показати весь коментар
31.08.2021 21:14 Відповісти
Слуга нанятый народом распоясался! ! На зарплате у фармомафии?
показати весь коментар
26.10.2021 17:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 