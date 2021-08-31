"Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради
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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків поставив співробітникам міськради ультиматум: або вакцинація, або звільнення.
Про це Марцінків повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Пора Колотись. Працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100% вакциновані! Єдина "відмазка" - це коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку. Подобається-не подобається, ми є приклад для всіх.
Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення.
Це людей ми можемо мотивувати, закликати. А працівники міської ради повинні бути вакциновані.
Даю два тижні", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+22 Підлога Маккартні
показати весь коментар31.08.2021 14:31
+14 Підлога Маккартні
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+13 Frol Fedoroff
показати весь коментар31.08.2021 14:34
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Будь ласка, зачекайте...
Ты собственник мэрии? Это твоя компания, что ты такие распоряжения издаешь?
Чиновьё за несколько лет ковида совсем страх потеряло.
Плюют на законодательство, ведут себя как рабовладельцы.
Мало не буде.
видать срочно хочет быть уволенным? ибо не думаю что у мужичка нету 10 помощников, 9 из которых скажут: дядя, ты дебил?
а десятый в сортире будет сидеть и говорить в телефон - маня, ты слышь, наш мэр поехал кукухой гыгыгы, хорошо шо я укололся новичком.... б*же, что-то мне поп.лох.еле, звони кобзону, ой Суркову......
вроде адекватный там мэр, вроде бы, но что-то замкнуло наверное - православие говорит шо нельзя, а язык(подлизнуть) подсказывает шо надо как во всяких воронежах - всехпривить а Конституция:
я чет засомневался даже что такое он высрал.
без видео не особо верится конечно чтобы здоровый бык похоронил свое кресло то. ибо его там сожрут и он не переизберется, наверное, хотя.... Садовой сбоку - ничего себя чувствует, так что не знаю, но до Европы после такого заявления ему, в смысле посады - очень далеко
Не бажають робити щеплення? То їх право, нехай сидять вдома і користуються правами.
Так что, возможно это адепты скорейшей вакцинации являются "малобразованными дебилами".
Вам відоме значення слова - "факт"? То надайте докази існування цього факту, у чому проблема?
Що ще є для вас фактом, хімтрейли? Ящероподібний Байден?
https://voxukraine.org/fejk-vaktsynovani-vid-covid-19-stayut-nosiyamy-infektsiyi-ta-zarazhayut-************/
так шо вы за "веру" скажи еще - покажи шо нету летающих мущинок = а ты покажи что есть - есть факт - утверждение - и вот, товарищ доро.гой..... дорогой длинной иди, если не покажешь что я не так что то сказал то, м?
и дальше я ничего не скажу - просто уже все сказано - локдауны шо были весной - даже суды аннулировали 96% штрафов ибо это тупо самодеятельность кабмина была
я не понижаю ничо, просто констатирую как и мужественный Антиколорадос - патриотичный, крепкий, неуловимый
Давно так не ржав... Я звісно розмовляючих віслюків бачу щодня, но це шедевр!
прям Ліга сміху. Давно так не ржав. А можно посилання на якусь наукову працю чи можливо сайт ВООЗ?
От і живи після цього біля аеропорту..
видів новину шо не приймають Свіновак і та й індійську бурду? то вам обідно? ну то шо - Говерла на гуцула впаде?
так шо не особо спорь ибо тут новость была шо типо приму в Европе, но был список и ....... трампампам.... у вас токо шанс "вакцинировацца" в "бусиках", тут писал кто то - если едешь в Испанию пахать - пара евро и ты .... тадам - уже вакцинирован и есть бамашка, прямо в бусике выдают
А де подивитися як у мене росте хвіст? змінюється колір обличчя і т.п. хєр.ня?
Які ж ви забиті невігласи.
Нет, не Кашпировский. А вот доктор Пи... , так точно.
У школі потрібно було нормально вчитися...
а за інше - згідний, вище за срач деякі фрази твої.
якщо хтось когось до чогось примушує то це або дуже погано(комунізм більшовизм) або щось демократичне. ае історія каже - ідіть на три букви від примусу.
я тоже не люблю когда всем побоку на маски, но до эпидемии еще в десять раз вирус не дотягивает, а вот тогда - всем раздавать должны и т.д., как вот почему то китайцы испугались(знали что выпустили?). и там именно - всем всех обеспечивали. а всюду, кроме норм. стран - всех на бутылку - и десять мусоров гоняет мущинку в трусах - так шо - какие то твои там такие права то?
Там вакцинированы 80%